Данияр Ашимбаев «разбушевался» — 2

Сетевые СМИ о публикациях известного политолога

Данияр АШИМБАЕВ – «Трудовые династии» — Шутники говорят, что в современной правящей элите страны из «простой» семьи вышел только Первый президент. И в самом деле, большинство высокопоставленных чиновников родились в семьях, достаточно известных на уровне страны или региона.

Президент Токаев – сын писателя, главного редактора «Ведомостей Верховного Совета КазССР». Спикер Сената Ашимбаев – сын секретаря Союза писателей и председателя Госкомитета по телевидению и радиовещанию, премьер-министр Мамин – сын начальника объединения «Целиноградоблагропромстрой», госсекретарь Кушербаев – сын первого секретаря Кармакчинского и Казалинского райкомов, первый вице-премьер Смаилов – сын первого зам. начальника Алматинского горздрава, главного врача ГКБ–7 и ГКБ–2, министр юстиции Бекетаев – сын зам. начальника УВД Алматинской области и советника министра юстиции, министр внутренних дел Тургумбаев – сын консультанта Аппарата президента, министр культуры и спорта Раимкулова – дочь и племянница писателей, председатель АСПИР Келимбетов и председатель Агентства по финансовому мониторингу Элиманов – сыновья профессоров, председатель КНБ Масимов – сын зам. начальника Главтопснаба, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Абылкасымова – дочь профессора и депутата Мажилиса, председатель ЦИК Имашев – сын декана юрфака КарГУ.

Это, конечно, не распространяется абсолютно на всех и уж тем более не служит критерием их кадрового роста.

Скорее – дает возможности получения хорошего образования и определенных стартовых условий.

Случаев передачи или перехода должностей «по наследству» в центре зафиксировано немного.

В регионах с этим делом немного попроще.

Самый известный случай – это назначение Гали Искалиева акимом ЗКО. Этот пост занимал его отец в 1986–1993 гг.

Обычно все любят вспоминать назначение районным акимом Павла Кулагина – сына Сергея Кулагина, многолетнего акима Тургайской, Акмолинской и Костанайской областей. Но Кулагин-младший, нужно отметить, в подчинении отца не работал.

Другой случай, часто приходящий на память, – ситуация, когда Бердыбек Сапарбаев отправил в отставку с поста сельского акима дочь предыдущего сельского акима, прокомментировав, что пост акима по наследству не передается.

На это заявление обратили внимание в связи с тем, что младший брат Сапарбаева Нурлыбек Налибаев в это время работал акимом Кызылорды, а младший сын акима был заместителем акима столичного района «Есиль».

Немало и других областных акимов вышли из номенклатурных семей.

В принципе, в самом факте того, что сын акима стал акимом, нет ничего плохого, если он был выдвинут не как сын, а по деловым качествам и показывает хорошие результаты.

Анализ биографий руководящих работников акиматов страны показывает, что в них доминируют четыре основные группы.

Во-первых, кадровые руководители из местной элиты, уже много лет работающие на госслужбе. Во-вторых, члены команд первых руководителей. Последнее, кстати, очень сильно проявляется в той же Туркестанской области, где несколько замов, акимов районов и руководителей управлений пришли вместе с Шукеевым. но, так или иначе, аналогичные кадры есть практически по всех акиматах.

В-третьих, представители местных бизнес-элит, недавно кооптированные в управленческие структуры и себя еще никак не показавшие.

В-четвертых, представители центра, выдвинутые на работу в регион в рамках ротаций или того же Молодежного кадрового резерва. Сюда же можно отнести и некоторые кадры, которых явно направили представлять интересы высокопоставленных чинов из столицы.

А родственники и выходцы из влиятельных семей могут попасть в обойму в одной из этих категорий. Вместе с тем, имеют место случаи, когда основным фактором является все-таки «семейственность».

У нас немало боролись и с командным принципом работы, и с непотизмом, но реально жесткого противодействия центр этим тенденциям не оказывал.

На самом деле, принцип команды в определенных рамках и условиях дает неплохой эффект. В рамках разумного. Но где эти рамки проходят ни нормативы, ни традиция не устанавливает.

Также, как и с родственными связями или трудовыми династиями. Зачастую расчет делается на то, что сын хорошего руководителя сам будет хорошим руководителем. Но тут, как все прекрасно понимают, дело не в генетике.

«Об одной странной должности» — Система государственного управления страны отличается двумя особенностями. Во-первых, она, как правило, в каждый конкретный момент четко выстроена и функциональна, но совершенно неработоспособна и неэффективна. А во-вторых, несмотря на множество законов, правил и прочих документов, регламентирующих деятельность чиновников и властных институтов, основная часть решений принимается на основе не то чтобы незаконных, но скорее неформальных процедур. И в этом ряду одним из самых странных должностей является пост государственного секретаря.

