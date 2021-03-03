«Грозят ли Казахстану санкции ЕС, и чем они могут обернуться?». «Патриотизм по-казахски: много шума – и ничего…». «Правительство: выходцы из каких регионов управляют Казахстаном?». «Продукты питания подорожали настолько, что это заметили даже в правительстве»

Сетевой Казахстан 3 марта 2021г.

QMONITOR . KZ . «Первое предупреждение. Грозят ли Казахстану санкции ЕС, и чем они могут обернуться?» — Еще вчера сложно было даже представить, что Казахстан или отдельные его чиновники и олигархи могут попасть под санкции ЕС, а сегодня, после жесткой оценки Европарламентом ситуации с демократией и правами человека в нашей стране, некоторые эксперты заговорили о них как о вполне вероятном сценарии. Сегодня у нас в гостях политологи Досым САТПАЕВ и Максим КАЗНАЧЕЕВ, которые поделятся своим видением ситуации, а также попробуют спрогнозировать последствия возможных санкций и вероятную реакцию на них со стороны власти и общества.

«Патриотизм по-казахски: много шума – и ничего…» — Кто-то из знаменитых людей прошлого сказал, что «патриотизм, чей бы то ни был, доказывается не словом, а делом». С этим утверждением трудно не согласиться, поскольку говорить можно что угодно, но пользу стране, обществу может принести только патриотизм деятельный, дающий зримые результаты. Однако сегодня в Казахстане больше на слуху и в почете другие «патриоты».

EXCLUSIVE . KZ . «Правительство: выходцы из каких регионов управляют Казахстаном?» — Exclusive.kz проанализировал, представители каких регионов управляют страной. Как и два года назад, больше всего членов правительства из Алматы и Алматинской области – 8 человек. На втором месте – выходцы из Южного Казахстана — 5 человек. Таким образом из 23 членов кабинета министров – более 50% составляют выходцы из южных регионов. Нет ни одного представителя из ВКО, Атырауской и Мангыстауской областей, а также Джамбульской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. Отметим, что регионы западного Казахстана менее всего представлены в управленческой элите страны почти за весь период независимости страны.

FORBES . KZ . «Forbes Kazakhstan представляет: Бизнесмен года – 2020» — В начале каждого года Forbes Kazakhstan объявляет о своем выборе в номинации «Бизнесмен года» по итогам года ушедшего. 2020 год – первый за все время существования номинации, когда у редакционной коллегии не было выбора: суперуспешный выход на Лондонскую биржу Kaspi.kz его не оставил… В итоге в казахстанском бизнесе появилось два новых миллиардера. Поэтому в этот раз в номинации у нас сразу два победителя. Основатель компании Вячеслав КИМ – председатель совета директоров и владелец 25% AO «Kaspi.kz»… Михаил ЛОМТАДЗЕ – председатель правления АО «Kaspi.kz» и владеет 23% простых акций группы.

KAPITAL . KZ . «Пять трендов глобального образования» — Система образования переживает трудные времена. Пандемия и жизнь на новых скоростях ежедневно бросают вызовы образовательному процессу не только в Казахстане, но и во всем мире. К чему идет и какие тренды сегодня преобладают в сфере высшего образования, мы попросили прокомментировать руководителя одного из топ-10 университетов Республики Казахстан, ректора Университета Нархоз Станислава БУЯНСКОГО.

TIME . KZ . «Стол ломится от цен» — В Казахстане продукты питания подорожали настолько, что это заметили даже в правительстве! Во вторник на заседании чиновники признали: стабфонды не влияют на ценники. Более того, выяснилось, что там хранятся не самые нужные запасы.

«Прописанные истины» — Половина многоквартирных домов в Алматы нуждается в капитальном ремонте, но власти не собираются принимать для этого никаких правил и обязательств прямого действия.

TURANPRESS . KZ . «Как государство изменило рынок ипотечного кредитования» — Усилия государства и темпы внедрения госпрограмм переформатировали отечественную ипотеку. Тем не менее, приобретение жилья в кредит все еще остается проблемой для многих категорий населения.

EXPRESS — K . KZ . «Как борьба с буллингом избавит Казахстан от серийных убийц» — Сразу в два казахстанских закона планируется ввести понятие «травля», а в школах страны хотят запустить программу по ее профилактике. Авторы данной инициативы считают, что это поможет защитить детей, которых обижают сверстники, а в перспективе – и не только их. В современном казахстанском законодательстве отсутствует механизм, предусматривающий профилактику травли в школах. Тем временем буллинг является злободневной проблемой, что признают в Министерстве образования и науки.

365 INFO . KZ . «Готова ли страна к паводкам? Депутаты бьют тревогу» — Большинство водохозяйственных сооружений построены еще в 60-70 годы прошлого века. В срочном ремонте нуждаются более двухсот объектов. Фактический износ уже превышает 60%. По техническому состоянию объекты считаются повышенной аварийной опасности. Это факты из депутатского запроса на имя премьер-министра Аскара МАМИНА. Группа мажилисменов интересуется, что будет сделано в 2021 году и насколько мы готовы к паводкам?

IZ . RU . «Чем чаще пытаются привлечь к ответственности, тем успешнее фильм» — Саша Барон КОЭН рад, что у казахов оказалось хорошее чувство юмора, готов поехать в Казахстан, если пригласят, и не боится судебных исков за оскорбление «чьих-то чувств». Об этом сатирик, сценарист и актер рассказал «Известиям» после церемонии вручения премии «Золотой Глобус», где его фильм «Борат 2» — о приключениях в США журналиста Бората Сагдиева — назван лучшей комедией года, а сам Саша Барон Коэн победил в категории «лучший актер комедии или мюзикла».

AZATTYQ . ORG . ««Гамлет» в прочтении «ARTиШОКа». Семейные распри и параллели с Казахстаном» — В спектакле «Гамлет» независимого алматинского театра «ARTиШОК» даже далекий от театрального искусства зритель увидит параллели с казахстанской действительностью и с политической повесткой. Премьеру ставили два года назад, сейчас спектакль вновь на сцене, и он содержит отсылки на события последних двух лет, за которые стране сменился президент, а родня бывшего главы государства побывала в заголовках топ-новостей. Зрители называют спектакль «типичным постмодерном», а критики объясняют, почему этот «Гамлет» оказался провидческим, отмечая, что политические темы для казахстанских театров — уже не редкость.

««Пшеницу вручную не уберешь». Фермеры говорят о дефиците комбайнов» — Фермеры в Восточно-Казахстанской области говорят, что из-за отсутствия комбайнов вынуждены собирать урожай вручную. Они требуют, чтобы местные власти осенью обеспечивали их техникой. В местном акимате слова фермеров отвергают.

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