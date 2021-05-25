«Постсоветское пространство опять ходит ходуном». «Есть патриарх-елбасы… и есть президент-консорт, исполняющий при нем некоторые церемониальные функции». «Реформа судов: судьям — больше зарплату, защите — больше власти». «Жизнь пенсионеров в Казахстане»

Сетевой Казахстан 25 мая 2021г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «О международных проблемах» — Постсоветское пространство опять ходит ходуном. Не то, чтобы оно и раньше отличалось особой стабильностью, но перспективы выглядят удручающе… Таджикистан сцепился с Кыргызстаном, решив ряд вопросов военными методами. Что касается Казахстана, то стать посредником по всех этих конфликтах не удалось, да и не сильно рвались. Кыргызы опять обиделись — теперь на визит ТОКАЕВА в Душанбе… Начинает усиливаться политическая напряженность в отношениях с Россией. Казахстан свернул информационную и бесбармачную работу на северном направлении (то ли бюджеты закончились, то ли надоело), и вдруг выяснилось, что «заветы Солженицына» очень даже живы и в массовом сознании, и в экспертной среде.

NOVGAZ.COM . Виктор КОВТУНОВСКИЙ, политолог – «Хромая утка» — «Де факто» в январе 2021 года Токаев стал «хромой уткой». Не сумев получить хоть какую-то толику влияния на законодателей, он ограничен не только в своих решениях, но и в политических амбициях. Его переизбрание, точнее даже, выдвижение кандидатом на второй президентский срок, согласно закону, зависит от настроений лидера правящей партии. Поменять правила Токаев теперь вряд ли сумеет, а потому вынужден проявлять непререкаемую лояльность. Двоевластие закончилось. Теперь НАЗАРБАЕВА и ТОКАЕВА нельзя считать даже старшим и младшим партнерами, а тем паче дуумвирами. Есть патриарх-елбасы, контролирующий все политические процессы и есть президент-консорт, исполняющий при нем некоторые церемониальные функции.

LITER . KZ . «Памятник Назарбаеву за заслуги перед тюркским миром предложили установить в Туркестане» — Заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры) доцент, доктор Билаль ЧАКЫДЖИ предложил установить памятник Елбасы Нурсултану НАЗАРБАЕВУ в Туркестане. Такую идею он озвучил 24 мая в ходе международной онлайн-конференции «Туркестан — духовная столица Тюркского мира: интеграция и перспективы сотрудничества».

VLAST . KZ . «Зигзаги вакцинации» — Казахстан за два месяца массовой вакцинации от коронавируса смог привить первой дозой вакцины около 2 миллионов человек. Темпы вакцинации в последние недели устойчиво снижались, а Минздрав традиционно не видел в этом проблемы. Vласть обобщает данные и рассказывает, почему цель правительства завершить кампанию вакцинации в сентябре при сохранении нынешних темпов недостижима.

EXCLUSIVE . KZ . «Жаксылык Сабитов: «Пора понять, какую нацию мы создаем: казахскую или казахстанскую»» — Правда в том, что как генетический коллектив казахи существуют уже восемь столетий, но мы до сих пор не осознали себя единой нацией. Об этом exclusive.kz побеседовал с историком Жаксылыком САБИТОВЫМ — Когда мы говорим про нации, то сталкиваемся разными пониманиями этого слова на русском и английском языках. На английском языке национализм — нейтральное слово, синоним патриотизма. А на русском языке национализм имеет негативную коннотацию. Если мы говорим про этногенетические исследования, то казахи, как этногенетический коллектив, едины уже с 13 века. Но тут нельзя путать этногенетические исследования и нации. Потому что нации – это категории самосознания, а генетика, это, конечно, кровь. Проблема заключается в том, что в Казахстане нет четко поставленного дискурса о том, что такое нация. Одним группам населения продают тезис о том, что мы строим казахстанскую нацию, другим группам населения – о том, что мы строим казахскую нацию. Соответственно, нет единой повестки. Единая нация в таком замороженном состоянии не конструируется.

