Председатель и секстет

Так ли нужен Казахстану банк «в порядке исключения»?

Представьте себе, собрались в одной компании экономист-организатор сельско-хозяйственного производства по первому образованию, юрист, социолог, да еще два экономиста и два финансиста. И как вы думаете, какую пользу они могут причинить нашей стране? Где, в какой области они должны приложить все свои знания и умения? Слабо угадать?

Небольшая подсказка в заголовке. Речь идет о действующей квазигосударственной компании с председателем правления во главе и шести (!) его заместителях. Причем, пятеро специалистов из семи и раньше, до 2017 года, работали вместе.

Впрочем, хватит интриги. Знакомьтесь: это топ-менеджеры Отбасы банка – бывшего Жилстройсбербанка.

На тех ли ставка?

Если из послужного списка каждого из них убрать собственно назначение в этот банк, и просто предположить, куда бы они могли подняться по своей карьерной лестнице, то это был бы точно не жилищный банк.

Например, директор столичного филиала Фонда развития предпринимательства «Даму» имел все шансы запросто стать управляющим директором или зампредом в центральном аппарате. Заместитель председателя правления этого же фонда – председателем правления. Логично же? А еще один заместитель, наверное, с удовольствием бы остался на своем месте, поскольку он не так долго находился на этой должности и для солидности надо бы набраться опыта побольше. Директор департамента бизнес-технологий мог бы занять место повыше, никуда не двигаясь из «Даму».

Но всех привела в Отбасы банк их прежняя и нынешняя шефиня. В стиле командного перемещения. И теперь все они заместители ее. И от них зависит, как будет развиваться жилищная политика в Казахстане.

Ледокол рынка

Вчера мы писали, что в Нур-Султане на самом высоком уровне было принято решение наделить Отбасы банк особым статусом в развитии государственной жилищной политики – по задумке, он станет оператором, и будет вести учет, постановку и распределение жилья среди населения в масштабах всей страны.

И, как вишенка на торте, запланирован вывод Отбасы банка из системы гарантирования депозитов КФГД и ее замены на гарантию государства.

Кто пролоббировал этот вопрос, неясно, но бенефициаром, понятное дело, становится топ-менеджмент Отбасы банка — ему все карты в руки. Причем, и регулятор, и правительство, засучив рукава, принялись за этот законопроект, совершенно позабыв про печальный опыт уничтожения частных НПФ и объединение их под одной крышей — ЕНПФ. При этом в самом агентстве делают акцент на том, что выход из системы гарантирования КФГД никак не повлияет на сохранность накоплений, а замена номинального гаранта на государство обеспечит полную сохранность жилищно-строительных накоплений граждан.

Формально, может быть, и так, но данное решение ломает стройную систему гарантирования вкладов, которая выстраивалась на протяжении двух десятков лет. Она была построена на справедливом отношении ко всем банкам-участникам и с учетом их рисков. Если банк аккумулирует деньги вкладчиков, то он, как и другие участники должен нести солидарную ответственность за стабильность банковской системы. И почему же Отбасы банк должен становиться исключением?

В случае вывода Отбасы банка из системы гарантирования депозитов КФГД, последняя становится уязвимой с точки зрения устойчивости, так как жилищный банк, один из крупных участников системы, перестает отчислять календарные взносы. Помимо того, что появляется неопределенность в отношении выплат вкладчикам в случае будущих дефолтов банков (а они, как показали последние два-три года, не такое уж и экстраординарное событие), материализуется еще один риск – снижение доверия к банковскому сектору в целом.

Сам же жилищный банк, этот ледокол, хотя с легкостью и ломает системы и стереотипы, вряд ли способен на автономное плавание, если учесть и громадную подпитку государственными финансами, и качество управления.

Достаточно знать, что никто из нынешних управленцев жилищного банка никогда не работал ни руководителем нормального коммерческого банка, ни в регуляторных органах. Для профессионалов это означает одно: риски неправильного управления Отбасы банком довольно велики, если не огромны. А имеющиеся академические знания (причем, далеко не у всех в области финансов) и неподкрепленные на практике, увы, очень часто оторваны от действительности и могут привести к фатальным ошибкам.

Где, скажите, дивиденды?

Оценить эффективность управления действующей команды Отбасы банка взялся Телеграм-Канал @Finance.kz. Его главный редактор подсчитал, что с 2017 по 2019 год административные расходы Отбасы банка выросли на 70% до 17,114 млрд. тенге, а чистая прибыль – только на 21,7% до 28,5 млрд. тенге.

«Росли и затраты на персонал – с 5,72 млрд. тенге в 2016 года до 9,19 млрд. тенге в 2019 году, то есть на 60%. Ежегодный рост выплат составлял до 24,5% в год, то есть значительно выше простого индексирования инфляции», – отмечал главный редактор канала Андрей Чеботарев в своей публикации.

В 2020 году эти тенденции продолжились. Административные расходы выросли до 18,688 млрд. тенге, расходы на персонал – до 10,3 млрд. тенге. При этом прибыль составила 33 млрд. тенге.

Интересно, что налог на прибыль два последних года остается стабильным – всего 1,2 млрд. тенге в год, а дивиденды акционеру, то есть, государству, в 2020 году решено не выплачивать.

Это все, что нужно знать о государственном банке, жаждущем получить к тому же особый статус.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.