Что волнует душу казаха (в начале мая)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «В ближайшие 5-10 лет все казахские дети переедут в США и Европу» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Асхата КАСЕНГАЛИ о массовой миграции казахстанской молодежи за границу.

По его словам, никто не говорит о КазНУ, Евразийском национальном университете имени Гумилева или Назарбаев Университете — «У городской молодежи другое видение. Они живут под понятием «человек мира». Какая страна удобна для жизни, туда они и готовы переехать. В ближайшие 5-10 лет казахские дети из городов окончат свои школы и уедут в Европу и США», ― резюмировал автор.

На портале Аbai.kz опубликовано высказывание доктора исторических наук, профессора Набижана МУКАМЕТХАНУЛЫ о слабостях культурных ценностей в Казахстане.

«По моим ощущениям, в нашей стране культурное развитие значительно отстает от политического и экономического прогресса. Основными проявлениями этого можно назвать то, что национальная идеология слаба, государственный язык и национальный менталитет все еще не обрели своей независимости. В сфере национального образования приоритетнее мотивировать обучающихся стать специалистами, умеющими работать в любой стране мира, чем пытаться вложить в будущее Казахстана», ― считает он.

По его мнению, национальная Академия наук и прилегающие к ней исследовательские институты гуманитарных наук с каждым годом все более регрессируют. На телеканалах очень мало программ на государственном языке, к тому же большая часть из них весьма посредственны. Их нельзя назвать программами на государственном языке независимой страны, утверждает Мукаметханулы.

На портале Аbai.kz опубликован комментарий политолога Досыма САТПАЕВА касательно высказывания посла США в Казахстане Уильяма МОЗЕРА о влиянии санкций против России на Казахстан.

«Я хочу сказать, что мы приняли эти санкции для того, чтобы изменить поведение России. Но относительно Казахстана я хочу сказать, что мы работали и будем работать, чтобы Казахстан мог избежать обязательные последствия этих санкций. Мы не хотим, чтобы эти санкции имели эффект на Казахстан», ― заявил посол.

Политолог Досым Сатпаев считает, что в основе выступления посла лежит призыв к казахстанским властям избегать России.

По его мнению, Мозер намекнул, что если конфликт между Россией и США усилится, то последние будут вынуждены ввести санкции против стран, сотрудничающих с Россией. И на данный момент Акорда, присоединившаяся к Евразийскому союзу, не имеет возможности для политических маневров.

«Для Путина и его окружения Казахстан ― лишь часть России, лишенная свободы», ― заявил политолог.

По мнению Сатпаева, в скором времени Кремль начнет открыто требовать от стран, входящих в его геополитическое влияние, выступить против Запада, осудить США.

Виктор МАЙЛИН – «Пристальное освещение вопроса о земле» — Как известно, в этом году истекает мораторий на продажу земель в частную собственность иностранным поданным, о чем в свое время объявил еще Елбасы в 2016 году. «Земельные» страсти вновь накалились и власть была вынуждена собрать новую Земельную комиссию. После месяца работы общество вновь получило идею очередного моратория. Теперь слово за парламентом. Понятное дело, это активно обсуждается в прессе на госязыке.

Информационный портал Minber.kz в заметке Назерке СЕКСЕНБАЙКЫЗЫ сообщает об этом, цитируя заместителя премьер-министра Ералы Тоғжанова о целесообразности моратория. Также сообщается о митингах, проведенных в южной и северных столицах активистами незарегистрированной Демократической партии Казахстана, давно выступающей против известной и подверженной мораториям нормы в Законе о земле…

Тут на помощь нам приходит другой портал Abai.kz с материалом, состоящем из нескольких интервью под пугающим заголовком: «Жерді шетелдіктерге бермей тынбайтын түрі бар…» – «Похоже, пока не станут продавать землю иностранцам, не успокоятся…<по всей видимости подразумевается, что «не успокоятся» власти, парламент…>».

Оказывается, по свидетельству известного общественно-политического деятеля Доса КОШИМА, являющегося членом Земельной комиссии, в поправки в Закон о земле вкралась норма, которую Комиссия не рассматривала и тем более не вносила. Речь идет о том, что иностранцам можно арендовать землю на 25 лет для… выращивания леса! Т.е. иностранцам земля понадобится для… лесопосадок! Вот откуда у митингующих такой лозунг: «Лес казахи и сами посадят» (вырастят).

