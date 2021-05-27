Пора понять, какую нацию мы создаем: казахскую или казахстанскую»

Сетевые СМИ о взаимоотношениях казахов с соседями

Лэйла ТАСТАНОВА – «ЕАЭС: стирая границы, не замыкаясь в себе» — Президенты пяти государств — участников Евразийского экономического союза, а также главы стран-наблюдателей — Кубы и Узбекистана — встретились 21 мая в режиме видеоконференции на заседании Высшего евразийского экономического совета под председательством Касым-Жомарта ТОКАЕВА.

Признавшись в том, что за полтора года ковидной пандемии очень соскучились друг по другу, лидеры союзного объединения наметили пути постепенного снятия ограничений для пересечения госграниц гражданами, ликвидации барьеров во взаимной торговле, обеспечения продовольственной безопасности и общей политики в свете санкционных войн и антипатий Запада в отношении ЕАЭС.

Петр СВОИК – «Казахстан и Россия: навстречу новому союзу» — В марте 1998 года в самой популярной тогда газете «Караван» вышла моя статья «Казахстан и Россия: быть ли им в новом Союзе?». Последствия были значительны: соратники по демократической оппозиции обиделись, Генеральный прокурор возбудил уголовное дело, а в «Казахстанской правде» и других изданиях вышли гневные отповеди. Еще бы, ведь среди прочего там говорилось, что «в Казахстане не работает и объективно не может работать идея построения казахского национального государства». Заканчивалось же утверждением, что возвращение российской политики и бизнеса в Казахстан, знаменующееся укреплением «русский партий» и активизацией российских СМИ, есть дело ближайших двух-трех лет.

Наделавшее тогда шуму пророчество, как видим, блестяще не оправдалось, а «не работающая» идея казахской национальной государственности еще как заработала!

Казахстан и Россия и сейчас уже в Евразийском экономическом союзе, пусть и без наличия даже слабого «русского духа» во всем наборе политических партий Казахстана и при аккуратном не затрагивании российскими СМИ казахстанской проблематики. Однако пока весь эффект от образования ЕАЭС, ставшего для всего мира разворотным геополитическим событием (Майдан, Крым, санкции и все последующее – оттуда), сказывается на Казахстане исключительно косвенным и не слишком заметным образом. По сути, это всего лишь приспособление к отмене внутренних таможенных границ, при тех же, не выходящих за «остаточный» после СССР торговый формат экономических отношениях. А вот дело ближайших двух-трех лет в нынешнем контексте, это движение к общим рынкам электроэнергии, нефти, газа и ГСМ, а также общему финансовому рынку, запланированному государствами-участниками к 2025 году…

И вот мы имеем вполне уже состоявшуюся национальную государственность с … так и нереализуемыми основными своими посылами. Про экономику уже сказано – она поддерживается расходованием Национального фонда. Что же касается этнического наполнения такой государственности – ее казахское лицо демонстрируется даже подчеркнуто. Но вопрос, работает ли идея построения казахской этнической государственности в объективно многонациональной стране – он так и остается. Тот же государственный язык – фактически им является русский. А заложенный в государственную идеологию и законодательство базовый посыл о превращении в таковой казахский язык и его консолидирующей, в таком качестве, роли – остается нереализуемым.

Независимо от того, готовы ли признать это объективное обстоятельство, и действовать соответственно, казахские власти и казахская общественность.

Да, пока экономика остается компрадорской, семейно-клановый и этно-национальный характер государственности вполне ей соответствует. Но практическое исполнение такой казахской государственности категорически не устраивает ни широкие народные массы, ни смыслообразующие слои, прежде всего казахские.

Жесточайшая критика власти за коррупцию, неэффективность и недееспособность звучит со всех сторон.

Ситуация, по существу, проста. Подлинную субъектность, способную оградить нас от внешнего использования и обеспечить национальное развитие, Казахстан может обрести только в составе Евразийского союза.

Иных вариантов для нашей страны, как бы кто не пытался отгородиться от реалий «альтернативами» ассоциации с Евросоюзом, или образования Центрально-Азиатского союза, или Великого Турана, или сохранения «независимости» и «многовекторности» – нет.

Данияр АШИМБАЕВ – «О международных проблемах» — Постсоветское пространство опять ходит ходуном. Не то, чтобы оно и раньше отличалось особой стабильностью, но перспективы выглядят удручающе.

Начнем с Беларуси. Лукашенко провел нехитрую операцию и захватил главного оппозиционера… Лукашенко уже практически переиграл протестные акции после выборов, теперь вывел из игры одну из ключевых фигур в организации этих самых акций, но вопрос стабильности политической системы Беларуси остается под вопросом. С Москвой у Минска отношения с каждым годом портятся, а другой внешней поддержки искать негде.

Азербайджан вопреки всем прогнозам практически отбил Карабах и продолжает напор, благо что Армения также ухитрилась рассориться с Москвой…

Не спадает напряженность в российско-украинских отношениях. Стороны не готовы к реальным компромиссам, да и общественное мнение с обеих сторон сильно накручено агрессивной пропагандой.

В Молдове произошла смена власти: после долгих политических баталий к руководству республики пришла прозападная партия, но более прагматичная, чем ее предшественники (на данный момент).

Таджикистан сцепился с Кыргызстаном, решив ряд вопросов военными методами.

Что касается Казахстана, то стать посредником по всех этих конфликтах не удалось, да и не сильно рвались. Кыргызы опять обиделись — теперь на визит Токаева в Душанбе.

