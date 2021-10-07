Реформы здесь, реформы там…

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Сетевые СМИ о бесполезности реформ в РК

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА – «Мурат Темирханов: наше правительство сконцентрировалось на поддержке «избранных»» — Президент страны Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил правительству пересмотреть подходы к поддержке бизнеса, отказавшись от прямых мер поддержки и субсидирования в пользу более рыночных инструментов. Какими должны быть эти инструменты, в интервью Informburo.kz объяснил экономист Мурат ТЕМИРХАНОВ.

Поддерживать предпринимателей надо, потому что без поддержки предпринимателей, частного бизнеса нам очень трудно будет войти в тридцатку развитых стран. Но основная проблема наших властей заключается в том, что помощь, которую сейчас оказывает правительство, нарушает и искажает рыночные отношения и конкуренцию в экономике.

Автомобилестроение в Казахстане стало хорошим примером этому. Известная, громкая история с компанией «Азия-авто», которую сначала много лет поддерживали, а потом государство судилось по этому поводу, требуя вернуть полученную помощь. В суде речь шла о 170 млрд тенге, и то это ещё не вся госпомощь, полученная с 2010 года. То есть государство дарит отдельным бизнесменам сотни миллиардов тенге, защищает их от внешней конкуренции, а они занимаются иждивенчеством, не работают над своей эффективностью и конкурентоспособностью, и сырьевая зависимость нашего экспорта никак не уменьшается.

Что касается льготных кредитов, то тут нужно чётко понимать: у государства нет денег, чтобы всему сектору МСБ поголовно выдать льготные кредиты. Если посмотреть отчётность кредитного портфеля банков и сколько в них льготно финансируется государством, это будет не больше 10% от всего кредитного портфеля бизнеса в Казахстане. То есть 10% МСБ получает кредиты в районе 7% годовых, а подавляющее число других компаний получают под 11-14%, в зависимости от размеров и качества компаний.

Такая ситуация, когда помощь получают не все, а только маленькая прослойка компаний, приводит к искажению рыночных отношений. Обычно в числе «избранных» оказываются те компании, которые приближены к чиновникам, госкомпаниям, госорганам. Именно они получают более льготные кредиты, а большинство бизнеса работает в обычном поле. Такое положение вещей создает недобросовестную конкуренцию на рынке. Если две компании работают на одном рынке, но одна из них получает льготные кредиты, это создаёт недобросовестную конкуренцию и мешает развитию конкурентоспособности обеих компаний. Те компании, которые получают льготы, не развивают свою эффективность, поскольку они и так получают подарки от государства. Но они мешают развиваться другим эффективным компаниям.

Предчувствие новых потрясений Предчувствие новых потрясений
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Да, мы имеем эту кучу программ развития – индустриализации, цифровизации малого и среднего бизнеса, развития экономики простых вещей. Ну и что? Государство очень активно занимается этим с кризиса 2008-2009 годов, но где результаты? Наше правительство давно говорит, что мы стремимся в ряды развитых стран, прежде всего это касается стран ОЭСР. Но возьмите любую страну ОЭСР, любую страну Европы – там так не развивают бизнес.

Если взять все эти программы и сделать тесты по стандартам ОЭСР, чтобы проверить, насколько эти меры нарушают конкуренцию и рыночные механизмы в экономике, – ни одна программа этот тест не пройдёт, потому что в основе программ заложено: вместо рынка всё решают чиновники, и делают они это такими способами, которые искажают этот рынок.

Жанибек АБДРАХМАНОВ – «Попадет ли Казахстан в торнадо реформ» — Чтобы проводить успешные реформы, необходимо их планировать на 10 лет вперед, иметь мощный производственный базис и серьезный человеческий потенциал. Политическим эхо последних месяцев в Казахстане стала реформистская какофония. Участники общественно-политического процесса требовали какие-то реформы проводить, а другие сворачивать. При этом одни и те же игроки по разным реформам могли выступать в противоположной роли. Беда в том, что все эти фоновые шумы не создают общей симфонии.

