Дилемма для Мамина

Что выберет правительство: повышение налога или контроль за расходами?

Налогоплательщики – золото! Наши доблестные налоговые органы на них не жалуются. Более того, добросовестность бизнеса позволяет перевыполнять планы. Так, недавно министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании правительства докладывал, что план по доходам за 9 месяцев т.г. исполнен на 100,1%. Причем, налогов поступило в размере 22 млрд. тенге, а неналоговые поступления не исполнены на 17 млрд. тенге.

По словам главы ведомства, основные суммы перевыполнения по налогам приходятся на КПН, НДПИ и НДС.

То есть, все нормально, фискалы претензий к бизнесу не имеют.

Но тут приезжают в Казахстан международные эксперты и закидывают пробный шар: «А почему бы вам не повысить ставки по НДС?». Не просто намекают, а открытым текстом говорят, что, мол, вы не знаете, где клад зарыт.

НДС спасает бюджет

По данным инвестиционного банка Halyk Finance, «по мере восстановления оборота внешней и внутренней торговли во втором квартале 2021 года существенно увеличились поступления доходов по НДС (+86.8% г/г), при этом доля поступлений по НДС составила 30% в структуре общих налоговых доходов».

При этом поступления по корпоративному подоходному налогу (КПН) увеличились на 60.8% г/г, а их доля в общих налоговых доходах составила 23%. В связи с ростом мировых цен на нефть и повышением экспортной таможенной пошлины на «черное золото», поступления по налогам на международную торговлю повысились в 3.4 раза г/г.

Кроме того, объем поступлений по НДПИ увеличился на 26,3% г/г. На фоне роста номинальной заработной платы во втором квартале текущего года на 18,6% г/г, сборы по ИПН повысились на 20,7% г/г, а по социальному налогу – на 20,1% г/г.

В общем, улучшается не только экономическая ситуация, но и – соразмерно – налоговые поступления в бюджет.

Да, конечно, за время пандемии правительству пришлось увеличить расходы бюджета, и по большому счету они оплачиваются не из бюджета как такового, а из других источников, прежде всего, Национального фонда страны.

На эту больную мозоль и попытался наступить глава миссии Международного валютного фонд (МВФ) Николя Бланше. На встрече в правительстве он сказал, что Казахстану необходимо обеспечивать и удерживать баланс между повышением налогов и расходами бюджета.

«Что касается налогообложения, то мы считаем, что есть возможность корректировать его. Мы также считаем, что можно расширить налоговую базу. Определенные налоговые льготы убрать, но и повысить ставки по некоторым видам, особенно что касается НДС», – заявил г-н Бланше.

Развивая эту тему, он пояснил, что это позволит обеспечить больший поток налогов в доходную часть бюджета, чтобы затем избежать сокращения расходов.

Николя Бланше также с одобрением воспринимает цифровизацию налогового администрирования, что, конечно же, в будущем повысит доходную часть бюджета.

Много говорящая ремарка

По итогам своего визита в Казахстан миссия МВФ, конечно, традиционно выпустит свое заключение с анализом ситуации в экономике, финансовой и социальной сфере. И теперь мы точно знаем, в каком ключе прозвучит часть рекомендаций – что делать в ближайшем будущем.

Такие заключительные заявления сотрудники МВФ публикуют дважды в год уже много лет. Они постоянно что-то советуют правительству и Нацбанку, но далеко не всегда наши прислушиваются к советам. Говорят «Спасибо», а МВФ не обижается, что его советы опять приняли лишь к сведению, но не к действиям.

Как правило, рекомендации касаются налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики, но очень редко международные эксперты затрагивают очень болезненные темы вроде коррупции, гигантомании, неэффективного расходования денег на разные государственные программы и пр.

Однако на этот раз глава миссии МВФ не удержался и дал понять, что хоть сотрудники МВФ и бывают в Казахстане «набегами», и хотя их мнение очень часто выглядит поверхностным, но внутренние проблемы они знают.

«Мы считаем, что можно также увеличить эффективность госрасходов. Этот вопрос необходимо более тщательно обсудить с госорганами», – заявил Николя Бланше.

Интересно, эту ремарку услышали в Нур-Султане?

Сабля или шпага?

Но и вопрос с повышением НДС очень неоднозначный. В настоящее время ставка НДС в Казахстане составляет 12%. В общем мировом рейтинге среди 137 стран, в которых действует этот налог, мы находимся примерно в середине списка. Точно такой же размер ставки в Кыргызстане и на Филиппинах. Из стран-соседей выше всего ставка в России – 20% (в Белоруссии и Украине тоже по 20%), а в Китае, например, 17%. Самая высокий НДС в мире – в Венгрии: 27%. В Дании, Швеции и Норвегии – по 25%.

Смысл этого налога – фактически за право ведения бизнеса, создания товаров и услуг. В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага. То есть, на деле плательщиками этого налога являются потребители. И чем выше этот налог, тем дороже будут товары и услуги.

Для страны с невысокими доходами основной части населения, это, конечно, не выход. Бюджет, может быть, мы и спасем, но социальную стабильность (весьма относительную в настоящее время) погубим.

Гораздо безопаснее для правительства воспользоваться другим советом зарубежных экспертов и поработать над увеличением эффективности государственных расходов. Дело это непривычное, нелегкое, можно сказать, даже джентльменское, но в нынешних экономических реалиях жизненно необходимое.

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