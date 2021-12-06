Две медали этапов Кубка мира по лыжному фристайлу, наши теннисисты против первой ракетки планеты, достижения конькобежек, главные турниры баскетболистов и гандболисток

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фристайл-могул: выше – только олимпийский чемпион

Казахстанец Павел Колмаков завоевал «серебро» на первом этапе Кубка мира по могулу, который прошел в Финляндии. Он уступил только безусловному лидеру всех последних лет, действующему олимпийскому чемпиону и многократному победителю мировых первенств канадцу Микаэлю Кингсбери. Причем проиграл ему Колмаков в финальном раунде немного – 82,10 балла против 82.99. Бронзовым призером стал чемпион мира 2017-го японец Икума Хоришима. Самый опытный в нашей команде Дмитрий Рейхерд в этих соревнованиях не участвовал, а три молодых казахстанских могулиста заняли места, начиная с 42-го и ниже.

На снимке: Павел Колмаков (слева). (Фото с сайта Fédération Internationale de Ski (FIS))

В соперничестве женщин Юлии Галышевой в первом финале не хватило 0,59 балла, чтобы попасть в число шести участниц решающего раунда. В итоге она стала 7-й. Анастасия Городко заняла 15-е место, Аяулым Амренова – 24-е. Тем самым обе девушки улучшили свои позиции в борьбе за завоевание олимпийских лицензий, которые достанутся 30 могулисткам. На пьедестал почета по итогам женских заездов поднялись две американки и австралийка, а вот действующая олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон стала только 4-й.

Фристайл-акробатика: первый старт – и сразу медаль

Там же, в Финляндии, прошли и соревнования по лыжной акробатике в рамках первого этапа Кубка мира. Причем и мужчины, и женщины разыграли по два комплекта наград в одной и той же олимпийской дисциплине. Также нужно отметить, что если прошлый сезон китаянки, сильнейшие на планете, практически пропустили, то теперь, в преддверии домашней Олимпиады, они снова вступили в борьбу за медали.

В первый день отлично проявила себя наша Жанбота Алдабергенова, которая поделила 2-е место с молодой Си Шао – им обеим вручены серебряные медали. А выиграла соревнования другая представительница КНР, опытная Фанью Конг, бронзовый призер Олимпиады-2018. Действующая чемпионка мира австралийка Лора Пил стала 4-й. а вот действующая олимпийская чемпионка Анна Гуськова из Беларуси еще в квалификации «запорола» свою попытку.

На снимке: Жанбота Алдабергенова (в центре). (Фото с сайта Fédération Internationale de Ski (FIS))

Назавтра девушки снова вышли на старт. И теперь уже Жанбота не справилась с квалификационным прыжком. Лучшая из наших соотечественниц, Акмаржан Калмурзаева, заняла 14-е место (накануне она была 13-й). Призовую тройку составили чемпионка мира еще 2013-го и бронзовая медалистка Олимпиады-2014 китаянка Сю Меньтао, а также уже упомянутые Фанью Конг и Гуськова.

Что касается мужских соревнований, то если прежде казахстанцы не были достаточно конкурентоспособными, то теперь один из них, можно, сказать, ворвался в мировую элиту. Шерзод Хаширбаев, которому исполнилось всего 18 лет, во второй день сенсационно занял 4-е место. Его опередили только действующий чемпион мира россиянин Максим Буров, призер двух последних Олимпиад китаец Цонгъянь Джи и бронзовый медалист ЧМ-2019 швейцарец Ноэ Рот.

Скоростной бег на коньках: обнадеживающие результаты девушек

В Солт-Лэйк-Сити (США), на одном из самых быстрых катков, прошел этап Кубка мира – третий в нынешнем сезоне. Вчера в беге на 1500 метров Надежда Морозова установила новый рекорд Казахстана – 1.52,42, что более чем на секунду лучше прежнего высшего достижения. Правда, это время принесло нашей соотечественнице лишь 9-е место. Но нужно отметить чрезвычайно высокую плотность результатов: 4-ю позицию, на которой расположилась действующая олимпийская чемпионка на этой дистанции голландка Ирен Вюст, и 11-ю разделили всего полсекунды – в этот интервал уложились восемь спортсменок! В общем зачете Кубка мира Морозова, которая на одном из предыдущих этапов завоевала «бронзу», идет 6-й. Выше нее располагаются две японки, две голландки и американка.

Кроме того, Надежда заняла 14-е место в беге на три тысячи метров. А Екатерина Айдова, специализирующаяся на спринте, показала 14-й результат на «пятисотке» и 12-й на дистанции вдвое длиннее. Достижения наших мужчин скромнее: можно отметить разве что 15-е место Дмитрия Морозова в беге на 1500 метров.

А в Инцеле (Германия) в эти же дни проходил второй этап юниорского Кубка мира. Снова, как и на первом, в числе сильнейших была наша Алина Дауранова. На 1000-метровке она опять завоевала «серебро», на самой короткой дистанции, «пятисотке», — бронзовую медаль, а в беге на 1500 метров стала 4-й. При этом Дауранова проигрывала только голландкам, для которых этот вид спорта является национальным.

