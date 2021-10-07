«Китай строит новые отношения с Казахстаном: Нур-Султану выдвинуты условия». «Ассимиляция ни при чем: об истинных причинах сокращения русского населения в Казахстане». «Аблязовцы», исламисты, «уличные»… Каковы перспективы радикальной оппозиции в Казахстане?»

Сетевой Казахстан 7 октября 2021г.

IA — CENTR . RU . «Китай строит новые отношения с Казахстаном: Нур-Султану выдвинуты условия» — За право доступа к своему рынку #Китай требует политических уступок от партнеров. «Акорде выдвинуты политические условия для продолжения экономического сотрудничества», – считает казахстанский политолог Максим КАЗНАЧЕЕВ. В интервью Ia-centr.ru Максим Казначеев объясняет, почему Китай закрыл границу с #Казахстан’ом — Китай требует наказания для участников антикитайских митингов и пикетов. Да, и в целом снижения синофобских настроений в Казахстане. По сути, Акорде выдвинуты политические условия для продолжения экономического сотрудничества.

CARAVAN . KZ . «Ассимиляция ни при чем: эксперт рассказал об истинных причинах сокращения русского населения в Казахстане» — Политолог Замир КАРАЖАНОВ — В Казахстане проживает 18,4 процента русских, на втором месте узбеки — 3,2 процента. Что касается выбора национальности, то она часто определяется по отцовству, но в любом случае решение остаётся за семьёй. Государство никак не регулирует данную сферу. Если человек по достижении совершеннолетия сам поменяет свои ФИО или же национальность, то это его право. Но нельзя же добровольный выбор выдавать за ассимиляцию. Кроме того, в Казахстане сохранили графу «национальность» в паспортах и прочих документах. Этим самым государство проявляет уважение к представителям всех наций, которые проживают в стране. Если бы речь шла об ассимиляции, то эта графа мешала бы.

QMONITOR . KZ . ««Аблязовцы», исламисты, «уличные»… Каковы перспективы радикальной оппозиции в Казахстане?» — Не давая возможности своим оппонентам зарегистрировать созданные ими партии и движения, власть сама вынуждает их действовать неформально и полулегально, а также проводить различные акции протеста. К такому выводу пришли эксперты, которые отвечали на наши вопросы относительно перспектив радикальной оппозиции в Казахстане и мнения которых мы опубликовали ранее. В продолжение этой темы мы пригласили к разговору политологов Марата ШИБУТОВА и Уразгали СЕЛЬТЕЕВА.

«Единство в многообразии. Этносы – разные, гражданство – общее» — Межкультурное взаимодействие и согласие являются важными условиями социально-экономического развития, общественно-политической стабильности и гражданского единства народа Казахстана. А потому одними из приоритетных задач государственной политики становятся содействие диалогу между представителями различных общностей и профилактика возникновения конфликтных ситуаций. Однако только усилий государства здесь явно недостаточно – пришло время активно включить в этот процесс экспертное сообщество, гражданские институты и этнокультурные общественные объединения.

TIME . KZ . «Придётся колоть дырки на ремне» — В основных зерносеющих регионах страны аграрии завершили уборку. Хлеборобы немного опечалены низкой урожайностью, зато несказанно рады высокому качеству пшеницы, растущим как на дрожжах ценам и возможности хорошо заработать на экспорте зерна. Но счастье зерноводов неизбежно обернется ростом цен не только на муку, хлеб и макароны, но и на другие продукты из продовольственной корзины — говядину, мясо птицы и яйца.

«Наигрались в монополию» — Как минимум 4 миллиарда тенге за один отопительный сезон теряет Экибастуз из-за порывов на теплосетях. И эти потери, как уверены экибастузские предприниматели, частная компания восполняет не путем модернизации, а за счет бюджета и бизнеса, установив для них неимоверно высокий тариф за тепло. Парадоксально, но именно в Экибастузе, который является основным поставщиком угля для отечественных ГРЭС и ТЭЦ, самая дорогая гигакалория в стране.

NOVGAZ . COM . Амиржан КОСАНОВ – «Семейные ценности» — Давеча в СМИ прошла информация о том, что в Мажилис одобрил законопроект, устанавливающий контроль за денежными операциями и имуществом публичных должностных лиц и их родственников. И по этому поводу я написал в Фейсбуке, что в нашей специфической ситуации для определения близких родственников казахстанского Кодекса недостаточно. Казахи имеют более глубокие родственные связи: взять, к примеру, многочисленные казахские названия родственников со стороны отца, матери, а также зятьев, снох, и сватов… В наших суровых реалиях кланы формируются, вовлекая в свои ряды эту многочисленную родственную рать. Нельзя забывать и о таком явлении, как токал. Финансы и имущество могут быть оформлены на любого (любую или любимую) из этого списка.

