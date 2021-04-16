Хотим ли мы стать второй Японией или второй Южной Кореей?

Если страна не торгует с внешним миром, то у нее практически нет шансов на успех в гонке за развитием, убежден автор бестселлера «Азиатская модель управления» Джо Стадвелл

Экономическая политика определяет бытие. Однако в Казахстане не все так просто. Меняются чиновники, и вместе с ними «слетают» ориентиры и векторы. Пока еще есть нефть и мировой спрос на нее, это еще не так болезненно, хотя реальные доходы населения, увы, сокращаются и пропасть между богатыми и бедными увеличивается. Процветания, как в тех же Объединенных Арабских Эмиратах, казахстанцы так не дождались. И в принципе остается все меньше времени для того, чтобы вырулить на устойчивый путь развития и избежать проклятия непрофессионального и безответственного управления страной.

Чем мы отличаемся от других восточных государств? Увы, но мы как будто лишились пуповины и утеряли принадлежность к своему исконному региону. Мы как будто космополитичны, и ориентируемся не на Азию, а в целом на мир. И мы как будто находимся в полете на новую галактику, но не знаем, сможем ли мы долететь и тем более – сможем ли «приземлиться»…

Чиновники пишут сценарий за сценарием, пытаясь приблизить новую эру сверхтехнологий, почти не понимая, что главный закон развития – эволюция, как ни парадоксально, актуален до сих пор. Мы, не имея ни достаточно приличной образовательной базы, ни, естественно, высококвалифицированных кадров и даже с трудом представляя сферу применения новых технологий, пытаемся просочиться – пусть на словах, а не на деле, — в авангард самых передовых стран… заранее зная, что нас ждет фиаско.

Для успеха – нужно всего чуть-чуть. Понять, что мы – Азия. Что у нас довольно большие территории. Что наше конкурентное преимущество – сельское хозяйство. В конце концов, что большая часть населения по-прежнему живет на земле и не особенно стремится попасть в волну, поднимаемую властью: урбанизация, увы, – это явно тупиковый путь для страны с таким колоссальным потенциалом сельского развития.

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Если вы не знаете, кто такой Джо Стадвелл, — запомните это имя. Он долгое время работал журналистом в Китае, прежде чем основать и встать во главе журнала China Economic Quarterly. Много позже он стал автором нескольких экономических бестселлеров, посвященных иностранным инвестициям, провалам и успехам стран Юго-Восточной Азии. В 2014 году даже Билл Гейтс признался, что книга «Азиатский стиль управления» произвела на него очень сильное впечатление. Еще бы…

В свое время родилось и было обосновано много мифов об экономических чудесах в разных азиатских странах и до Джо Стадвелла никто даже не пытался их осознать и тем более — опровергнуть. А Стадвелл доходчиво сформулировал, что именно стоит за успешной модернизацией Японии, Южной Кореи, Тайваня и Китая. Как ни парадоксально, но все они имели примерно одинаковый набор идей. Главный месседж и нам понятен: нужно начинать с огородничества, даже если на дворе 21 век и все больше диалогов о структурных сдвигах в экономике.

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Если упрощенно, то первое, что должна сделать страна, если она в будущем видит себя успешной, — повысить эффективность сельского хозяйства, ведь именно в этом секторе занято большинство населения в беднейших странах.

«Опыт экономически успешных государств Восточной Азии показал, что сделать это можно путем реструктуризации сельского хозяйства в семейные фермерские хозяйства с высокой трудоемкостью – слегка укрупненную форму личного подсобного хозяйства. Такой подход позволяет использовать всю наличествующую в неразвитой экономике рабочую силу и поднять урожайность и продукцию сельского хозяйства до максимально возможного уровня», — считает автор бестселлера. Он уверен, что главный результат правительственного вмешательства на этом этапе – создание начального избытка продукции, который, в свою очередь, поднимает спрос на товары и услуги.

Следующий механизм вмешательства государства – это направление инвестиций в обрабатывающую промышленность и привлечение к ней предпринимателей. «Дело в том, что обрабатывающая промышленность позволяет наиболее полно использовать скромные производственные навыки, которые в развивающихся экономиках присущи рабочей силе, появляющейся за счет ее оттока из сельского хозяйства. Сравнительно низкоквалифицированные рабочие создают стоимость на предприятиях, управляя машинами, которые без труда можно купить на мировом рынке», — убежден Стадвелл. При этом очень важно ускорить технологический прогресс за счет субсидирования именно экспортных направлений, и никаких больше! Субсидируются только экспортеры! «Такое сочетание субсидий и, согласно моему определению, «экспортной дисциплины» подняло темпы индустриализации в успешных азиатских странах до небывалого уровня», — подчеркивает автор книги.

И, наконец, третий ключ к успеху — интервенции в финансовый сектор с целью привлечь капитал к развитию интенсивного мелкомасштабного сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности.

«Роль государства здесь состоит в том, чтобы удерживать средства нацеленными на стратегию развития, которая максимально ускоряет обучение технологическим навыкам и тем самым создает возможность получения в будущем высоких прибылей, а не краткосрочной выгоды и индивидуального потребления», — отмечает Стадвелл.

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В конце Второй мировой войны все четыре страны Восточной Азии были одинаково бедными. Но все они радикально изменили сельское хозяйство, сосредоточившись на модернизации обрабатывающей промышленности и заставили финансовые системы служить этим двум целям, в итоге превратившись в процветающие государства.

Государства же Юго-Восточной Азии (Филиппины, Индонезия, Таиланд и даже Малайзия), напротив, как пишет Стадвелл, «несмотря на долгие периоды их впечатляющего экономического роста, не реорганизовали сельское хозяйство коренным образом и не создали конкурентоспособных на мировом рынке производственных предприятий, зато последовали скверным советам со стороны развитых стран и открыли свои финансовые сектора уже на ранних стадиях экономического развития». В итоге они так и остаются в ранге развивающихся стран «без технологий».

Просто непостижимо то, что очень часто мировые институты развития для развивающихся стран дают ложные ориентиры. Джо Стадвелл пишет об этом без стеснения, показывая, как иногда умышленно Всемирный банк, Международный валютный фонд, а вкупе с ними и Министерство финансов США ориентируют и «направляют» страны, находящиеся на развилке дорог.

Так, в 1990-х годах они пытались доказать, что идея свободного рынка пригодна для любой национальной экономики, независимо от уровня ее развития. «Дискуссии достигали такого накала, что принципы научной добросовестности зачастую приносились в жертву, как это происходило с докладами Всемирного банка», — отмечает Стадвелл.

В общем, не польза, а умничание, не целостный, а поверхностный взгляд — в лучшем случае.

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