«Еңбекке жарамсыз» Есімов Елбасына не көмек бермек?» — «Негодный к труду» Есимов какой может дать совет Елбасы?» — таким вопросом задался Abai.kz, комментируя недавнее назначение внештатным советником Ельбасы бывшего руководителя «Самрук-Казына», одного из тяжеловесов политической элиты страны Ахметжана ЕСИМОВА.

Известный казахский литератор (акын-поэт), автор книг по истории, эссеист, публицист Болат ШАРАХЫМБАЙ дал развернутое интервью изданию Jasqazaq.kz: «Қазіргі шенеунік жазушыдан емес, блогерден аяғын тартады» — «Сегодняшние чиновники не писателей, а блогеров сторожатся <игра слов; «от блогеров ножки убирают»>. Из ответов спикера следует, что ценность литературы и литературного труда, былого института властителей дум обесценилась. Наступили иные эпохи. Время звезд досуга и зрелищ – спорта, современной популярной музыки, самодовлеющего масскульта. Классическая литература пробуждала идеи и потому была так или иначе с идеологией. Хотя отсутствие идеологии – это тоже идеология. Ее своеобразная оборотная сторона. Власти не нужны острый, выдающийся ум – все приходит к всеобщей нивелировке, усредненности, упрощенности…

Мы народ-хвастун… Кого не послушаешь, я потомок такого-то батыра, я потомок человека который имел многотысячные конские табуны. Сами верят в это истово и стараются заставить поверить других — а на поверку где настоящие потомки? И смех и грех. У нашего общества масса проблем и все они актуальные. Что скрывать – оно больное. Мы не можем наши потенциалы, богатства обратить во благо всего народа.

Сабырбек ОЛЖАБАЙ, обозреватель Ana tili поднимает одну из любимейших тем казахскоязычной печати – чистоту произношения…

Сабырбек ОЛЖАБАЙ дает советы как с этим бороться. Надо следить за речью детей, не упускать на самотек такие вопросы, одним словом – учить и воспитывать. Куда девалась национальная гордость? Так же можно лишиться национального кода. Казах с казахом должен говорить на своем родном языке…

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Чингисхан — предок казахского народа, и об этом должен знать весь мир» — На портале Аbai.kz опубликована статья с доводами Камысбая БЕСЕНБЕРГЕНУЛЫ о том, почему казахи не должны сторониться родства с Чингисханом.

Он отметил, что если поднимаемый им вопрос будет решен положительно, то необходимо собрать представителей всех посольств, аккредитованных в нашей стране, ученых-исследователей по Чингисхану, пригласить представителей власти и провести международную научную конференцию в столице и заявить об этом всему миру.

«Если проблема будет решена положительно, то в примечательном месте столицы необходимо поставить памятник нашему великому предку Чингисхану. Чтобы наш народ мог черпать силу и энергию от духа великого предка», ― подытожил автор.

На портале Аdyrna.kz опубликовано высказывание Бауыржана СЕРИКБАЕВА о том, почему Казахстану важно заняться разработкой собственного современного оружия.

Стоит отметить, что в карабахской войне беспилотники «Bayraktar TB2» за первые 24 дня войны уничтожили 114 танков Армении. В карабахской войне уничтожены 44 бронетранспортера Армении, 141 артиллерийское оружие, 249 боевых машин и 44 военных склада.

«Нам тоже необходимо задуматься. Часть современного оружия, защищающего страну, чья территория занимает 9-е место по своей величине, мы должны производить сами. Хотя многовекторная политика действует и сегодня, завтра условия могут измениться», ― подчеркнул автор.

Досымжан НАУХАНОВ – «Казахская юрта имеет все шансы попасть в «Книгу рекордов Гиннесса»» — Председатель таразской областной ассоциации ремесленников Пернебек АХМЕТОВ трудится над дальнейшей модернизацией конструкции национального бренда — юрты. Он и его сын Аят недавно разработали и представили проект комплекса «Хан сарайы», пишет Еgemen.kz.

