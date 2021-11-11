«РК + ОАЭ = Светлое будущее?»

Сетевые СМИ об электроэнергии Казахстана

Ромина МАКАРИМОВА — «Майнеры, аварийные станции, дешевые тарифы: энергетический кризис в Казахстане близко» — Дефицит электроэнергии, который накрыл всю Европу и Китай, подбирается и к нам, говорят эксперты отрасли. Потребление в нашей стране выросло в этом году на 7%, хотя обычно не превышал 2%. Чтобы вы поняли, насколько это существенный рост, представьте, что в Казахстане появилась еще одна Алматинская область. Как не попасть в этот кризис, причем тут майнеры, ветхие электростанции и дешевые тарифы на энергию, разбиралась корреспондент Azattyq Rýhy.

Еще недавно казахстанцы посмеивались над немецким роликом, где жителей учат что делать, если в квартире выключат свет и отопление. Инструкцию, пожалуй, не лишним будет запомнить и нам: надеть теплую одежду, заклеить окна фольгой и сделать самодельную печь из цветочных горшков и свечей.

Дело в том, что хваленый профицит электроэнергии у нас внезапно сменился дефицитом. В принципе, это, конечно, нормально, когда потребление растет из года в год. Это закономерная практика. Но, надо подчеркнуть, это нормально, когда рост понемногу ползет вверх, а не подскакивает на 7%, как произошло в этом году. Если перевести цифру в мощности, то это полторы тысячи мегаватт. А мощность целой Экибастузской ГРЭС-2, на минуточку, тысяча мегаватт. И это не мы с вами стали забывать выключать свет на кухнях. Главные виновники сея расточительства – майнеры, добывающие криптовалюты.

Вместо того, чтобы решать проблему, в Минэнерго пошли чиновничьим путем запретов и ограничений: со следующего года одна майнинговая ферма должна будет потреблять не больше 1 мегаватта энергии.

Да, станции действительно находятся в критическом состоянии и, кроме того, что требуется серьезный ремонт для того, чтобы они просто продолжали работу, есть еще более важное обстоятельство: потребление и, соответственно, выработка электроэнергии в Казахстане на данный момент вышла на уровень, предшествующий тридцатилетию независимости. То есть, на уровень последних лет советской власти. А энергетика с тех пор не только особо не развивалась, даже толком не ремонтировалась. И сейчас к вопросам обновления в энергетике самым острым образом добавляется вопрос строительства новых мощностей. А это уже переход от эксплуатационного тарифа к инвестиционному. То есть, принципиально большему. Говоря коротко, нам надо строить новые электростанции, а нытье об изношенности сетей – уже не стоит преподносить в качестве аргумента. Это, скорее, просто отмазка для поднятия тарифа.

Евгений КОСЕНКО – «Чинить нельзя построить. Почему так медленно модернизируется устаревшее энергохозяйство Казахстана?» — Недавнее подписание совместной декларации о стратегическом партнерстве между Казахстаном и ОАЭ, согласно которой в страну могут зайти инвесторы, готовые купить две гидроэлектростанции в Восточном Казахстане и доли в АО «KEGOC» и «Самрук-Энерго», возможно касаются и энергоснабжения южной столицы. По крайней мере, ряд экспертов высказал предположение о том, что все три алматинские с также могут быть переданы в управление. Как напрямую, так и через компании с формально местной пропиской, но представляющие интересы потенциальных инвесторов.

В любом случае все будет «крутиться» вокруг суммы в 73,7 миллиардов тенге, необходимых на комплексную модернизацию алматинской энергосистемы. При этом, часть из этой суммы должна быть покрыта из увеличившихся тарифов. По крайней мере, так следует из сообщения пресс-службы АО «Самрук-Энерго», которая на днях обнародовала более подробную «разбивку» инвестиционного запроса…

В общем, по версии авторов релиза, жители могут не беспокоиться – из их карманов напрямую должны изъять всего 17,8 миллиардов, а остальные будут изъяты опосредованно.

Что же до остальной части проекта, то гадать о том, чем именно займутся инвесторы (в случае их реального появления), мы пока не будем. Для начала должен быть создан совместный энергетический холдинг с участием фонда «Самрук-Казына» и суверенных фондов ОАЭ. Затем он должен «рассмотреть возможность участия частных энергогенерирующих компаний как с казахстанской, так и арабской стороны», а уж потом – приступать к практическим действиям, например, продолжить эпопею перевода на газ Алматинской ТЭЦ-2, которая вообще-то (в идеалах и обещаниях ответственных чиновников) должна была быть газифицирована уже давно, но пока что наиболее остро нуждается в расширении золоотвала, на которое также требуются дополнительные ассигнования в размере одного миллиарда 646 миллионов тенге. То есть, перспектива перехода с угля на газ по-прежнему так и остается перспективой. Причем, отдаленной и несколько призрачной. А вот резкий тарифный рост, наоборот, становится перспективой весьма осязаемой.

Здесь, правда, кто-то может возразить, что мол, алматинцам еще грех жаловаться. Ведь несмотря на всю долгоиграющую и местами весьма подозрительную «круговерть» вокруг городских ТЭЦ, они все-таки исправно функционируют и (тьфу-тьфу) не находятся на грани аварийности. Чего не скажешь про станции, находящиеся в других регионах страны. Тому примером, в частности может служить произошедшая на днях масштабная авария на петропавловской ТЭЦ-2, когда вышли из строя сразу три котлоагрегата. В результате, более суток без света остались 145 населенных пунктов Северо-Казахстанской области с населением 50 тысяч жителей. Произошло и резкое снижение нагрузки на тепловые сети, что привело к резкому падению температуры в помещениях. В настоящее время аварию к счастью устранили. А вот серьезные вопросы к техническому состоянию местных ТЭЦ остались. Причем, не только в конкретно Северо-Казахстанской области, но и некоторых соседних областях…

Петр СВОИК — «РК + ОАЭ = СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ?» — Противники появления в Казахстане российской АЭС могут праздновать если не победу, то передышку. Помощь пришла откуда, честно сказать, предполагали — со стороны Арабских Эмиратов. Премьер-министр Казахстана Аскар МАМИН вернулся оттуда с проектом совместной декларации правительства двух стран о создании долгосрочного стратегического партнерства для развития проектов в приоритетных отраслях.