В общем, в конституции 1995 г. появилась должность госсекретаря, которого назначает президент, но без определения функций. Эта позиция, судя по всему, диктовалась некими соображениями, которые уже через какое-то время утратили смысл. Поэтому выбор первого госсекретаря и определение его статуса заняло почти полгода.

По сути, основным функционалом являлось обеспечение деятельности комиссий по наградам, гражданству, борьбе с коррупцией и «Болашаку» и внесение рекомендаций президенту.

После отставки Тажина в Ак Орде устали от этого института и замену найти не смогли. Какое-то время госсекретарем был Джаксыбеков, который ввёл в сферу своих полномочий вопросы обороны, но с общего согласия осенью вернулся в кресло акима столицы.

Идеальным госсекретарем для всех стала Гульшара Абдыкаликова, которая старалась никуда не лезть и ни с кем не ссориться. То ест, должностные обязанности выполнялись, но без пафоса, надрыва и интриг.

Кушербаев, один из наиболее эффективных государственных деятелей страны, достиг пенсионного возраста (ему 66), но полномочия уже дважды продлевались. Вместе с тем, в столице начинается тихая борьба за кресло госсекретаря.

И это в очередной раз ставит вопрос о том, зачем нужен этот пост.

С одной стороны, он прописан в конституции, с другой — нужно постоянно искать ему смысл.

Логично было бы возложить на него социальную сферу, но она в чистом виде никому не интересна, а в расширенном — упирается в нерабочую и нереформируемую экономику, где сидят свои бонзы.

Представляется, что идеальным госсекретарем на сегодняшний день будет красивый фикус в горшке.

«Вечные ценности» — В октябре эксперты, журналисты, депутаты традиционно ждут отставку правительства. Эта традиция зародилась в 90-х по той причине, что именно в этом месяце были смещены кабинеты министров Узакпая Караманова (1991), Сергея Терещенко (1994), Акежана Кажегельдина (1997) и Нурлана Балгимбаева (1999). Традиция эта, собственно, в том же десятилетии осталось, поскольку Нурсултан Назарбаев диверсифицировал хронологические сроки кадровых чисток (Токаев — январь 2002, Тасмагамбетов — июнь 2003, Даниал Ахметов — январь 2007, Масимов — сентябрь 2012 и 2016, Серик Ахметов — апрель 2014, Бакытжан Сагинтаев — февраль 2019), а Касым-Жомарт Токаев любимый месяц для смены премьера еще не определил.

Но октябрь характерен еще и другими юбилеями. Нурсултан Назарбаев самое известное свое послание произнес именно в этом месяце. Речь идет о послании 1997 г. под названием «Казахстан-2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев».

С одной стороны, дата некруглая — 24 года, с другой — до 2030 года остается еще 8 лет и 2 месяца. Да и к тому же в 2014 году программа Казахстан-2030 была объявлена досрочно выполненной, новым приоритетом стал 2050 г. (действующий президент свои программы ориентирует пока на 2025 г.).

Но все-таки хочется вспомнить именно «то самое» послание.

Нурсултан Назарбаев изначально придерживался двух основных принципов — стабильность и согласие, к которым после принятия новой конституции был добавлен казахстанский патриотизм. В экономической политике кредо первого президента было обозначено как построение и развитие социально ориентированной рыночной экономики (термин «капитализм» власть практически не использовала и не использует по сей день).

Нужна была стратегия развития, которая бы отвечала интересам и возможностям страны, исходя из существующих ресурсов и внешнего расклада.

Для разработки стратегии был создан Высший экономический совет при президенте, затем Агентство по стратегическому планированию, который и составили к осени 1997 г. искомый документ.

Ничего невозможного Назарбаев в своем послании не ставил. Концепции модернизации и диверсификации появились уже позже. Говоря о конкретном наполнении семи приоритетов, откровенно отметим, что цели были достигнуты, так сказать, в целом. Государство состоялось, стабильность сохранена, консолидация присутствует, экономический рост, обусловленный использованием нефтегазовых ресурсов, достигнут был. Благополучие после кризиса конца 90-х и на фоне роста цен на энергоносители в следующее десятилетие было зафиксировано. Транспортная инфраструктура по сей день является объектом многочисленных госпрограмм по развитию «транзитного потенциала». Что касается 7-го приоритета, то, безусловно, был создан вполне современный корпус госслужащих, над эффективностью которых государство до сих усердно трудится.

Представляется, что приоритеты, обозначенные в программе-2030, актуальны и сегодня.

«Реформы в медицине как часть коммерционализации всей госполитики» — Пока казахстанцы переживает очередную волну коронавируса, минздрав продолжает реализацию проекта по приватизации медучреждений.

