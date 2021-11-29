«Семь столпов государственности Назарбаева – это прощальный наказ». «Политические реформы: не пора ли вводить квоты на профессионалов?». «Ордена и медали в Казахстане: кто положит конец «ярмарке тщеславия»?». «Шибутовщина и Казахстан»

Сетевой Казахстан 29 ноября 2021г.

IA — CENTR . RU . «Данияр Ашимбаев: Семь столпов государственности Назарбаева – это прощальный наказ» — Казахстанские и зарубежные политологи назвали решение НАЗАРБАЕВА об уходе с поста председателя партии Nur Otan чуть ли не самым ярким политическим событием за последнее время в государстве. Без конспирологических теорий обсуждение данного события также не обошлось. К примеру, многие уверены, что после съезда партии Nur Otan, на котором, собственно, и состоится официальная передача полномочий Касым-Жомарту ТОКАЕВУ, будет принято еще одно важное решение: пост первого зампреда партии займет Назарбаев. А Бауыржан БАЙБЕК, который сегодня занимает это кресло, вернется в исполнительную власть – на должность первого вице-премьера или премьер-министра с последующим прицелом на пост главы государства. Насколько обоснованы такие предположения? Продолжение беседы Ia-centr.ru с известным казахстанским политологом, главным редактором биографической энциклопедии «Кто есть кто в Казахстане» Данияром АШИМБАЕВЫМ.

TURANPRESS . KZ . Андрей ЧЕБОТАРЕВ — «СВМДА: эволюция и дальнейшие перспективы» — В октябре 2022 года исполнится 30 лет со дня выдвижения Первым Президентом РК Нурсултаном НАЗАРБАЕВЫМ инициативы созыва Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Это произошло 5 октября 1992 года на 47-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Тем самым Казахстан, еще только начинающий делать свои первые шаги на мировой арене, стремился через выдвижение и реализацию международно значимых идей и инициатив занять свое достойное место в качестве самостоятельного, активного и в будущем авторитетного участника международных отношений. К тому же молодая страна определила один из ключевых векторов своей внешней политики и стратегических интересов в отношении Азии.

«Кого хвалил и кого ругал Абай?» — Похвальные и критические замечания великого писателя остаются актуальными и сегодня. Впервые «Слова назидания» Абая Құнанбайұлы (Кунанбаева) были опубликованы более ста лет назад, но их можно воспринимать в качестве руководства к действию и в наши дни. Примечательно, что «Слова назидания» зачастую считаются сборником лишь критических выводов, тем ценней искренняя похвала, запечатленная в этом памятнике литературы.

SPIK . KZ . «Политические реформы: не пора ли вводить квоты на профессионалов?» — Ожидания, вызванные внедрением квот для женщин, молодежи и лиц с ограниченными возможностями в партийные списки для их участия в процессе принятия решений и законотворчества, с легкостью можно отнести к разряду ложных, поскольку подобное насильственное «переливание крови» способно привести разве что к сепсису… Нам давно уже требуются квоты не для женщин и молодежи, а для профессионалов в своем деле, причем таких, которые вне зависимости от пола, возраста и физиологических особенностей будут способны не только выявлять имеющиеся недостатки, но и успешно бороться с ними.

QMONITOR . KZ . «Казахский язык: решающая роль принадлежит не государству, а самим казахам» — Большинство людей, призывающих к радикальным мерам ради того, чтобы вся страна заговорила на казахском, полагают, что в этом деле все зависит от власти. Мол, если она уберет из 7-й статьи Конституции РК второй пункт, касающийся статуса русского, обяжет все население разговаривать на государственном языке, оставит в общеобразовательных школах только казахские классы, то проблема будет решена. И очень мало кто задумывается о роли самого казахского социума, хотя именно она может и должна стать ключевой.

