Как я оказался шовинистом

Казахскую землю китайцам пока не отдали. А русскую могут отдать узбекам

Недавно на узбекском русскоязычном сайте Подробно.uz появилась любопытная заметка. О том, что узбекский Минсельхоз ведёт переговоры с российским Минсельхозом о сдаче в аренду узбекским предпринимателям 35-ти тысяч гектаров российской земли. Если опыт окажется удачным, узбекам сдадут ещё 300-500 тысяч га, а потом и миллион.

Эта новость вызвала ожидаемое волнение в российской блогосфере и в СМИ. Я же отнёсся к ней скорее благожелательно. Напомнил в Фейсбуке, что в 90-е годы из сельскохозяйственного оборота в РФ вывели около 40 млн га пашни. Потом какая-то часть этих земель, самая плодородная и удобная с точки зрения логистики, была возвращена обратно. Самые неплодородные земли никто возвращать в оборот не будет. А ещё примерно 10-12 млн га неплохих сельхозугодий гуляют без дела. Зарастают дурным лесом. Там можно пахать-сеять, но некому. И не особенно надо. Потому что проблемы с продовольствием в России по большому счёту решены. А тут эти узбеки. С деньгами. Почему бы и нет?

Тем более, что аренда это всего лишь аренда. Арендатор – не хозяин. Правила игры устанавливают владельцы земли, то есть местные власти, если земля муниципальная, и частные российские собственники, если земля частная. На основании российских законов. Арендатор же только работает на земле и платит деньги хозяину. А урожай увозит на родину в Узбекистан. Это условие, о котором российская сторона договорилась с узбекской на сухом берегу. Такое условие выгодно всем. Узбекам нужна работа, нужны заработки и сельхозпродукция. Российской стороне нужно, чтобы земля не зарастала, нужны деньги за аренду, и не нужна лишняя конкуренция с отечественными сельхозпроизводителями. То есть прекрасно бьются все балансы.

Но встревоженные русские люди стали говорить: вот смотрите. Заедут на нашу землю узбеки, станут работать. Аренда у них долгосрочная. Поэтому узбеки заедут семьями. И образуются на русской земле узбекские кишлаки и аулы. Или в русских сёлах появятся узбекские кварталы. Начнутся проблемы наподобие тех, что возникли недавно в подмосковном посёлке Бужаниново. Так что пускай лучше «лишняя» земля зарастёт лесом. Понадобится – раскорчуем.

И тут я получил неожиданную поддержку от нерусского человека. Есть у меня знакомый фермер в дальнем Подмосковье. Он ещё и активный блогер. Всё успевает. По национальности этот человек армянин. И вот он стал с энтузиазмом объяснять: главное – чтобы земля не пустовала. Это неправильно, когда на сотни километров в России безлюдье. Даже в центральной части. Вот в Европе никаких заброшенных земель нет. Всё распахано и засеяно. Лесом ничего не зарастает. И в России так должно быть.

«И вообще, – написал дальше подмосковный армянский фермер, – это закон жизни. Если одни народы уходят с земли, то приходят другие народы».

Тут я сказал: стоп, стоп. Как это «другие народы приходят»? Вы что, предлагаете решать проблему малолюдности российской глубинки через создание там узбекских посёлков?

Фермер ответил в том смысле, что он ничего не предлагает. Просто ситуация вот так складывается. Сама жизнь к этому идёт. Ничего страшного, дело житейское.

У нас начался корректный, но горячий спор. Я объявил, что это, мягко говоря, дикая идея – заселять Россию узбеками. Фермер ответил – ну, вы понимаете, если не рожать детей, то начинается вымирание. И территорию населяют другие народы.

Тогда я предложил: может, Армению будем заселять узбеками? Там ведь тоже довольно безлюдно. Фермер ответил: ну, это же в России пустынные просторы на сотни километров. Это Россия вымирает.

