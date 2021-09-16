Сколько можно накачивать Семейный банк деньгами?

Когда, наконец, в коридорах власти поймут, что создавать государственную монополию – самый худший из сценариев, что может быть

Иногда забота о казахстанцах, об их насущных проблемах, зашкаливает. В начале сентября стало известно, что в Правила использования пенсионных излишков внесут изменения и позволят вкладчикам ЕНПФ перечислять средства на счет в Отбасы банк (в переводе на русский – Семейный банк) для последующей покупки жилья!

Изначально предполагалось, что правом досрочного изъятия пенсионных накоплений воспользуется порядка 700 тыс. человек. Это легко было посчитать. Так и вышло. По данным на 11 сентября, заявления подали 692 705 человек. Но при этом отказ получили 266 035 человек. Итого, свое право реализовали 423 336 человек.

С начала года из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) было выплачено более 1,8 трлн. тенге. Из общей суммы порядка 1,7 трлн. тенге составили платежи в виде единовременных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий и лечение. При этом средняя выплата на улучшение жилищных условий – 4,4 млн. тенге, средняя выплата на лечение – 900 тыс. тенге.

То есть абсолютное большинство вкладчиков, кто прикоснулся к своему пенсионному кошельку, решили воспользоваться своим правом досрочного изъятия пенсионных накоплений именно для покупки жилья.

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В Нур-Султане считают, что инициатива по досрочному использованию пенсионных накоплений стала успешной. А то, что цены на недвижимость выросли мгновенно и часто необоснованно – это не в счет. И мнение многочисленных экспертов, прежде всего, экономистов, что это лишь кратковременный эффект, причем, отнюдь не позитивный, никого во властных структурах не взволновало.

Для них главное, и, думается, без «особо денежных вкладчиков», лоббистов, здесь не обошлось – «вытащить» свои деньги из пенсионного фонда. Тот, кто имеет «излишки», безусловно, занимаются либо бизнесом, соприкасающимся с госзаказами, либо это топ-менеджеры квазигосударственных компаний, которые имеют не просто рыночные, а «сверхрыночные» зарплаты и бонусы. Интереса накапливать на старость в государственном пенсионном фонде у них нет – они гораздо больше заработают, если выведут со своих накопительных счетов накопленные миллионы, десятки миллионов, «здесь и сейчас». Тех же, кто работал по контрактам и договорам в обычных компаниях, и сумел накопить «излишние» суммы – малая часть.

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Лоббисты не дремлют. Наверное, именно поэтому в Послании народу главы государства и «родилась» следующая инициатива: «Разрешить перечисление части пенсионных накоплений выше порога достаточности на счет в Отбасы банк для последующей покупки жилья. Это также позволит стимулировать привычку накапливать средства, грамотно ими распоряжаться».

Более того, в Казахстане разработают целостную жилищную программу, администратором которой станет Отбасы банк. Банк трансформируется в национальный институт развития и перед ним стоит задача обеспечить по принципу «одного окна» учет и распределение жилья среди граждан.

Уже на следующий день на заседании правительства обсудили реализацию Послания президента. И министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов выдал на-гора «домашнюю заготовку», что в рамках ипотечных программ АО «Отбасы банк» будет снижен первоначальный взнос для очередников до 10% от стоимости жилья. Ставка по льготному кредитованию составит 2% и 5% годовых, в зависимости от дохода семьи. Здесь все по-рыночному: больше платит тот, кто зарабатывает меньше.

А Отбасы банк отличился тем, что отметил, дескать, эта инициатива президента в первую очередь поможет быстрее приобрести жилье молодым казахстанцам. Ага, так и поверили! Но нам вещают с цифрами в руках.

«Сейчас в Казахстане ежегодно создается около 120 тыс. молодых семей. В первые годы супругам непросто накопить на собственную квартиру или дом. Им нужна поддержка. И инициатива главы государства – это то, что сейчас крайне необходимо. Она позволит казахстанцам практически в два раза сократить срок накопления средств в Отбасы банке и отметить новоселье гораздо раньше. По нашей оценке, около 190 тыс. молодых семей смогут воспользоваться этой возможностью в течение года. И еще 15 тыс. семей будут открывать вклады ежегодно», — отметила председатель правления Отбасы банк Ляззат Ибрагимова.

Браво, господа чиновники! Рояль оказался в кустах, и сразу заиграл нужный марш.

Ну а то, что пряники заготовлены и для других участников процесса, а именно, застройщиков, не суть важно. Это еще она мощная лоббистская группа, которая своего не упустит. Так, «в целях поддержки застройщиков будет внедрен механизм проектного финансирования с активным использованием потенциала ГЧП и долевого строительства», — рассказал министр Атамкулов.

Он даже не стесняется об этом говорить. Крупный бизнес уже настолько давно сросся и зацементировался с государственными финансами, что ни у кого и не возникает тени сомнения, правильно это или нет.

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Плацдарм занят, и, более того, там, наверху, считают, что рыночной ипотеке, ставки которой остаются высокими и доступными не для всех, нет иной альтернативы, как лелеять и поддерживать абсолютно не рыночный Отбасы банк. Благо, у государства пока не перевелись деньги на поддержку этого института, который из года в год лишь увеличивает свои административные расходы и нисколько не возвращает в госказну, в виде дивидендов.

Так, в 2022 году для выплаты премий по вкладам в жилищные строительные сбережения предусмотрено более 61 млрд. тенге, а для предоставления предварительных и промежуточных займов выделят из госказны еще 51 млрд. тенге.

И при этом никто даже не задумывается, этот «бизнес» – ради чего?

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О том, каким должен быть ипотечный рынок, в своем недавнем интервью говорила глава Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова. По ее данным, рыночные ипотечные продукты в прошлом году едва достигли 1% от общего портфеля банков, при этом доля продуктов Отбасы банка составляла около 56%. Абсолютное доминирование. И оно не дает никакой возможности коммерческим банкам развиваться в этом направлении.

Конечно, мандат г-жи Бахмутовой даёт ей право размышлять на эту тему, и она уверена, что государство не должно уходить с рынка ипотечного кредитования внезапно, оно должно сделать это плавно, чтобы успели появиться альтернативные инструменты поддержки ипотечного рынка с участием институтов развития, а также на рыночной основе. Но все-таки она считает, что «на рынке ипотеки и жилищных сбережений желательно иметь несколько игроков. Да и ипотека должна все-таки ранжироваться на коммерческую и социальную».

Когда это произойдёт в Казахстане? Что такого должно случиться, чтобы не только о монополии на рынке ипотеки задумались, но и предприняли адекватные меры, перестали накачивать этот Семейный банк народными деньгами?

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