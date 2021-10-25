Две медали казахстанцев на этапе Кубка мира по шорт-треку, успехи наших гимнастов, поражение футбольного «Кайрата» в Лиге конференций УЕФА и накануне мирового первенства по боксу

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Шорт-трек: отличное начало сезона

Мастера бега на коньках по короткой дорожке вступили в новый сезон. Этап Кубка мира, прошедший в Пекине, на том самом льду, на котором состоятся и соревнования предстоящей Олимпиады-2022, стал первым из четырех лицензионных. То есть, по итогам этих этапов будут распределены путевки на зимние Игры. И члены мужской команды Казахстана создали отличный задел: они добрались до финалов «А» во всех трех индивидуальных дисциплинах, а в двух из них завоевали медали. При этом, следует признать, не обошлось без фарта.

В предыдущие годы наши шорт-трекеры не раз становились призерами этапов КМ на дистанциях 500 и 1000 метров. А теперь впервые завоевана медаль и на третьей, самой длинной, – 1500 метров. Это удалось Адилу Галиахметову. Полуфинальный забег он завершил только пятым (для выхода в решающий раунд нужно было финишировать, как минимум, вторым), но поскольку его сочли пострадавшим по вине одного из соперников, то он получил допуск в финал «А». Там сначала случился массовый завал, а после рестарта два участника не рассчитали свои силы и, слишком резво уйдя на дистанцию, выдохлись, чем и воспользовались остальные. Перед заключительным поворотом Галиахметов шел третьим, но на финише опередил китайца и завоевал «серебро».

Аналогичным образом попал в финал 500-метровки Денис Никиша, причем на нем нарушил правила кореец, серебряный призер последней Олимпиады. А «медальный» забег начался с того, что два его участника, в том числе действующий олимпийский чемпион на этой дистанции китаец Ву Дацзинь, были дисквалифицированы за фальстарт. В итоге на дорожке остались трое, и Никиша финишировал третьим, тем самым завоевав «бронзу».

Вчера, в заключительный день этапа КМ, состоялись забеги на 1000 метров, и снова Галиахметову сопутствовала удача. И в четвертьфинале, и в полуфинале на нем нарушали правила, что не осталось без внимания судей: оба раза он как пострадавший выходил в следующие раунды. В финале же обошлось без эксцессов, и в итоге казахстанец занял то место, на котором финишировал – 5-е.

К сожалению, немного не повезло нашим парням в эстафете. В четвертьфинале они проиграли одно мгновение (0,02 секунды) итальянцам и остались вне топ-8. А именно восемь команд получат право выступить на Олимпиаде в данной дисциплине. Кроме того, завоевание лицензии в эстафете позволит делегировать на зимние Игры максимально возможное количество спортсменов от страны – пятерых. Впрочем, впереди еще три этапа Кубка мира, на которых можно исправить ситуацию.

Спортивная гимнастика: рядом с пьедесталом чемпионата мира

В Японии завершился чемпионат мира. К сожалению, на него приехали не все сильнейшие гимнасты планеты (кое-кто решил взять передышку после недавних Олимпийских игр), но, тем не менее, состав участников был довольно впечатляющим. И казахстанские гимнасты показали очень хороший результат: по итогам квалификации они пробились в финалы четырех мужских дисциплин из шести.

Такого не случалось с 1993 года, когда на дебютном для независимого Казахстана мировом первенстве Валерий Люкин, двукратный олимпийский чемпион 1988-го, стал финалистом в многоборье и в трех отдельных упражнениях. Кстати, на том ЧМ он не смог завоевать ни одну медаль, заняв два 4-х и два 6-х места, после чего ушел перешел на тренерскую работу в США. Да и вообще, за всю почти тридцатилетнюю историю участия сборной РК в чемпионатах мира она завоевала лишь одну медаль: в 1997-м Сергей Федорченко выиграл «золото» в опорном прыжке.

На снимке: Нариман Курбанов

На сей раз в финалы смогли отобраться Милад Карими и Нариман Курбанов. Первому это удалось в многоборье, вольных упражнениях и на перекладине (повторение его собственного результата, показанного три месяца назад на Олимпиаде), а второму – в упражнениях на коне. Правда, по рекомендации тренеров Карими пропустил решающие соревнования в многоборье, где у него было мало шансов на призовое место, и сконцентрировался только на отдельных снарядах.

В финале вольных упражнений он, имея довольно высокий коэффициент сложности программы, допустил ошибки на приземлении после прыжков и занял 7-е место. На перекладине же Милад отработал чисто и получил очень хорошую для себя оценку, но этого для завоевания медали не хватило – 5-я строчка итогового протокола (в каждом финале участвовали по восемь гимнастов). От «бронзы» его отделили 0,133 балла, или совсем немного.

Курбанов, который, в отличие от универсала Карими, является «узким» специалистом упражнений на коне, лидировал после того, как завершила выступления первая половина финалистов – четверо из восьми. Его программа была не самой сложной, но выполнил он ее безупречно. Однако трое из оставшегося квартета, заявив более высокий коэффициент сложности, выступили без ошибок, и в итоге казахстанцу не хватило 0,144 балла, чтобы стать бронзовым призером. Впрочем, и 4-е место – очень высокий результат.

Футбол: упустили не только победу, но и ничью

В третьем туре группового этапа Лиги конференций УЕФА алматинский «Кайрат» проиграл в столице Азербайджана местному «Карабаху» и тем самым значительно осложнил себе задачу выхода в «плэй-офф». Причем почти до 80-й минуты наша команда вела в счете, но потом пропустила два мяча.

