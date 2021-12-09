Полное собрание сочинений популистов

Как бы мы жили, если бы все популистские идеи воплощались в жизнь?

Почему не жаль ни народ, который не успел вывести свои накопления в 2021 году, ни президента, которого подставили с инициативой досрочного изъятия, ни вообще кого бы то ни было – минтруда, ЕНПФ и пр., в чьи полномочия входят решения о «порогах»? Все они (все мы) стали заложниками неграмотных экономических решений, которые трудно не назвать популистскими.

Колыбель популизма – парламент. Там очень часто рождаются парадоксальные, а, вернее, неграмотные с экономической точки зрения идеи. Но и правительство не отстает. Именно с его подачи принимаются популистские решения на государственном уровне.

Две таких идеи уже реализованы – прощение кредитов и частичная раздача пенсионных средств. Это апофеоз популизма с плохо продуманными последствиями.

Вообще, летопись популизма в стране насчитывает много страниц и заслуживает изучения, ведь мы уже увидели, как быстро финансовое сумасбродство становится реальностью.

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В марте 2019 года министр национальной экономики Руслан Даленов (с февраля 2021 года – зампред Евразийского банка развития) предложил ввести государственный кэшбэк и таким образом повысить использование безналичных расчетов населением. И это в то время, когда можно было бы тратить на эти идеи не государственные деньги, а довольно высокие комиссии финансовых организаций за эквайринг.

В июне 2019 года глава государства подписал указ, согласно которому будут погашены кредиты многодетных семей и инвалидов.

В июле 2019 года заместитель председателя правления АО «Казахстанский центр ГЧП» Айдос Кобетов предложил возместить инвестору по строительству БАКАД валютные риски за счет бюджета. И это при том, что стоимость проекта номинирована в тенге и валютных рисков нет априори.

В сентябре 2019 года глава государства озвучил идею, чтобы часть пенсионных накоплений вкладчики фонда могли потратить на жилье и обучение. В итоге обучение «отпало», но появились опции «на лечение» и «в управление частных компаний».

В мае 2020 года депутат мажилиса Аманжан Жамалов предложил поэтапное снижение базовой ставки, а ставки по кредитам, по его мнению, не должны превышать 3-4% без субсидий из бюджета. Через некоторое время Азат Перуашев примкнул к своему коллеге, правда, обозначил процентные ставки чуть повыше – на уровне 7-8% годовых. В этом же лагере нашел себе место и директор TALAP Рахим Ошакбаев, который в декабре-2020 выступил за снижение базовой ставки кардинально, вплоть до отрицательных значений.

Впрочем, у этой идеи (снизить ставки по кредитованию административным способом) нет конкретного авторства – ее периодически вынимают из бабушкиного сундука, отряхают от пыли и пытаются придать «товарный вид» уже много лет, много раз, на разных уровнях власти.

Асылбек Кожахметов, президент Almaty Management University, озвучил следующую идею: при распределении грантов учитывать социально-экономические факторы, и детям из семей с высоким доходом гранты не давать.

В июле 2020 года известный дипломат и общественно-государственный деятель Алтай Абибуллаев выступил за расформирование ЕНПФ, и за перевод денег на банковские депозиты. При этом вкладчикам предоставить право самостоятельно выбирать банк.

Тогда же депутат мажилиса Нуржан Альтаев задался вопросом: а почему бы не выплачивать казахстанцам с низким доходом 42500 тенге на постоянной основе? Дескать, все равно эти деньги никуда не уходят, а остаются в экономике страны.

Примерно через год Народная партия Казахстана предложит ввести детские пособия, приравненные к средней зарплате, и выплачивать их до 18 лет!

В сентябре 2020 года депутат мажилиса Артур Платонов призвал срочно изменить Налоговый кодекс и при использовании части пенсионных накоплений не взымать ИПН.

Его коллега Айкын Конуров пошел дальше и предложил провести широкомасштабную кредитную амнистию для физических и юридических лиц, которые ранее исправно платили налоги. Чуть позже он озвучил еще одну идею – выпустить специальные купоны или платежные карты для приобретения отечественных продуктов. По его мнению, таким образом будут решены две задачи – поддержано бедное население и производители.

Депутат сената Даурен Адильбеков подключился к флешмобу парламентских популистов и выступил за создание государственного финансового сектора, через который можно будет качать деньги из бюджета для реализации государственных программ.

В октябре 2020 года известный своими популистскими идеями Аманжан Жамалов предложил почистить кредитные истории заемщиков, а заодно и «черные списки» банков. А министерство труда инициировало поправки в Налоговый кодекс, которые позволят освободить часть изъятых пенсионных накоплений от налогообложения.

Позднее Руслан Даленов, все еще возглавлявший министерство национальной экономики, предложил при снятии пенсионных накоплений уплачивать налог в будущем. И это при том, что механизма изъятия «отложенного налога» в Казахстане не существует. А депутат Александр Милютин предложил вообще вернуться к солидарной пенсионной системе.

В марте 2021 года всем известный общественный деятель Мухтар Тайжан предложил экспроприировать у банков земли сельхозназначения, которые находятся в залоге. Дескать, миллионы гектар заложены, и это не дело.

В апреле-2021 министр торговли Бахыт Султанов выступил за наказание чиновников, которые допустили максимальный рост цен, а депутат мажилиса Альберт Рау как бы намекнул, что неплохо бы как-то реагировать на другой вызов – рост цен на бензин. Законы рынка им не нравятся однозначно.

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Продолжение следует?

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