Экономические успехи Ташкента и/или их PR начинают вызывать, как пишут коллеги, «зависть казахов к узбекам», что — с учетом исторического контента, до добра не доведет. Фактор узбекских (не таджикских иди киргизских, а именно узбекских) гастарбайтеров длительное время согревал душу наших соотечественников. А теперь и соотечественники потянулись зарабатывать физическим трудом за границу…

Начинает усиливаться политическая напряженность в отношениях с Россией. Казахстан свернул информационную и бесбармачную работу на северном направлении (то ли бюджеты закончились, то ли надоело), и вдруг выяснилось, что «заветы Солженицына» очень даже живы и в массовом сознании, и в экспертной среде.

Конечно, можно отметить, что Москва разругалась уже со всеми, кроме Нур-Султана, Пекина и Дамаска, но это ж дело наживное.

Сейчас вроде и карты в руки: президент — опытный международник, статус дипломатов за последние годы достаточно вырос. Так что пора инициативу перехватывать, пока ситуация не зашла слишком далеко. В военном или экономическом плане у Казахстана козырей на руках нет.

Ахмет ТАЛАПУЛЫ – «Могут ли американские инвестиции поставить крест на экономических отношениях Казахстана с Россией» — Насколько верховенство права переплетено с темой инвестиционных потоков в Казахстан? Выигрывает ли Казахстан по части привлекательности для инвесторов в сравнении с той же Россией и другими странами ЦА? Можно ли рассуждать о том, что США вытесняют Россию с ее амбициями и экономическими планами по отношению к РК? Эти вопросы корреспондент медиа-портала Caravan.kz обсудил с экспертом по международным отношениям и международной экономике Ануаром БАХИТХАНОВЫМ.

— За годы независимости Казахстана в экономику страны инвестировала 121 страна. Больше всего денег поступило из США, Нидерландов, Швейцарии, Китая и Великобритании. При этом первые три страны вложили больше, чем все остальные в совокупности. Но среди стран, заинтересованных развивать свой бизнес в Казахстане, России нет и в первой пятерке. Поэтому рассуждения о том, вытесняют ли Штаты нашего северного соседа по части влияния в Казахстане, стоит рассматривать в более сложном геополитическом пласте. Казахстан проводит многовекторную политику, стремясь развивать экономические связи как с США, так и с Китаем, и с Россией. В республике достаточно активны российские компании, такие как «Лукойл», Росатом, КАМАЗ. Но вполне очевидно, что инвестиционные возможности российских компаний меньше, чем американских, в силу их меньшего веса в мировой экономике.

Сауле ИСАБАЕВА – «Интернационализм в Казахстане: есть ли у него будущее?» — Как реакция на подъем национализма в Казахстане около трех-четырех лет назад стали появляться движения интернационалистов, которые даже пытались создать политическую партию. Но дальше слов дело не пошло, да и на обозримое будущее таких перспектив не просматривается. В чем же причина? В невостребованности идей интернационализма в нашей стране? В отсутствии ярких и авторитетных лидеров? В том, что казахстанская политическая элита не имеет в своих рядах тех, кто был бы заинтересован в создании и поддержке такого движения? Каковы вообще цели людей, называющих себя интернационалистами? И за что они в идеале должны бороться, к каким результатам стремиться?

«Жаксылык Сабитов: «Пора понять, какую нацию мы создаем: казахскую или казахстанскую»» — Правда в том, что как генетический коллектив казахи существуют уже восемь столетий, но мы до сих пор не осознали себя единой нацией. Об этом exclusive.kz побеседовал с историком Жаксылыком САБИТОВЫМ.

— Когда мы говорим про нации, то сталкиваемся разными пониманиями этого слова на русском и английском языках. На английском языке национализм — нейтральное слово, синоним патриотизма. А на русском языке национализм имеет негативную коннотацию. Если мы говорим про этногенетические исследования, то казахи, как этногенетический коллектив, едины уже с 13 века. Но тут нельзя путать этногенетические исследования и нации. Потому что нации – это категории самосознания, а генетика, это, конечно, кровь. Проблема заключается в том, что в Казахстане нет четко поставленного дискурса о том, что такое нация. Одним группам населения продают тезис о том, что мы строим казахстанскую нацию, другим группам населения – о том, что мы строим казахскую нацию. Соответственно, нет единой повестки. Единая нация в таком замороженном состоянии не конструируется.

Когда мы говорим про казахскую и казахстанскую нацию, нужно понимать, что должно лежать в ее основе. Я считаю, что в основе нашей нации должен быть гражданский национализм. А как эта нация будет называться — казахстанская или казахская — вопрос техники. Но то, что нация должна быть гражданской и включать всех граждан Казахстана, это однозначно, а все не казахи должны стать 4 жузом и интегрироваться в эту нацию.

Например, мне нравится, когда Геннадия Головкина считают казахом. То есть делаются попытки включать в нашу нацию тех людей, которые по крови не являются казахами, но по сути уже являются представителями гражданской нации. Есть предложение все население Казахстана называть казахами. Но тут есть противоречия. С одной стороны, неказахское население может воспротивиться этому, а с другой стороны это может не понравится и самим казахам. Поэтому здесь нужно очень сильно изучать общество. На самом деле, мы очень слабо знаем общество, в котором живем. Необходимы глубокие социологические исследования. Только после этого станет понятно, где мы находимся и куда нужно идти.

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