«Кому мешает жить ЕАЭС?». «Сейчас стоит вопрос удержания энергетики, оставшейся со времен КазССР, поэтому тут вообще бить в набат надо, если честно». «Новые бюджетные правила: рецепт создания собственных кризисов». «Биолаборатория в Казахстане»

Сетевой Казахстан 23 ноября 2021г.

SPIK . KZ . «Кому мешает жить ЕАЭС?» — Евразийский экономический союз – проект, охватывающий почти одну шестую часть суши, официально работает уже без малого семь лет. В концепции внешней политики РК сотрудничеству в рамках организации уделяется особое внимание. Однако на протяжении всех лет существования этого объединения у него находятся противники как в самом Казахстане, так и за его пределами. О причинах, заставляющих некоторых наших сограждан противиться дальнейшей интеграции и сотрудничеству, – наша сегодняшняя беседа с доктором исторических наук Булатом СУЛТАНОВЫМ.

TURANPRESS . KZ . «Открывая Турцию» — В истории независимого Казахстана Турция занимает особое место. Она стала первой страной, признавшей нашу независимость сразу после ее провозглашения 16 декабря 1991 года. Турция первой открыла свое посольство в тогдашней столице Казахстана Алма-Ате… Это факты, которые широко известны, и о которых мы вспоминаем каждый раз, когда говорим о казахстанско-турецких отношениях. Я бы к этому добавил то, что Турция стала первым государством, с которым Казахстан установил безвизовый режим взаимных поездок граждан.

EXCLUSIVE . KZ . Мурат ТЕМИРХАНОВ, экономист – «Новые бюджетные правила: рецепт создания собственных кризисов» — На прошлой неделе был опубликован проект Концепции управления государственными финансами, продолжающий традицию имитации реформ. В бюджетной политике Казахстана есть большие проблемы, которые сильно влияют на экономику страны. Однако правительство избегает кардинальных реформ в этой сфере, даже несмотря на поручения президента.

TIME . KZ . «В погоне за “цифрой”» — В декабре Национальный банк намерен запустить в пилотном режиме отдельные компоненты национальной платежной системы (НПС). Речь идет прежде всего о тестировании инфраструктуры по обработке карточных транзакций в рамках межбанковской системы платежных карточек (МСПК) и тестировании системы мгновенных платежей (СМП), предназначенной для проведения розничных расчетов и переводов денег в режиме реального времени. В целом же программа по развитию НПС рассчитана до 2025 года. Кстати, примерно в эти же сроки в стране должен появиться и цифровой тенге, об актуальности которого в качестве ключевого элемента будущей финансовой системы страны сказал на прошлой неделе глава государства. Что все это значит и для чего нужно? Попробуем разобраться.

TENGRINEWS . KZ . «Эксперт об энергодефиците в Казахстане: Это намного серьезнее, чем какие-то майнеры» — Корреспондент поговорил о проблемах в энергосфере Казахстана, едином энергопространстве с Россией и строительстве АЭС с экспертом, главой Центра «Энергетические аспекты Казахстана», PhD Алмазом АБИЛДАЕВЫМ — Мы думали, что энергетический дефицит появится в 2025 году (кстати, и Минэнерго об этом говорил при Ногаеве), а оказывается, что уже. Самое интересное – у нас прекрасно выглядит нефтянка, но не очень хорошо выглядит энергетическая отрасль. Она идет к закату, мы даже советское наследие теряем, к сожалению. Мы не говорим о развитии. Сейчас стоит вопрос удержания энергетики, оставшейся со времен КазССР, поэтому тут вообще бить в набат надо, если честно.

365 INFO . KZ . «СМИ не выживут без господдержки, но ее треть забирают два госканала. Часть 2» — Действующий закон о СМИ принят в 1999 году, и за время его существования законодатели апгрейдили его на 95%. О том, что казахстанская пресса — четвертая власть без власти как таковой, много рассказывают и международные исследования, и работы местных медиа-НПО. Журналистов ограничивают в доступе к информации, вовлекают в судебные тяжбы, препятствуют в проведении расследований. Кроме того, из-за серьезных ограничений по рекламе редакциям сложно зарабатывать, а система госинформзаказа непрозрачна. Единственное, в чем схожи мнения мининформации и медиарынка, — без господдержки отрасль перестанет существовать.

