Война Миров. Земля Обетованная-Ракетная

Очередной еврейско-арабский конфликт затягивается

Смена временщика в Белом доме привела к неожиданно кровавым последствиям на территории Израиля и Сектора Газа. Если у администрации Дональда Трампа действовала линия на безоговорочную поддержку Тель-Авива, то в команде Джо Байдена такого единства нет. Права человека, демократические нормы, уважение к меньшинствам… Ну а как появились варианты, сразу полилась кровь. Как показывают боевые действия и межобщинные столкновения после событий на Храмовой горе, заряда взаимной ненависти там предостаточно.

У нынешнего обострения еврейско-арабского противостояния есть два важных момента. Первый – это количество выпускаемых из Сектора Газа ракет по израильской территории, а второй – межобщинные столкновения внутри Израиля.

В СМИ фигурирует цифра о 30 тысячах ракет, которые имелись в распоряжении ХАМАС накануне боевых столкновений. В основном эти ракеты примитивные, неуправляемые и способные лететь до 10 км. Но есть и вполне современные образцы с дальностью за 100 км, которые сложно сбивать даже «Железному куполу», хотя эта тактическая система ПРО постоянно совершенствуется и модернизируется.

Складывается впечатление, что руководство ХАМАС, контролирующее Сектор Газа, все-таки не хочет переходить определенные «красные линии», как оно их себе представляет. Поэтому ракеты используются не массированно по отдельно выбранному населенному пункту на территории Израиля, а вразброс по всему еврейскому государству. Из-за этого батареи «Железного купола» справляются с запусками куда эффективнее, что резко понижает их потенциальный урон.

Куда опаснее для Тель-Авива то, что арабы – граждане Израиля стали участвовать в столкновениях с евреями. Раньше участие людей с паспортами Израиля в терактах носили единичный характер. Поскольку вся большая семья такого человека немедленно депортировалась в Сектор Газа, лишаясь имущества, социальных выплат, права на бесплатную медицину – в общем всего, что дает израильское гражданство. Теперь это не сдерживает от кровавых разборок с летальными исходами.

Во взаимоотношениях евреев и арабов с израильским гражданством сломался какой-то важный стержень, который прежде делал отношения двух общин более мирными. Возможно, определенную лепту в слом взаимодействия внесло решение 2018 года, по которому кнессет провозгласил Израиль «национальным государством еврейского народа». После этого арабский язык перестал быть вторым государственным в Израиле, например. Ну а в армию арабов и раньше не призывали, в отличие от друзов. Между тем, арабы составляют порядка 20% израильских граждан.

Пока в Овальном кабинете сидел Дональд Трамп, он хотя бы предлагал Палестине «сделку века». Палестинское руководство «заманчивое» предложение отвергло, но сидело на стуле ровно, поскольку 45-ый президент США с арабами не церемонился. То Иерусалим Израилю «отдаст», то Голанские высоты «подарит». Попутно все палестинские структуры с американского финансирования были сняты. Формально до того момента, когда Палестинская автономия подпишет «сделку века» и начнет ее соблюдать, а по факту – на весь срок президентства Трампа, поскольку палестинские лидеры не могли поставить свои подписи без стопроцентного риска расстаться с жизнью.

Администрация Джо Байдена продает Израилю высокоточное оружие (и сама у союзника кое-что покупает), блокирует в ООН антиизраильские резолюции, но это качественно иной – более низкий – уровень поддержки, чем при Дональде Трампе. Поэтому Сектор Газа пусть и с ограничениями, но ведет ракетную войну с Израилем, рассчитывая на какие-то политические достижения.

По мнению ряда наблюдателей, Биньямин Нетаньяху приложил усилия для развязывания очередной войны в Земле Обетованной. Причина простая, но не примитивная. Над израильским премьером висит шлейф коррупционных расследований, а в еврейском государстве за такое сажают в тюрьму, когда истекает срок политического иммунитета. Чтобы не потерять иммунитет, нужно сохранять за собой пост главы правительства.

В мае была реальная угроза того, что арабские депутаты кнессета поддержат оппозицию и г-н Нетаньяху потеряет власть. После выселения арабских семей из домов в Восточном Иерусалиме, которые являлись еврейской собственностью до 1948 года, вспыхнули столкновения и арабские депутаты из переговоров с еврейскими партиями вышли. Если это и являлось целью Биньямина Нетаньяху, то понятно, почему ЦАХАЛ не проводит наземную операцию в Секторе Газа. Сухопутное вторжение в условиях плотной городской застройки – это неизбежные потери, а израильскому лидеру лишние жертвы не нужны.

ХАМАС от возможной наземной операции израильтян тоже не в восторге. Еврейская сторона исповедует принцип ударов по штабам, поэтому руководство организации не торопится предстать перед Аллахом. Из-за этого предложение от ливанской и одновременно проиранской «Хезболлы» о совместных действиях против Израиля не получили ответа. В ХАМАС думают, а пока продолжают пускать ракеты по щадящей модели.

В информационном поле Тель-Авив проигрывает палестинцам. Дело в том, что от точечных бомбежек и обстрелов израильтянами Сектора Газа трупов гражданских лиц гораздо больше, чем от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. К тому же те ракеты, которые не долетели до территории Израиля и разорвались внутри сектора, арабы тоже списывают на еврейские удары.

До широкого распространения социальных сетей Израиль достаточно успешно вел информационную войну против палестинцев, представляя своих противников в образе террористов и антисемитов. На 23 арабских государства и Иран такое не действовало, но на площадке «золотого миллиарда» работало. Перелом произошел в «десятые» годы, когда широкополосный интернет и соцсети взяли верх над традиционными медиа-холдингами, где позиции еврейского капитала и израильского лобби традиционно сильны.

Вот и в нынешнюю кампанию Тель-Авив воспринимается как главный злодей, хотя перед уничтожением очередной многоэтажки в Секторе Газа старается оповещать ее жителей о «сносе» в ближайшие часы.

Мировые державы и союзы государств вроде ЕС совершенно не горят желанием лезть в арабо-еврейские дела. Начавшаяся в 1948 году история государства Израиль показывает, что мирного решения у данной проблемы нет. Либо Тель-Авив продолжает держать всех вокруг военной силой или угрозой ее применения, либо его сносят с политической карты Ближнего Востока как утратившего геополитическую конкурентоспособность. У Джо Байдена никакого плана для Израиля и Палестины нет. В имеющейся ситуации вообще нет каких-либо посредников, способных реализовать данные обещания. Похоже, что противоборствующие стороны руководствуются тезисом о том, что Добро всегда побеждает Зло. Поэтому кто победил, тот и добрый.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.