Теннис: не справились с Новаком Джоковичем

В обзоре недельной давности мы сообщали о том, что мужская сборная Казахстана пробилась в 1/4 финала Кубка Дэвиса (командного чемпионата мира), заняв первое место в своей группе, где она выиграла у теннисистов Швеции и Канады. Соперниками наших ребят в первом раунде «плэй-офф» стали сербы во главе с самим Новаком Джоковичем, сильнейшим в мире на протяжении всех последних лет.

Сначала на корт вышли наш ветеран Михаил Кукушкин (182-й в рейтинге АТР) и молодой серб Миомир Кечманович (69-й). Во всех трех проведенных сетах шла напряженная борьба, судьба двух из них решалась на тай-брейке, и, в конце концов, казахстанец склонил чашу весов в свою пользу – 7:6, 4:6, 7:6. Затем Александр Бублик (36-й) ожидаемо проиграл Джоковичу – 3:6, 4:6. На парную встречу от нашей команды, как обычно, вышли Андрей Голубев и Александр Недовесов, от сербской – Джокович и Никола Качич. Казахстанцы выиграли один сет, но на большее их не хватило – 2:6, 6:2, 3:6.

На снимке: Александр Недовесов и Андрей Голубев. (Фото с сайта Davis Cup)

Впрочем, и сербы в следующем круге проиграли своим принципиальным соперникам – хорватам, которые, в свою очередь, вчера поздно вечером в решающем поединке за трофей уступили россиянам. Последние и завоевали Кубок Дэвиса.

Баскетбол: второй матч – вторая победа

Мужская сборная Казахстана выиграла у команды Сирии и второй матч группового раунда Кубка Азии, который, напомним, является заключительным этапом отбора на Кубок (чемпионат) мира 2023 года. Если в первый раз она одержала победу дома, то теперь уже в гостях, в Дамаске.

Как и несколькими днями раньше в Нур-Султане, в составе сирийцев выделялся натурализованный американец Амир Хинтон, который снова набрал больше тридцати очков. Но в командной игре лучше выглядели наши баскетболисты. Правда, как и в первом матче, они после стартовой четверти уступали, но потом сумели перехватить инициативу и, постепенно наращивая свое преимущество, довели счет до 81:71. Самым результативным в составе нашей дружины стал Антон Быков – 24 очка. Весомый вклад в победу внесли также Максим Марчук – 14, Руслан Айткали – 13, Олег Балашов – 12.

В этот же день иранцы разгромили сборную Бахрейна на ее площадке – 100:64. Теперь баскетболисты Казахстана и Ирана имеют все шансы выйти в следующий раунд. В следующем туре, запланированном на 24 февраля, они сойдутся в очном поединке, который состоится в Тегеране. Напомним, по три команды из каждого квартета получат право продолжить борьбу за путевки на чемпионат мира.

Гандбол: пока только крупные поражени

В Испании начался женский чемпионат мира. Впервые в нем участвуют 32 команды (раньше было 24), которые распределены по восьми группам. Казахстанские гандболистки попали в одну компанию с двукратными олимпийскими чемпионками (2008-го и 2012-го) норвежками, бронзовыми медалистками чемпионата мира 2015-го румынками и дебютантками таких турниров представительницами Ирана.

Если объективно оценивать шансы, то задача наших девушек – занять в своем квартете третье место, что даст возможность выйти во второй групповой раунд (тогда как команде, ставшей последней, придется довольствоваться участием в турнире за 25-32 места).

В первом своем матче казахстанские гандболистки крупно проиграли норвежкам – 18:46. Самыми результативными в составе нашей сборной стали Дана Абильда и Злата Звягина, по три раза поразившие ворота соперниц. А вчера наши девушки потерпели поражение от румынок – 17:38. Едва ли не все результативные атаки сборной Казахстана завершали Ирина Александрова – 8 и Дана Абильда – 7. Завтра предстоит поединок с гандболистками из Ирана.

Хоккей: «Барыс» идет лишь 10-м

На минувшей неделе «Барыс» провел в КХЛ два матча: дома проиграл, в гостях выиграл. Теперь он занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

В четверг подопечные Юрия Михайлиса принимали на своем льду московское «Динамо», одного из лидеров «Запада», и уже к 7-й минуте пропустили три шайбы. Лишь ближе к концу второго периода они сумели отыграть один гол. В заключительной трети матча обе команды провели по одной результативной атаке, и окончательный счет стал 2:4. В составе «Барыса» отличились Коди Куник и Кёртис Волк.

А в субботу казахстанский клуб гостил в Нижнекамске у одного из соседей по турнирной таблице – «Нефтехимика». Пропустив в середине второго периода две шайбы, «Барыс» ответил голом, забитым Романом Старченко. Но, пожалуй, ключевым стал эпизод, случившийся на 48-й минуте. Хозяева льда, играя в численном большинстве, допустили грубую ошибку, и перехвативший шайбу Кирилл Савицкий сравнял счет. Затем Кёртис Волк точным броском завершил атаку «Барыса», а когда «Нефтехимик», пытаясь спасти матч, заменил голкипера полевым игроком, Томаш Юрчо поразил пустые ворота. Волевая победа – 4:2. Благодаря ей наша команда сократила свое отставание от нижнекамского клуба, замыкающего «зону плэй-офф», до трех очков, при этом имея одну игру в запасе.

***

© ZONAkz, 2021г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.