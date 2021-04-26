«О терпении президента». «О коронавирусе и казахстанской современности». «Эффективными менеджерами» стали «сантехники-заплаточники». «Откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен?»

Сетевой Казахстан 26 апреля 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О терпении президента» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ провел большое совещание по проблемам Атырауской области. Это не первое такое мероприятие — недавно было совещание по Алматы. Конечно, учитывая ситуацию в регионах, было бы вполне логичным на месте снять проштрафившегося чиновника, побить плетьми или посадить на кол, но времена другие… С другой стороны, президент, как и любой нормальный человек, явно начинает терять терпение и готов к решениям, которые кому-то «не понравятся». Ак Орда явно начинает заниматься кастингом кандидатов на некоторые ключевые позиции.

Данияр АШИМБАЕВ – «О коронавирусе и казахстанской современности» — Прошло уже больше года с тех пор, как Ковид-19 официально прибыл в Казахстан и приступил к своей деструктивной деятельности… На сегодняшний день мы по-прежнему не имеем адекватной статистики, проработанного алгоритма действий и долгосрочной программы ни в экономической, ни в социальной, ни — тем более — в сфере медицины. Упор делается на массовую вакцинацию, которая сопровождается отсутствием планирования, «странными» схемами ее закупа, а также адекватной информации о противопоказаниях и побочных эффектах.

TIME . KZ . «Закатать в асфальт!» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ устроил разнос чиновникам за убитые дороги в городах и селах. Критике предшествовали и жесткие кадровые решения. Глава государства дал понять: за плохое качество дорог ответственных чинов будут безжалостно увольнять.

«Ваш дом — вот и управляйте» — Жильцы многоэтажек сталкиваются с новыми проблемами при переходе от КСК к ОСИ/ПТ — в налоговой и банковской сферах. АО “Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства” (Казцентр ЖКХ) поделилось промежуточными итогами жилищной реформы. По его данным, к настоящему времени создано всего лишь 2607 новых органов управления многоквартирными жилыми домами: 962 объединения собственников имущества (ОСИ) и 1645 простых товариществ (ПТ), в основном в Нур-Султане и Алматы. Если учесть, что в Казахстане примерно 80 тысяч МЖД, то результативность реформы составила пока всего… 3,26 процента.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Айдархан Кусаинов: «Эффективными менеджерами» стали «сантехники-заплаточники»» — У нас в стране есть деградация экономической мысли, да и, откровенно говоря, многих секторов экономики. Во многом «благодаря» тому, что слишком часто наши власти стали прибегать к методу ручного управления. Это неизбежность. Если не решать системные проблемы, приходится ставить заплатки. Но если в случае с системным управлением, системной перестройкой или решением системных проблем нужны ученые, архитекторы, инженеры, то в случае с латанием дыр главными героями становятся эдакие сантехники-заплаточники.

IA — CENTR . RU . Андрей ЧЕБОТАРЕВ – «5 уроков инцидента в ЖК «Бухар Жырау Тауэрс»» — Вывод из всего этого один: инцидент в ЖК «Бухар-Жырау Тауэрс» стал следствием беспечности и равнодушия со стороны определенного количества сотрудников государственных и, прежде всего, правоохранительных органов и частных лиц. Уже хорошо то, что никто, кроме самого стрелка, не погиб. Однако это нисколько не умаляет уровень опасности происшедшего для жителей Алматы и не гарантирует повторения подобных инцидентов в обозримом будущем. Так что желающим выучить указанные выше уроки и сдать их желательно на «отлично» есть чем заняться.

FORBES . KZ . «Досым Сатпаев: Если Казахстан поддержит Россию в противостоянии с Украиной, это станет грандиозным провалом» — Бизнесмен и издатель Forbes в Казахстане Арманжан БАЙТАСОВ подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Гостем программы стал политолог, директор Группы оценки рисков Досым САТПАЕВ. В этот раз собеседники поговорили о рисках, с которыми может столкнуться современный Казахстан и обсудили текущую геополитическую повестку — Казахстан точно не собирается быть изолированным, потому что мы можем развиваться только внутри глобального мира. Основные инвестиции у нас идут с Запада — в добывающий сектор. Основные покупатели нашего сырья — европейские страны. Плюс мы являемся частью мусульманского мира, тюркского мира. В этом отношении важно, что мы поддерживаем связи с Турцией, потому что это одна из сторон баланса. Мы не можем быть в фарватере политики какого-либо одного из крупных государств. А российская внешняя политика эту конфронтационность будет все больше увеличивать.

