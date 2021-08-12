«Кто виноват в провале Казахстана на Олимпиаде?»

Сетевые СМИ об уроках токийской Олимпиады

«Токаев дал оценку результатам Казахстана на Олимпиаде в Токио» — Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ отметил необходимость срочных эффективных реформ в сфере спорта. Об этом Глава государства написал в своем аккаунте в Twitter, передает Kazpravda.kz.

«В Олимпийских играх в Токио участвовали 93 спортсмена из Казахстана. Благодарю атлетов, проявивших волю к победе и мастерство. Поздравляю бронзовых призеров Олимпиады, это впечатляющий результат их многодневных упорных тренировок.

Однако итоговый результат национальной команды – 8 бронзовых медалей и 83 позиция в общекомандном зачете – не соответствует спортивному потенциалу Казахстана и значительным средствам, которые государство вкладывает в развитие спорта».

Азат ЖУМАХАНОВ – «Чем запомнилась Олимпиада в Токио для Казахстана?» — Восемь наград на Олимпиаде — неплохой результат, однако их достоинство оставляет желать лучшего. За 25 лет наша сборная осталась без олимпийского «золота», не порадовали казахстанские атлеты и «серебром».

Больше всего разочарований было в боксе и борьбе. Это те дисциплины, в которых Казахстан должен брать медали. Они были, но не того достоинства, что мы ждали. Здесь опять антирекорд, отечественная сборная не была без медали высшей пробы в боксе с 1996 года, а также без «серебра» с 2008-го.

Руслан МЕДЕЛБЕК – ««Результат бессистемной политики». Провал Казахстана в Токио» — На Олимпиаде в Токио Казахстан с восемью бронзовыми медалями занял 83-е место в командном зачете. Страна, которая тратит миллиарды на спорт и использует победы своих атлетов в пропагандистских целях, никогда прежде не показывала настолько низкие результаты на Играх. Эксперты считают, что восемь бронзовых наград — реальный показатель состояния современного спорта, нуждающегося в коренных реформах.

Спортсмены, которым не удалось выиграть золотые медали в Токио, и их тренеры после выступлений обращались к соотечественникам с извинениями.

После поражения трех борцов греко-римского стиля в первых же поединках главный тренер национальной сборной Бахтияр БАЙСЕИТОВ попросил прощения у болельщиков.

После поражения боксера Абильхана АМАНКУЛА в четвертьфинале его личный тренер Нурлан АКУРПЕКОВ извинился за то, что они с подопечным «не оправдали ожиданий болельщиков».

Каратист Дархан АСАДИЛОВ, от которого многие ждали золотую награду, после получения бронзовой медали сказал: «Извините, надеюсь, болельщики примут мою бронзовую медаль…».

Глава комитета по делам спорта и физической культуры Серик САПИЕВ на брифинге 5 августа заявил: «Работа над ошибками будет, тренерский совет будет работать. Когда мы назначаем главных тренеров, полностью ответственность перекладываем на них. Так как они составляют график учебно-тренировочных сборов, график соревновательного процесса. В общем, от спортсменов тоже многое зависит. Они тоже должны биться до конца».

Казахстан участвует в летних Олимпийских играх как независимая страна с 1996 года. Казахстанские спортсмены прежде не возвращались с Игр без золота. Самой неудачной для Казахстана ранее считалась Олимпиада 2004 года в Афинах, где Казахстан выиграл одну золотую, четыре серебряных и три бронзовых медали.

В Токио бронзовые медали выиграли дзюдоист Елдос СМЕТОВ, тяжелоатлеты Игорь СОН и Зульфия ЧИНШАНЛО, борец вольного стиля Нурислам САНАЕВ, каратисты Дархан АСАДИЛОВ и Софья БЕРУЛЬЦЕВА, боксеры Камшыбек КУНКАБАЕВ и Сакен БИБОСЫНОВ.

Спортивный обозреватель Айдос РЫМКУЛ, изучающий спортивную статистику, говорит, что результаты в Токио — «результат многолетней бессистемной политики» в казахстанском спорте.

