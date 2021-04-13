«На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом»

О настроениях в украинском народе перед войной с Россией

Полиграф Шариков персонаж несимпатичный, необаятельный. В перестроечном фильме Владимира Бортко эту роль гениально сыграл наш земляк Владимир Толоконников. А профессора Преображенского, умницу, интеллигента, носителя правильных высоких традиций («Я московский студент, а не Шариков!») там играет Евгений Евстигнеев. Но что характерно: в первоисточнике, в самой повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», всё сложнее с персонажами. Амбивалентно. Булгаковский текст допускает разные толкования. Поэтому в другой экранизации, итало-немецкой, 1976 года, Шариков скорее жертва. А профессор Преображенский – недобрый дядечка с садистскими наклонностями.

Так или иначе, при всех этих вариациях Полиграф Полиграфыч Шариков появляется на свет в результате научного эксперимента. Здесь у Булгакова толстый намёк на другие эксперименты, социальные. На сладкие химеры «кто был ничем, тот станет всем», в раскуривании которых интеллигенция принимала живейшее участие. Швондеры в кожаных тужурках пришли уже потом.

Сегодняшние украинские дела, хочешь, не хочешь, заставляют вспомнить эту классику. Недавно я писал уже о киевском профессоре, который во время Майдана вдохновлял местных патриотов. Звал на борьбу за свободу и незалежное счастье. Потом профессор во всех этих делах разочаровался. Принялся клеймить украинских швондеров. Они в ответ называли профессора нехорошими словами, грозили выгнать из университета. Но этот номер у них не проходит. На тёртого киевского профессора где сядешь, там и слезешь. А крайними во всей этой истории оказались мирные украинские обыватели. Они жили себе, поживали. Потом вдруг были объявлены борцами с империей. Ну, или транзитными пассажирами на пути в Европу. Многие не возражали. Вскоре после этого на Украине началось тотальное внедрение державной мовы. Обыватель кряхтел, но терпел. А теперь вот оказалось, что, возможно, ему придётся идти на войну с Россией. На это мирные украинцы не подписывались. Как и булгаковский герой. Помните, его пытается мобилизовать домоуправ Швондер, похожий на постаревшего Зеленского:

«– …Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да ещё не взятого на воинский учёт милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

– Я воевать не пойду никуда! – вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

– Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учёт необходимо взяться.

– На учёт возьмусь, а воевать – шиш с маслом, – неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли – мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой».

При этом ни Швондер, ни профессор, ни его ассистент – молодой, но уже многозначительный Борменталь на войну не пойдут. С какой радости? На сегодняшней Украине, повторяя булгаковский сюжет, на фронт, марш-марш, тоже должны отправиться не киевские чудозвоны-кудесники с университетских кафедр, не шврондер-президент и не швондеры из Верховной Рады, а простые украинцы, преображённые в беззаветных рыцарей независимости.

Эта перспектива вызывает предсказуемые последствия. Например, такие. У моей хорошей знакомой есть дом в российской глубинке. Он большой, «родовой», там выросли бабушки и дедушки моей знакомой. Некоторые из них уехали потом на Украину. Давно, в советское время. Родили и вырастили детей. Дети родили им внуков. Внуки тоже выросли. А когда семь с половиной лет назад в Киеве началась вся эта незалежность, российские родственники предложили украинским перебраться в пустующий родовой дом от греха подальше – но, как рассказывает моя знакомая, в ответ «были посланы практически матом». Поскольку украинская родня вместе с киевскими профессорами и швондерами в то время устремлялась в Европу. Но теперь вот, когда Путин и Зеленский, подталкиваемый в спину американцами, вроде бы всерьёз приготовились воевать, украинская ветвь большой семьи приветливо зашелестела листвой и стала интересоваться: как там родовое гнездо, стоит ещё, не порушено? Может, ремонт нужен? Судя по всему, выросшие на Украине внуки очень не хотят попасть под мобилизацию и отправиться на войну с Россией.