Однако в России, объяснил я фермеру, за последние 30 лет численность населения не уменьшилась. Цифра как вкопанная стоит на отметке 146 миллионов человек. Русских в этом населении было и есть 80 процентов. Вымирать никто не собирается. Просто есть такая тенденция, неправильная – люди набиваются в большие города. Но между российскими мегаполисами вовсе не «сотни пустынных километров». На этих километрах по-прежнему десятки маленьких городов и сёл. Их должно быть больше, но говорить о безлюдности большое преувеличение. А вот Армения за 30 постсоветских лет стала меньше по населению на 15 процентов. Там жили 3,5 млн человек, теперь живут 3 млн. Причём, эта страна – одна их самых этнически однородных в мире. 98 процентов населения составляю армяне. Самое время заселять безлюдные армянские долины и предгорья узбеками. Их уже 34 миллиона, и на родине узбекам тесно. А за Россию армянам не надо так сильно переживать.

Подмосковный фермер на это мне сказал, что к Армении в современных границах он и его родители отношения не имеют. Поскольку уже много лет живут в России и у всех российское гражданство.

Спор закончился на примирительной ноте. Но один из читателей, следивших за нашей полемикой, написал мне в «личку»: «такие ваши рассуждения – шовинизм». Неожиданно, правда? Прислушиваюсь вот теперь к себе. Неужели я действительно шовинист? А с этой узбекской арендой действительно не всё понятно. В заметке, с которой я начал, сказано, что скоро в Москву приедет узбекская делегация для детальной проработки условий договора. Какими они окажутся? На вопрос журналистов РБК Минсельхоз РФ ответил, что «обсуждение с узбекскими партнерами перспектив аренды земли в России не нарушает федеральное законодательство». Ясности такие разъяснения не прибавили.

Кстати, в России есть примеры вполне успешной адаптации сельских нерусских переселенцев. Например, в Саратовской области самая крупная в России община дунган. Они перебрались туда уже после распада СССР, подальше от Киргизии и Казахстана. Здесь им спокойней. Живут очень замкнуто, бесконфликтно, выращивают и продают овощи. Но одно дело дунгане. Другое – узбеки, за которыми многомиллионный Узбекистан. Надо ещё сказать, что у русских нет такой традиции – «строить» некоренных, напоминать им, кто в доме хозяин. Я, кстати, не уверен, что это всегда хорошо. Поскольку при отсутствии таких напоминаний некоторые некоренные пытаются «строить» русских.

История с предполагаемой узбекской арендой, то беспокойство, которое она породила, естественным образом вызывают в памяти аналогии с казахстанской ситуацией – когда в 2016 году планы передать в аренду китайцам миллион гектаров сельхозугодий вызвали массовые казахские протесты. Причём, эта история не кончилась. Есть основания считать, что недавнее ужесточение карантина, которое Китай в одностороннем порядке ввёл на таможенных пропусках «Хоргос» и «Достык», не было случайным. Карантин ужесточен лишь для грузов из Казахстана и в Казахстан. Транзитные железнодорожные составы, которые идут из Европы в Китай, практически не задерживаются на границе. «Зависли» только те грузы, что перемещаются по железным и автомобильным дорогам в рамках двусторонней торговли Казахстана с Китаем. Некоторые эксперты считают, что Китай таким образом среди прочего продавливает решение отложенного вопроса об аренде земель сельскохозяйственного назначения в восточных областях Казахстана.

Китайцы арендуют земли по всему миру. В основном в Африке и Латинской Америке. Вокруг этой темы много спекуляций. Одни знатоки пишут, что китайцы безжалостно выкачивают из земли все соки. Другие утверждают, что это не так. В тех случаях, когда в стране ясное законодательство и низкий уровень коррупции, китайцы ведут себя вполне законопослушно, и всем от сотрудничества с ними хорошо. Однако в наших с вами краях большие проблемы и с ясностью законов, и с коррупцией. Кроме того, это ведь сотрудничество «сверху вниз»: страна с высоким уровнем технологий и агрокультуры приходит туда, где много земли, а с технологиями так себе. Чувствовать себя Африкой не очень радостно. Поэтому не только в Казахстане, но и в российском Забайкальском крае вопрос с арендой китайцами сельскохозяйственных земель остаётся в подвешенном состоянии уже много лет. А теперь вот на горизонте появились ещё и узбеки со своими высокими технологиями.

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