Последняя статья Ленина

Святочный рассказъ

Товарiщи!

Оставаясь убѣждёнѣйшимъ матѣрьялистомъ и твѣрдокамѣннымъ атеiистомъ, спѣшу пояснiть, что данная статья не есть разновидность какой-либо поповщины, равно какъ и плодомъ грошовой мистики, — чем-то вродѣ столовѣрченiя, выдуманнаго для забавъ скучающей буржуа́зiи.

Можѣтъ показаться, что съ точки зренья г.г. Маха, Авѣнарiуса, Богданова, Базарова и другихъ махровыхъ идѣалистовъ, фактъ дискуссiи мѣжду мной, усопшимъ почти вѣкъ назадъ, и вами, живущими въ пѣрвой четвѣрти XXI вѣка, есть очевиднѣйшее доказатѣльство побѣды этихъ апостоловъ грошоваго солипсизма. Спѣшу разочаровать ихъ, а такжѣ успокоить всѣхъ мнiтѣльныхъ субъектовъ, воспрiнiмающихъ это обращенiе къ гражданамъ ХХI вѣка какъ нѣкое чудо.

Никакихъ de profundis!

N.B. Прошу извинить. Старая привычка к царской орфографии случайно взяла верх. Продолжаю.

Товарищи!

Я прекрасно сознаю, что моё выпотрошенное прозекторами тело вот уже почти сто лет возлежит в анафемски нелепом саркофаге, напоминающим египетские усыпальницы, куда открыт доступ любопытствующим филистерам, склонным находить престранное удовольствие от созерцания моих т.н. «бренных останков».

Я также осведомлён о судьбе моего головного мозга, который, будучи ловко нашинкован на бесполезные пластинки, помещён тайное хладохранилище с целью изучения моей т.н. «гениальности», что является несусветным вздором и низкопробным жульничеством.

Оставляю сей трагикомический фарс на совести моих товарищей по партии. Я бы не удивился, узнав, что этот гиньоль измышлен товарищем Радеком, он всегда был падок на выходки, которые англичане относят к образчикам black humor. Впрочем, я догадываюсь, кто стоит за спиной милейшего Карла Бернгардовича, но не будем тратить времени понапрасну.

***

Суть научного открытия, благодаря которому я получил фантасмагорическую возможность высказаться по поводу происходящего в вашем времени, таится в физике и математике. Учёные ХХI века изобрели т.н. нейросети, то есть некое подобие электротехнической модели человеческого мозга. В данном случае — моего.

Любой человек на протяжении жизни оставляет матерьяльные следы своего разума. От простых людей остаются письма, дневники, фотографические отпечатки и прочее. После художников живут их картины, после композиторов звучит их музыка, скульпторы по смерти продолжаются в бюстах и памятниках, архитекторы в зданиях, etc, etc. Однако более всего мысль человеческая сохраняется в слове. «Весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить», — сказал Державин.

Осмелюсь напомнить, что ваш покорный слуга также принадлежит сословию литераторов, имея за плечами 55 полновесных томов. Оставим в стороне вопрос об их художественной ценности, ибо я не склонен обольщаться по поводу себя и знаю, что сочинения т. Луначарского по части беллетристики много лучше моих, что уж говорить о Льве Троцком, чей блистательный литературный талант более чем очевиден.

Если собрать все мои статьи, письма, записки, заметки, черновики, лекции, выступления, фонографические записи и книги в некий архитекст, а затем подвергнуть его изощрённому математическому анализу, дабы определить его типичные свойства — характерные силлогизмы, лексикон, грамматику, особенности построения фраз, то в результате можно восстановить схему мышления, свойственную только этому автору — что и было сделано. Эта схема, эта нейросеть и стала действующей моделью мозга Ульянова-Ленина.

Sic!

Цель моего выступления состоит в попытке осмыслить ситуацию, сложившуюся вокруг массовидной болезни, получившей крайне неприятное для меня, убеждённого противника монархии, название — «корона».

А теперь к делу, ибо время действия нашего общения ограничено.

***

Изобретатели нейросети снабдили мой т.н. «временный» мозг колоссальным количеством информации, позволившей восстановить общий ход мировой истории, что сложилась после моей биологической смерти.

Не могу сказать, что картина сия чрезвычайно поразила моё воображение.

Разумеется, выход людей за пределы небосвода, в космос, не может не вызвать восхищения, однако чудовищные катаклизмы, одновременно происходящие на поверхности планеты, отсылают нас в допотопную мглу пещерных дикарей.

И это немыслимое сочетание обескураживает.

Существование сверхсложных, но анафемски удобных в обращении приборов, заменяющих собою почту, телеграф, банк, печатающую машину, синематогаф, радио, доступны у вас едва ли не каждому, равно как и уникальная возможность прямого, личного доступа в прообраз мирового разума, коим, на мой взгляд, является Internet. Однако сии бесспорные блага загадочным образом сосуществуют с тысячелетними пороками т.н. человечества. И беспредельная алчность вкупе с коварством, ложью и злобою по-прежнему определяют ход событий.

