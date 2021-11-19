Рост цен на еду бьёт рекорды в Казахстане и во всём мире, но АПК — отрасль, напрямую обеспечивающая продовольственную безопасность, — остаётся одной из самых низкооплачиваемых в РК

Меньше, чем аграрии, в стране получают только работники сферы искусства и досуга

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мировые цены на продовольствие обновили исторический максимум за последние 10 лет, превысив уровень июля 2011 года. Так, в октябре текущего года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 133,2 пункта — на 3,9 пункта (3%) больше сентябрьского показателя и на 31,8 пункта (31,3%) больше показателя октября 2020 года.

Значительный рост был отмечен во всех ключевых сегментах:

• Растительные масла: 184,8 пункта — на 16,3 пункта, или на 9,6%, больше по сравнению с прошлым месяцем, и на 78,4 пункта, или на 73,6%, больше, чем годом ранее; это самый высокий показатель за всё время составления индекса.

• Зерновые: индекс — 137,1 пункта, что на 4,3 пункта, или на 3,2%, больше сентябрьского показателя, и на 25,1 пункта, или на 22,4%, больше показателя прошлого года.

• Молочные продукты: 120,7 пункта — на 16,2 пункта, или на 15,5%, больше, чем год назад.

• Сахар: 119,1 пункта — на 34,4 пункта, или сразу на 40,6%, больше, чем в октябре 2020 года.

• Мясо: 112,1 пункта — на 20,3 пункта, или на 22,1%, больше, чем годом ранее.

В Казахстана за аналогичный период продовольственные товары подорожали на 11,3% к октябрю 2021 года.

В том числе растительное масло подорожало на 54,2%, сахар — на 25%, крупы — на 16,1%, мясо — на 10,3%, молочные продукты — на 7,4%.

При этом в Казахстане среднемесячные заработные платы в отрасли сельского, лесного и рыбного хозяйства — в сфере, в первую очередь отвечающей за продовольственную безопасность страны, — одни из самых низких по РК: 167,5 тыс. тг. Меньше платили только работникам сферы искусства, развлечений и отдыха — 162,5 тыс. тг в третьем квартале 2021 года (комментировать это мы не будем, чтобы окончательно не впасть в беспросветный пессимизм).

Более того, в структуре сельского, лесного и рыбного хозяйства среднемесячные заработные платы в сфере растениеводства, животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях ещё ниже: 167,1 тыс. тг — на 31,4% меньше, чем в среднем по РК (243,7 тыс. тг). Покупательная способность заработных плат в этом секторе выросла на 7,7% (и на 8,1% — в общем по АПК), в то время как в целом по РК — на 9,8%.

Что касается сферы рыболовства и аквакультуры, здесь получают в среднем 85,7 тыс. тг в месяц. Покупательная способность зарплат в этом и без того, мягко скажем, низкооплачиваемом секторе упала на 3,2% за год.

Непосредственно в сфере растениеводства и животноводства, охоты и предоставления услуг в этих областях списочная численность работников в третьем квартале текущего года составила 68,7 тыс. человек. В зависимости от региона показатель варьируется от 0,2 тыс. человек в Нур-Султане до 16 тыс. человек в Костанайской области.

При этом самая высокая зарплата в секторе среди всех регионов РК* приходится на Нур-Султан, где ожидаемо меньше всего работников, но больше всего управленцев: 316,9 тыс. тг. Самые низкие заработные платы в Атырауской (99,3 тыс. тг), Жамбылской (111,3 тыс. тг) и Актюбинской (111,3 тыс. тг) областях.

* без учёта Мангистауской области, данные по которой не предоставляются

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Информация предоставлена Finprom.kz

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