«Ордена и медали в Казахстане: кто положит конец «ярмарке тщеславия»?» — Казахстан приближается к важной исторической вехе – 30-летию своей независимости. В дни празднования этой даты будет сказано много нужных и важных слов, а еще больше роздано высоких государственных наград. В числе «отличившихся», скорее всего, будут учителя, врачи, производственники, но в основу списка, хоть к гадалке не ходи, лягут «видные» представители отечественного чиновничества, чей вклад в становление и укрепление нашего суверенитета с каждым прожитым после развала СССР годом становится все более призрачным и далеко не очевидным.

FONDSK . RU . Владимир ПРОХВАТИЛОВ – «Шибутовщина и Казахстан» — Ответ Марату ШИБУТОВУ, считающему биолаборатории Пентагона в Казахстане благом для народа… Назвать господина Шибутова экспертом, аналитиком сложно, несмотря на то что он написал около двух десятков книг, учебных пособий и методичек, не поддающееся подсчету число статей, а также является членом Национального совета общественного доверия при Президенте Республики Казахстан и еще ряда престижных проправительственных организаций. Разве аналитик может отрицать факты и не признавать объективную реальность? А вот Шибутов может. И делает это лихо.

KAZVEDOMOSTI . KZ . «Криминальные автомобили – 2» — История «халявы» и «надежды на авось» в ситуации с армянскими и российскими авто. Очередное обострение ситуации с регистрацией ввезенных в Казахстан автомобилей из стран-участниц Евразийского экономического союза, по всей видимости, неслучайно совпало по времени с начавшимся переходом к электронным паспортам транспортных средств единого образца. Напомним, что проблемы возникли с казахстанской регистрацией автомобилей, имеющих регистрационные номера государств ЕАЭС – Кыргызстана, Армении и России.

365 INFO . KZ . «Уже 90 тысяч студентов уехали из Казахстана, нужно что-то делать» — Из-за невысокого качества отечественного высшего образования все больше молодежи уезжает учиться за границу. При этом вернуться обратно планируют не все. Об этом говорят давно и даже разрабатывают методы борьбы с ситуацией. Хотя практические результаты пока особо не заметны. Группа мажилисменов в запросе на имя заместителя премьер-министра Ералы ТУГЖАНОВА изложила свой рецепт.

TIME . KZ . «Не трэш, а тренд!» — “Пока вы мучаетесь, но смотрите, мы становимся знаменитыми и зарабатываем деньги!” — смеются над теми, кто пытается их перевоспитать, звезды соцсетей. За какие ниточки дергают они публику, чтобы превзойти в популярности артистов балета, оперных певцов, актеров драмтеатров и кино, ученых и политиков? Как выясняется, больше всего казахстанцы любят смеяться. И пусть многие умники называют этот юмор ниже плинтуса, зато у создателей юмористического контента миллионы подписчиков и серьезные рекламные контракты.

«Не пышных фраз ради, а дела для» — Как сделать партнерство власти и гражданского общества более эффективным? Ответ на этот вопрос искали участники прошедшего на этой неделе юбилейного, X Гражданского форума Казахстана “30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства”. В этом году форум проходил в гибридном формате: он стартовал 22 ноября в онлайн-режиме в Нур-Султане и завершился 26 ноября офлайн-мероприятием в Алматы. За пять дней более 20 тысяч человек со всего Казахстана смогли принять участие в обсуждении актуальных вопросов на 30 дискуссионных площадках, организованных в рамках форума.

AZATTYQ . ORG . «Казахстан — «опасная страна». Почему Нур-Султан не может защитить бежавших из Синьцзяна» — Несмотря на то что беженцы из Синьцзяна ищут убежища в Казахстане, эту страну они также считают опасной. Этнические казахи и уйгуры в Казахстане надолго не остаются и ищут способ уехать в Европу, Турцию и США. Эксперты говорят, что Казахстан опасается влияния Китая и не может полностью защитить тех, кто бежит из Синьцзяна.

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