QMONITOR . KZ . «Не останутся ли кызылординские рисоводы без урожая?» — «Вода, акимы и министры: чем возмущены кызылординские ветераны?» — так называлось опубликованное две недели назад в нашей газете интервью с ветераном водного хозяйства Даулетом БАЯЛИМОВЫМ, вызвавшее широкий резонанс, особенно в Кызылординской области. Мы договорились продолжить разговор, но уже конкретно о проблемах, касающихся непосредственно использования водных ресурсов. Тем более что сегодня они резко обострились.

TIME . KZ . «Турнир сенсаций» — Зарубежные СМИ и иностранные специалисты не стесняются в оценках сенсационной победы наших хоккеистов над действующими чемпионами мира — сборной Финляндии на новом мировом первенстве. Это не чемпионат мира, а просто праздник какой-то! Еще до начала хоккейного мегатурнира в Риге были подозрения насчет того, что в нем могут произойти кое-какие неожиданности. Но то, что после двух туров у сборных Канады, Швеции и Чехии не будет ни одного очка, уже, простите, ни в какие ворота. Зато команда Казахстана одержала две победы подряд, чего раньше с ней на чемпионатах мира никогда не случалось. То ли еще будет…

«С чемпионским размахом» — Новый скандал назревает в отечественной киноиндустрии: в департаменте экономических расследований Алматы зарегистрировали уголовное дело по факту выписки фиктивных счетов-фактур руководством компаний, сотрудничавших с производителем фильма “Боксер”. Эту картину снял нынешний руководитель “Казахфильма” Акан САТАЕВ, сценарий основан на реальной жизни олимпийского чемпиона Серика САПИЕВА. Производство картины оплачено государством, а это ни много ни мало 900 миллионов тенге.

365 INFO . KZ . «Реформа судов: судьям — больше зарплату, защите — больше власти» — В судебной сфере нужны не только новые законы — надо, чтобы заработали старые. А адвокаты и прокуроры должны быть на равных.

«Слишком высокий пенсионный возраст вредит бюджету» — Только кажется, что высокий пенсионный возраст сокращает бюджетные траты. На самом деле он их даже увеличивает. Например, существенно растет инвалидизация взрослого населения. Таким образом, возраст надо снижать. Для начала хотя бы для занятых на вредных и опасных производствах. Об этом говорится в депутатском запросе группы мажилисменов на имя заместителя премьер-министра Ералы ТУГЖАНОВА.

CARAVAN . KZ . «Жизнь пенсионеров в Казахстане: более половины стариков жалуются на насилие» — Впечатляющие данные были получены в результате исследования, проведенного по заказу министерства труда и социальной защиты РК. В результате опроса выяснилось, что почти каждый пятый пожилой казахстанец находится в трудном финансовом положении. 48 процентов престарелых респондентов считают медицинские услуги малодоступными. 61 процент опрошенных заявил о существовании насилия в отношении стариков, и это на треть больше, чем было в 2008 году. О том, как живется нынче казахстанским пенсионерам, рассказала член рабочей группы по старению Экономического и Социального Совета ООН (Женева), член Консультативного совета по сотрудничеству и взаимодействию с неправительственными организациями при акимате города Нур-Султана Баян АХМЕТЖАНОВА.

KAZPRAVDA . KZ . «Дом с видом на… стену» — Точечная застройка добралась и до Шымкента, вынуждая горожан в буквальном смысле отстаивать свое право на место под солнцем. Шымкентцы, известные своей предприимчивостью, принялись застраивать каждый свободный клочок земли. При этом смело планируя на считаных сотках возведение многоэтажных домов. Как потом здесь будут жить новоселы, где парковать машины и прогуливать детей, их мало интересует.

AZATTYQ . ORG . «Когда контора президента тратит больше целого города, или О серьезной журналистике в Instagram’е» — В проекте «Диалоги» редактор PROTENGE Джамиля МАРИЧЕВА рассказывает о создании расследовательского проекта, посвященного тому, как государство расходует деньги казахстанских налогоплательщиков, и объясняет, почему она видит будущее журналистики в социальных сетях.

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