Айдос Рымкул считает, что государство не должно финансировать профессиональный спорт. «Вместо этого лучше выделять деньги на детский и юношеский спорт. А профессиональный спорт нужно отдавать профессиональным клубам», — убежден он.

Аршат ОРАЗ, блогер и спортивный эксперт, посетивший Олимпиаду в Сочи в 2014 году, еще до начала Игр в Токио прогнозировал, что казахстанская сборная ограничится бронзовыми наградами.

По мнению Аршата Ораза, причина неудачи в Токио — несправедливое распределение выделяемых на спорт средств.

— Может быть, это фиаско нужно было, чтобы начались изменения. На мой взгляд, деньги, выделяемые на спорт, распределяются несправедливо. Большая часть уходит на футбол. В результате не развиваются другие виды спорта. Поэтому необходимо пересмотреть спортивный бюджет. Специальной программы по спорту тоже нет. Реализация такой программы займет несколько лет. Нужно ждать, пока такая программа заработает и даст результаты. Этим должно заниматься отдельное министерство спорта, — говорит эксперт.

Александр ТРОФИМОВ – «Бронзовый провал» — Казахстан установил на Олимпийских играх в Токио сразу несколько антирекордов, самыми громкими из которых являются 83-е место в неофициальном медальном зачете и полное отсутствие золотых и серебряных медалей. Так плохо казахстанские спортсмены никогда еще не выступали на летних Олимпиадах.

По количеству медалей нас опередили только 28 стран. Из бывшего СССР лишь Россия и Украина. А вот по ценности этих медалей мы проиграли всем своим соседям, кроме Молдовы и Таджикистана, у которого вообще ничего нет. Здесь, конечно, тоже присутствует несправедливость. Литва и Туркменистан, к примеру, завоевали в Токио всего по одной медали. Но стоят в таблице команд выше нас. Потому что у них серебро. Поменяй Казахстан хотя бы одну свою бронзу на серебро, сразу бы взлетел на 71-е место. А если бы при семи третьих местах у нас было хоть одно первое, то мы бы обошли Эстонию, разместившуюся на 59-й строчке с ее двумя медалями. Но получилось так, как получилось. Хотя итоговая общекомандная таблица, конечно, странная. Даже если бы Казахстан завоевал не восемь, а 98 бронзовых наград, то все равно остался бы на своем 83-м месте.

В принципе, к тем, кто завоевал медали, претензий нет. Бронза — это тоже солидный результат. Но тем не менее провал Казахстана на Олимпиаде очевиден! И с этим, как ни странно, согласны даже руководители нашего спорта. Только вот виновных в этом провале никто из них, похоже, не собирается искать.

Мерей СУГИРБАЕВА – «Кто виноват в провале Казахстана на Олимпиаде?» — В Казахстане ни один вуз спортивного направления не готовит тренеров. Именно в этом президент Казахской академии спорта Кайрат ЗАКИРЬЯНОВ видит основную причину неудачного выступления казахстанской сборной на Олимпиаде в Токио. Именно поэтому к своему провалу мы шли не один год.

— Мы гордимся тем, что из стен нашей академии вышло 30 с лишним олимпийских чемпионов и больше 100 чемпионов мира, Европы и так далее. Но в Токио, по сравнению с предыдущими олимпиадами в Рио-де-Жанейро и в Лондоне, наша олимпийская сборная, действительно, выступила крайне слабо. Те, кто обвиняет в этом академию спорта и туризма, говорят, что это единственный вуз в стране, где готовят спортивные кадры. Так вот, далеко не единственный. 40 с лишним университетов Казахстана имеют лицензию на подготовку кадров в области физической культуры и спорта. Да, мы головной вуз, и у нас материально-техническая база и кадры, действительно, лучшие в стране, но за достижения в спорте, в соответствии с приказом предыдущего министра культуры и спорта, отвечает Национальный олимпийский комитет.

