Токаев привился от коронавируса

Сетевые СМИ о массовой вакцинации

«Президент дал месяц Цою для перелома ситуации с КВИ в Казахстане» — Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ 1 апреля в ходе совещания по мерам противодействия коронавирусной инфекции поручил главе Министерства здравоохранения РК Алексею ЦОЮ в течение апреля переломить ситуацию с коронавирусом в Казахстане.

«Алексей Владимирович (Цой — прим.ред.), ранее я говорил вам, что на данный период министр здравоохранения – ключевая фигура в Правительстве, у вас особые полномочия. Вы хорошо начали работать, но затем заметно снизили обороты. В течение апреля Вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое Вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но и всего Правительства в целом», – отметил Токаев.

«Провал вакцинации в Казахстане. Почему Токаеву пришлось вмешаться» — «Правительство заверяло, что договоренности по «Спутнику V» и производство отечественной вакцины в полной мере обеспечат потребности страны в вакцинации. На базе этой информации… я анонсировал массовую вакцинацию начиная с 1 февраля.

По прошествии двух месяцев вакцинировано менее 0,1 процента населения! Теперь мне приходится договариваться с главами других государств о дополнительных поставках вакцины… Мы вынуждены соглашаться на невыгодные коммерческие и финансовые условия для ускорения поставок», — сказал Токаев на совещании по противодействию коронавирусу.

Вакцинация от коронавируса в Казахстане началась 1 февраля. Планировалось: — на первом этапе с 1 февраля вакцинировать порядка 100 тысяч человек: медработников инфекционных больниц, скорой медпомощи, отделений реанимации, ПМСП, приемных покоев, сотрудников санэпидслужбы;

— на втором этапе с 1 марта вакцинировать еще порядка 150 тысяч человек: педагогов общеобразовательных школ, вузов, работников медицинских служб;

— на третьем этапе с 1 апреля вакцинировать еще 600 тысяч человек: педагогов школ-интернатов, детских садов, студентов, лиц с хроническими заболеваниями;

— далее поэтапно до конца года вакцинировать до шести миллионов казахстанцев.

Премьер-министр Аскар МАМИН говорил, что с 1 марта в стране уже начнется массовая вакцинация казахстанской вакциной QazCovid-in. В конце марта в Минздраве сообщили, что вакцина будет готова к концу апреля.

Таким образом, на начало апреля в Казахстане завершили курс иммунизации лишь около 47 тысяч человек, еще 137 346 человек получили первый компонент вакцины. Причина такого положения, по словам Президента, нехватка вакцин.

«При нынешних темпах вакцинации Казахстану понадобится 15 лет, чтобы привить 70% населения» — Если прежний министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ провалил начало работы с пандемией, то нынешний глава ведомства Алексей ЦОЙ успешно проваливает работу по вакцинации населения. Такое мнение выразила депутат мажилиса от партии Nur Otan Ирина УНЖАКОВА.

Несмотря на заявления правительства о том, что массовая вакцинация является первостепенной задачей в борьбе с пандемией, все еще отсутствуют продуманные и системные меры по ее организации. Население не знает, когда, где и как можно будет сделать спасительную прививку. При этом вакцинация в Казахстане началась два месяца назад, однако в свободном доступе в поликлиниках вакцины до сих пор нет. Такое положение дел вызывает у парламентариев серьезную обеспокоенность.

— В Израиле, Великобритании, Словакии, Словении, Сербии, Сингапуре и некоторых других странах уже привито от половины до 90% граждан. В Казахстане же на сегодняшний день, по информации Минздрава, вакцинировано менее 1% населения, – говорится в официальном запросе Ирины Унжаковой. – Не нужно обладать особыми математическими способностями, чтобы посчитать, что при сохранении таких темпов нам понадобится примерно 15 лет для достижения уровня 70% вакцинации всего населения страны.

«Минздрав прокомментировал заявление депутата о «провале вакцинации»» — Уважаемая Ирина Сергеевна, на Ваше обращение хотим вкратце дать пояснение по вакцинации против Covid-19, – сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. – Сегодня на рынке глобальной конкуренции развернулась масштабная борьба за распределение вакцины от Covid-19. Ряд европейских стран пытаются добиться исполнения контрактных обязательств по поставкам вакцины с компаний-производителей, другие принимают меры по ограничению экспорта вакцины в стремлении обеспечить потребности собственного населения, третьи в целях диверсификации рисков, находятся в поисках новых поставщиков иммунных препаратов.

Правительство страны предпринимает все меры для обеспечения потребностей населения в вакцине. В этих целях, в первую очередь, в стране была организована собственная площадка по выпуску вакцины на базе Карагандинского фармацевтического комплекса. Параллельно ведется разработка вакцины собственного казахстанского производства, которая после всех этапов клинических испытаний должна получить доступ к массовому применению. Большая работа проведена в части организации прививочных кабинетов по всей стране, обучению персонала правилам вакцинации от КВИ. На уровне логистики обеспечена холодовая цепь при транспортировке и хранении вакцины.