Эволюции сложных социальных систем неизбежны. Разумным ответом на это являются реформы. Реформы – вещь сложная и разноплановая. Потому что если их проводить правильно, то получается общественная польза, а когда неправильно – то вред. От запоздалых реформ негатива может получиться больше, чем если их вообще не проводить. Правда, порой время бывает настолько фатально упущенным, что потерю такого ресурса невозможно компенсировать уже ничем.

Правильность и своевременность – не единственные слагаемые успеха. Для эффективных реформ требуется качественный человеческий капитал. Что крайне важно, такой капитал необходим не только в структуре органов государственного управления, но и в аналитических центрах, органах идеологического и информационного сопровождения.

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Потому что хорошо написанные на бумаге реформы невозможно поручить провести группе некомпетентных лиц, ибо нет ничего более сложного, чем менять старое на новое.

Формальные критерии вроде наличия у функционера диплома топового зарубежного университета далеко не всегда могут отражать реальное положение вещей. Специалист по мозгу Сергей Савельев обращает внимание на группу получивших за границей образование детей всевозможных арабских шейхов и президентов. Ни один из них не показал никаких выдающихся результатов на ниве науки, государственного строительства, военного дела или в каких-либо других сферах знания, хотя счет таких людей идет на сотни.

Ученый наблюдаемую картину объясняет тем, что формальное получение знания и осознание его, способность к применению в профессиональной либо повседневной деятельности – это разные вещи. Здесь критически важную роль играет среда. Например, может иметься печатание книг с литературными сюжетами, но при этом отсутствовать литературная среда и литературный процесс. Как результат – нет прогресса в литературе.

В стране могут быть ученые, но без научной среды. Тогда нет прогресса в науке. В общем, сложный процесс для получения выдающегося результата должен быть комплексным, только тогда можно рассчитывать на успех.

Описанные выше моменты важны как для проведения реформ, так и для их сворачивания.

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Сауле ИСАБАЕВА – «Почему казахи противятся модернизации?» — В Казахстане уже много лет говорят о необходимости модернизации – государства, экономики, политики, общественного сознания и т.д. Но по факту мы еще даже не осознали сути этого процесса, не говоря уже о том, чтобы удачно встроиться в него и начать движение в соответствующем направлении. О причинах такой инфантильности и ее последствиях мы попросили порассуждать политика, экономиста, общественного деятеля Петра СВОИКА.

Если ретроспективно посмотреть на ключевые реформы в Казахстане, то вполне явно проглядывает не столько перенимание западных схем, сколько отказ от прежних. Первым, еще в бытность Союза, был закон о государственности казахского языка с переводом русского в язык межнационального общения. Фактические языковые реалии это никак не поменяло, но в символическом смысле это означало смену эпох – союзное единство разводилось по этно-национальным квартирам. Оригинальными мы, конечно, не были, на тот момент все республики, входившие в «дружную семью народов», стремились конституировать только собственный язык, демонстрируя тем самым не только физическое, но и символическое разделение Советского Союза.

Ликвидация колхозов и совхозов с чисто экономической точки зрения, как и вообще с позиций организации сельской жизни стала натуральной катастрофой. Но заменить коллективное хозяйствование индивидуальным «фермерством» было чрезвычайно важно именно с идеологической, можно даже сказать – мировоззренческой новой позиции.

Дальше были приватизация жилья и знаменитая реформа ЖКХ — тоже не просто переход в рынок, но с ликвидацией прежних структур и методов содержания жилого фонда и оказания коммунальных услуг. За этим последовала радикальная реформа национальной энергосистемы имени Мухтара Аблязова, тогдашнего министра энергетики. Советская вертикаль «электростанции-сети-потребители» с единой тарифной политикой трансформировалась в двухуровневый рынок электроэнергии.

