Биткоин есть же

Зачем Казахстан обогнал Россию по майнингу криптовалют

Про весь этот блокчейн пишут обычно «изнутри», с видом знатока. Оставляя за бортом 90 процентов мирного населения. Мы пойдём другим путём. Вначале поможем любознательному читателю понять, как эти майнеры добывают деньги из воздуха при помощи электричества. Тем более, что как раз появился информационный повод. Казахстан вышел на второе место в мире по майнингу криптовалют (а вслед за этим у вас случился небольшой энергетический кризис). И аккурат в эти дни, не раньше и не позже, ко мне в Москву заехал младший родственник, который хорошо знает соответствующую материальную часть. У него даже есть парочка знакомых, ставших долларовыми миллионерами на спекуляциях криптовалютами («на инвестициях в высоко рискованные финансовые продукты» – поправил эксперт). Сам он миллионером пока не стал, но собирается. И вот я составил вопросы, какие возникают по поводу всей этой криптомании у пожилого человека с гуманитарным образованием, а эксперт на них доходчиво ответил.

Первый вопрос был такой: как объяснить простому читателю в простых словах, чем занимается майнер?

Эксперт ответил, что, во-первых, таких объяснений полно в интернете. Любознательный человек имеет все возможности посредством необременительного чтения расставить в нужном порядке скопившиеся у него в голове термины на тему криптовалют. Ну, а для тех, кому лень искать, вот совсем простые слова: майнер это гражданин, вложивший, как правило, не менее 10 тысяч долларов (меньше сегодня нет смысла вкладывать) в покупку специального оборудования. Нанявший мастеров, которые ему это оборудование настроили и запустили. Электрики подключили всё к сетям. И теперь мощные компьютеры майнера круглые сутки гудят, решают сложную математическую задачу. Прокручивают квадриллионы вариантов ответа. Надо, чтобы все цифры в ответе сошлись, выстроились единственно верным способом. Тогда получается биткоин. Он единственно возможным способом связан с предыдущими биткоинами. Эти блоки выстроены в цепь. Цепь по-английский «чейн». Блок-чейн – цепь биткоиновых блоков…

Ну, до этого места многие читатели знали и сами. Однако их и меня по-прежнему завораживает фантастическая картина: по всему миру десятки тысяч небедных людей потратили много настоящих денег на компьютерные железяки, которые, при всей их компактности, занимают уже много места, образуя целые крипто-поля, и день за днём переводят электричество, молотят пустоту на «майнинговых фермах». Зачем? За тем, чтобы на выходе у них получалось некое заклинание, запечатанная комбинация чисел. Считается, что эту комбинацию невозможно подделать, её нельзя «намайнить» сколько хочешь. Каждый новый биткоин рождается трудно, он подтверждён работой (то есть гудением железяк на майнинговых фермах). В этом огромное преимущество крипто-денег перед традиционными валютами. Ведь ни доллар, ни юань, ни тем более рубль с тенге не подтверждены ни золотом, ни чем-то ещё по-настоящему весомым.

Почему криптовалюту невозможно подделать? Врать не буду, мой гуманитарный ум так до конца этого и не понял. Точнее, меня не убедили приведенные разъяснения. Может быть, у них вообще там заговор рептилоидов. Но мой эксперт уверен, что нет.

Он, кстати, постоянно в ходе разговора отвлекался на рассказы о том, что криптовалют уже много, есть и покруче биткоина, например, валюта эфир или эфириум, которую придумал русский парень Виталий Бутерин, и что цифровые деньги открывают перед миром огромные возможности. Но я возвращал разговор к простым вещам. Вот китайцы недавно запретили майнинг и хождение криптовалют. Наверное, потому, что китайцы умные и практичные. Они решили не допускать перевода электричества на ерунду. На извращения. В этом же суть? Нет, объяснили мне. Просто китайское правительство хочет всё контролировать. И может себе это позволить. В отличие от казахстанского, российского и даже американского правительства. У китайцев свой отдельный интернет. Они имеют технические возможности не допускать свободный переток криптовалют за границу и обратно. Другим же правительствам приходится воспринимать всю эту криптосферу как стихийное явление, как ветер или морские приливы. Принимать меры для защиты от урагана, но подставлять ветру паруса, строить ветряные и приливные электростанции.

В некоторых странах криптовалюты уже ходят свободно, наравне с обычными валютами. Где-то их разрешили как объект для инвестиций, но пока не принимают как средство оплаты. По крайней мере, официально. Но вот, например, объяснил мой эксперт, конвертацию тенге в рубли можно проводить через криптовалютную онлайн-биржу. И это выгодно.

Почему майнеры хлынули именно в Казахстан? Только потому, что он рядом с Китаем, где майнинг запретили, а в Казахстане дешёвое электричество и нет ограничений на добычу биткоинов? Или ещё и потому, что электричество там не просто дешёвое, но и вовсе дармовое для людей со связями и просто для тех, кто умеет «решать вопросы»? Можно договориться с местным начальством о льготах или организовать несанкционированное подключение к сети. Это заметно повышает рентабельность майнинга. И приближает его, скажем так, к традиционным формам местного бизнеса.