Тулеген АСКАРОВ – «Лучше поздно, чем никогда» — Разворот медицинских властей Казахстана от использования исключительно российского «Спутник V» в борьбе с коронавирусом к массированным закупкам вакцин западного и китайского производства лишь на первый взгляд выглядит неожиданным.

На самом же деле, если следовать требованиями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по клиническим испытаниям вакцин, Минздраву изначально следовало отдавать предпочтение разработкам нероссийского происхождения и даже не тратить бюджетные средства на сугубо отечественные разработки с тем, чтобы как можно раньше начать массовую вакцинацию населения.

Напомним, что в этом году позиция руководителей отечественного здравоохранения по вопросу закупки вакцин западного и китайского производства не раз менялась с точностью до наоборот…

Почему в такой ситуации в Казахстане первоначально была сделана ставка на массированные поставки из России «Спутник V» и на собственную разработку вакцины «QazCovid-In», вопрос, как говорится, риторический. Во-первых, они дешевле других аналогов, что при скудности бюджетных средств на борьбу с коронавирусом дает им финансовое преимущество. А во-вторых, для них не нужно разворачивать по всей стране сложную логистическую систему с жёсткими условиями хранения и транспортировки, предъявляемыми вакцинами типа «Pfizer», что также заведомо невозможно из-за нехватки денег в казне.

За ходом испытаний вакцин в ВОЗ следят внимательно, публикуя дважды в неделю по вторникам и пятницам данные своего мониторинга. По состоянию на 26 марта из них следовало, что «Спутник V» не прошел четвертую фазу испытаний, как, впрочем, и казахстанская вакцина «QazCovid-In».

Из информации ВОЗ также видно, какие вакцины вышли на четвертую фазу испытаний. На передовых позициях глобального их рейтинга значатся китайские «Sinovac» и «Sinopharm», западные «AstraZeneca», «Moderna» и «Pfizer/BioNTech». Так что на данный момент выбор невелик и казахстанский Минздрав, хоть и запоздало, но все же обращается теперь к тем поставщикам, вакцины которых соответствуют всем критериям ВОЗ по испытаниям таких разработок.

Ирина МОСКОВКА – «Маловато получается» — Минздрав устроил активную агитацию о необходимости прививаться, но имеющихся в распоряжении у медиков доз “Спутника V” явно недостаточно, чтобы говорить об их широкой доступности. На этом фоне у многих казахстанцев возник вопрос: чем же занимается Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК), получивший большие деньги из бюджета? Почему он до сих пор не обеспечил страну нужным препаратом?

Напомним, в начале февраля приехавший в Караганду совладелец КФК Кайрат БОРАНБАЕВ и гендиректор этого предприятия Сергей БАРОН рассказывали о том, что по правительственному госзаказу заводу надлежит изготовить всего 2 млн доз. Притом без особой спешки — до конца мая. Чуть позже глава Минздрава Алексей ЦОЙ на брифинге рассказал журналистам, что на производство “Спутника V” в Караганде выделено 15 млрд тенге.

То есть сразу было ясно, что запланированный к апрелю объем доз для страны — капля в море. Так зачем надо было объявлять о начале массовой прививочной кампании, если уколоться в итоге могут лишь несколько десятков тысяч человек, да и те в основном из разряда госслужащих?!

Мы обратились в пресс-службу КФК, чтобы выяснить картину сегодняшнего дня. Во-первых, нам сообщили, что график изготовления 2 млн доз несколько подкорректирован. По договору с “СК-Фармация” окончательный срок выпуска теперь определен до… середины июля…

Во-вторых, пока точно неизвестно, будет ли продолжена работа по изготовлению “Спутника V” в Караганде после июля. Переговоры об этом ведутся, но договор еще не подписан.

В общем, теперь понятно, почему большинство желающих казахстанцев еще долго могут ждать свою прививку. Большим подспорьем в борьбе с коронавирусом стало бы открытие производства местной вакцины в Жамбылской области. Но там, как выяснилось, ситуация тоже далека от идеала.

— Линия розлива вакцины будет введена в августе-сентябре 2021 года. И с этого момента завод начнет производство вакцины, — ответил аким Жамбылской области Бердибек САПАРБАЕВ на вопрос главы государства на совещании.

Людмила БЮРАБЕКОВА – «Вирус один – вакцин множество. Типы и различия» — Какие вакцины уже применяются и в каких странах?

