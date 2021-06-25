20 лет безупречной «Стратегии»

Самая авторитетная социологическая структура Казахстана отметила юбилей

«Я не верю в силу социологии с точки зрения прогностических знаний, – признала Гульмира Илеуова, президент «ЦСПИ «Стратегия». – Я очень верю в силу экспертного мнения. Есть работа 2008 года, где указано, что следующим президентом Казахстана будет спикер Сената». «Если у меня нет исследования, как я могу прогнозировать будущее? – заметил Рустам Бурнашев, политолог. – Государство модерна не может строиться без статистики и социологии».

В начале работы круглого стола «Стратегия для Казахстана: 20 + 30» Ольга Симакова, сотрудница «Стратегии» с 2004 года, сделала презентацию об итогах деятельности центра за двадцать лет. По приблизительным подсчетам, 250 тысяч человек были вовлечены в опросы, где рассказали все, что думают о своих дворниках и президентах. На исследовательскую работу ушло где-то 5,4 тонны бумаги. В линейке продуктов «бестселлером Левобережья» стали рейтинги управленческой элиты, которые делаются с 2012 года.

Гульмира Илеуова предложила участникам мероприятия поделиться видением будущего, которое ожидает Казахстан. Политолог Марат Шибутов считает, что пропорция по населению страны, где 5% живут как в Западной Европе, 10% как в Восточной Европе и 85% как в глубокой Азии уже закрепилась: «Переходов между этими частями не будет в силу разрывов образования и семейной культуры». «Казахстан превратился в коммерческое государство и функционирует в его режиме», – еще один тезис эксперта.

Уже сегодня в республике внутренняя политика сильно отличается от региона к региону, дальше различия станут еще более возрастать. В семейном плане Республика Казахстан перейдет на модель Южной Европы. С нею семьи станут меньше, но многие дети будут жить с родителями до сорока лет. «Мы все больше заходим в орбиту России, но пока это не осознаем и не показываем», – это уже из разряда геополитического прогнозирования. Марат Шибутов отдельно остановился на том, что Казахстан и Россию не получается сравнивать линейно. При том, что по объему ВВП наша страна меньше северного соседа примерно в десять раз, рынок рекламы в РФ больше казахстанского в 55 раз.

«Заканчивается большой цикл, который начался с денсяопиновской перестройки (потом горбачевской). Где-то с 2013-го мы стабильно ниже показателей этого года, – отметил Петр Своик, общественный деятель. – В 2025 году произойдет разделение глобализации на несколько блоков. Наше положение таково, что мы во всех блоках на нижних этажах – сырьевая провинция Европы, в меньшей степени Китая и сбытовая провинция России. Казахстан не готовится к будущему».

«У нас гигантское количество тем, которые табуированы, – подчеркнул элитовед Данияр Ашимбаев. – Отсутствие нормальной дискуссии мешает пониманию ситуации». Эксперт заметил, что раз в учебниках индустриализация советского периода оценивается негативно, то психологически вытекает: хорошие люди в XXI веке индустриализацией заниматься не будут. «Диверсификацию экономики как успешно проваливали, так и будем проваливать. Россия признавать ответственность за голод начала 30-ых гг. не собирается. География, история и военный потенциал говорят, что особого выбора нет», – резюмировал он.

«Многовекторная политика – это не от хорошей жизни, а способ выживать в сложном мире, – указал Султан Акимбеков, политолог. – Как только ты теряешь субъектность, ты становишься полем битвы». Эксперт считает, что ослабление централизации почти везде приводит к проблемам и конфликтам, следовательно, Акорда по такому пути не пойдет. «Значительное количество наших элит ориентировано на Россию, поэтому мы дрейфуем в сторону Москвы», – констатировал г-н Акимбеков.

«Морковка, пусть она и подорожала, всегда должна перед глазами висеть, чтобы мы знали куда идти, – особо выделил Эдуард Полетаев, политолог. – Казахстану не хватает побед, которые нужны здесь и сейчас. Люди делают государство. Поэтому нужны люди, которые не сделаны с помощью государства, а помогли ему сами. Нужны чернозем и море, а не степь и горы. С чиновников нужно требовать результаты».

Участники круглого стола много фокусировались на проблемах образования. Гульнар Насимова, доктор политических наук и руководитель проекта «Зарубежная образовательная траектория казахстанцев: между стереотипами и прагматизмом» (осуществлен по линии КазНУ им. Аль-Фараби), презентовала выдержки из исследования. Информации там собрано много. Например, при выборе обучения в России решающее влияния оказывает мама, а в случае Китая – папа. Из Томска и Новосибирска даже казахоязычные студенты не хотят возвращаться в Казахстан из-за агашек и невозможности хорошего трудоустройства.

«Образ высшего образования заведомо негативизирован», – акцентировала Гульмира Илеуова, также участвовавшая в данной работе. По данным монографии, 27,5% обучающихся в Китае казахстанских студентов намерены вернуться. Историк Леся Каратаева совместно с университетом «АлмаU» тоже делала исследование по отечественным студентам в Поднебесной. Из ответов на «вшитые» в анкету вопросы получается, что более 90% контингента не хотят возвращаться домой.

«Вся транзитная концепция Евразийского моста держится на китайском благодушии», – пришел к выводу политолог Даурен Абен. Когда Китай в период пандемии прекратил отправку грузов через территорию Казахстана, то весь транзитный процесс быстро замер.

«Наше общество диверсифицируется прямо на глазах – от межэтники до ЛГБТ и феминисток, – обратила внимание Леся Каратаева. – Выйти за рамки дискурса, который ты разделяешь, очень сложно».

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