Если проект поддержат заинтересованные стороны, по окончании строительства «Хан сарайы» имеет все шансы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

«Депутат предложил упростить требования ЕНТ во время пандемии» — Как пишет Baq.kz, мажилисмен Казыбек ИСА обеспокоился проблемами соотечественников за рубежом, которые хотели бы поступить в казахстанские вузы.

«Непонятен и тот факт, что в 2020 году около тысячи соотечественников поступили на подготовительные онлайн-курсы. На обучение были выделены государственные средства. И теперь эти дети должны сдать ЕНТ и поступить в вуз. Но 90% находятся в зарубежных странах — Монголии, Узбекистане, Китае и Туркменистане. Как они могут приехать в Казахстан и сдать ЕНТ в условиях пандемии?» — задал справедливый вопрос Казыбек Иса.

«Надо восстановить Семей – духовную столицу страны» — Поэт Олжас СУЛЕЙМЕНОВ считает, что если городу не протянуть руку помощи, очень скоро цветущий областной центр окончательно опустеет.

Как пишет Dalanews.kz, поэт заявил, что исторический статус города Семей надо утвердить на официальном уровне.

«До революции Семей был столицей казахской степи. В этом городе собирались представители тогдашней интеллигенции. Он был центром казахского ума. Представители Алашорды открыто говорили, что Семей в будущем может стать столицей Казахстана. Однако со временем это земля столкнулась с невероятными трудностями», — сказал Олжас Сулейменов.

«Кабдеш Жумадилов: «Я был беден, а девушки смотрели только на богатых»» — почтил память писателя и участника первого великого переселения казахов из Китая в Казахстан Кабдеша ЖУМАДИЛОВА, который скончался 5 апреля этого года.

Последнее интервью писателя вышло в программе «Жарқын жүздесу». В частности, Кабдеш Жумадилов рассказал, что с ранних лет мечтал вернуться на казахскую землю и увидеть двух великих казахов — Мухтара АУЭЗОВА и Касыма АМАНЖОЛОВА.

«В Китае мне в руки попала книга «Путь Абая» на арабском языке. Я был удивлен, увидев двухтомник. Я не видел никакой другой книги, кроме Корана. Когда я приехал в Казахстан, хотел увидеть Ауэзова и Касыма Аманжолова. Одна моя мечта сбылась. Как-то меня вызвали на кафедру, и я два часа разговаривал с Ауэзовым, он был такой скромный. А Касым Аманжолов умер за год до моего приезда», — поделился воспоминаниями Кабдеш Жумадилов.

Кабдеш Жумадилов считает, что выполнил то, ради чего появился на свет.

«Когда мне было 25, я переселил из Китая в Казахстан 200 казахов. Вспоминая это свое деяние, я умру счастливым. И своим детям говорю, что если мужчина должен покорить крепость в 30 лет, я сделал это в 25», — сказал писатель.

«Хиджаб не относится к предметам национальной одежды казахов» — Певица Айгуль ЕЛШИБАЕВА считает, что о хиджабе в обществе сложилось неправильное мнение. По ее словам, это одежда чужда казахам.

Как пишет Stan.kz, певица выступила против тех, кто продвигает ношение хиджаба в Казахстане. Она призывает не вводить в заблуждение простых людей.

«Те, кто получили религиозное образование в других странах, не называйте хиджаб арабов, который они носят во время песчаной бури, национальной одеждой казахов-мусульман.

Порабощенные культурой другого народа и презирающие культуру своей нации, есть предатели. Аллах говорит в Коране, что мусульманину необходимо покрытие, а не хиджаб. Разделив людей на племена, он не говорил им носить только одежду арабского народа».

«Телеведущая призвала не засорять казахский язык арабскими словами» — Жанар БАЙСЕМИЗОВА на своей странице в соцсетях опубликовала казахский вариант арабских слов, пишет Stan.kz.

«Братья и сестры мусульмане! Коран написан на арабском языке. Продолжайте читать священную книгу на арабском. Можете говорить хұтба, такбир, тахрима, һидаят, рүкін, хузур, иффа, хилм, зуһд, куфр, Ъайн или кифая, фарыз, бұлуғ, ақида, мұстахап, мубах, муфсид. Но в быту, в жизни используйте слова на казахском языке.

Никто не давал вам права «осквернять» наш язык. Не теряйте казахских корней. Дай Бог вам здоровья!» — пишет Жанар Байсемизова.

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