Правда, украинская армия сегодня почти наполовину контрактная. До нынешнего обострения ситуации молодые украинские мужчины из сёл и райцентров, где нет работы, не так уж редко шли служить за деньги. Однако сейчас количество желающих воевать на контракте тоже поубавилось. В украинской армии участились случаи дезертирства. Сведения о том, что за последние две недели группировка российских войск на сопредельных с Украиной территориях увеличилась на порядок, что на главном направлении, в Ростовской области стоит ударная 58-я армия, та самая, которая в 2008 году «принудила к миру» Грузию, что здесь же и восьмая армия, которой оперативно подчинены армейские корпуса ДНР и ЛНР, что на юге, в Крыму, на учения прибыли знаменитые псковские десантники, а кроме них в учениях участвуют 56-я десантно-штурмовая бригада из Волгограда и седьмая такая же бригада из Новороссийска – отнюдь не способствуют укреплению боевого духа по другую сторону границы.

Появился уже и прифронтовой юмор: сейчас, мол, не 2014 год. Благодаря реформам, проведённым Петром Порошенко, украинская армия стала совсем другой. И в случае нападения российских войск украинскую армию ничто не остановит, даже забор на границе с Польшей.

Тем не менее, будет преувеличением сказать, что Украина охвачена паникой. Паникуют главным образом те, кто верит телевизору. Но городская молодёжь телевизор не смотрит, политикой мало интересуется, занята своими проблемами. Любопытно, что по настроениям эта обширная категория украинцев смыкается с другой, можно сказать противоположной категорией: с людьми, хорошо разбирающимися в обстановке, понимающими, для чего вся эта милитаристская возгонка нужна Зеленскому и Путину. «Байден грозит ввести санкции против Северного потока-2. Путин в ответ демонстрирует брутальность и бряцает оружием. Всё обыденно и предсказуемо. Как договорятся – «попустит». Всё это для внутренней аудитории. В РФ плюс еще стартовала избирательная кампания в Думу. Нужно же всяких прилепиных поддержать. Ну и Зеленского на слабо проверить, как без этого» – прокомментировал мне ситуацию киевский эксперт, попросивший не называть его фамилию. По словам эксперта, многие молодые киевляне даже не знают про нынешнее обострение военной ситуации. Тем более, что оно не первое: «Молодёжи давно уже на всё наплевать. Это же поколение «пох».

При этом никто в Киеве не готов уверенно заявить, что дело не дойдёт до боевых действий, и что эти действия не приобретут серьёзный масштаб. Поскольку, дескать, в российском Генеральном штабе есть подробно расписанные схемы операций по «освобождению» мятежных республик, по созданию Новороссии, по взятию Киева.

В российском телевизоре тоже всё очень тревожно. Там рассказывают, что фашисты Зеленского убили в ДНР ещё одного ребёнка (хотя следователи так и не установили толком, от чего он погиб), там Америка до зубов вооружает потерявший берега киевский режим, науськивает на свободолюбивый Донбасс, и происходят другие ужасные вещи. Можно выключить телевизор и не обращать на всё это внимания. Но перед событиями 2014 года тоже сначала была виртуальная истерика. Потом она перекинулась на площади, а вскоре дошло до стрельбы и боевых действий на Донбассе.

Тем временем на Украине значительно ужесточается ответственность за нарушение обязанностей по воинскому призыву. Для «уклонистов» повышаются штрафы и сроки лишения свободы. В местных СМИ появилась информация о росте размера взяток за предоставление отсрочек по болезни. В общем, те украинцы, которые прощупывают почву для переселения в Россию или в другие соседние государства, поступают вполне практично. Кстати, за последние три года более 1,1 миллиона бывших граждан Украины получили российское гражданство. Примерно 0,5 миллиона из них это жители непризнанных республик Донбасса. Ещё 150-200 тысяч – натурализовавшиеся беженцы из зоны боевых действий. Но, согласитесь, и при этом общая цифра внушительная. Особенно в сравнении с количеством россиян, получивших за это время гражданство Украины. Их, по разным сведениям, от нескольких сот до нескольких тысяч. Как видим, немногие выбирают светлый шлях свободы. Подавляющее большинство почему-то выбирает беспросветную путинскую тиранию.

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