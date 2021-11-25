Чьи финансовые потоки будет контролировать президент?

На прошлой неделе в Казахстане приняли закон, который позволяет проверять денежные операции и имущество публичных должностных лиц

Это закон по борьбе с отмыванием доходов, где предусмотрены нормы о дополнительных проверках для некоторых категорий чиновников.

Под контроль должны попасть операции с деньгами и иным имуществом. Перечень этих лиц будет утверждаться президентом. А Агентство по финансовому мониторингу, в свою очередь, будет вести персональный список этих лиц, членов их семей и близких родственников.

Интересно, что дополнительной проверке подвергнутся и иностранные, и публичные должностные лица Казахстана при получении соответствующих услуг от субъектов финансового мониторинга, начиная с банков и заканчивая инвестиционными компаниями.

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Этот закон изначально вызывал много вопросов, особенно, в отношении родственников публичных лиц.

«Понятия «члены семьи» и «близкие родственники» в нашем законодательстве трактуются по-разному. И поэтому очень важно, кто конкретно будет относиться к близким родственникам?» – подобные дискуссии велись еще в нижней палате парламента.

Тогда же решили, что речь идет о супругах, родителях, детях, братьях, сестрах, дедушках, бабушках и внуках.

«К самим публичным лицам относятся люди, занимающие ответственные госдолжности, должностные лица, уполномоченные выполнять госфункции, а также управляющие госпредприятиями и субъектами квазигосударственного сектора», — пояснил один из депутатов. Однако неопределенность сохраняется до того момента, пока президентом не будет утвержден их перечень.

Согласно международным стандартам FATF, к национальным публичным лицам относятся люди, наделенные в пределах своей страны функциями управления государством. В их числе главы государств и правительств, старшие сотрудники правительства, судебные и военные, видные политические деятели, а также руководители государственных корпораций.

Какие лица будут отнесены к «публичным» в Казахстане, если учесть, что абсолютное большинство из вышеперечисленных категорий, увы, по-настоящему не являются публичными (теми, кто выходит к прессе, публикует статьи, встречается с населением и т.д.), хотя занимают очень высокие должности в государственной иерархии, на момент принятия закона неясно.

Хотя под действие закона должна попасть не просто руководящая верхушка, но также и руководители департаментов и управлений многочисленных ведомств, квазигосударственных компаний. И депутаты всех уровней, кстати. Потому что в Казахстане очень развиты семейственность и связи, и плесенью коррупции, которая часто начинается с административных возможностей, уже давно покрылись, «заиндевели», почти все уровни власти.

Что имеем? Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» уже подписан главой государства. В нем, как и ожидалось, нет понятия «публичные должностные лица». Нужно ждать, когда список должностей определит президент.

Однако выявляется немало подробностей, когда и в каких случаях финансовые и другие сделки этих лиц будут проверяться.

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Итак, какие операции будут подлежать финансовому мониторингу?

Если сумма операции равна или превышает 3 млн. тенге, когда речь идет о любой ломбардной операции или о получении выигрыша в наличной форме по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях и лотереи, в том числе в электронной форме.

Если сумма операции равна или превышает 5 млн. тенге (или в эквиваленте в иностранной валюте), если эти деньги перечисляются за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, или, наоборот, поступают из-за границы от анонимного владельца.

Семимиллионные сделки также будут находиться под контролем, если осуществляются платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе, в наличной или безналичной форме. Сюда же отнесены сделки с акциями и паями паевых инвестиционных фондов, за исключением операций репо на организованном рынке методом открытых торгов, в наличной или безналичной форме.

Если чиновник или члены его семьи будут одновременно покупать или продавать иностранную валюту через обменные пункты на сумму 10 млн. тенге и больше, то они однозначно попадут «под колпак». Эта сумма вообще знаковая – она будет отслеживаться по большинству банковских операций, страховым выплатам, операциям юридических лиц, и даже если субъект мониторинг решил внести добровольный пенсионный взнос в ЕНПФ на эту сумму – такой фокус «отмывания» не пройдет.

Будут отслеживаться сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом, за исключением сейфовых операций по сдаче в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений, в наличной форме, получение денег по чеку или векселю в наличной форме, а также ввоз в страну или вывоз из страны наличной валюты, документарных ценных бумаг на предъявителя, векселей, чеков.

Приобретение культурных ценностей, сделки с облигациями и государственными ценными бумагами, а также получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга в наличной форме будут промониторены на предмет законности используемых средств, если речь идет о сумме 45 млн. тенге или в эквиваленте.

Что касается вывода денег за рубеж, то будут отслеживаться банковские операции на сумму не менее 100 млн. тенге. И если на приобретение недвижимости за рубежом потрачено не менее 200 млн. тенге, то опять же придется иметь дело с соответствующими органами Казахстана.

Финансовому мониторингу также будут подлежать: купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них в наличной форме, зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом из оффшора.

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Впрочем, большинство этих норм существует уже долгое время, лишь последняя, касающаяся сделок на сумму 200 млн. тенге в эквиваленте (ставки возросли!), введена впервые в таком виде. Однако не финансовый мониторинг, а скорее оперативные разработки антикоррупционной службы стояли на страже закона.

Мониторинг до сих пор являлся не столько скрытой «парламентской» фрондой, сколько формальностью. Хорошо, если ошибаемся – публичности здесь как раз и не надо, главное – вероломность коррупционеров сломить.

Желательно, в самые ближайшие годы. Чтобы было еще чему восставать из пепла…

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