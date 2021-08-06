Уколисты и уклонисты

Записки приколиста

I

Война мышей и лягушек

Эпическая сеча озверевших уколистов с воинствующими уклонистами идёт при всепланетном аншлаге. Она полыхает на подмостках Великой Сети, напоминая «Войну мышей и лягушек», сочинённую якобы Гомером двадцать пять веков назад. Мыши там экипированы шлемами из ореховой скорлупы и латами из бобовых стручков. Лягушки увенчаны улиточными раковинами, а вооружены остроконечными побегами тростника. Кто из них сегодня «ваксеры», а кто «анти» — выбирайте сами, мне по барабану.

Битва была жаркая, как за урожай, никто не хотел уступать. Пока Зевс и Афина Паллада не порешили этот балаган прикрыть. И Зевс наслал на драчунов полчища боевых раков, которые принялись хрумкать и тех, и других.

Лишним будет уточнять, что в роли Зевса нынче Ковид, а Паллада, геройская дочь его, это Пандемия.

Осталось выяснить, кто эти раки?

Но допрежь передадим бразды доктору Асклепиусу, директору античного ВОЗа. В натуре, не Гебреисусу же их доверять.

II

Анамнез с пристрастием

Внятно, сухо, по делу.

Итак, больной Homo sapiens, ориентировочный возраст 20000 лет, популяция достигает 8 миллиардов особей, диагноз пандемия (?).

Ближайшее в прошлом событие эпического масштаба – «испанка». 1918-1920 годы. Население планеты не достигло 2 миллиардов, но количество погибших исчисляется астрономическими цифрами: от 20 до 100 миллионов человек. Это превышает число жертв Первой мировой войны.

В это время рассыпались 4 (!) империи – Оттоманская, Российская, Австро-Венгерская и Германская. Четыре года бойни, броуновское смешение народов, лагеря военнопленных, беженцы, голод, вши, революции, тиф, чума, холера, оспа. Смертность высока, но кто в тех обстоятельствах вёл учёт, кто обрабатывал данные? Возможно, данные по «испанке» несколько завышены, но других цифр у меня для вас нет.

Испанским гриппом заразилось 550 миллионов человек (30% населения планеты), было три волны эпидемии, и даже усреднённая цифра погибших – 50 миллионов – намного превосходит статистику SARS-СoV-2 (192 миллиона случаев, 174 миллиона выздоровевших, чуть боле 4 миллионов умерших). При 8 миллиардном населении планеты.

Эти факты позволяют сторонникам теории заговора сделать вывод, что кампания SARS-СoV-2 выполнена по сценарию «испанки». Можно не состоять в числе яростных адептов этой версии, но исключить её нельзя.

III

Справа, слева – кучей!

Как прирастают ежедневные сведения о количестве «заболевших»? Намеренно заключаю это слово в кавычки, чуть позже объясню, почему.

Не единственным, но самым распространённым способом выявить инфицирование является массовый ПЦР-тест. Что это такое? Заглянем в источники.

Полимеразная цепная реакция изобретена Кэри Муллисом, американским учёным, умершим в августе 2019 года. За это изобретение он получил Нобелевскую премию по химии.

ПЦР-тест до недавнего времени не считался диагностическим методом, а, скорее, лабораторным. Обилие публикаций в специальной литературе свидетельствует, что массовое ПЦР-тестирование, какое наблюдается сегодня, может дать недостоверную картину. Причин тому множество: нехватка обученного персонала, которых заменяют волонтёры и парамедики, ошибки при заборе биологического материала, несоблюдение условий его хранения, скоротечность экспресс-исследования, нарушение правил тестирования, то есть отказ пациентов от пищи и питья за три часа до ковыряния в носу — все ли их соблюдают?

Но положительные результаты ПЦР-тестов — без сортировки — исправно и каждый день пополняют статистику «заболевших».

Этот термин также нельзя считать корректным. Положительный ПЦР-тест указывает, что человек является носителем вируса, а это вовсе не значит, что он болен или заболеет. В подавляющем большинстве случаев с ним просто ничего не произойдёт. Заболевшими следует считать тех, кто оказался на госпитальной койке с явными признаками SARS-СoV-2. И здесь необходимы точные показатели выздоровления и смертности.

Необходимо знать общее количество ПЦР-тестов, из них выделить положительные, из них – количество госпитализированных пациентов с выраженной симптоматикой, из них – количество выздоровевших и умерших. Так будет точнее.

Но, полагаю, составители статистических таблиц столь тщательным разбором не утруждаются. Они это делают, как сержанты моей армейской молодости, приведя зимой голодную роту к дверям солдатской столовой. Надо бы, по уставу, скомандовать так: «Справа, в колонну по одному, в столовую бегом…арш!». Да где там. Холодно, командир, не май месяц! Справа-слева – кучей!

