Что волнует душу казаха (во второй половине ноября)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Казахстан — единственное государство во всем мире, которое так сильно напоминает Россию» — На портале Zhasalash.kz опубликовали высказывание Адиля АКЫЛБАЯ о трехчасовом видео российского блогера Ильи ВАРЛАМОВА, где тот показал историю и современность Казахстана за тридцать лет независимости с момента распада СССР.

«Основная мысль заключается в том, что Казахстан ― единственное государство во всем мире, которое так сильно напоминает Россию. И то, что в Казахстане основной язык — русский. Аким города Курчатова ― русский, а служащие акимата признаются, что не знают казахского. Все старики, ответившие на вопрос: «Хороша ли нынешняя жизнь или в советское время было лучше?» — тоскуют по временам Союза», ― рассказал автор.

По его словам, мы зря вливали миллиарды денег в Туркестан, пытаясь создать туристический центр.

«Казахстанские чиновники боятся нарваться на гнев России» — Политолог, экс-дипломат Расул ЖУМАЛЫ прокомментировал порталу Qamshy.kz заявление министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА о ксенофобии по отношению к русскоязычным в Казахстане. Он ответил на вопрос, почему министерство иностранных дел Казахстана отмалчивается.

«Причина все та же ― боязливость. С другой стороны, когда речь идет о суверенитете, территориальной целостности Казахстана, не время трусить», ― заявил Жумаулы.

По его словам стоило бы дать твердый ответ. По его мнению, можно найти рычаги давления, к примеру, разорвав меморандум со СБЕРом или отказать «Росатому» в планах строительства АЭС.

Ару ТЕНТЕКАЛИ — «Россия обеспокоена объединением тюркских государств» — На портале Qamshy.kz опубликован обзор турецкой прессы после VIII съезда Тюркского совета в городе Стамбуле.

«Недавно российская пресса опубликовала информацию о том, что «Турция совместно с Союзом тюркских государств реализует НАТО в Центральной Азии». Объявление этой новости перед саммитом показывает опасения России. Россия и Китай внимательно следят за деятельностью Тюркского совета», ― пишет турецкое издание.

Также было отмечено, что Россия обеспокоена объединением тюркских государств. С другой стороны Китай предпринимает стратегические шаги по многим направлениям, дабы сделать тюркские республики зависимыми от себя, писали СМИ.

«Для японцев трагедия, если первые слова ребенка были сказаны на чужом языке: чему Казахстан может поучиться у Японии» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Жолымбета МАКИША о том, чему казахстанцы могут поучиться у японцев. По словам автора, для того чтобы стать, как Япония, необходимо обратить внимание на то, как они смогли достигнуть такого прогресса.

«Японцы воспитывают своих детей до 9 лет исключительно на японском языке. Если один ребенок начинает разговаривать на чужом языке, они всем обществом начинают раздумывать над тем, где они могли допустить ошибку и что сделали не так. По причине того, что они так серьезно относятся к национальному воспитанию с младенческого возраста, сейчас смогли стать таким сильным государством», ― отметил автор.

Виктор МАЙЛИН – «У казахов в приоритете Чингизхан и… Дикий Арман» — Одним из самых мощных агрегаторов новостей, слухов, высказываний известных персон и т.п. – собранных, что называется, по «городам и весям», то бишь по самым различными СМИ и интернет-ресурсами безусловно является портал «Алаш айнасы» — это «Зеркало Алаша». «Алаш» — одно из древних имен территории, которая ныне называется Казахстаном.

Так, в рубрике «Тiл – тас жарады» — «Язык может камень расколоть», приведено мнение Дархана Әбдіка по поводу Чингизхана. Дело в том, что в казахском обществе существует довольно устойчивая и активно пропагандируемая установка, что Чингизхан — это не кто иной, как один из прародителей казахской нации…

Однако есть и противоположные мнения, их и привел «Алаш айнасы» устами (пером) Дархана Әбдіка…

Итак, Дархан Әбдік довольно тонко и нещадно — с точки зрения гуманизма и, по сути, общечеловеческих ценностей — критикует культ Чингизхана…

Далее Д. Әбдік заявляет: «Мне все равно какой национальности Чингизхан. Однако в истории сохранились его злодейства, как истребление населения города Отрара, сожжение библиотеки, заливание свинцом глотки Кайырхана (руководитель гарнизона Отырара – Ред.)». Далее напоминается тот факт, что в казахском фольклоре нет ни одного хвалебного слова о Чингизхане или его потомках.

Если у вас в уважении Чингизхан, ну тогда и Гитлер, и Наполеон, и Сталин в эту же череду. Главное заключение таково: «Общество, поклоняющееся Чингисхану, никогда не будет гуманным обществом».

Давно известно, что Казахстан – страна, в которой любят различные виды единоборств. Бокс, разновидности борцовских дисциплин (вольная, греко-римская (классическая), дзюдо, самбо…). Такие традиции сложились еще в эпоху советского развития. За годы суверенитета выросли и состоялись новые герои, появились новые виды единоборств, т.н. «бои без правил».

