Что волнует душу казаха (в начале декабря)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Ару ТЕНТЕКАЛИ – «Если бы тюркские страны создали военный союз, всякие Жириновские начали бы думать, прежде чем говорить о Казахстане» — На портале Zhasalash.kz опубликована статья Жараса КЕМЕЛЬЖАНА о необходимости союза тюркских государств. По словам автора, в свое время Мустафа ШОКАЙ лелеял мечту создать Великую Туранскую империю и сделать Туркестан ее столицей.

Он подчеркнул, что мечта Мустафы Шокая еще не сбылась и едва ли сбудется в ближайшее время.

«Если бы организация тюркских государств заключила экономический союз, с помощью торговли и сделок между собой в течение пяти-десяти лет тюркский народ от Алтая до Анадолу превратился бы в народ с солидной экономикой. К примеру, возможности малого и среднего бизнеса и потенциал крупного производства в Турции могли бы помочь странам Центральной Азии», ― отметил он.

По его словам, если бы тюркские страны заключили военный союз, то «всякие Жириновские хорошенько задумались бы, прежде чем говорить что-то о Казахстане», — считает Камельжан.

«Из-за технологического прогресса и заимствованных слов от казахского языка может не остаться и следа уже через 50 лет» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Серика ЖАНБОЛАТА о том, как технологический прогресс сказывается на казахском языке.

Автор отметил, что слово «сеанс» употребляется без перевода на казахский язык. А его буквальное значение в переводе с французского означает «сидеть». Косвенное значение означает «собрание».

«Как известно, по мере использования живого языка слова преобразуются и обретают новое значение. Слово «сеанс» также обретает новый смысл ― выполнить что-то за определенный промежуток времени или что-то показать. Вместо того чтобы засорять язык, не лучше ли перевести такие понятия на казахский лад?» ― задался вопросом автор.

По его словам, иначе с течением времени казахский язык может превратиться в цепочку заимствованных терминов, и во времена технологического прогресса через 50 лет от казахского языка может не остаться и следа.

«Казахи не заимствовали арабских слов» — На портале Аbai.kz опубликована статья Алимжана АШИМУЛЫ об истории арабского и тюркских языков. Автор отметил, что, прочитав «Словарь тюркских языков» Махмуда КАШГАРИ, он наткнулся на замечательные сведения. В них Кашгари приводит всесторонние научные данные о том, как написал свой ценный труд для обучения арабов языку тюркских народов.

По словам автора, из-за того что в Багдад ездили работать множество людей из тюркоязычных народов, большинство визирей и воинов эмиров были из огузских тюрков. Кроме того, в Багдаде было много ученых, ремесленников и знатоков разных профессий из тюркоязычных родов-улусов.

«Махмуд Кашгари писал «Словарь тюркских языков», стремясь, с одной стороны, показать самобытность тюркского языка, не уступающего арабскому. С другой стороны, цель состояла в том, чтобы арабы, которые хотели познакомиться с тюркской культурой, могли изучить язык», ― утверждает Ашимулы.

«Почему казахские женщины взваливают все на собственные плечи, а мужчины уходят от ответственности» — На портале Аlashainasy.kz опубликовано высказывание Гулбану АНИАТКЫЗЫ о нынешнем положении казахских женщин на примере историй приходящих к ее дочери нянь.

«Все они приходят не для того, чтобы смотреть за детьми, а с намерением закрыть кредит и прокормить своих детей. Многие из них разведены. По их словам, многих из них бросили мужья. Недавно пришла женщина, которая в одиночку воспитывает пятерых детей, а самому младшему из них шесть месяцев. На руках держала самого младшего и сказала, что может воспитывать его вместе с моей дочерью», ― поделилась Гулбану Аниаткызы.

По словам автора, она очень сочувствует всем этим женщинам. Все они думают только о том, как бы воспитать детей.

«Тогда где же ответственность их отцов? Почему же мы свесили все на шеи матерей? Почему только матери пытаются вырастить детей? Поэтому женщины после замужества не должны торопиться беременеть. Сейчас не то время, когда можно рожать одного за другим», ― отметила автор.

Виктор МАЙЛИН – «О монументальных интервью, региональных предпочтениях казахских литераторов и служении нации» — Не раз, в том числе и в преамбулах к нашим первым обзорам, говорилось об определенной специфике казахскоязычной прессы, если сравнивать ее с русскоязычной – два мира, два образа жизни, два информационных потока.

Эта тема обширна и практически бесконечна – но имеет смысл остановиться на некоторых параметрах казпрессы. Априори считалось, что бичом казпрессы от веку является многопудье слов, когда в угоду красноречивых литературных оборотов любой текст, независимо от жанра разрастался до гигантских размеров. С наступлением компьютерной эпохи и новой эпохи в принципе – на первое место вышла лапидарность любого информационного сигнала, сообщения, текста как такового.

