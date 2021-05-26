Война Миров. Прерванный полет Романа Протасевича

Александр Лукашенко исполняет обещанные угрозы

«Продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске», ­- сообщил Роман Протасевич на гуляющем по телеграмм-каналам видео. Все указывает на то, что для Александра Лукашенко это важная информация, раз пришлось проводить спецоперацию с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair, а потом выдерживать навал информационного возмущения от западных СМИ и политиков.

Президент Беларуси регулярно выступает в роли ньюсмейкера глобального масштаба. Не успел забыться сюжет с заговором против Александра Лукашенко и членов его семьи, как Батька прямо из воздуха выдернул одного из главных оппозиционеров, который несмотря на молодость имеет многолетнюю историю борьбы с действующим политическим режимом.

Принудительную посадку «Боинга 737» в Минске сравнивают с историей, когда в 2013 году власти Евросоюза заставили самолет президента Боливии Эво Моралеса приземлиться в Вене, а потом обыскали, несмотря на высший правовой статус воздушного судна. Тогда искали Эдварда Сноудена, но его на борту не оказалось. А вот Роман Протасевич на рейсе «Афины – Вильнюс» был.

Наблюдатели акцентируют тот момент, что европейцы в 2013-ом действовали по установке от Госдепартамента США, тогда как Беларусь по своему геополитическому весу с Вашингтоном никак тягаться не может. Между тем президент Лукашенко своими действиями показал, что латинскую пословицу «Quod licet Iovi (Jovi), non licet bovi» («Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку») он если на себя и примеряет, то сугубо с позиции Юпитера.

У коллективного Запада сравнительно мало рычагов давления на белорусского лидера. Когда Евросоюз вводил персональные санкции против Александра Лукашенко, то среди прочего там фигурировал арест и заморозка его активов. Тогда глава Беларуси публично заявил: «Все, что найдете – ваше!». У кого чего только ни находили, но «сокровищ Лукашенко» ни в каких офшорах не всплыло. Дело в том, что в Беларуси не построили компрадорского капитализма, а потому и уровень обогащения правящей элиты кардинально иной, по сравнению с другими постсоветскими странами.

Зато Минск можно наказать через воздух. На саммите ЕС принято решение о запрете полетов в Евросоюз для белорусских авиакомпаний. Технически это должно быть согласовано на уровне министров в Совете ЕС, однако ряд транспортных начальников (французский, например) на своем уровне уже приостановили разрешение на деятельность «Белавиа», не дожидаясь прохождения общеевропейских процедур.

Президент Незалежной Владимир Зеленский тоже поручил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью. Пока не ясно, коснется ли это транзита (через подконтрольные Киеву территории «Белавиа» совершает полеты в Турцию, Египет и Израиль), но белорусский авиаперевозчик делал около 40 рейсов в неделю собственно в украинские аэропорты.

Мутной остается позиция Казахстана. «Эйр Астана» отменила запуск прямого рейса из Алматы в Минск, но приостановка государством полетов «Белавиа» в Нур-Султан пока не вводится. Эксперты связывают поведение крупнейшей авиакомпании РК с тем, что 49% ее акций принадлежит британской BAE Systems plc, а Великобритания первой в Европе отказалась принимать рейсы «Белавиа» и предписала своим самолетам облетать Беларусь.

Батька не из тех лидеров, которых легко взять на слабо. Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею. Изначально его должны были проводить совместно Беларусь и Латвия. Однако 18 января 2021 года Международная федерация хоккея с шайбой приняла решение перенести игры из Беларуси по «соображениям безопасности, которые находятся вне контроля организации». Все матчи пройдут на стадионе «Арена Рига».

После задержания Романа Протасевича мэр Риги Мартиньш Стакис на флагштоках стран-участниц чемпионата поменял государственный флаг Беларуси на тот, с которым выходят на митинги тамошние оппозиционеры. Произошло это в присутствии министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича. На следующий день белорусские власти предписали всем латвийским сотрудникам посольства (кроме одного технического работника «для ухода за зданием») покинуть территорию страны. Официальный повод так и звучит: «за оскорбление в Риге государственного флага Беларуси». Латвия в ответ выслала всех белорусских дипломатов.

Александр Лукашенко достаточно наглядно продемонстрировал своим политическим и геополитическим оппонентам как политическую волю, так и технический инструментарий возможностей по ее реализации. Если бы на севшем в Минске лайнере находилась Светлана Тихановская, то никакая справка от сейма Литвы, будто она является законным президентом Беларуси, не избавила бы ее от отправки в СИЗО.

Г-н Протасевич важен для Минска в первую очередь как символическая фигура. Вот, мол, обещали изловить – и сделали это. От образа непреклонного борца с режимом оппозиционер быстро отказался и начал сотрудничать со следствием. Когда тебе 26 лет, а светит отсидеть в тюрьме 15, то есть повод тщательно взвесить все «за» и «против».

Чисто практическую пользу от Романа Протасевича тоже недооценивать не стоит. Будучи погруженным в инфраструктуру противостояния с президентом Лукашенко на высоком уровне, он может много рассказать про организационные, финансовые, информационные, кадровые и другие вещи, к которым в органах государственной безопасности имеется профессиональный интерес.

В Вашингтоне на происходящее вокруг г-на Протасевича реагируют сдержанно, хотя и требуют освободить задержанного. Наблюдатели связывают это с планирующейся встречей Джо Байдена и Владимира Путина. Когда на кону вопросы геополитической важности, то отсрочивать их из-за белорусского оппозиционера нерачительно с точки зрения бюджета времени.

Дальше всех в деле Романа Протасевича зашел Лондон. Глава британского МИД Доминик Рааб предложил ввести санкции против «Северного потока – 2» и газопровода «Ямал – Европа» (проходит через территорию Беларуси). Обоснование простое: Лукашенко не мог такого сделать без поддержки Путина, поэтому прямые поставки «голубого топлива» из России в Германию надо заблокировать. В Берлине все это восприняли без энтузиазма, поскольку газ по этим трубопроводам идет к ним, а не в Великобританию.

Самой выигравшей стороной от всего происходящего на сегодняшний день выступает Россия. Москва не сразу поддержала Минск в истории с самолетом и Протасевичем, сначала взяв паузу для изучения предмета. Потом МИД РФ заявил, что ситуация с самолетом Ryanair соответствует международным нормам.

Президент Лукашенко до попытки свержения в 2020 году проводил политику одновременного сидения на двух геополитических стульях – российском и западном. Первым терпение сдало у Запада, что и вылилось в попытку устроить белорусскому лидеру полноценный майдан. Затея провалилась. После оригинального ареста Романа Протасевича Беларусь и Запад рассорились еще больше.

Владимир Путин примет президента Лукашенко 28 мая в Сочи. Будут обсуждать «дорожные карты» интеграции России и Беларуси. Общая атмосфера сейчас такая, что Батька должен стать сговорчивее.

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Фото: Getty Images

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