О переводе казахстанской медицины на частные рельсы высказано уже множество мнений. И это при идеальном стечении обстоятельств на самом деле не так уж плохо. А вот как это выглядит в Казахстане, Данияр АШИМБАЕВ рассказал нам подробнее.

— Страховая медицина, как мы видим, внедряется. Полным ходом идет процесс приватизации

Несколько лет назад уже пытались приватизировать бывшую Республиканскую клиническую больницу в столице, построенную относительно недавно по поручению первого президента. Больница то вносилась в приватизационный список, то вычеркивалась. В 2021 году ее наконец продали. И хотя продажа состоялась, нет обоснований, почему больницу приватизировали.

Точно также несколько лет назад была выставлена на приватизацию Южно-Казахстанская медакадемия, тоже альма-матер господина Цоя. В продажу пошли научные институты онкологии и урологии. Они были приватизированы. Причем по условиям тендера, который в свое время опубликовал министр финансов, предполагалось сохранение профиля в течение десяти лет. Дальше — на усмотрение нового владельца.

Затем приватизировали железнодорожные больницы. По ним четкой информации нет, но в списках я их видел. Такая же судьба сложилась у многих медицинских структур в регионах — детские стоматологии, центры здорового образа жизни.

И что кому продано, сейчас понять уже просто сложно

Когда возник вопрос о приватизации детской стоматологии в Алматы, выяснилось, что ее приобрел брат тогдашнего санврача Алматы Айзат Молдагасимовой. На вопрос, насколько это этично, было сказано: «Он предприниматель, гражданин Казахстана и имеет право делать, что хочет». Вопрос закрыли.

Медстрахование — хорошая модель. Но она исправно работает, когда у населения социальное благополучие и растущая экономика.

Наша же экономика находится далеко не в лучшем состоянии.

Тарифы на медицинские услуги везде одинаковые. Когда государство продает больницу в частные руки, все расходы на ее содержание затем лягут в тариф. Ему также нужно обеспечить какую-то рентабельность, чтобы отбить затраты.

То есть вместо того, чтобы делать лучше государственную медицину, решили всю ее сделать частной…

Возьмем застройку Алматы. Кто хоть раз ставил вопрос, что не хватает больниц, поликлиник, детских садов и школ на единицу площади?

Ни разу. Ни санврач, ни прокуратура. И если министра периодически «допрашивают» в мажилисе, в регионах еще ни один депутат маслихата не вызывал на ковер акима, который незаконно провел тендеры. Наоборот, чаще всего появляются публикации о том, что депутат маслихата выиграл эти тендеры.

И когда уже совсем зарвались или придумали совершенно тупую схему, приходит финпол и арестовывает. И так по кругу. В условиях системы, когда ни вору, ни идиоту в исполнительной власти нет никакой преграды, и процветает тотальное воровство.

«О вредных и глупых затеях» — В Мажилисе рассматривается закон, согласно которому все вывески, объявления о рекламе, ценники, меню, указатели и другие объекты должны быть на казахском языке. Эту замечательную идею предложил депутат Берик Абдыгалиулы. Тот самый, который не далее как в мае с.г. заявлял, что «должно быть принято решение о привлечении к ответственности тех, кто порочит алашординцев или отрицает факт голода». Я уже писал о том, что требование ввести ответственность (административную или уголовную) за политические оценки исторических событий или деятелей — это откровенное цензурирование истории.

Теперь г-н Абдыгалиулы требует, ссылаясь на своих избирателей, обязательного использования государственного языка в надписях на дорожных знаках, рекламных объявлениях, ценниках, меню, указателях и другой визуальной информации.

При этом, уважаемый депутат настаивает на «изложении традиционных исторически сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов на госязыке». Хотелось бы отметить, что нет юридического понятия «традиционных исторически сложившихся казахских названий». Есть официальные названия, утвержденные соответствующим органом (президентом, правительством, маслихатами и т.д.).

Далее. Не уточняется, о каком алфавите казахского языка должна идти речь. Кириллица, хотя и является единственно легитимным алфавитом на основе никем не отмененного закона 1940 г.), вроде как отменяется. Латиница в редакции 2017 г. подвергнута критике, но утвержденный госкомиссией вариант 2021 г., не одобрен ни правительством, ни президентом.

Было бы логично, в начале определится с принятием алфавита и новых правил его применения, а затем бегать и требовать смены вывесок. Было бы также неплохо утвердить и широко распространить правильные написания наиболее распространенных слов. Возникает ощущение, что уважаемый депутат создает прекрасную почву для дойки МСБ и коррупции, бенефициарами которых будут выступать управления языковой политики областных и городских акиматов…

Видимо, наши «патриоты», которые любят говорить о таких понятиях, как Родина, Язык, Духовность, Гражданин, Честь, совсем забыли про Разум и Ответственность.

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