Новые параметры и даже требования задели в одинаковой степени как русскоязычную, так и казахскоязычную, скажем так, журналистику. Краткости взыскуют и современные электронные способы передачи. Но материалы по-прежнему встречаются огромные – под 30 тысяч знаков. А это целая полоса газеты формата А2 («Казахстанская правда) или разворот формата А3 (собственно «Казак адебиетi»). Интернет, отображающий, допустим, всю газету (любую газету) «скушает» любое количество знаков. Хотя любой громоздкий текст, на газетной полосе – вот прямо на любителя.

И речь идет не о стенограмме полного доклада главы государства или записи парламентских слушаний, каких-то сложных проблемах в той или иной отрасли, это чаще всего обычное интервью. Но интервью писателя… Чаще всего они встречаются, конечно же, в изданиях «про культуру». В данном случае в издании формата А3 Союза писателей РК – «Казак адебиетi».

Так в одном из последних номеров этого издания опубликовано обширнейшее интервью с Қасымханом БЕГМАНОВЫМ… Традиционное, присущее казахским изданиям ещё со времен СССР правления Брежнева, монументальнейшее интервью с безупречным деятелем национальной культуры. Очень опытным, всезнающим, человечным и патриотичным. Қанағат ӘБІЛҚАЙЫР, интервьюер, не задает каких-то сложных, вскрывающих нечто вопросов. Идет, по сути, выставка достижений уважаемого Касымхана Бегманова и его плодотворной работе, а также о его воспоминаниях и собственном позиционировании. Например, он горд тем, что будучи зеленым школьником, написал в районную газету письмо, о том как мучаются жители двух аулов, между которыми из-за стихии был смыт мост. «За этой статьей последовал большой спор. В суровые времена партией, благодаря моей маленькой статье, был построен большой мост. До сих пор его коллеги называют «Касым мост». Мое детское желание сделать добро стране началось с этого моста…».

К слову, само интервью озаглавлено следующим пафосным образом: «Ұлтқа қызмет еткеннен артық бақыт жоқ» — «Нет счастья лучше, чем служить нации».

Отталкиваясь от посылов известного писателя-ученого Касымхана Бегманова, можно сказать, что для любого человека, к сожалению, приходит время, когда «руки уже не двигаются»… Речь идет о пожилом человеке чей возраст перешагнул за 80 лет. Это представитель творческой профессии, бывший солист легендарного ансамбля «Гульдер» Амангелды ШЫНГЫСОВ.

Несмотря на довольно неплохое физическое состояние пенсионера, какое может быть в таком возрасте, жизненные коллизии у него почти трагические. Он вынужден ночевать в хостеле, бродяжничать на алматинском вокзале. История стара как мир. Человек стал не нужен семье сына. Хотя у него есть все законные основания проживать в квартире, некогда им заслуженной и полученной. Трехкомнатная квартира расположена в центре города, ее рыночная цена очень высокая. Об этом поведала на своем сайте газета «Жас казак» и телепрограмма «Шешімі бар» на телеканале «Алматы ТВ».

Досымжан НАУХАНОВ – «Замужем за нигерийцем: «Я порчу не казахскую кровь, а африканскую»» — В Сети продолжают обсуждать брачный союз между казашкой и нигерийцем.

Одни пользователи благословляют Зайду ЖАНАБАЕВУ, другие критикуют за смешение крови. Новобрачная ответила на критику в свой адрес в Instagram, пишет Skifnews.kz

«Многие в комментариях говорят, что я порчу казахскую кровь. Но по логике вещей, портит кровь не женщина, которая вышла замуж за мужчину другой нации, а мужчина, который взял жену другой национальности. Ведь нет нации «метис», национальность ребенка указывается по национальности отца.

Например, мой ребенок будет не казахом, а нигерийцем. Дети казахских парней, чьи жены других национальностей, называются казахами, но их кровь смешана, поэтому они не чистые казахи.

Еще одно «мнение» было о том, что мой ребенок, взяв в жены казашку, продолжит портить кровь. После того, как женщину взяли в жены, она уезжает в страну своего супруга. Поэтому неизвестно, женится ее сын на казашке или нет. Зато мужчины в основном остаются на родной земле. А значит, смешение крови будет здесь», — пишет Зайда.

«Учителя возмущены аттестацией Асхата Аймагамбетова» — Как пишет Malim.kz, в соответствии с новой поправкой от министерства образования, учителя теперь будут не только сдавать квалификационный тест, но и писать эссе.

