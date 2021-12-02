Война Миров. Саммит «демократий»

Вашингтон собирает геополитических друзей

Список государств (включая частично признанные), с которыми Белый дом готов вгонять в стойло Китай и Россию, уже опубликован. Не все находящиеся в нем страны можно отнести к сертифицированным вассалам США, поэтому состав участников запланированного на 9-10 декабря Саммита за демократию – это еще и призыв определиться со стороной баррикад. Очень важным моментом предложенного расклада выступает то, что сетка гостей на саммит лежит перпендикулярно таким блокам и союзам, как НАТО или ОДКБ, предлагая собой новое переформатирование глобальных сил.

Гегемон уже не тот. В недавние времена Вашингтон в одиночку мог справиться с каким угодно государством планеты. Но господство финансового капитала над промышленным продолжает подрывать внутренние силы пока еще главной державы мира, а потому ей приходится строить конфигурации из союзников (включая лицемерных) для борьбы с противниками и конкурентами.

Проблема №1 для американского истеблишмента сегодня Китай. После того, как Пекин взял курс на построение инновационной державы, он не оставил для США выбора. Дело в том, что в картине мира элитариев с Капитолийского холма (не путать с одноименным в Риме) нет места для равнозначной геополитической силы, с которой они готовы взаимодействовать на равных. А Поднебесная свою вторичность демонстративно не признает и качает права.

Волею исторического процесса Проблема №2 под названием Российская Федерация оказалась в одном пакете с главной. Корявые попытки эмиссаров из Белого дома разделить Москву и Пекин, дабы удобнее было ломать их поодиночке, успеха не достигли. Кого имеют в виду под «недемократиями» в России и Китае поняли сразу, а потому начались проявления недовольства.

Совместную встречу провели министры оборонных ведомств РФ и КНР. Послы Москвы и Пекина в США написали совместную статью о вреде Саммита за демократию под эгидой Вашингтона для мира и сотрудничества на всей планете. Над Японским морем совместно полетали российский и китайский стратегические бомбардировщики. В каком-то смысле команда Джо Байдена в своих расчетах оказалась права: Белому дому придется иметь дело с объединенной игрой Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В списке приглашенных сразу привлекает внимание присутствие Тайваня и отсутствие Поднебесной. Только-только президент Байден на телемосте с лидером КНР подтвердил приверженность США единству Китая и тут же приглашает делегацию с острова, который в Пекине называют своей провинцией, посетить Вашингтон с враждебным для китайцев визитом.

С Арменией ситуация более запутанная. Премьер-министр Никол Пашинян является антироссийской креатурой. Команда у него тоже сплошь из птенцов гнезда Джорджа Сороса. Однако основная масса населения Армении боится рвать связи с Москвой, находясь в тисках между Турцией и Азербайджаном, да еще после того, как на поле боя Ереван проиграл. Специально для них разыгрывается PR-кампания, когда с трибуны парламента секретарь совбеза, а по телевизору премьер обращаются к России и ОДКБ с помощью вмешаться в пограничный конфликт с Баку, но реально положенную процедуру обращения к Кремлю и в оборонный блок не делают. Ереван официально просил только о дипломатической поддержке 12 мая 2021 года, что РФ и осуществляет.

Посол Армении в РФ в интервью подтверждает, что никаких официальных запросов к Москве о военной помощи по договору 1997 года не было и в ОДКБ положенного обращения тоже не подавалось. Однако основная масса населения Армении находится под информационным куполом, поэтому подвергается интенсивной обработке пропашиняновских медиа. Кремль внятно заявил, что посещение Саммита за демократию со стороны членов ОДКБ будет рассматривать как нежелательный шаг. И все равно г-н Пашинян обещал быть в Вашингтоне без опозданий.

Среди приглашенных к Дяди Сэму нет Венгрии. Вроде страна-член НАТО и Евросоюза (правда, проблемный для Брюсселя), но приглашения Будапешт не получил. Для Виктора Орбана это повод подумать над тем, что долгосрочные контракты с «Газпромом» понижают его ценность в глазах Белого дома.

Своеобразный тест на лояльность получила Сербия. Если делегация от Белграда прибудет на саммит, где среди приглашенных Косово, значит, прошлые обиды забыты и сербов ждут в антикитайско-российском лагере. В общем, Александру Вучичу предложено определиться по геополитическому водоразделу, поскольку «многовекторные» всех порядком притомили и сегодня мейн-стримом становится ясность.

На Западе очень любят символические вещи. Поэтому подписанный в июне текущего года документ президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвали Атлантической хартией. Здесь очевидная отсылка к Атлантической хартии 14 августа 1941 года, когда Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль договорились воевать против гитлеровской Германии до победного конца. Позже к хартии 1941 года присоединились СССР и другие государства.

Правда, в 1941 году США были главной промышленной державой планеты (сейчас второе место после Китая), а над Британской империей не заходило Солнце. В 2021 году удельный вес военной и экономической мощи Вашингтона и Лондона стал гораздо скромнее по сравнению с 1941-ым. Тем острее стоит вопрос определения с союзниками. Австралия через участие в блоке AUKUS продемонстрировала готовность идти со старшими партнерами против Пекина и Москвы в одной связке. Но пока совокупных сил маловато, нужны дополнительные участники для большого похода.

Индия была бы в самый раз, но Дели проводит самостоятельную политику. Когда ядерная держава с такими параметрами как у Индии, то может себе позволить любой геополитический курс.

Декларируемый признак, будто страны для саммита отбираются по принципу демократичности, не выдерживает никакой критики. После того, как в Боливии в результате выборов снова взяли власть левые, эта страна как-то померкла в глазах Белого дома в качестве демократической и ее на тусовку не зовут. А вот Колумбия, где в ходе последних антиправительственных выступлений сотни людей были убиты или пропали без вести (в данной стране это на 99,% означает смерть), просто эталон демократии. А все потому, что Богота – это стержень влияния США в Южной Америке и президент Иван Дуке из тех, на кого Вашингтон всегда может рассчитывать.

Очень показательна ситуация вокруг не чужого для нас Гондураса. В настоящее время это одно их немногих государств планеты, которое официально признает Тайвань в качестве независимого государства. За это Тегусигальпа получает от Тайбэя финансовую помощь. Но на последних президентских выборах победила Сиомара Кастро. Она обещает отозвать признание Тайваня, за что получит деньги от Пекина. За это США превентивно не позвали Гондурас потолковать о демократии. Г-жа Кастро планирует сделать то, что уже осуществил соседний Сальвадор, которого тоже не позвали на саммит.

Нет среди приглашенных и Турции. Когда страна с таким лидером как Реджеп Эрдоган проводит самостоятельную политику, то любой уважающий национальные интересы США хозяин Овального кабинета засомневается в приверженности Анкары демократическим ценностям. Вот и президент Байден засомневался. Тот факт, что Турция старый и заслуженный член НАТО, в новом раскладе уже былой роли не играет.

Очень интересна группа стран, ярким представителем которой выступает Перу. Лима сильно вовлечена в масштабные китайские проекты, а потому предложение от США насчет саммита – это приглашение переметнуться в антикитайский лагерь.

Нельзя сказать, что все 110 получивших приглашение стран – это закадычные друзья Дяди Сэма. Но они точно те, кого Вашингтон хотел бы видеть в своей орбите влияния, по Ирак включительно. Кто-то неизбежно из этой обоймы выпадет, кто-то добавится. Здесь самое главное в том, что процесс внятного геополитического размежевания пошел еще активнее. Скоро мы узнаем более четко кому дорога грамота дружбы с Белым домом шестой степени.

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