SPIK . KZ . «Новое руководство «Зерде»: те же яйца, только в профиль?» — В августе прошлого года холдинг «Зерде», занимающийся развитием инфокоммуникационных технологий, возглавил Арман АБДРАСИЛОВ – авторитетный профессионал в сфере IT. То, какими темпами он начал выметать из многочисленных структур нацкомпании разного рода «зайчиков» и «живчиков», выглядело весьма обнадеживающе. Создавалось впечатление, что у холдинга таки есть шанс стать компанией мирового уровня. Но, похоже, глава «Зерде» переоценил свои возможности.

CARAVAN . KZ . «Ректоры-единоличники, девальвация оценок и студенты без права выбора: что творится с высшим образованием в Казахстане» — Когда-то высшее образование в стране можно было получить на кухнях квартир. Лавочки прикрыли, но в системе остается еще немало острых проблем: формальный подход к кредитной технологии обучения, девальвация оценок и другие. О том, как решать эти вопросы, наш разговор с экспертами – PhD, преподавателем Жаксылыком САБИТОВЫМ и провостом (ректором) КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева Сергеем ПЕНОМ.

QMONITOR . KZ . «Инвестиции и кризис: как Казахстану удается сохранить «привлекательность»?» — Глобальные потоки прямых иностранных инвестиций в 2020 году снизились на 42 процента по сравнению с 2019 годом. Виной тому стала пандемия, а также связанные с нею меры ограничения и карантина. Об этом говорится в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Как отмечают его авторы, в наибольшей степени пострадали промышленно развитые страны и страны с переходной экономикой, правда, не все. В частности Казахстану, считают они, удалось избежать негативной тенденции. Но каким образом? Поразмышлять на эту тему мы пригласили председателя правления АО «НК «KAZAKH INVEST» Меиржана ЮСУПОВА.

CENTRASIA . ORG . Н.ДАУТБЕККЫЗЫ – «Эхо деисламизации: откуда взялись бессмысленные казахские имена Какиш, Абиш, Жакиш, Каныш, Мукан, Бекен и пр. ?» — Если посмотреть даже по документам царской эпохи, то каждый второй или третий казах в XIX веке был у нас Ахмет, Омар или Гали/Али (отсюда рейтинг самых распространенных современных казахских фамилий обычно начинается с этих имен). Ахмет, второе имя пророка Мухаммеда, было у казахов как Иван у русских. Женщины в Казахской Степи все были, как на подбор — Батима, Хадиша, Гайша/Айша, Зылиха и пр. Что же произошло позже? Советизация и атеизация в Казахстане в 20-40-е годы ХХ века…

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Авто из Абхазии и Южной Осетии: оправдан ли риск, рассказал эксперт» — Эпопея с армянскими машинами закончилась, вместо нее завязывается другая – уже из Абхазии и Южной Осетии. Жители западных регионов Казахстана начали активно скупать такие авто. Налоговики даже пришлось пригрозить автовладельцам уголовной статьей и конфискацией транспорта. Что делать в таком случае и есть ли лазейки, позволяющие обойти закон, узнавал корреспондент. Схема ввоза проста: граждане Абхазии, Южной Осетии и России ввозят в Казахстан свои машины, регистрируют их как временно ввезенные, а затем продают казахстанцам по доверенности с правом владения, распоряжения или отчуждения.

365 INFO . KZ . «Где в Казахстане жить хорошо: почему растет внутренняя миграция?» — Центрами притяжения для внутренних мигрантов остаются западные области, Нур-Султан и Алматы. Но появились и новые — искусственные. Об этом пишут исследователи Асем КУСМАНОВА и Серик СЕЙДУМАНОВ в работе «Особенности процессов внутренней миграции и формирование новых центров притяжения внутренних мигрантов в Казахстане».

LITER . KZ . «Чтобы не разводить нищету: казахстанцы рассказали, почему выбрали чайлдфри» — Чайлдфри – это субкультура (идеология), если ее можно так назвать, которая предполагает осознанный отказ от детей. Причины могут быть разные: начиная с перенаселения Земли, заканчивая финансовыми проблемами. Казахстанские приверженцы идеи бездетности рассказали, как им живется в стране, где 90% населения страны — почитатели традиционных семейных ценностей.

AZATTYQ . ORG . ««Прокурор, кет!» и «Назарбаев, кет!» Земельный митинг в Алматы: требования участников» — На митинг в Алматы против разработанного властями законопроекта о земле собрались около 200 человек. Они потребовали остановить рассмотрение в парламенте документа, в котором усматривают угрозу суверенитету страны. Акция проходила на фоне полицейского «усиления» и сопровождалась потасовкой между спецназом и протестующими.

NOVGAZ.COM . ««Всем творчеством Зощенко кричал: «Я свой!» А он не свой»» — Интервью с Алексеем ФЕДОРЧЕНКО, режиссером фильма «Последняя «Милая Болгария»» — одной из лучших картин ММКФ, действие которой происходит в Алма-Ате 1942 года.

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