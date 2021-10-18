Что волнует душу казаха (во второй декаде октября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «После объявления санкций от стран ЕАЭС Евросоюз и США станут врагами Казахстана» — На портале Zhasalash.kz опубликована статья Адиля АКЫЛБАЯ о внешней политике Казахстана и влиянии, которое оказывает на нее Россия.

Он подчеркнул, что представитель Евразийской экономической комиссии Малкин озвучил перечень разрабатываемых ЕАЭС санкционных мер против Евросоюза и США, который будет передан на утверждение главам государств — членов ЕАЭС после согласования.

Как отмечает Акылбай, белорусский лидер Александр ЛУКАШЕНКО, который оказался под давлением Евросоюза, США и Великобритании, тоже поддерживает этот санкционный список.

При этом, по его словам, летом этого года, когда впервые возник разговор об ответных санкциях ЕАЭС против западных стран, казахстанские власти сразу же отвергли предложение: «Республика Казахстан не имеет к этим санкциям никакого отношения, мы независимое государство, которое придерживается многовекторной политики, поддерживает дружеские отношения со всем миром, свободно торгует наравне со всеми».

На портале Аbai.kz опубликовано высказывание Жайбергена БОЛАТОВА о памятниках в Костанайе. По словам автора, город заполонили памятники, посвященные людям, не имеющим ничего общего ни с историей, ни с культурой, ни с литературой Казахстана.

«Кого тут только нет: и Бонапарт, и Жанна Д’Арк, и комик Чаплин. И все они с важным видом стоят прямо посередине города, перед зданием французско-казахского центра. Еще и так, будто не нашлось другого места, прямо в центре города перед городским акиматом поставили памятник русскому поэту Пушкину», ― высказался Болатов.

По его словам, статуя стоит с таким видом, будто он главный поэт нации. Автор задался вопросом, почему мы так великодушны ко всем прочим и настолько жадны, когда дело касается нас самих.

На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Боты БАМАН о резком росте числа разводов среди казахстанцев и о том, как решить данную проблему.

«Судя по статистике последних лет, очень много разводов. В течение долгого времени я исследовала причину этого. Если раньше мужчины покидали семью, то сейчас женщины бросают семью с четырьмя-пятью детьми. Если у матерей пропадают чувства милосердия, материнства, любви, понятие «семья», то кем мы стали?! Мне кажется, нам нужен строгий закон! Необходимо внести изменения в закон о браке», ― высказалась автор.

«Некоторые женщины даже пришли к мысли, что, если заведут хотя бы одного ребенка, впоследствии могут просто жить на алименты. Алименты должны платить не только отцы, но и матери, которые оставили детей, также необходимо рассмотреть способы оставить ребенка отцу», ― заключила она.

Виктор МАЙЛИН – «В Ак Орде будет женщина-президент?» — Так уж получилось, что в силу ряда обстоятельств и объективных причин, существующая в Казахстане журналистика делится на две составляющие – казахскоязычную и русскоязычную. Порой так и говорят, что это едва ли не два мира, два образа жизни… Это даже стало общим местом. Но различия безусловно есть, они остаются, однако некое стирание и универсализация происходит…

Так, на портале Адырна за 8 и 6 числа текущего месяца в рубрике «..тіл кеспек жоқ!» (это образное выражение, подразумевающая под собой мысль, что какой бы горько правда не была, ее надо проговаривать) выступили философ Әбдірашит Бәкірұлы и блогер Айгүл Орынбек.

Первый в своей реплике озаглавленной «Байлықтың буын жастар тұрмақ, кәрісақал үлкендер де көтере алмай жатыр» – «Бремя богатства не могут снести не то что молодые, а даже их черноусые (т.е. значит НЕ старые – прим.) родители» обратил внимание на воспитание подрастающего поколения сквозь призму их богатых родителей.

Он прямо пишет, что нравы богатеев коверкают их детей, которые перенимают их манеры и повадки. Начинают кучковаться в своеобразные «элитклубы». У них нет того, что присуще скромности, что демонстрируют, допустим, миллиардеры в той же Америке – многие из которых используют, например, в качестве передвижения скромные малолитражки.

Его визави, завсегдатай соцсетей Айгүл Орынбек тоже поднимает довольно любопытную и непростую общественно-социальную тему – «Ала дорба арқалап сандалған қазақтың әйелдері, «миллионер боламыз» деп жүріп миссионерлерге айналып кетпесін! А самое важное, что свою мысль она доносит в очень кратком и лапидарном объеме, её реплика не превышает и тысячи знаков, что является текстом на полстранички бумаги формата А4.

Данный автор обращает внимание КНБ РК на тот факт, что развелось много казахских женщин (вещающих свои идеи именно на казахском языке) лекторов, одетых в черное, которые утверждают, что скоро станут «миллионерами» и учат наивный народ, как ими стать (!!!).

В этой связи она вспоминает лекторов, которые якобы учили, как правильно надо воспринимать религию Ислам и в итоге незаметно стали распространителями… экстремистских идей! Вплоть до того, что они приложили руки к оболваниванию людей и формированию из них наемников, отправлявшихся в Сирию.