В первом тайме «Кайрат» показал хороший футбол и вполне заслуженно вышел вперед – очень перспективную атаку подопечных Курбана Бердыева хозяева поля прервали с нарушением правил, и Хосе Канте реализовал пенальти. Но после перерыва футболисты казахстанского клуба вместо того, чтобы продолжать играть так же, как до этого, прижались к своим воротам, за что и были наказаны. Впрочем, они могли хотя бы свести матч к ничьей, что с учетом ответной встречи в Алматы оставляло им неплохие турнирные перспективы, но в компенсированное время пропустили второй гол – 1:2.

4 ноября эти команды снова сойдутся на поле, но уже на центральном стадионе нашей южной столицы. «Кайрату» нужно обязательно побеждать, иначе шансов на выход из группы у него практически не останется.

Турнирное положение в группе «Н»: «Базель» и «Карабах» — по 7 очков, «Кайрат» и «Омония» — по 1.

Бокс: шанс реабилитироваться за олимпийский провал

Сегодня в Белграде начнется чемпионат мира. Впервые в истории бойцы-мужчины разыграют 13 комплектов наград – именно столько весовых категорий стало теперь в любительском боксе. Насколько оправданным является такое решение нового руководства международной федерации (AIBA), покажет время.

В 1974-м, когда в Гаване состоялось первое мировое первенство, боксеры бились в 11 весовых категориях. Затем их количество увеличилось до 12, но в начале «нулевых» годов оно вернулось к прежнему значению (11), а, начиная с чемпионата 2011 года, сократилось до 10. Соревновательная программа последнего ЧМ-2019 и вовсе включала в себя поединки лишь в 8 весах (как на недавних Олимпийских играх). И вот теперь появилось сразу пять дополнительных категорий. Но рассчитывать на соответствующие изменения в программе ОИ вряд ли стоит: МОК не очень жалует и AIBA, и бокс вообще.

Из восьми боксеров, участвовавших в ОИ-2020, в нынешней сборной, которая отправилась в Белград, остались трое. Некоторые олимпийцы в силу возраста завершили спортивную карьеру, а кто-то, как, например, чемпион мира 2019-го Бекзат Нурдаулетов, решил попробовать себя на профессиональном ринге.

Состав команды, поехавшей на ЧМ, выглядит так: до 48 кг – Темиртас Жусупов, до 51 кг – Сакен Бибосынов, до 54 кг – Махмуд Сабырхан, до 57 кг – Серик Темиржанов, до 60 кг – Саматали Тольтаев, до 63,5 кг – Санатали Тольтаев, до 67 кг – Аблайхан Жусупов, до 71 кг – Асланбек Шымбергенов, до 75 кг – Нурканат Раис, до 80 кг – Нурбек Оралбай, до 86 кг – Бек Нурмагамбет, до 92 кг – Айбек Оралбай, свыше 92 кг – Нурлан Сапарбай. Любопытно, что в нашей сборной есть две пары братьев-близнецов.

Хоккей: три матча – три поражения

На минувшей неделе «Барыс» провел в КХЛ три матча и во всех потерпел поражения. Он сохранил за собой 7-е место в Восточной конференции, но теперь его догнал хабаровский «Амур» (у них по 18 очков после 22-х матчей), а «Сибирь» и «Нефтехимик», располагающиеся на 9-й и 10-й позициях, набрали лишь на одно очко меньше и при этом имеют соответственно одну и две игры в запасе.

Во вторник «Барыс» и минское «Динамо» выдали в столице Беларуси один из самых результативных поединков нынешнего чемпионата КХЛ. Довольно авантюрная игра в исполнении обеих команд и довольно большое количество удалений (в четырех случаях из тринадцати численное преимущество было реализовано) привели к тому, что в воротах соперников побывало в общей сложности 11 шайб. В этой «перестрелке» удачливее оказались хозяева льда, которые забили на один гол больше. А все пять точных ответных бросков нанесли два хоккеиста казахстанского клуба: трижды отличился Якоб Лилья и дважды Даррен Диц. В итоге – 5:6.

Через три дня подопечные Юрия Михайлиса играли уже дома, а противостояли им «железнодорожники» из Ярославля, занимающие 6-е место в Западной конференции. Якоб Лилья продолжил свою результативную серию, однако это опять не помогло «Барысу» заработать хотя бы одно очко, поскольку игроки «Локомотива» забросили в его ворота две шайбы до гола Якоба и столько же после – 1:4.

Наконец, вчера казахстанский клуб был разгромлен в Новосибирске местной «Сибирью» — 1:5. Единственный точный бросок по воротам хозяев льда нанес Аркадий Шестаков.

Футбол: «Тобол» — уже почти чемпион

Вчера в предпоследнем туре чемпионата Казахстана «Астана», которая лидировала в первенстве, проиграла алматинскому «Кайрату» со счетом 0:1. Клуб из южной столицы уже не имел никакой турнирной мотивации, но поединки с соперником из Нур-Султана всегда имеют для него принципиальное значение. Вот и теперь он не стал дарить очки и, скорее всего, лишил «Астану» шансов на «золото», поскольку в параллельно проходившем матче костанайский «Тобол» разгромил карагандинский «Шахтер» — 4:1.

Теперь у «Тобола» стало на два очка больше, чем у столичной команды. В заключительном туре он встретится в Уральске с «Акжайыком» и в случае победы завоюет звание чемпиона страны – впервые за последние одиннадцать лет. А «Астане» предстоит домашняя игра с «Тураном» из Туркестана.

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