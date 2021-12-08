Поправки к здравому смыслу

Уже скоро появятся на свет законодательные изменения, которые превратят государственных служащих в небожителей

Наши доблестные государственные органы, смотрим, нередко практикуют «вбросы в информационное пространство». Эта практика, конечно, их не красит, но кому-то очень удобно.

Примерно такой трюк продело в конце ноября Агентство по делам государственной службы (АДГС). Наши коллеги из КазТАГ, получив в свое распоряжение концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы» растиражировали документ в информационной ленте.

Мы попытались найти его в открытом доступе – на сайте госслужбы, в открытых НПА, на сайтах правительства и парламента, в конце концов, – и что же, — нет никаких следов новой инициативы. Очень странно, конечно, что концепция разработана, но нигде не размещена. Но при этом, когда законодательные инициативы (или вполне определенные намерения изменить действующий закон) априори остаются закрытыми для общества, мы еще хотим выбиться в благополучные страны по государственному управлению!

Итак, информация по изменению правовой среды в госуправлении есть, и с этим надо что-то делать. И нам, естественно, ничего не остается, как в своих суждениях опираться на информационные продукты своих коллег.

Кто меняет закон о госслужбе под себя?

Если прочитать весь перечень предполагаемых поправок, то мы видим слишком большие запросы по изменению вполне себе работающего закона о госслужбе. Иные можно расценивать как диверсию против устоявшихся традиций в государственной службе. Причем, под самым удобоваримым соусом.

Стоит только прочесть заголовки КазТАГ, чтобы понять, насколько все поменяется серьезно: «Ранее приводилось мнение АДГС о том, что действующая модель государственного управления не в полной мере отвечает ожиданиям населения». Ага, дескать, прислушиваются, и готовы меняться.

«Действующая модель государственного управления, основанная на административно-контрольной форме взаимодействия государства и населения, не в полной мере отвечает ожиданиям населения. Вследствие чего назрела необходимость формирования сервисной и «человекоцентричной» модели государственного управления, в которой главными ценностями являются граждане и их благополучие», — говорится в концепции.

Простите, а прежняя модель была какая? «Чиновникоцентричная»? Это когда в центре ставилась фигура чиновника, желающего как можно быстрее сделать карьеру и обогатиться так, как и не снилось простому народу?

Даже не хочется искать предыдущие обоснования для законодательных изменений. Думаю, они не очень отличаются от нынешних, только артикуляция другая.

Но результат мы имеем определенный, и в среднестатистическом изложении он следующий: чиновники очень заточены на кабинетную работу, перекладывание бумаг, безусловно лояльны режиму, чрезвычайно оторваны от жизни, четко ориентированы на извлечение личных материальных выгод. Это то, к чему мы стремились эти три десятилетия?

Самое интересное, что на построение новой модели чиновники берут еще десятилетие – до 2030 года! А там, глядишь, вновь продлят. Так наступит и 2050 год. Только с какими результатами? Станет ли власть «человекоцентричной» вообще, если она к тому времени не станет выборной?

Небожители или слуги народа?

Изменения, которые планируется провести в виде поправок к закону, придуманы «от противного». Не смеем надеяться, что таким образом инициаторы концепции решили признать прежнюю модель провальной – госорганы вообще не склонны делать работу над ошибками: так уж повелось. И даже не в порядке эксперимента хотят перепахать правовое поле.

Вероятно, ведомство считает, что к госслужащим завышены требования, иногда закон к ним слишком жесток и несправедлив, когда речь идет о его нарушении, иногда он предвзят, а потому нужно сделать определенные послабления.

Следуя, видимо, такой логике, предлагают проштрафившихся государственных служащих понижать в должности, если следующая нижняя ступень вакантна. Это позволит, например, министров, не справившихся со своими должностными обязанностями, с легкостью перемещать на должность вице-министра (наверняка, временно) – обеспечить вакансию в наших условиях можно без труда. И все ради одной цели – «более эффективного использования профессионального потенциала госслужащих».

Ради другой великой цели, чтобы обеспечить равное право граждан на доступ к государственной службе, агентство предлагает исключить для некоторых уволенных чиновников пожизненное ограничение на госслужбу. Дескать, ну подумаешь, совершил чиновник уголовное преступление небольшой или средней тяжести, и что теперь? Он без госслужбы прожить сможет, а как государство без него? Надо рекрутировать снова.

Без государственной службы (но не он без них – опять-таки!) могут прожить и те, кто востребован на рынке труда или по крайней мере способен подрабатывать «на стороне».

«В настоящее время государственные служащие не получают достойную заработную плату, хотя в этом направлении предпринимаются определенные меры. В этой связи, на наш взгляд, необходимо ослабить указанные ограничения и предоставить им возможность получения дополнительного дохода», — цитирует концепцию КазТАГ.

И авторов документа не смущает, что надо бы разделять госслужбу и бизнес. У многих госслужащих и так это хорошо получается, а после подобных поправок некоторые бизнесы расцветут махровым цветом. Но самое главное, мы увидим ренессанс всевозможных окологосударственных контор под конкретные проекты и бюджеты. Правительство еще не успело расчистить авгиевы конюшни с помощью приватизации и банальной ликвидации никчемных компаний, а тут намечается новый фронт работ…

Ну и еще одна инициатива, которая заслуживает быть упомянутой в этом ряду – АДГС планирует исключить норму о предоставлении деклараций государственными служащими и их супругами.

«В связи с введением всеобщего декларирования полагаем целесообразным исключить с 1 января 2025 года норму по представлению деклараций государственными служащими (и их супругами)», — говорится в документе.

То есть, агентство госслужбы планирует приравнять своих подопечных к обычным гражданам, и вывести их из-под «консолидированного надзора», когда ведется более тщательное наблюдение за происхождением неожиданных богатств.

Кстати, после многолетних отлагательств всеобщее декларирование начало внедряться с 1 января этого года. И первыми в списке были государственные служащие, занимающие ответственные должности, и их супруги. При этом декларации не стали публичными: власть не собирается идти на поводу любопытствующей публики и СМИ.

А в ноябре был принят закон, позволяющий проверять денежные операции и имущество публичных должностных лиц. Причем, перечень этих лиц и их родственников будет определяться главой страны.

Зачем эти замысловатые сценарии? Уж не для того ли, чтобы уйти от вполне логичного и цивилизованного контроля, коим является декларирование доходов, к выборочному? Или глубокий смысл все-таки в чем-то другом?

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