IV

Живые трупы с мёртвыми душами

Есть в языке прелестные сочетания, оксюмороны. Сапоги всмятку, жареный лёд, живой труп и так далее. В случае SARS-СoV-2 в этот ряд легко встраивается «бессимптомный носитель». Что за притча? Если нет симптомов, стало быть, человек не температурит, не кашляет, не сморкается, не чихает, то есть не обеспечивает вирус воздушно-капельным «транспортом», без которого тот передвигаться не может. В носоглотке «положительного» индивида находится «ограниченный контингент» вирусов, но они блокированы иммунными ресурсами организма. Он посидит в заточении, сопя под маскою, и выйдет на свободу чистый, как поцелуй ребёнка, но в таблицу «заболевших» он уже попал.

И вообще, раз есть больные без симптомов, школы без учеников, университеты без студентов, театры без зрителей, пляжи без купальщиков, рестораны без посетителей, стадионы без болельщиков, улицы без пешеходов, Олимпийские Игры с пустыми трибунами, то пусть будет войско без солдат, полиция без ментов, правительства без министров, а государства без президентов.

Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Есть частушка в армейском фольклоре: «Командир нам мать родная, замполит отец родной. На хрена родня такая? Лучше буду сиротой!».

V

Вакци-наци

Подзаголовок изяществом не блещет, но определяет ход рассуждения и берега темы. Вернёмся к войне мышей и лягушек, то есть уколотых и уклонившихся. В чём причина кипеша? Кто из них вакци-наци?

Разберёмся.

Вакцинация как таковая есть величайшее достижение разума – хвала Эварду Дженнеру, его предшественниками и последователям. В память о них люди носят на левом плече своеобразное клеймо, бледный рубец несостоявшейся оспы, которая за всю историю убила немереное количество особей. Полагаю, нынешнее восьмимиллиардное население без оспенных прививок насчитывало бы сегодня на треть меньше.

Это медицинский факт.

Сегодня младенец получает прививки буквально с первого дня жизни. Они берегут его от туберкулёза, гепатита, кори, дифтерита, столбняка, полиомиелита, паротита и ещё дюжины летальных монстров. Да, бывают осложнения после детских прививок, редко, но бывают. Положите на весы здравомыслия то и другое, а потом делайте выводы.

Некоторые мамы, обретя звание «продвинутых», сочли все достижения науки вредоносными. Они составили разветвлённую секту крайне озабоченных противников животворящего иглоукалывания.

Бывает.

Однако уханьский мор, пролившийся на головы сынов и дщерей человеческих, подобно казням Египетским, эти маргинальные настроения щедро удобрил. На глазах измученной карантинами публики взросла целая поляна антиковидных инъекций. Хозяева патентованного ширева заполонили рынок и немедленно вступили меж собой в бычье единоборство, совсем как пьяные мужики, затеявшие меряться в бане своими детородными удами. Скорее всего, с помощью сарафанного радио, они и кошмарят изделия конкурентов.

Эта параша обрушилась на головы и без того испуганных до икоты людей, и они ощетинились. И сотворили могучий антипрививочный миф, ядро которого состоит из правды, полуправды, вранья, фантазий и домыслов, скреплённых ледяными соплями животного страха. Гравитационное поле мифа притягивает все сообщения о тяжёлых осложнениях и внезапных кончинах ещё недавно здоровых людей и это, как правило, связывается с вакцинацией. Что из этого поминального винегрета соответствует истине, а что притянуто за уши — установить невозможно, никому это не выгодно, ни аптекарям, ни бургомистрам. Слухи множатся, разрастаются в сумрачный пейзаж какого-то острова мёртвых, по небу которого летают призраки демонов, задумавших сократить население планеты. При всей наивности этих ужастиков, они бывают убедительны для людей с меланхолическим складом юнкера Шмидта.

Ими и укомплектованы мятежные полки уклонистов или, выражаясь похабным языком современности, «антиваксеров». Их гамузом записали в дураки, они «одним миром мазаны»: бродят по плоской, как блин, планете и страшатся чипирования. Встречаются и такие, спору нет. Но в их стане есть и те, что сидят в одиночных окопчиках и держат круговую оборону, отбиваясь от наступающего маразма одинокими, почти неслышными выстрелами здравого смысла. Их мало, их адски мало, и они, как водится, врозь. Не исключено, что вскоре их запишут во «враги народа» и поставят на учёт в медкомендатурах.

Армада «ваксеров» (тьфу), ладно, уколистов, состоит из представителей иного типа. Эти жизнерадостные болваны обладают заметным численным преимуществом. Они принадлежат к отряду уравновешенных сангвиников, всегда готовых прислониться к стволу любой власти. Инстинктивно доверяя начальству, эти благонамеренные граждане превыше всего ценят тощий госпитальный порядок, страшась живописного пира во время чумы.

Уколисты сегодня напуганы не меньше своих соперников, но им не с руки копаться в гнили и плесени вирусологии, пусть этим занимаются спецы, а они, не смея своё суждение иметь, секут поляну не выше директорского сапога. Начальству виднее. Оно умное и толстые папиросы курит. Метр курит – два бросает. Можно спроворить бычок, сладко затянуться и словить кайф галантерейщика Бонасье.

