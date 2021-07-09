Как ЕНПФ сбросить «балласт?

По какому праву правительство берет у вкладчиков в долг бесплатно и де-факто обесценивает накопления?

Несмотря на традиционную любовь к государственным ценным бумагам, Национальный банк РК, как управляющий, смелее вкладывает деньги в акции нерезидентов и вообще перестал побаиваться резких движений с валютными активами. Результат не заставил себя ждать: по итогам 2020 года получена вполне приемлемая реальная доходность.

Конечно, до доходности 2018 года еще далеко. Пенсионный фонд активно покупал в портфель доллары США и существенно увеличил долю пенсионных активов в иностранной валюте – с 27,7% до 32,8%. В результате доходность пенсионных активов, распределенная в 2018 году на счета вкладчиков составила 11,3% при инфляции в размере 5,3%. В реальном выражении, то есть, за вычетом инфляции, доходность составила 6%.

В 2019 году управляющий пенсионными активами начал процесс поэтапной передачи части валютного портфеля зарубежным управляющим компаниям для индексного инвестирования в акции компаний развитых стран и корпоративные облигации инвестиционного уровня. Общий объем переданных средств составил $300 млн., в том числе $100 млн. по мандату «Глобальные акции» и $200 млн. по мандату «Корпоративные облигации инвестиционного уровня». В результате реальная доходность упала до 1,2%.

В 2020 году доходность пенсионных активов составила 10,92% при инфляции в размере 7,5%. Таким образом, реальная доходность достигла 3,4%.

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В феврале 2020 года Инвестиционной декларацией ЕНПФ была определена новая стратегия в отношении валютного портфеля.

«В целях улучшения показателя «риск/доходность» валютного портфеля пенсионных активов изменено целевое стратегическое распределение по классам активов. В частности, инструменты денежного рынка заменены на среднесрочные казначейские облигации США для компенсации волатильности по другим активам валютного портфеля (целевое значение – 30%). Целевая доля акций увеличена с 21% до 25% валютного портфеля для повышения доходности валютных активов», — отметил Национальный банк в своем Отчете за 2020 год.

Управляющий поясняет, почему портфель акций увеличился: «Исторически, несмотря на высокую волатильность, доходность по акциям существенно превышает доходность по другим классам активов в долгосрочном периоде».

Соответственно, целевые доли облигаций развивающихся стран снижены с 28% до 25%, а доля корпоративных облигаций — с 21% до 20% валютного портфеля.

И в прошлом году Нацбанк продолжил работу по поэтапной передаче части валютного портфеля зарубежным управляющим компаниям. Общий объем переданных средств составил $1,350 млрд., в том числе $450 млн. по мандату «Глобальные акции» и $900 млн. по мандату «Корпоративные облигации инвестиционного уровня».

В результате уже 6,3% от размера пенсионных активов находится во внешнем управлении.

«По итогам 2020 года начисленный инвестиционный доход по пенсионным активам ЕНПФ составил 1,262 трлн. тенге, что на 562,7 млрд. тенге, или 80,4%, больше по сравнению с 2019 годом. «Чистый» инвестиционный доход, распределенный на счета вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда, составил почти 1,220 трлн. тенге», — отчитался управляющий.

При этом основной объем инвестиционного дохода пришелся на доходы в виде вознаграждения по финансовым инструментам (66%) и от курсовой переоценки иностранной валюты (23%).

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Курсовая переоценка – это доходность от лукавого. То есть, на бумаге действительно происходит рост доходности. Но ее не было бы и в помине, если бы не падал курс национальной валюты. Ведь учет на счетах клиентов ведется в тенге.

Условно говоря, если вдруг управляющий решил бы переложить все активы в валюту, а именно – в доллары США, то, например, по итогам 2020 года фонд мог бы получить доходность в размере 10,4%. Именно на это значение произошло ослабление тенге. Главное, ничего делать не надо!

В итоге мы имеем двоякий эффект – с одной стороны, растет доходность иностранных инструментов в пересчете на тенге (даже если доходность составляет символические значения на самом деле, на бумаге это уже двузначные цифры), с другой стороны – падает и будет падать всегда национальная валюта, увы, это удел валют развивающихся стран.

И что делать? Радоваться или печалиться по этим двум поводам?

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Увы, но за все годы существования накопительной пенсионной системы не решен принципиальный вопрос сбалансированного портфеля. Можно ли его считать сбалансированным, если доля ГЦБ РК традиционно зашкаливает за 40%? Более того, в течение 2020 года она увеличилась с 40,5% до 44,4%.

Ни один институциональный инвестор не будет вкладывать львиную часть своего портфеля в инструмент, который приносит доходность либо с сотой долей процента, или вообще не дает дохода, а с учетом, инфляции, формирует отрицательную доходность. Но ЕНПФ почему-то это делает. Более того, правительство и не скрывает, что ему нужны пенсионные деньги, которые ему достаются де-факто бесплатно.

В бытность частных НПФ некоторые из них поднимали вопрос уменьшения лимитов на ГЦБ – в целях повышения доходности и в интересах вкладчиков. Но теперь об этом и сказать вслух некому.

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