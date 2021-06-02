Еще один вид накоплений в ЕНПФ можно снимать до наступления пенсии

Популистские решения в пенсионной сфере проливаются щедрым дождем. Но каждый должен понимать, что в старости он может рассчитывать только на себя

О том, что вкладчикам разрешат забирать инвестиционный доход из частных управляющих компаний, интернет-газета ЗОНАКЗ уже писала. А теперь открыт доступ еще к одному виду накоплений.

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В то время как в ЕНПФ виртуально выстраивается очередь за своими пенсионными сбережениями, так называемыми «излишками», существует еще и вторая очередь – на открытие добровольных пенсионных счетов. Парадоксально, но факт — аналитическое агентство Ranking.kz с удивлением обнаружило, что сегмент добровольных взносов поступательно растёт.

«К апрелю 2021 года в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ) насчитывалось 11,5 млн. пенсионных счетов. За год их количество увеличилось на 9%. Рост наблюдается по всем видам вкладов, в том числе и по добровольным пенсионным взносам», — отметили аналитики.

С 1 мая текущего года открытие добровольных пенсионных счетов осуществляется автоматически. Основанием для открытия ИПС является поступившая в ЕНПФ первичная сумма добровольных взносов или первичная сумма невостребованной суммы гарантийного возмещения согласно Закону РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещённых в банках второго уровня Республики Казахстан».

Этот закон был дополнен ст. 21-1, в которой подробно прописан механизм перечисления депозита клиента на его персональный пенсионный счет. Казахстанский фонд гарантирования уже давно поднимал проблему невостребованных гарантийных возмещений в коммерческих банках, у которых отозваны лицензии. Вкладчики с небольшими депозитами в этих банках, действительно, редко обращались за возмещением. По этой причине было решено просто перечислять причитающиеся суммы на пенсионные счета их владельцев – для этого достаточно, чтобы совпали персональные данные депозитора и вкладчика пенсионного фонда.

На первый взгляд, может показаться, что именно это решение повлияло на рост добровольного пенсионного сегмента. Но это не так. Статья 21-1 вступила в силу с 1 мая, а рост количества данных счетов на уровне рынка 8,7% зафиксирован к концу марта. И да, последние три года показатель растёт в среднем на 9,7% в год! На начало апреля таких счетов насчитывалось 44,6 тыс.

«Динамичный рост добровольных пенсионных взносов наблюдается, начиная с 2018 года. Так, за год (с 01.04.2020 по 01.04.2021) объём добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ увеличился на 68% и составил 162,8 млн. тенге. В 2020 году их общий объём достиг рекордных 538,7 млн. тенге, увеличившись на 51,2% за год», — отмечают эксперты Ranking.kz.

Всего же, по данным на 1 апреля 2021 года, на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы добровольные пенсионные накопления на сумму 2,2 млрд. тенге.

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Почему же добровольные пенсионные накопления вдруг начали набирать популярность?

Главное преимущество, уверены аналитики, — это возможность изъять добровольные взносы раньше наступления пенсионного возраста.

Так, право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт добровольных взносов получают инвалиды, лица, достигшие 50-летнего возраста, вкладчики, выезжающие или выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан. Точно такими же правами пользуются вкладчики, формировавшие свои добровольные пенсионные накопления не менее 5 лет.

«Мера по последнему пункту вступила в силу с 1 мая 2021 года. Согласно этому нововведению, выплаты по добровольным взносам могут получать все лица, у которых такая оплата находится в системе как минимум 5 лет. Таким образом, начав копить средства за счет добровольных взносов, к примеру, в 20 или 30 лет, в 25 или 35 соответственно можно начать получать свои первые выплаты», — комментируют нововведение в ЕНПФ.

И еще несколько плюсов этого финансового продукта: добровольные пенсионные взносы наследуются, их могут формировать третьи лица — таким образом можно пополнять материальный капитал близкого родственника или своего ребёнка.

Кроме того, последними поправками в законодательство упростили оформление «добровольной» пенсии: на корпоративном сайте ЕНПФ расширена линейка видов заявлений о назначении пенсионных выплат. Заявление теперь можно подать онлайн посредством электронной цифровой подписи.

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В Ranking.kz считают, что «помимо преимуществ, рост вкладов по ДПВ обусловлен ещё одним фактором: по результатам ежегодного независимого социологического исследования отмечено, что в 2021 году наблюдается положительный тренд на развитие доверия граждан РК как к самой пенсионной системе страны, так и к ЕНПФ».

Это белый рояль в кустах. Кто проводил социологическое исследование – не сказано, но выбрали они «правильных» респондентов и вопросы им задали, какие надо.

В частности, отмечают эксперты, значительная часть населения придерживается мнения, что основным источником их финансового благосостояния после окончания трудовой деятельности будут пенсионные накопления из ЕНПФ: 1270 респондентов, или 42,33% от общего числа опрошенных. Пенсия от государства заняла лишь второе место по значимости: 21,17% от общего числа опрошенных (635 респондентов). На иные сбережения, помимо накоплений в ЕНПФ, рассчитывают 473 респондента, или 15,77% от общего числа опрошенных (третий наиболее частый ответ).

«Важно отметить, что доверие к ЕНПФ растёт: средний уровень доверия к фонду по результатам опросов составляет 6 баллов, против 5,4 балла годом ранее», — делают еще один вывод в Ranking.kz.

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Нисколько не подвергая сомнению саму идею добровольного накопления средств на старость, и даже оставив в стороне критику явно ангажированного соцопроса, интернет-газета ЗОНАКЗ отмечает, что добровольный сегмент пенсионной системы сегодня развивается не благодаря, а вопреки. Нужны интересные и нестандартные подходы, чтобы мы увидели расцвет. Ведь и правда, в будущем пенсионеры могут рассчитывать только на себя.

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