Родина, я спасу тебя!

Так уколисты надеются обрести утраченный душевный покой и вернуть жизнь, которая была «до короны». Их и выбрали агитаторами, горланами и главарями прививочного шабаша. А кого ещё? Они же чекисты. Было бы приказано, а расстрелять недолго. Будьте покойны, охотники найдутся, коли родина прикажет.

В сущности, и уколисты и уклонисты, на мой взгляд, жертвы. Термин «вакци-наци» не про них. Они приняли пандемию как факт, впустили её в свою жизнь, признали языческого бога по имени Ковид, но по-разному пытаются выжить: одни мушкетёрским сопротивлением, другие безоговорочным подчинением кардиналу.

А что, было когда-то иначе? Европейские католики и протестанты пару веков грызлись меж собой. Гугенотов в насмешку называли «гуго», тупицы, они были, «антиваксеры». Между ними и верноподданными католиками началась война, позже они замирились, но 24 августа 1572 года случилась Варфоломеевская ночь, когда лишь в Париже одни французы перерезали 5000 других французов. И все они были христиане.

VI

Сui prodest

Кому это выгодно?

Почему власти всех мастей, стран и народов сошлись в маниакальном стремлении вакцинировать всех поголовно? Козырь у них один: только так можно покончить с Covid.

Но карта эта — краплёная.

Упомянутая не к ночи оспа тоже вирусное заболевание, но прививка Дженнера не даёт ей никаких шансов. А вот близкий к Covid грипп такого крепкого иммунитета не встречает. Летопись противогриппозной обороны насчитывает почти 80 лет, то есть явление изучено в динамике, во всех возрастных группах и в разных странах, но все попытки противостоять гриппу не изменили общей картины здоровья популяции. Вирусологи, как генералы, всегда готовятся к бывшей войне, а вирус натягивает новую маску и ставит их в коленно-локтевую позицию.

Что уж говорить об инъекциях против Covid, которые состряпаны с пылу, с жару и едва ли не на коленке?

Но жульничество даже не в их скороспелости, а в том, что они подаются как чудо, которого нет. Вакцина — не панацея. И несчастные люди начинают об этом догадываться, да и слухи о прививочных эксцессах всё нарастают.

Громокипящая кампанейщина будит в памяти дурные миражи добровольно-принудительной коллективизации, которая была совсем недавно. А давно, больше тысячи лет тому, князь Владимир примерно так Древнюю Русь охристианил. Особенно новгородцам досталось, которых Путята крестил огнём, а Добрыня мечом. А в 17 веке огребли раскольники, не возжелавшие креститься щепотью; сторонников двоеперстия ярые никонианцы крыли матом и анафемой, а особо строптивых, таких как протопоп Аввакум, жгли заживо.

Та ещё предыстория у этой истории.

VII

Я не знаю, зачем и кому это нужно

Так начинается единственная песенка Вертинского, которая не о любви.

Кому – понятно. А вот зачем?

Самая жизнерадостная версия выглядит так: все эти уездные предводители Земного шара давно уж догадались, что повелись на эпическую глупость и наломали чёртовых дров. Однако признаться в этом они не могут и пребывают в положении, которое хуже губернаторского. Ропот нарастает. На улицах европейских столиц — тысячи взбешённых горожан, которых придурками не назовёшь. По Берлину носятся кавалькады полицейских автозаков, бронемашин с мигалками и сиренами, в небе жужжат, как шмели, озабоченные вертолёты, муниципальный транспорт работает с аритмическими перебоями.

Зачатое в декабрьскую стужу пугало Ковида тает, как снеговик, доживший до лета, и какает мелким горохом бесчисленных штаммов, о вредоносности которых каркают всё те же начальники, но доказательная медицина молчит, потому что ей сказать пока нечего.

А предводители усердствуют до зелёных соплей. То понос, то золотуха, то закручивают запорный режим, то прослабляют его, то ушатывают уклонистов, то соблазняют их аусвайсами вирусной чистоты, а главврач планеты, сбрендивший Гебреисус, таращит бельма, обещая второе пришествие саблезубого вируса, который пожрёт половину населения и не подавится.

Короче — краковяк вприсядку, болеро с лезгинкой, фуэте с цыганочкой и прочее фуё-моё.

Но – продуман распорядок действий, и неотвратим конец туфты. Может быть, отшприцевав две трети население своим ширевом, они успокоятся?

Может быть.

Но это светлые ожидания.

А есть ещё тёмные.

Пугают тех, кто духом ослаб, Сорос, Гейтс, Ротшильд и Шваб! За путь наш в Inferno — mille grazie! Может быть, вас назвать вакци-наци?

Впрочем…

Не стану я делать пророчества, дрожа, как осиновый лист. Без прозвища, имени-отчества, я просто дурак.

Приколист.

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