AZATTYQ . ORG . «Российский историк — об Алихане Букейханове: «Не у всех народов есть фигура такой значимости»» — Историческая роль Алихана БУКЕЙХАНОВА, главы правительства Алашской автономии, остается в современном Казахстане недооцененной, считает российский ученый, доктор исторических наук Виктор КОЗОДОЙ, написавший книгу о казахском государственном деятеле прошлого века. Азаттык поговорил с автором книги о неизвестных широкой общественности фактах из жизни Букейханова и спросил его, почему на фоне территориальных претензий российских политиков историк высказался в защиту государственности Казахстана.

CARAVAN . KZ . ««Кандидат Байдена с портретом Карла Маркса»: как уроженка Казахстана оказалась в центре крупной информационной войны в США» — На днях в СМИ появилась информация, что уроженка Казахстана Сауле ОМАРОВА, кандидатуру которой президент США Джо БАЙДЕН выдвинул на пост руководителя американского управления по контролю денежного обращения, столкнулась с волной критики на напряжённых слушаниях в сенате… Причина такого интереса к Сауле Омаровой проста — она родилась в Казахской ССР. По этому поводу американское издание NPR пишет, что она до сих пор разделяет советскую идеологию и «не любит ничего, похожего на рыночный капитализм». «Я легкая мишень: эмигрантка, женщина, представительница меньшинства», — комментировала нападки Омарова.

IA — CENTR . RU . «Биолаборатория в Казахстане: где заканчиваются домыслы и начинаются факты» — В #Казахстан’е в 2022 году планируют начать строительство лаборатории четвертого уровня биологической безопасности (BSL-4 – Biosafety Level 4). В ее подземном хранилище предполагается изучать опасные и особо опасные штаммы вирусов, вызывающие тяжелые и смертельные заболевания, против которых нет доступных вакцин и средств лечения. Уже на стадии обсуждения проект вызвал неоднозначную реакцию.

FORBES . KZ . «Как казахстанский бизнес судится в России» — Компания Каирбека АБЕНОВА расположена в Москве и оказывает юридические услуги в России. Ее клиенты — юрлица, чьи интересы представляются в арбитражных судах на территории РФ. Отдельным направлением является сопровождение казахстанского бизнеса. Компании «ЮКА» — 5 лет, а юридический стаж самого Абенова — 18 лет.

AZATTYQ — RUHY . KZ . ««Дети могли сопротивляться»: что могло подтолкнуть женщину на отчаянный шаг, рассказали психологи» — Причиной трагедии в Алматы могло стать глубокое психическое расстройство, говорят специалисты. При этом старшие дети, возможно, сопротивлялись, из-за чего матери пришлось сначала выбросить из окна 9 этажа их, а затем прыгнуть самой. Семейный психолог Оксана ГУЛАК считает, что в момент трагедии женщина была на грани и не понимала, что делает. Ее старшие дети, которым было 5 и 6 лет, скорее всего, не хотели прыгать вместе с матерью – в этом возрасте у ребенка уже проявляется инстинкт самосохранения, и он понимает, что такой шаг может быть смертельно опасен для жизни. Возможно, поэтому мать сначала выбросила их, а затем выпрыгнула сама. То, что сначала на землю приземлились дети подтверждают очевидцы.

LITER . KZ . «Что можно и что нельзя фотографировать в Казахстане» — «Фотосъемка запрещена» – таблички с такими надписями висят во многих общественных местах в Казахстане. Снимать себя на камеру также не разрешают медработники и сотрудники правоохранительных органов. Адвокат Назар АБИНОВ и Бахтияр ГАЛИМЖАНОВ заявили, что в Казахстане нет закона, запрещающего фотографировать. Однако, получить тюремный срок за это вполне возможно. Подробнее об этих юридических тонкостях читайте в материале…

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