«Скорее всего, они будут пытаться снова и снова штурмовать границу»

Белорусский политолог Алексей Дзермант – о драматическом развитии событий вокруг мигрантов с Ближнего Востока

– Алексей, мы уже рассказывали о ситуации, которая сложилась в ваших краях с нелегальными мигрантами. Но эта ситуация развивается, и есть смысл продолжить. Предыстория всем известна: Белоруссия в ответ на враждебную высокомерную политику Литвы стала проводить свою собственную враждебную политику. Она теперь не сдерживает, наоборот, поощряет проникновение мигрантов с Ближнего Востока через территорию Белоруссии в Литву (оттуда они движутся дальше, в страны Западной Европы). А что там у вас происходит сейчас, в эти дни? Сообщается, что литовские пограничники начали стрелять по мигрантам. Есть убитые. Потом Лукашенко закрыл границу с Евросоюзом и Украиной. Это можно назвать дальнейшим обострением?

– В принципе, да. Ситуация обостряется. Если уже началась стрельба на границе, то это чревато и вооруженным конфликтом. Сейчас литовские пограничники стреляют в мигрантов, выдавливая их таким образом назад в Беларусь. То есть литовцы стреляют в белорусскую сторону, и кто даст гарантию, что они не попадут в наших пограничников?

Ситуация взрывоопасная. Могут столкнуться с оружием в руках представители силовых структур Литвы и Беларуси, а между ними окажутся те самые беженцы, которых с применением силы Литва пытается выдворить со своей территории. Сейчас литовские власти активно взялись применять физическое и психологическое насилие против беженцев, чтобы те, когда попадают на территорию Литвы, там не оставались. Их сразу же пытаются заставить двигаться обратно, в направлении Беларуси. Беларусь предпринимает действия, чтобы этого не допустить, чтобы назад этих переходов не было. Поскольку это уже нарушение границы получается, с белорусской точки зрения. Ну, то есть, ситуация напряжения на границе достаточно опасна.

– Есть ли какая-то статистика: сколько за последнее время в Белоруссию прибыло мигрантов? Как я понимаю, их доставляют самолетами. В расписании должны были появиться новые дополнительные рейсы с Ближнего Востока. Сколько мигрантов решили остаться в Белоруссии? Сколько ее покинули через литовскую границу? Примерные, ориентировочные цифры существуют?

– В данный момент есть регулярные рейсы из Багдада. Дополнительные рейсы из иракских городов пока не пустили, и вроде бы Европейский союз давит на правительство Ирака, чтобы их вообще не запускали. Ну, то есть несколько рейсов (сейчас в расписании Минского аэропорта 1-2 ежедневных рейса из Багдада – В.Ш.) идет. По 150-180 человек на каждом из них прибывает. Мы знаем, что на территории Литвы содержится в лагерях около 4 тысяч, 4100, по-моему, мигрантов. Литовская сторона заявляет, что за последние несколько дней 700 человек они выдавили обратно в Беларусь. Беларусь говорит, что эти цифры не соответствуют действительности. Потерявшиеся люди бродят, скорее всего, где-то на территории Литвы. Я думаю, что в общей сложности на территории Беларуси сосредоточено сейчас несколько тысяч мигрантов, которые ищут возможности проникнуть не территорию ЕС либо через Литву, это основной поток, либо сейчас мы видим, открылся польский маршрут. Там десятки людей уже задерживаются польскими пограничниками. То есть эта масса в несколько тысяч человек находится в Беларуси. Но они постоянно ищут возможности уехать отсюда на Запад.

– Президент Лукашенко говорил: тех, кто захочет остаться в Белоруссии, мы легализуем. Существуют законные процедуры и так далее. И что, есть такие примеры, когда мигранты с Ближнего Востока захотели остаться на вашей территории?

– Пока таких примеров у нас не было. По крайней мере, публично это не озвучивалось. Мы все понимаем, что для большинства этих людей основная цель попасть в Западную Европу. Беларусь не является целью их пребывания. Поэтому, скорее всего, они здесь находятся временно. Плюс у нас тоже миграционное законодательство достаточно жесткое. Просто взять и остаться не получится. Хотя можно подавать заявление на предоставление убежища и так далее. Это заявление будет рассматриваться в законном порядке. То есть процедуры все эти есть. Плюс у нас есть возможности, договоренности с правительствами Ближнего Востока, Средней Азии о том, чтобы людей отправлять назад в случае необходимости: если они сами этого хотят, либо если они начинают нарушать закон.

Надо сказать, что в Беларуси система работы с мигрантами выстроена на протяжении нескольких десятилетий. Мы, в общем-то, не испытываем сейчас особенных трудностей. Я бы не назвал ситуацию чрезвычайной. В прежние времена до 30-40 тысяч человек проходило в год через нашу территорию, и мы как-то с ними справлялись. На данный момент мигранты особо не заметны на территории Беларуси, они не заметны и в Минске. Как правило, эти люди куда-то селятся в гостиницы, потом нанимают автобусы, такси и едут в направлении границы. Примерно такой путь у мигрантов. Те, кто выдворены обратно, и те, кто пока остаются в Беларуси, скорее всего, будут пытаться снова и снова штурмовать границу. Не думаю, что они повально начнут оставаться в Беларуси. Хотя возможности для них такие есть. Они открыты. Но, как видим, Белоруссия все-таки не их цель.