Здесь же следует назвать введение накопительной пенсионной системы, которая несла не столько экономический, сколько идеологический заряд. Ее, кстати, придумали не Григорий Марченко с Натальей Коржовой (они лишь внедряли), а Всемирный банк. По первоначальной задумке предстояла полная замена пенсионной системы. А отказом от солидарной пенсионной системы, когда все работающие кормили всех пенсионеров, и переходом к накопительной, где каждый сам обеспечивает свою старость, мы, по сути, заменили коллективизм индивидуализмом…

«Ручное управление» Токаева «Ручное управление» Токаева
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И какую реформу ни копни, везде больше руины, чем победившее реформированное. Советского вроде бы совсем не осталось, но если присмотреться – фундаменты на месте…

Самые раскрученные казахстанские экономисты до сих пор применяют по отношению к отечественной экономике критерии, вычитанные из западных рыночных учебников, не видя или не желая признать, что она совершенно им не соответствует. Взять хотя бы то, что страна, как я уже говорил, кредитный импотент… А это тоже явный показатель того, что у нас даже близко нет осознания реалий, к которым привела нас вторая, уже на самом деле подводящая черту под собой, «капиталистическая» модернизация…

Мы ведем себя как дети – верим не в то, что на самом деле, а во что хочется. Обижаемся и протестуем, но не выдвигаем собственных решений. Такую рефлексию легко понять, она замешана на растерянности, беспомощности, разочаровании. Но пора бы уже взрослеть, учиться смотреть в глаза наступающему будущему, осознавать, создавать и отстаивать в нем свое место. Для начала хотя бы оценить свое состояние и понять, что мы можем получить взамен…

Алма БЕКТЕНОВА – «Нация в кредит» — Одним из определяющих факторов экономики и социума Казахстана становится огромная кредитная нагрузка населения. Что думают по этому поводу эксперты?

Закредитованность казахстанцев, то, по мнению финансиста Расула РЫСМАМБЕТОВА, объясняется не количеством кредитов, а низкими зарплатами.

Напуганные оптимизмом Напуганные оптимизмом
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Если бы были адекватные зарплаты, люди, во-первых, меньше брали бы кредиты, а во-вторых, закредитованность не ощущалась бы в принципе. В РК нормальная кредитная нагрузка на человека, но кредитная нагрузка на зарплату огромная. Сегодня граждане, бравшие кредиты, делятся на две категории. Первая: брали, когда чувствовали уверенность в том, что смогут регулярно выплачивать, потом случился провал в доходах, пандемия и так далее, и они внезапно ощутили тяжесть займа. Вторая категория противоположная: это те, кто брал кредит, потому что ему не хватает на жизнь. Возможно, на школьную форму, на лечение, а потом они берут следующий заем, чтоб отдать предыдущий, и так попадают в кабалу, — считает Расул Рысмамбетов.

С одной стороны, входящие во вторую категорию плохо планируют бюджет, а с другой стороны – что планировать, если доход мизерный? У первой категории есть выбор, накопить или взять кредит, у второй выбор – кредит или идти воровать, — пояснил эксперт.

По словам социолога Гульмиры ИЛЕУОВОЙ, для того чтобы выбраться из долговой ямы, нужно менять идеологию.

По мнению социолога, если мы не хотим все глубже втягиваться в зависимость населения от кредитов, то взамен поклонения «золотому тельцу» нужно предложить другую идеологию. Например, гордость профессиональными достижениями, улучшением трудовых навыков. Между тем, такая стратегия запоздала на десяток лет, и единственной попыткой была концепция первого президента Общество Всеобщего труда, но и о ней поговорили – и забыли.

Кредитная проблема, считает публицист Джанибек СУЛЕЕВ, значительно вредит развитию страны.

Фактически уже целое поколение живет в кредит. На них еще младенцами взяли у банка заем, сейчас они уже взрослые и сами берут кредиты. Полагаю, так и доживут до старости, большая часть рабами банков. Капитализм – вещь жестокая в любой стране, в тех же Штатах есть бомжи, но там более-менее стабильные цены и низкие процентные ставки по кредитам. Поэтому они спокойно платят ипотеку десятками лет, по наследству ее передают. Если в Штатах человек работает, у него не болит голова о кредите, у нас совсем другие условия. Когда мы говорим о закредитованном населения, мы должны понимать, что закредитована огромная масса безработных и огромная масса самозанятых. Кто такие таксисты и курьеры, которыми все чаще подрабатывают казахстанцы? Это и есть самозанятые. У них нет никаких жизненных перспектив, в РК уже сложились трудовые династии таксистов, а скоро сложатся трудовые династии курьеров. Сформировалась прямая взаимосвязь между кредитами и временной, крайне ненадежной работой, — заключил Джанибек Сулеев.

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© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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