INFORMBURO . KZ . «Реформа пенсионной системы: Минтруда демонстрирует собственную концепцию «неслышащего государства»» — Экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ обеспокоен тем, что уже в 2023 году дополнительный взнос заберёт у работодателей до 600 млрд тенге. Минтруд упорно толкает идею о введении дополнительного 5% пенсионного взноса с работодателей. Это говорит о нескольких вещах: 1. Сама конструкция пенсионной системы меняется чисто косметически, и её проблемы хотят решать за счёт повышения нагрузки на работодателей (или на сотрудников, если работодатели перенесут на них). 2. Так как конструкция не сильно меняется, то мотивация населения не изменится и, соответственно, охват поменяется незначительно. А вот допнагрузка, наоборот, усилит желание уйти в тень.

365 INFO . KZ . «Казахстан ждет кризис в 2022 году: Нацбанк разогнал инфляционную спираль» — Государство исчерпало ресурсы для роста благосостояния граждан. Инструментов безболезненно остановить инфляционные ожидания нет. Инфляция в Казахстане ускоряется теперь уже до 8,9%, написал на своей странице в Facebook экономист Айдархан КУСАИНОВ. Нацбанк назвал две основные причины роста инфляции — ее импорт извне и структурные проблемы экономики, которые регулятор решать не уполномочен. Эксперт коротко проанализировал аргументы Нацбанка — Произошел полный провал денежно-кредитной политики Нацбанка, который придумывает бессмысленные аргументы. Регулятор давно должен был повысить базовую ставку и не раздавать деньги в кризис. Он сделал все ровно наоборот.

EXCLUSIVE . KZ . «Законопроект о промышленной политике «омолодил» Атамкулова» — В среду, 6 октября, депутат, лидер акжоловцев Азат ПЕРУАШЕВ шел на работу неспешным, но решительным шагом. Законопроект о промышленной политике, обсуждавшийся в экспертном сообществе почти год, должны были рассмотреть на пленарном заседании. Документ Перуашеву не понравился, поэтому с членами фракции он договорился выразить протест, насколько это будет возможно.

AZATTYQ — RUHY . KZ . «Литр дизеля – 330 тенге. Когда закончится беспредел на топливном рынке?» — Топливный, а точнее, дизельный апокалипсис происходит на казахстанских автозаправках – водители носятся по городу в поисках заветных литров, заправочные станции отпускают солярку (по сути, отходы от нефти) дороже премиальной 95-ой марки бензина, а сельхозпроизводители не могут собрать урожай. В довершение всех бед крупнейший авиаперевозчик заявил, что сорвутся едва ли не все полеты из-за нехватки горючего. Надолго ли затянется этот дизельный кризис и вырастет ли еще больше в цене ГСМ, выяснял корреспондент…

KZAIF . KZ . «Как построить умный город?» — Тяжёлая судьба ЛРТ, снежные завалы, комары, ливнёвки, долгострои и многолетняя газификация. За красивым фасадом небоскрёбов и огнями большого города скрывается ежедневная, подчас незримая работа местной администрации. Каково это – отстаивать национальный интерес в Нур-Султане? Об этом в очередном выпуске программы «Национальный интерес» её ведущий Ерлан БЕКХОЖИН спрашивал акима столицы… Аким Нур-Султана Алтай КУЛЬГИНОВ: «Мы корректируем генеральный план с учётом новых реалий и новых прогнозов».

TURANPRESS . KZ . «Акимат Алматы слабо контролирует ситуацию с застройкой» — Городские власти вначале одобряют сомнительные проекты застройки, а после скандалов либо заявляют об их несогласованности, либо в срочном порядке приостанавливают стройку… Напрашивается вывод: алматинцы пожинают плоды бездумной и безответственной раздачи разрешений на застройку. Проекты не проверяются на соответствие нормам, за дальнейшими действиями застройщика следят откровенно плохо, и только громкие жалобы, митинги и письма президенту Токаеву заставляют акимат вмешаться в происходящее и хоть как-то выполнять свою работу.

KP.KZ . «Ремонт длиною в бесконечность…» — Передвижение по одной из главных транспортных артерий Алматы — улице Толе би — стало настоящим квестом для местных жителей. Ремонт дорожного полотна, ежегодно инициируемый городскими властями, превратил часть мегаполиса в одну сплошную «пробку». Стоят автомобили, стоит общественный транспорт. Только за последние четыре года улица «переживает» третье вмешательство в асфальтное покрытие. Сначала были две масштабные реконструкции тепловых сетей, теперь строители выкорчевывают трамвайные рельсы, параллельно расширяя Толе би. Ну, естественно, все это сопровождается традиционной для южной столицы заменой бордюров и арычных лотков — с новых на совсем новые.

AZATTYQ . ORG . ««Мой долг — сражаться до конца». Арон Атабек — о выходе из тюрьмы и своих планах» — Азаттык встретился с Ароном АТАБЕКОМ через несколько дней после его выхода из-под стражи и прибытия в Алматы. Как себя чувствует диссидент после 15-летнего заключения и почему он называет свое освобождение «обманом»?

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