А теперь о самом главном. В 2010 году Казахстан подписал Болонскую конвенцию и с тех пор в классификаторе специальностей высшего профессионального образования исчезла такая графа как подготовка тренеров, остались только «учителя предметной специализации».

Загнав таким образом академию в это прокрустово ложе (подчиняясь приказу МОН, мы обязаны придерживаться этой конвенции), нас лишили возможности готовить тренеров по всем видам спорта, в том числе и по водным. Я обращался в правительство, в олимпийский комитет, в два министерства – образования и науки, культуры и спорта, но всем было «до лампочки» до тех пор, пока в Токио не загорелся красный цвет. Зато теперь все в голос завопили: «Ойбай, горим!», и стали искать виноватых.

А в целом к сегодняшнему неудачному выступлению мы шли не один год. Если взять такой вид спорта как борьба, то последний олимпийский чемпион у нас был 1996 году, хотя это традиционный, можно сказать — национальный для Казахстана вид спорта. Что происходит? Почему их вдруг не стало? Думаю, причина все та же — нет хороших тренеров, способных подготовить олимпийских чемпионов. Такой тренер сам должен пройти стажировку у выдающихся мастеров в международных спортивных центрах и получить достойное образование. Многие в Казахстане помнят ушедшего в позапрошлом году выдающегося наставника казахстанских борцов Вадима Александровича Псарева, тренера сборной СССР, главного тренера сборной Казахстана, одного из наставников олимпийского чемпиона Жаксылыка Ушкемпирова. Когда в 1998 году в Швеции проходил чемпионат мира по греко-римской борьбе, главный тренер нашей сборной Даулет Турлыханов взял его с собой как советника и как человека, у которого сам бесконечно учился. И у нас на тех соревнованиях появились сразу два чемпиона мира — Бахтияр Байсеитов и Мкхитар Манукян, а перед этим Юрий Мельниченко стал олимпийским чемпионом.

К сожалению, сегодня такой плеяды великолепных тренеров почти не осталось. Я уже сказал, что в классификаторе специальностей высшего профессионального образования даже нет такой графы, как подготовка тренеров. Надеюсь, после разбора полетов токийской олимпиады, наконец-то, проведут работу над ошибками.

«Эти медали честнее четырех золотых в Лондоне» — Данное интервью было подготовлено Азатом ПЕРУАШЕВЫМ по просьбе одного из интернет-изданий. Однако, когда ответы были направлены в редакцию, там предложили убрать из текста слова о коррупции и откатах в спорте. А.Перуашев отказался от такого предложения.

В этой связи пресс-служба Демпартии «Ак жол» размещает его на своем сайте для знакомства читателей с оценкой руководством партии ситуации в казахстанском спорте. «Нам нужна свежая кровь» – годами критиковавший систему управления спортом депутат Мажилиса, член исполкома Казахстанской федерации бокса Азат Перуашев о чисто бронзовых пока достижениях #teamKZ на Олимпиаде-2020.

В эксклюзивном интервью Азат Турлыбекович дал любопытные ответы на вопросы, волнующие сейчас болельщиков.

— Даже в профессиональном боксе «голодные» претенденты нередко бьют признанных чемпионов. Поэтому нужно давать шанс дерзким и амбициозным, не избалованным гонорарами пацанам, кто готов рвать соперников. Нашему боксу нужна свежая кровь.

С другой стороны, не все упирается в деньги. Олимпийские призовые в Казахстане одни из самых высоких в мире. А в Токио нас обошел даже Кыргызстан с Туркменией. Значит, помимо материальных стимулов, есть и другие мотиваторы, о которых мы как-то забыли. И разница между теми, кто бьется за Родину, а кто – за деньги – не всегда в пользу последних. Не случайно в последние недели в соцсетях гуляет мем с портретом Сталина и словами: «Товарищи спортсмены, кто приедет с Олимпиады без «золота», тот поедет его добывать на Колыму». Шутка конечно, но горькая.