Сами учителя раскритиковали инициативу ведомства в соцсетях. Например, Лаура ФАЙЗУЛЛИНА написала, что разочарована министром, который продолжает менять правила аттестации. По ее мнению, это ставит под сомнение квалификацию учебных заведений, в которых готовят специалистов-педагогов, и наносит вред здоровью учителя.

«…Мы согласны пройти тест. И согласны собрать кучу документов. А вот писать эссе неуместно. Вы спросите почему? Потому что подобное происходит еще на этапе отбора будущих студентов. Разве тогда не оценивается личная грамотность? Или я ошибаюсь?».

В свою очередь Айдар САГИДОЛЛА иронизирует, предлагая еще расширить список действий при подтверждении квалификации.

«Оставили квалификационный тест, портфолио и добавили эссе. Может быть еще проверить и физическую подготовку учителя? Бег на сто метров, полумарафон (21км), прыжки в высоту, подтягивание на турнике, летом плавание, зимой лыжные гонки, а еще бокс и борьба».

«3 млн за смерть пациента — новая концепция здравоохранения» — В концепции проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения» назван размер возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью по вине медицинских работников, пишет Stan.kz.

«Грядет смена трех акимов» — О возможных грядущих кадровых изменениях рассказал Ербол ЕДИЛОВ, пишет Paryz.kz.

В телефонном разговоре с корреспондентом Orda.kz политолог предположил, что новых акимов можно ожидать в Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

«Я думаю, в Жамбылской области будут изменения, потому что недавно аким получил выговор от президента. Тем более, ему 68 лет. Такая же ситуация наблюдается в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. К примеру, Архимед Мухамбетов проработал на посту акима более шести лет», — сказал Ербол Едилов.

«Не по-мусульмански священный день называть «черным»» — Как пишет Stan.kz, председатель духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы ТАГАНУЛЫ призвал бизнес не подражать Западу.

«Выражение «черная пятница», которое в последние годы используется как способ вовлечения населения в массовую торговлю, горячо обсуждается в обществе. В наших же религии и традициях слово «жума» («пятница») означает священное и почитаемое понятие. Поэтому я бы хотел призвать владельцев торговых центров страны и всех предпринимателей заменить словосочетание «Черная пятница» на «Щедрая пятница», — сказал Верховный муфтий.

«Новый законопроект лишит казахов скота» — Такое мнение высказал в ФБ предприниматель и эксперт по сельскому хозяйству Алмасбек САДЫРБАЕВ. Его пост опубликовал Paryz.kz.

По замыслу авторов, реализация нового законопроекта «О личных подсобных хозяйствах» должна существенно улучшить экологическую, санитарную и ветеринарную обстановку в селах. Однако немало нареканий в обсуждении проекта вызвало одно из ключевых положений законопроекта – ограничение численности скота в личном подсобном хозяйстве.

«С этим вопросом многие читатели пишут мне в личку. Отвечаю: Минсельхоз давно обещает обеспечить всех фермеров кредитами, субсидиями и благословляет подсобные хозяйства. Они говорят, что будут заботиться о подсобных хозяйствах, но их слова и дела не совпадают. В стране около 300 тысяч хозяйств, не говоря уже о мелких, но государственная помощь доходит только до трети из них …

Кроме того, в этом законе четко прописано — «Ограничение поголовья скота», тогда как в предыдущем документе такого принципа нет. Написали об ограничении поголовья скота, но не указали допустимое количество. А знаете ли вы, кто его устанавливает? Аким села, района!»

Эксперт считает, что эффект от законопроекта приукрасили. Принятие подобного документа не принесет пользы сельчанам.

«В конце концов это приведет к тому, что казахи лишатся скота. Я всегда говорил, что мы должны сохранить жителей на селе, создав все условия для тех, кто хочет пасти скот».

«Писать в паспортах «казах» всем подряд — уничтожение нации» — Abay.kz опубликовал пост блогера Дины ЕЛГЕЗЕК, которая нежданно вспомнила о давно мелькавшем предложении убрать из паспортов графу «национальность» и записывать всех казахстанцами.

Во что написала Дина Елгезек — «Завтра и китайцы, и уйгуры, и курды, и цыгане будут записаны у себя в паспортах как «казах». А через 30-50 лет они скажут: «Я казах, и я буду править страной». Что тогда вы будете делать?

Вдумайтесь глубже в суть сказанного! Кто подталкивает правительство к тому, чтобы сделать из нашей нации «глобального гражданина», смешивая казахов с другими национальностями? Запад?

Или кто-то другой национальности хочет стать президентом? Кто именно является автором этой идеи? За два века Российская империя не смогла сделать казаха русским! И теперь не делайте из нас «непонятную» нацию!

Уважаемые, давайте прежде всего сами станем настоящими казахами!».

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