Предсказание

И в Казахстане женщина может оказаться на посту президента страны… Казахстан не Афганистан и такое может вполне случиться. Но когда? Да в недалеком будущем!

Портал Казньюс опубликовал следующую статью: «Ақтөбелік емші келесі Президент кім болатынын айтты» – «Народная целитильница из Актобе сказала, кто станет президентом». В ней рассказывается о Бағдагүл Лепесовой. Однажды ей приснились духи предков, и с тех пор она стала врачевать…

Будучи явно не простым человеком, Багдагуль видит сны, в которых она видит и общается со многими известными и историческими личностями нашего государства. В одном из снов ей была весть, что страной будет руководить женщина.

Досымжан НАУХАНОВ – «Торговцы мясом предупреждают: ждем скачка цен» — Нестабильность тенге, удорожание сельхозпродукции повышают инфляционное давление и влияют на другие товары, пишет Skifnews.kz.

Опрос населения показал, что граждане обеспокоены взлетом цен. Мол, продукты дорожают стремительно, а доходы не растут. На рынках продавцы оправдываются, что новый товар уже поступает по более высоким ценам. Причем торговцы мясом прямо говорят, что уже в следующем месяце мясная продукция вырастет в цене на порядок.

«Какие продукты могут подорожать и почему» — Как пишет Stan.kz, в Казахстане из-за малого урожая зерна и роста цен на топливо повысились цены на продовольственные товары, имеющие социальное значение.

Из-за засухи значительно сократились посевные площади. В Западно-Казахстанской области, например, пшеницы собрали вдвое меньше, чем в прошлом году.

Мука первого сорта в среднем уже достигла 200 тенге за килограмм, что на 70 тенге выше, чем летом.

Акиматы говорят о мерах по недопущению повышения стоимости хлеба, однако в ряде городов он уже подорожал на 10-15 тенге.

Яйца — Цены на них сегодня сравнялись с ценами на пшеницу. Кроме того, с 2022 года государство не будет выплачивать субсидии производителям яиц. По словам самих производителей, это приведет к росту цены до 700 тенге за десяток.

«Страдания бизнеса: нам нужен отдельный закон о карантине» — В Казахстане необходимо законодательно закрепить определение карантина, порядок и условия его введения, а также создать уполномоченный орган.

С таким предложением на заседании мажилиса по вопросу санитарно-эпидемиологической ситуации в стране выступила депутат Айгуль Жумабаева, пишет Ernur.kz

«В прошлом году по закону о чрезвычайном положении был введен режим ЧП, в котором определены порядок и условия введения такого положения. Однако поскольку продолжительность чрезвычайного положения не должна превышать 30 дней, в конце этого периода страна вышла из режима ЧП и оказалась в состоянии правовой турбулентности.

Бизнес уже почти два года выходит из правового поля, так как в понятии «карантинные меры» нет ни закона, ни правового регулирования. В результате мы и наблюдаем хаос с мониторинговыми группами», — сказала Жумабаева.

«Минздрав оправдал чиновников на тое» — Как пишет Stan.kz, 20 сентября в соцсетях появились фотографии, свидетельствующие о том, что депутат Бекболат ТЛЕУХАН, аким Усть-Каменогорска Жаксылык ОМАР и некоторые звезды эстрады приняли участие в пышном тое. Указывалось также, что торжество прошло в зоне отдыха «Балкарагай» в Акмолинской области.

Stan.kz напомнил, что разрешение на проведение тоев главный санврач страны подписал лишь 27 сентября. Однако все перечисленные высшие должностные лица избежали наказания.

«Без отпечатков пальцев удостоверение личности не получишь» — Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции города Нур-Султан Арман БАЙМУХАМЕТ, пишет Baq.kz.

Арман Баймухамет заявил, что с 2023 года дактилоскопия при получении и замене документов, удостоверяющих личность, станет обязательной процедурой.

Также он отметил, что одним из приоритетов миграционной полиции остается работа с желающими получить гражданство Казахстана. По его словам, с начала этого года упростили подачу документов для граждан, обратившихся за получением гражданства и постоянного проживания.

«Замужем за нигерийцем: казашка рассказала, чем схожи культуры двух народов» — Stan.kz опубликовал интервью с девушкой, чья интернациональная свадьба вызвала ажиотаж у блюстителей нравственности казахских девушек. Ведь в мужья она выбрала нигерийца.

Девушка работает переводчиком вахтовым методом в компании «Тенгизшевройл». А с супругом познакомилась в Атырау.

Заида старается не принимать близко к сердцу негативные высказывания.

«Интересная ситуация. С одной стороны, большинство людей пишут хорошие отзывы и высказывают свои пожелания. А с другой стороны, много хейта. Но я к этому отношусь спокойно, потому что понимаю — у каждого человека есть свое мнение.

Меня беспокоят родители. Потому что они тоже читают и видят эту информацию, переживают. Они взрослые люди и не понимают хейтеров», — сказала она.

В заключение интервью Заида посоветовала молодежи прислушиваться к своему сердцу, а не к мнению чужих людей.

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