В казахстанском спорте процветает коррупция, и 50% откатов требуют не только с иностранных футболистов в наших клубах, но порой и с тренеров по другим видам, с сумм, выделяемых местными властями на сборы и соревнования. Нередко те, кто ближе к пирогу, и безо всякой коррупции интригуют и блокируют потенциальных конкурентов. В результате, многие талантливые боксеры вешают перчатки на гвоздь, а тренеры уходят в другие сферы, столкнувшись с постоянной несправедливостью.

Спортсмены нередко вынуждены сами искать деньги на поездки, и прежде всего это касается самородков, у которых нет «волосатой руки». А откуда взяться стабильным результатам без соревновательной практики?

Но в целом, как видите, вопрос не столько в фигуре тренера, сколько в реформировании всей системы отбора и подготовки боксеров, преодолении существующих проблем, а также в налаживании взаимодействия с международными организациями, начиная с АИБА.

Это конечно большая неудача, а для людей, далеких от состояния спорта в стране – и вовсе сопоставимая с шоком.

С другой стороны, давайте сравним эти результаты с Олимпиадой-2012 в Лондоне, где наши спортсмены завоевали 7 золотых медалей. Тогда вся страна, и я тоже, были в восторге. Однако позже 4 золотые медали были аннулированы. И вместо гордости мы испытали разочарование и стыд.

Так что к нынешнему результату наши спортивные функционеры шли не один год, скатывались на протяжении многих лет, увлеклись показушными победами, не заботясь о том, откуда, из каких корней они должны вырастать.

Мы получили диагноз. Что с ним делать – вопрос к правительству и акимам: реформировать систему, поставить наконец ее с головы на ноги, или утереться и сделать вид, что ничего драматического не произошло. Нет уж, произошло.

Когда чиновники вместо массового спорта заворачивают бюджетные миллиарды на мнимые фетиши и внешний блеск – вроде профессиональных клубов с гонорарами легионеров в десятки тысяч долларов – это означает, что тысячи мальчишек и девчонок в районах и аулах не получат спортивных секций, не узнают, как можно жить в радости борьбы и честно побеждать. Мы с коллегами по фракции «Ак жол» с первых лет в Мажилисе выступали о необходимости пересмотра этих подходов, годами вносили соответствующие поправки в законодательство. Вопреки отказам госорганов, добились некоторых решений – таких, как введение небольшой доплаты учителям физкультуры за проведение тренировок во внеурочное время; ограничение финансирования профессиональных футбольных клубов из бюджета и т.д. Но все это половинчатые ходы. А ситуация требует решений кардинальных, и Токио это наглядно показал.

Петр СВОИК – «Забронзовевшая сборная или уроки Олимпиады для Казахстана» — Выводы у пользователей Казнета самые категорические: руководство спортивных федераций и спорта вообще – поменять, легионеров – выгнать, ставку сделать на массовость. Что настолько же правильно, насколько и неосуществимо.

Между тем, в чем разочаровываться и чему возмущаться, все как раз ожидаемо и сугубо закономерно. Спорт высших достижений – он входит в тот самый набор мировой конкурентоспособности, что и производство современных вооружений, электроники и вычислительной техники, космических запусков, авиационного и автомобилестроения. Равно как и производство мирового качества научно-технической, образовательной и информационного-идеологической продукции.

И хотя спорт, как мы все хорошо знаем, вне политики, сама политика, самого что ни на есть геополитического уровня – целиком внутри мирового спорта.

Международные спортивные состязания вообще, а уж Олимпиады – тем более, это квинтэссенция глобальной конкурентной борьбы, тем более в условиях разгорающейся сейчас мировой гибридной войны. И дай Бог человечеству продолжать сравнивать конкурентоспособность наций, их экономических и ценностно-смысловых систем не на полях сражений, а на спортивных площадках. Здесь ведь важна не только победа, но и все ее обеспечивающее: если в стране, пусть даже с мощнейшими спортивными традициями, что-то идет не так – достижения тоже потихоньку скукоживаются. И наоборот: если спорт на подъеме, стоит присмотреться: так ли уже все плохо в «этой стране» и надо ли надеяться на ее скорый развал.

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