Это соглашение подлежит теперь ратификации парламентом в форме принятия соответствующего закона. Оно и понятно, ведь помимо вытекающего из декларации важного и даже судьбоносного, что предстоит решать на уровне правительства, потребуются принципиальные изменения и в национальном законодательстве, а какие и почему — тоже скажем.

Но начнем с многообещающего: стороны силами своих фондов национального благосостояния намереваются создать энергетический холдинг с вводом новой электрической мощности объемом около 5 ГВт. А 5 тысяч МВт новой электрической мощности — это примерно столько, сколько потребуется нам для того, чтобы успешно справляться с ростом электропотребления в Казахстане по крайней мере до 2030 года. При условии, конечно, что в составе этих 5 ГВт хотя бы тысячи полторы были бы высокоманевренными и позволяли бы покрывать суточные и сезонные колебания.

Какие именно мощности предполагается возводить, в декларации не расписано, можно только понять, что речь идет об электростанциях на газе, поскольку правительство Казахстана берет на себя обязательство обеспечивать его бесперебойные поставки, еще об объектах ВИЭ и модернизации Шульбинской ГЭС, включая строительство ниже ее контррегулятора.

Впрочем, совмещая декларацию с национальным проектом “Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев”, получим такой перечень: парогазовые электростанции в Алматы и Алматинской области (Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) и еще ПГУ в Туркестанской и Кызылординской областях — суммарно 1400 МВт. И ВИЭ на общую мощность 4000 МВт. То есть почти все запланированное в национальном проекте ложится теперь на казахстанско-эмиратский энергетический холдинг.

А чем таким привлекательным заманили мы арабских инвесторов?

Вообще же в электроэнергетике суть не в том, кто собственник, а в том, кто назначает тариф. И здесь правительство тоже блеснуло размахом гостеприимства…

Что касается АЭС — даже если немедленно начинать проектирование и строительство, все равно это уходит за 2030 год. Как жить до этого — различных коммерческих затей на этот счет хватает, а национальной стратегии как не было, так и нет. По правилам даже отдельный мало-мальски серьезный проект начинают с разработки ТЭО — технико-экономического обоснования с обязательным сопоставлением возможных вариантов. А нам ныне остро необходимо ТЭО для всей казахстанской электроэнергетики на 5, 10 и 25 лет вперед. Кто бы его наконец разработал и утвердил?!

Что касается инвесторов из ОАЭ — вопросов здесь очень-очень много. Но есть главный: если этот инвестор заводит деньги в Казахстан не для обратной откачки за рубеж прибыли, а для укоренения своих капиталов в нашей национальной энергетике и на благо ее развития — қош келдіңіздер!

«Об инвестициях Назарбаева в энергетику» — Судя по тому, как развиваются события после рабочей поездки Аскара МАМИНА в Объединенные Арабские Эмираты 9-10 октября 2021 года, первый президент РК и «лидер нации» Нурсултан НАЗАРБАЕВ всерьез занялся возвращением на родину своего состояния.

Напомним, что в рамках визита премьер-министра РК было подписано межправительственное соглашение об установлении долгосрочного стратегического партнерства по развитию проектов в приоритетных отраслях экономики, в рамках которого планируется привлечь в Казахстан 6,1 миллиарда долларов иностранных инвестиций.

«По нашему мнению, подобную скромность Акорды, Библиотеки и правительства РК можно объяснить только одним: они не хотят привлекать внимания прессы и общественности именно к этим вложениям в национальную экономику. Потому что, скорее всего, это будут отнюдь не иностранные инвестиции, а средства клана первого президента РК и его приближенных, которые были ранее выведены из страны в офшорные структуры и до последнего времени хранились в банках и фондах в ОАЭ».

Что же касается текста Совместной декларации правительства Казахстана и правительства ОАЭ, то он четко свидетельствует: Акорда вместе Библиотекой собираются наступить на те же самые грабли, на которые уже наступали четверть века назад. То есть они не просто привлекают в страну иностранных инвесторов (в данном конкретном случае — тех, кто маскируется под иностранных инвесторов), но и предоставляют им аномальные привилегии, преимущества и льготы.

Из вышеизложенного можно сделать только один вывод: первый президент РК и «лидер нации», будучи вынужденным по каким-то серьезным причинам озаботиться сохранением своего состояния, решил вывести деньги из банков и фондов, дислоцирующих в Объединенных Арабских Эмиратов, а также в других офшорных зонах, и вернуть их в Казахстан. Но не на банковские счета, которые могут быть легко арестованы в случае политического решения со стороны руководств США и ЕС, а инвестировать их в экономику.

Правда при этом Нурсултан Назарбаев столкнулся с тем, что в Казахстане сегодня просто нет иных инвестиционно емких проектов, кроме как в энергетике. Рисковать же вкладывать свои миллиарды в перерабатывающие отрасли экономики и сельское хозяйство он и его советники не рискнули, поскольку тогда число проектов резко увеличится и проконтролировать правильность использования средств и доходность бизнеса станет невозможно в принципе.

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