Вообще, я ведь правильно понимаю, что майнеру не надо постоянно работать? В любом другом бизнесе надо. Вот, допустим, не майнинговая, а нормальная животноводческая ферма, или ресторан, частная клиника, строительная компания, газета, IT-компания. Везде нужно крутиться, решать множество текущих вопросов, чтобы быть на плаву, чтобы твой бизнес был успешным, конкурентным. А тут – вложил деньги, купил оборудование и лежи на боку. Я чуть утрирую, но по сути, это ведь так?

Мне объяснили, что в майнинге тоже надо крутиться. Сама покупка оборудования, его настройка это не очень простой процесс. Не три кнопки нажать. Там нужно всё грамотно связать и по электрике, и по программированию. Произвести довольно основательную базовую настройку. Потом всё это мониторить, добавлять новую технику, чтобы увеличивать мощности. То есть вести какое-то администрирование. Следить за курсами криптовалют. Биткоин, кстати, уже не самая функциональная из них. С биткоином долго проходят транзакции. Там большие комиссии. Есть куча новых криптовалют, которые не имеют этих всех этих родовых травм, и которыми выгоднее пользоваться. Но все они пока идут за биткоином, ни одна ещё его не опередила. Даже до половины его стоимости не дошла. Просто потому, что он больше всех на слуху, самый растиражированный. Поэтому майнер не должен лежать на боку. Он должен держать руку на пульсе. Как в торговле акциями, в трейдинге. Вот трейдер лежит на боку или нет? Трейдер сидит за компьютером и смотрит, как там у него графики растут. Майнер тоже сидит за компьютером и смотрит, как у него графики растут. И вовремя реагирует.

Я сказал, что представляю себе типового казахстанского майнера иначе. Он попросил у дяди 50 тысяч долларов, купил оборудование, договорился с другим дядей насчёт бесплатного или льготного электричества и майнит себе биткоины. Попивая кумыс. Недавно, кстати, председатель казахстанской Национальной ассоциации блокчейн и индустрии дата-центров признал, что половина майнеров в стране работают «втёмную». Это не значит, что все они воруют электричество. Скорее всего, не все. Но многие. Сильно подозреваю, что русские майнеры такого плана тоже распространённое явление. Россия хоть и отстала недавно от Казахстана по объёмам майнинга, но занимает призовое третье место в мире. При этом кризис с электричеством наподобие того, что недавно случился из-за майнеров в Казахстане, России не грозит. Слишком большая страна.

Теоретически можно наладить отношения государства и традиционного бизнеса с майнерами ко всеобщему удовольствию. Собрать у майнеров заявки, заключить с ними долгосрочные договоры. Построить под их запросы новые энергомощности. Ту же АЭС. Вот недавно широко мыслящий Сергей Станкевич рассказывал мне в интервью:

«Уже сейчас в Казахстане быстро растёт потребление электроэнергии для майнинговых ферм и дата-центров, нацеленных на производство цифровой криптовалюты. В мире глобальных финансов начинается переход на цифровые валюты – национальные и частные. Создав соответствующий резерв дешёвой электроэнергии, Казахстан мог бы стать одним из мировых лидеров по созданию и обороту цифровых валют».

Но всё это, если я правильно понимаю, разбивается вдребезги тем обстоятельством, что с майнерами ни о чем невозможно договориться. Они сегодня здесь, а завтра, если конъюнктура изменилась, ушли куда-то в другое место. Или вовсе закрыли бизнес. Даже на год невозможно просчитать перспективу. Это не завод, который строится из железобетона и будет выпускать какой-нибудь прокат. С ним всё понятно. Рядом нужно строить электростанцию. На многие десятилетия спрос на энергию обеспечен. А эти твои майнеры – они же летучие, это же эфир. Сегодня есть, завтра нет.

Да, сфера новая, относительно рискованная, – был мне ответ. – Но что сейчас не рискованное? Вся традиционная энергетика и вся «грязная» экономика в ближайшие десятилетия будет радикально трансформироваться. Или наоборот лопнет пузырь «зелёной экономики». Точно ничего не известно. Что касается криптовалют: они появились 13-14 лет назад, и в последние пять лет развиваются очень активно. Это уже огромная сфера, я мог бы часами о ней рассказать, но формат у нас другой. Никаких оснований считать, что эта сфера схлопнется, или что её ожидает глубокий кризис, сейчас нет. И та страна, которая устроит рай для майнеров, может серьёзно выиграть. Не только на торговле электричеством. Это ведь и налоги, и рабочие места, современная инфраструктура. Я не думаю, что состоятельные майнеры, владельцы крупных ферм, поедут жить в Казахстан. Но ситуация, когда у тебя там огромные крипто-поля, впосередине электростанция, ты живёшь в Сингапуре, всем рассказываешь, что Казахстан потрясающе хорошо обходится с майнерами, с крипто-фермами, не хуже, чем Швейцария с банками – вполне реальная. И ты, попивая мохито на своей сингапурской яхте, шлёшь низкий поклон Казахстану за то, что они так классно всё это делают.

Я зажмурился и представил.

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