– Никакого сочувствия к Литве, к подлой политике её правительства у меня нет. Однако раньше в отношениях Белоруссии с Литвой и Евросоюзом существовали хоть какие-то правила. Да, зыбкие, да, лицемерные. Тем не менее, это была некая игра за столом. А Лукашенко теперь вот пришёл на эту игру с бейсбольной битой. Или запустил к соседям вредителей. Любое сравнение условно, но вы понимаете, о чём я. Ваш президент вышел за все флажки и красные линии.

– Это же не он первый совершил такой ход. То, что мы переживаем сейчас, год спустя, это результаты событий вокруг выборов 9 августа 2020 года. По сути, это и был переход красных линий со стороны Запада и соседних государств. Во всяком случае, в восприятии президента Беларуси, я думаю, это выглядит именно так.

– Вы имеете в виду активное и открытое участие этих государств в попытках свергнуть «режим Лукашенко».

– Разумеется. И сейчас он, просто точно так же, нарушая прежние договоренности, переходя прежние красные линии, им отвечает. То есть он всего лишь реагирует на те крайние шаги, которые были сделаны в сторону Беларуси. Да, это ассиметричные меры, но он предупреждал, что «ответка» будет, и она будет разной. То есть если против нас вводят санкции, если идет информационная и иная подрывная работа, мы будем искать возможности, как ударить больно в слабые места наших оппонентов на Западе, что сейчас и происходит.

– Чем это всё, по-вашему, закончится?

– Не знаю. Действительно, здесь уже вопрос отношений не только Беларуси и Литвы, но и в целом политики безопасности всего Европейского союза. Пока они в Брюсселе, мягко говоря, очень слабо реагируют, медлят, видимо не хотят как-то вмешиваться в то, что делает Литва. Но рано или поздно это все равно случится, потому что ситуация выходит за рамки даже Литвы как государства. Какими будут решения? Пока они не собираются, очевидно, договариваться с Беларусью, а значит и Беларусь продолжит подобные ответы на их действия и на их политику.

– Если я правильно понял с ваших слов, в практическом плане ситуация с беженцами сейчас выглядит так: тех беженцев, которые перешли уже на литовскую границу, останавливают и гонят обратно. Но белорусские пограничники обратно их не пускают. И эти люди зависают «между небом и землёй» вообще без ничего, без еды, без воды и крыши над головой. В чистом поле. Или в лесу.

– Во всяком случае, приказ Лукашенко закрыть границу означает то, что назад их не должны пускать. Как ситуация обстоит на самом деле, пока сложно судить, но, я думаю, что белорусские власти все-таки будут оказывать необходимую помощь этим людям, даже если они где-то там зависли. Или их куда-то будут переводить для содержания на территории Беларуси, потому что президент заявил, что этих людей как бы не покинет в беде, им предоставят и помощь, и еду. Но что будет с ними дальше, очень сложно сказать. Либо они снова пойдут в Литву, либо белорусы уже будут их отправлять назад, на родину. Пока их статус еще не понятен, потому что, по сути, они сейчас между молотом и наковальней. Между закрытой после указания Лукашенко белорусской границей, и между действиями литовских пограничников, которые начинают их выдавливать в белорусскую сторону.

– А что у нас на российско-белорусской границе? Среди мигрантов не появилось желающих двинуться в сторону России и других стран ЕАЭС? Нам в этой связи не о чем беспокоиться?

– Если говорить честно, всё наоборот: это и со стороны России к нам, на территорию Беларуси, прибывает часть мигрантов. Фактически границы там нет. Да, из-за ковида российская сторона выставила патрули, но они не могут, естественно, закрыть всю границу российско-белорусскую. Они перекрывают, может быть, только основные автомобильные дороги. Так или иначе, не из Беларуси в Россию идут потоки. А из России, допустим, из Чечни, из Средней Азии – в Беларусь. Сейчас пошли из Афганистана люди. Они идут через Россию на нашу территорию и дальше стремятся попасть в Литву, Польшу и затем в Западную Европу.

– Всё это стало происходить после того, как Лукашенко начал проводить свою «новую транзитную политику»?

– В целом да. При том, что тут даже дело не в Лукашенко. Если судить по заявлениям мигрантов из Ирака, у них, внутри их сообщества, в Ираке, через мессенджеры, через какие-то сайты, идет реклама того, что Западная Европа, Германия их ждет, их призывает. Мол, приезжайте. А далее они узнают, что есть Беларусь, куда можно приехать спокойно без визы, и есть Литва, куда они могут спокойно пойти. И тут Лукашенко особо ничего не делает. То есть те люди, которые зарабатывают на трафике мигрантов, сами заводят эту рекламную информационную кампанию. Это не власти белорусские делают. Там гораздо более масштабная сеть, которая занимается отправкой людей с Ближнего Востока в Западную Европу.

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