1) Генетические вакцины — вакцины, которые используют один или несколько собственных генов коронавируса, чтобы вызвать иммунный ответ. К таким вакцинам относятся BioNTech/Pfizer, совместная разработка немецкой компании BioNTech с американским фармацевтическим концерном Pfizer, а также вакцина Moderna одноименной американской фармацевтической компании. Данные вакцины разрешены к применению ВОЗ и вакцинация с их использованием стартовала в странах ЕС, США, Израиль, ОАЭ, Саудовская Аравия и другие.

2) Вирусные векторные вакцины — вакцины, которые используют безопасный аденовирус (вектор) для доставки генов коронавируса в клетки, который активирует иммунный ответ. На основе аденовируса шимпанзе разработана британская вакцина AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, а российская вакцина ГамКовидВак (Спутник – V) представляет собой двухвекторную вакцину на основе аденовируса человека. Оксфордская вакцина применяется в Великобритании и в странах ЕС, но из-за появившихся побочных действий в виде тромбозов, многие страны приостановили использование данной вакцины. Спутник — V одобрен в 56 странах мира, массовая вакцинация с использованием Спутника проводится в самой России, Беларуси, Казахстане, Боливии, Аргентине, Алжире и Сербии.

3) Вакцины, которые используют ослабленную или инактивированную версию коронавируса (вирус инактивируют (убивают) с помощью химических реагентов, тепла или радиации). Этот метод давно используется для производства вакцин против гриппа и полиомиелита, однако для его применения требуются специальные лабораторные помещения, в которых можно безопасно выращивать вирус, а цикл производства может быть относительно длительным. К таким вакцинам относятся китайские Sinopharm, Sinovac, индийская вакцина Covaxin. К слову, разработка казахстанских ученых вакцина Qaz-COVID-in тоже инактивированная вакцина и находится на третьей стадии клинических испытаний, окончание которых запланировано на июнь текущего года.

Вакцину Sinopharm массово применяют в КНР и в Объединенных Арабских Эмиратах, а на вакцину Sinovac уже поступили заявки от Сингапура, Турции, Бразилии, Чили и Индонезии.

«Вакцинация желающих в Алматы приостановлена. Прививки против Covid-19 возобновят через три-четыре дня» — В Алматы приостановили массовую вакцинацию. В городе заканчивается вакцина. Поступление новой партии препаратов ожидается через три-четыре дня, сообщил 4 апреля на экстренном онлайн-брифинге руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман ТАБЫНБАЕВ.

«Учитывая, что город должен быть готов к массовой вакцинации, мы начали два дня назад проводить массовую вакцинацию в тестовом режиме: разрешили запустить прививочные пункты в ТРЦ и местах общественного пользования, таких, как Дворец Республики и Asia Park, чтобы посмотреть, какая будет пропускная способность и мощность, в том числе поликлиник и частных медучреждений. В последующие дни до получения новой партии, наверное, придётся ограничить. Мы над этим работаем со штабом. Остаток вакцин постараемся ставить только рекомендуемому Минздравом контингенту. Мы частично будем проводить вакцинацию в Asia Park и Дворце Республики, помимо поликлиник. Ажиотаж не надо создавать, буквально три-четыре дня новая партия поступит», – сказал Нариман Табынбаев.

Тогжан ГАНИ — «Перепись по ковиду, или Операция “Вакцинировать всех!”» — 10 миллионов казахстанцев, или 53 процента населения страны, правительство республики планирует привить от COVID-19 до сентября этого года. То есть по 2 миллиона человек в месяц начиная с апреля. На заседании кабмина во вторник 6 апреля объявили, что задача №1 — открыть в страну путь не только российской, но и иностранным вакцинам. Задача № 2 — убедить население получить укол.

Сначала глава Минздрава Алексей ЦОЙ ознакомил коллег с вестями с фронта антиковидной борьбы. В марте заболеваемость COVID-19 в Казахстане выросла на 30 процентов по сравнению с февралем. Сейчас регистрируется до 2000 случаев в сутки. Только за пять дней апреля зарегистрировано 9983 новых случая. С начала месяца число пациентов в состоянии крайней степени тяжести выросло с 83 до 132 человек.

Кстати, почему нужно вакцинировать именно 10 миллионов человек? В слайдах Минздрава говорилось, что из 18,8 миллиона казахстанцев вакцинации не подлежат лица с противопоказаниями, переболевшие коронавирусом за последние 6 месяцев и несовершеннолетние. Если подсчитать, то только не достигших совершеннолетия в Казахстане, по официальной статистике, почти 7 миллионов человек. Если добавить к ним беременных, кормящих, людей с аутоиммунными заболеваниями и другими противопоказаниями, то в чистом остатке и будут те 10 миллионов человек.

Другими словами, правительство намерено охватить прививками все возможное взрослое население страны. Может, тогда и перепись населения, намеченная на осень, ни к чему?..

«Токаев привился от коронавируса» — Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик УАЛИ — 6 апреля Глава государства получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет. Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности. Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких.

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