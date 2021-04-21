Без вредного труда не вынешь рыбку из пруда

В век механизации, автоматизации и даже роботизации многие казахстанцы все так же вынуждены тянуть свою тяжелую ношу, как бурлаки на Волге в XIX столетии

Эти исследования – о работниках, занятых во вредных и других неблагоприятных условиях труда, проводились и раньше. В советские времена любая промышленность представляла собой машину, без устали пожирающую здоровье людей. В этом плане – сделать даже самое «брутальное» производство более щадящим в отношении вредности, мало что изменилось за 30 лет. Условия труда, увы, не стали лучше…

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Хорошо, что Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК все также ежегодно проводит обследование предприятий и организаций в отдельных видах экономической деятельности. В поле зрения попадают предприятия сферы сельского, лесного и рыбного хозяйства, промышленности, строительства, транспорта и связи, здравоохранения и социального обслуживания населения, науки и предоставления услуг.

Итак, сколько казахстанцев продолжают трудиться в физически невыносимых условиях?

По результатам статистического обследования, в 2020 году в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам) работало 366,9 тыс. человек или 22,3% от общего числа работников обследованных предприятий. В том числе под воздействием повышенного уровня шума и вибрации трудились 169,8 тыс. человек, под воздействием повышенной загазованности и запыленности рабочей зоны, превышающих ПДК (предельно допустимую концентрацию) – 119,7 тыс. человек, неблагоприятного температурного режима – 62,2 тыс. человек, других неблагоприятных факторов – 15,2 тыс. человек. Тяжелым физическим трудом были заняты 94,3 тыс. человек.

Рассмотрим эту картину уже отнюдь не Ильи Репина пристальнее. Подавляющее большинство работников с вредными условиями труда – в промышленности: горнодобывающей, обрабатывающей, в сфере электроэнергетики, водоснабжения, утилизации отходов – 236,8 тыс. человек. Понятно, что есть трудные участки работы в строительстве, на транспорте. Но то, что они имеются и на природе – сельском, лесном и рыбном хозяйстве – это, конечно, удивляет. При этом занятых тяжелым физическим трудом гораздо меньше, чем тех, кто вдыхает пыль и газы, превышающих ПД – из 3838 человек почти половина. Хотя, если логически рассуждать, то 3838 – цифра совершенно несерьёзная в масштабах совершенно и безнадежно отсталого сельского хозяйства страны.

Чему удивляться, если и в более благополучных отраслях – транспорте, гостиничном бизнесе, информатизации и связи, а также в здравоохранении трудится немало специалистов во вредных условиях и даже с элементами предельных физических нагрузок.

«В целом по видам экономической деятельности численность мужчин, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам), превышала численность женщин в 3,3 раза. Исключение составила сфера: услуги по проживанию и питанию в которых численность женщин, работающих в неблагоприятных условиях труда, превышала численность мужчин в 3,5 раза», — сообщает Бюро.

Наибольшая доля занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям (нормам) отмечена в Павлодарской – 43,1%, Карагандинской – 42,0%, Мангистауской – 38,9%, Восточно-Казахстанской – 26,9%, Жамбылской– 26,4% областях. В этом плане наиболее благополучна среди всех регионов Кызылординская область (5,5%).

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Тяжелый труд есть, а есть ли молоко за вредность?

Как сообщает Бюро национальной статистики, в 2020 году на льготы и компенсации за работу во вредных и других неблагоприятных условиях труда предприятиями и организациями было затрачено более 141,5 млрд. тенге.

В дополнительном отпуске (вид льгот) побывали 520,6 тыс. человек. Различными материальными доплатами за вредные и другие неблагоприятные условия труда воспользовались 392,1 тыс. человек. Бесплатное молоко или равноценное питание получали 322,9 тыс. человек, бесплатное лечебно-профилактическое питание — 79,8 тыс. человек. В режиме сокращенного рабочего дня работали 47,1 тыс. человек.

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Безусловно, статистика, отражающая ситуацию с вредными производствами, неполная. Потому что предприятия обследовались выборочно. Обычно эксперты, которые оценивают статданные, говорят о том, что полученный результат нужно умножить в 3-5 раз.

Это что же получается?

В век механизации, автоматизации и даже роботизации многие специалисты все так же вынуждены тянуть свою тяжелую ношу, как бурлаки на Волге в XIX столетии. Причем, сейчас, как и тогда, они это делают вовсе не потому, что им нравится их занятие, а от безысходности: не получили образование, чтобы стать «белым воротничком», надо зарабатывать на жизнь, кормить семьи, формировать пенсию.

Увы, последний пункт – это боль работяг, которые теряют здоровье всего лишь за несколько лет работы на вредных производствах. Пенсия для них назначается на общих основаниях. Сколь-нибудь систематизированной информации о здоровье и количестве людей, не доживших до назначения пенсии (включая трагические случаи на производстве), нет. И именно отсутствие этого знания дает все основания не пересматривать по сути дискриминационные условия выхода на пенсию.

Ну и, конечно, государство должно сподвигать и стимулировать (иногда даже запретами на производство) работодателей, где все еще прошлый век, повышать уровень механизации и автоматизации. Улучшать стандарты организации труда. Инвестировать в современные технологии, а не откупаться символическими премиями и добавками.

Это, кстати, было бы хорошим началом для того, чтобы качественно преобразить жизнь людей, пока еще молча сносящих все тяготы своего существования.

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