Но всегда особое место в шкале предпочтений казахстанцев занимал бокс. И любое крупное соревнование по боксу, особенно на международном уровне (чемпионаты мира, олимпийские турниры, континентальный чемпионат) вызывают бурю эмоций. Оно и неудивительно – в мире любительского бокса Казахстан называли «азиатской Кубой», имея в виду непрерывный поток талантов.

Поэтому вокруг бокса, сначала провала, а потом успешного чемпионата мира в этом году было много разговоров, выплескивавшихся в СМИ и интернет. Изюминкой белградских соревнований лучших боксеров-любителей планеты стало то, что на турнире с соответствующими документами (приглашение международной федерацией бокса) официально присутствовал человек, которого в Казахстане и далеко за его пределами знают как «Дикого Армана». Его хорошо знают в международных криминальных кругах, а сам Дикий Арман много времени проводит в ОАЭ и Стамбуле. А знаменит он тем, что некогда подававший большие надежды боксер с юга Казахстана, будучи криминальным вожаком и, к слову, на тот момент будучи довольно молодым человеком, разогнал тусовку Демократической партии «Ак Жол» в Шымкенте. Тогда эта партия была в оппозиции к Ак Орде и возглавляли ее другие руководители.

Так вот, интернет был полон роликами, где Дикий Арман заходит в расположение казахстанской сборной, ведет мотивационные беседы, раздает прямо из своего кармана какие-то деньги членам команды. И все это едва ли не в присутствии руководителей казахстанской делегации. Многие задались вопросами, по большому счету оставшимися безответными.

Виктор МАЙЛИН – «Опять во всем виноваты «коммунисты»? И в «Играх с кальмаром» тоже?..» — В этом году страна празднует знаменательную дату – 30 Независимости Республики Казахстан. Пройдённый путь, разумеется, можно оценивать по-разному. Допустим, есть мнение что Независимость стоит на плечах прошлой, советской эпохи. Исходя из того, что за время Казахской Советской Социалистической Республики сформировался, как говорили тогда, народно-хозяйственный комплекс, который стал фундаментом для дальнейшего существования уже суверенного Казахстана. Так же можно говорить об успехах культурного строительства и вообще о развития союзной республики в целом. Но, как известно, есть всегда риторически вопрос: стакан наполовину пуст или наполовину полон?..

Дело в том, что если читать казахскоязычную прессу сквозь призму советского прошлого, то стакан практически пуст. Ничего из того, что было в советском прошлом, ни разу и ни сколечко не достойно хоть сколь-нибудь доброго слова. Причем, все беды современного развития так или иначе связываются с… прошлым. Сказать, что существует какой-то здоровый паритет в этих вопросах, никак нельзя.

Казахское недовольство текущим моментом и складывающейся историей страны в целом озвучил Дос КОШИМ, известный казахский публицист откровенно национал-патриотического толка, в не менее известном и популярном издании – «Жас Алаш». Там вышел в двух номерах обширный аналитический материал, обильно сдобренный иронией и игрой слов, под названием: «Тәуелсіздік: ұтқанымыз бен ұтылғанымыз» – «Независимость: выигрыши и проигрыши»…

Если кто до сего дня не знал, что такое американский стриминговый сервис Netflix (на платформе этой компании показывают фильмы и сериалы как самой, так и чужой лицензированный контент — Ред.), то после всепланетарного триумфа южнокорейского сериал «Игра в кальмара», узнал навсегда. В магазинах по всему миру дети покупают костюмы героев этого фильма.

Сюжет этого фильма незатейлив. За приз в 40 млн. долларов люди играют в смертельную игру, а проигравший не просто выбывает, а погибает от руки других соперников. Такая вот жестокая забава. 9 серий этого сериала особенно крепко ударили по мозгам подрастающего поколения.

Что же пишут об этом в казпрессе? Еженедельник «Жас казак» провел опрос «Әлемді дүрліктірген Squid game не туралы?» — «О чем squid game, которая потрясла мир?». В нем участвовали три взрослых человека: кинокритик, учитель, психолог и представитель молодежи.

Гульзат КОБЕК, кинокритик, доктор искусствоведения считает, что кровопролитие на экране не опасно. Поскольку мы все и без этого живем в жестокой системе. Изношенные нервы, чрезмерная конкуренция, рушащийся на глазах концепт духовного мира человека. Ибо на первый план вышли материальные ценности, а на пути к заработку люди не жалеют друг друга, соответственно такая категория как доверие уменьшилось до открытого предательства. Получается, идея этого сериала ярко раскрыла правила игры сегодняшней мировой системы.

Досымжан НАУХАНОВ – «В казахском футболе нет голов, а в селах нет дорог» — Депутат Казыбек ИСА направил запрос на имя вице-премьера Ералы ТУГЖАНОВА требуя прекратить выделение средств футбольным клубам, пишет Baq.kz.

Поводом для запроса стало недавнее поражение сборной страны с крупным счетом в матче со сборной Франции.

«В прессе отмечается, что на футбольные клубы в регионах потрачено 71 млрд тенге, в частности, одному только клубу «Астана» выделено 15 млрд тенге. Но где результат?» — спрашивает депутат.

Казыбек Иса подчеркнул что поражение со счетом 0:8, это не вина главного тренера, а показатель состояния нашей футбольной системы.

В свое оправдание генсекретарь федерации футбола заявил, что миллиарды из бюджета они не получали, мол выделено им было всего 200 млн тенге. А причина поражения — нехватка хороших футболистов.

«Сохранить казахскую школу требуют жители Талгара» — Как пишет Аbay.kz, возмущение горожан вызвала информация, что после окончания строительства новой школы она будет не казахской, а со смешанным языком обучением.

О том, что в стране необходимо минимизировать количество школ со смешанным языком обучения, Abai.kz писал много раз.

«У нас сложилась традиция, что в среде, где один русский и десять казахов, все говорят по-русски. Следовательно, в смешанных школах русскоязычные и ученики, и учителя. И они, несомненно, окажут негативное влияние на формирование казахоязычной среды. Как следствие, результат обучения на государственном языке не будет таким высоким, как в чисто казахских школах», — пишет журналист портала.

На сегодняшний день, по данным Министерства образования и науки РК, в стране насчитывается 6 957 государственных школ. Из них 3 733 (53,6%) обучаются только на казахском языке, 1 160 (16,6%) — на русском, 2 047 (29,4%) — на казахском и русском языках.

Портал напомнил, что в 2020 году этот вопрос уже поднимала депутат Динар НУКЕТАЕВА.

«Смешанные школы составляют 30% от общего их количества в Казахстане. Ни в одной стране мира такого показателя не увидишь. И если эта тенденция продолжится, никто не сможет предсказать, каким будет будущее казахского языка и какова будет судьба нашей страны», — сказала депутат.

««Здесь вам не Дума»: чиновника раскритиковали за ответы на русском» — Депутат Казыбек ИСА возмутился поведением вице-министра здравоохранения и главного государственного санитарного врача Ерлана КИЯСОВА, пишет Dalanews.kz.

В мажилисе состоялось заседание круглого стола по обсуждению законопроекта «О биологической безопасности Республики Казахстан». В нем принял участие вице-министр здравоохранения и главный государственный санитарный врач Ерлан Киясов.

Доклады руководителей научных учреждений и ответы представителя минздрава прозвучали на русском языке. Это и вызвало недовольство депутата Казыбека Исы.

В адрес Ерлана Киясова он сказал так — «Три депутата задали вопрос на казахском, а вы отвечаете на русском. На протяжении всего собрания выступали около 15-20 человек, и только два из них говорили на казахском. Когда в столице видишь человека, говорящего по-казахски, радуешься, как будто за границей казаха встретил», — сказал Казыбек Иса.

«Зачем нам американские инфекции, у нас своих хватает» — Олжас СУЛЕЙМЕНОВ выступил против строительства биологической лаборатории с хранилищем особо опасных штаммов в Жамбылской области, пишет Abay.kz.

Известный поэт и общественный деятель довольно остро отреагировал на новость о строительстве лаборатории.

«Мне позвонила одна знакомая. Она сообщила, что вышло постановление правительства о строительстве в Жамбылской области биологического центра типа уханьского. Нам этого еще не хватало. В Жамбыле уже взрывалось все, что только могло взорваться. Казахам в этом отношении «сильно повезло». В 1930-х годах 70% казахского населения было уничтожено голодомором. Теперь они хотят оставшихся добить уханьской заразой», — сказал Олжас Сулейменов.

Он считает, что исследовать вирусы там, где не развита наука, опасно.

«В нашей стране наука не блещет именами. Нет у нас микробиологов! И наши гуманитарные и технические науки тоже молчат. Особенно в это 30-летие замолчали. Потому что о науке забыли, все внимание уделяли экономике», — отметил Сулейменов.

«Жертву декабрьских событий оправдали через 35 лет» — Об этом сообщил председатель Восточно-Казахстанского областного общественного объединения JELTOQSAN-86 Марат РАМАЗАНОВ, пишет Egemen.kz.

Рамазанов представил официальный документ о реабилит ации Сабиры Мухамеджановой.

«Многие казахские молодые люди, участвовавшие в декабрьском восстании, погибли. Среди них была Сабира Мухамеджанова. Девушка, погибшая в 16 лет, до сих пор не была оправдана. Наконец, через 35 лет этот пробел удалось восполнить. В оправдании Сабиры большая заслуга председателя Республиканского общественного объединения «Желтоксан ақиқаты» Бейсенбая Сайфолды», — сказал он.

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