Право слово, ничегошеньки не изменилось!

***

Изучение фактов вашей «моровой язвы» произведено мною самым тщательным образом. Бросается в глаза её очевидное сходство с пандемией «испанки», современником которой я был. Кажется, именно от этой инфлюэнцы скончался 33 лет от роду Яков Михайлович Свердлов. Впрочем, по другим сведениям, он был растерзан толпою антисемитски настроенных крестьян, но не будем отвлекаться.

Принято считать, что «испанка» унесла 50 миллионов жизней, и эта поистине астрономическая цифра выглядит весьма устрашающе, особенно если помнить, что население планеты достигло в то время лишь одного миллиарда.

Сегодня оно составляет восемь (!) миллиардов, но число жертв новоявленной «чумы« находится на отметке в десятки раз ниже, а количество заразившихся соотносимо с количеством выздоровевших — о таких показателях в 1918 году и мечтать было нельзя. Сдаётся мне, что в вашем случае, maximum, речь идёт о крупной эпидемической вспышке, о болезни, протекающей порой с тяжёлыми последствиями, но никак не о пандемии. А весь наблюдаемый повсеместно φόβος и δείμος, страх и ужас, есть не что иное, как результат чудовищного внушения и массового сумасшествия, организовать которое при наличии столь совершенных технических возможностей и явного статистического жульничества не представляет большого труда.

Эти оценки, сделанные, что называется, в первом приближении, заставляют задать сакраментальнейший вопрос: cui prodest? Кому это выгодно? Кого устраивает этот умопомрачительный раскардаш, вот уже два года полыхающий на планете?

Ответ на поверхности. Мы имеем дело с редчайшей, беспримерной попыткой коренного цивилизационного переворота, производимого без революций, баррикад, митингов, путчей и прочих эффектных, но бесполезных глупостей.

В чём же его смысл? Каковы его причины?

Товарищи!

Выводы, сделанные мною более 100 лет назад, определяют империализм как высшую стадию капитализма. И эта формула отнюдь не утратили своей злободневности. Бесконечный передел уже поделённого мира, грабительский захват новых рынков сбыта и, разумеется, неминуемая война — как единственный способ преодоления непреодолимых противоречий.

Как говорится, quod erat demonstrandum, что и требовалось доказать!

Однако эта война, которую есть основания назвать quasi-биологической, обладает целым рядом оригинальных особенностей. Она не нуждается в армиях, она не предполагает героев, победителей и побеждённых, репараций, контрибуций, etc, etc. Более того, эта странная война выглядит внешне как соборное противостояние всего т.н. человечества коварному пришельцу — непобедимому и безжалостному вирусу.

В результате этой неслыханной и невиданной аферы привычный уклад жизни, устоявшийся за последние полвека, заметно пошатнулся и грозит полным обрушением с последующей деградацией.

Единственное оружие этой войны — страх.

Страх quasi-биологической войны разобщает, атомизирует человеческое сообщество, превращая всякого индивидуума в заложника, трясущегося от ужаса в своем одиночном окопчике, всё более напоминающим могилу.

Такая война лишена геройских доспехов, она поставляет испуганному обывателю совершенно иной реквизит: марлевые и кислородные маски, шприцы, жуткие сведения о свойствах вирусов, а также сыплет, как из рога изобилия, гроздья скороспелых вакцин, объявленных панацеей. Этот страх подпитывается намеренно запутанными подсчётами заболеваемости и смертности, усиливается макабрическими зрелищами из якобы переполненных мертвецких, куда съезжаются траурные цуги карет «Скорой помощи». Картину довершают бессмысленные дозоры, облачённые в карнавальные одеяния времён Средневековья, а также караваны катафалков, везущих свою траурную жатву к местам тайных захоронений, где поджидают их падальщики, никак не схожие с рефлексирующим гамлетовским могильщиком. Добавьте к этому обильные повторы каждодневных сообщений о всё новых странах, втянутых в воронку «пандемии», о плодовитых вирусах, разрешающихся от бремени полчищами новых штаммов, ещё более смертоносных, и вы поверите, что это и есть Apocalypse Now, перебравшийся со страниц Библии — прямо в жизнь.

Зрелище организовано, что называется, lege artis, по всем правилам искусства!

***

Отвечая на вопрос, кому выгодно столь широковещательное кирикуку, замечу, что свой профит в этой авантюре имеют не только фармацевты, гребущие несметные сверхприбыли, но, прежде всего, властители всех типов и мастей. Но и они не главные выгодоприобретатели, ибо все эти президенты, канцлеры и премьер-министры суть перчаточные куклы в руках финансовых воротил возмечтавших о новом мировом порядке.

Предчувствую разочарованный стон иных читателей: ах, опять конспирологические теории! Мировое правительство, заговор, etc, etc…

Товарищи!

Шумную, неряшливую, скандальную стайку российских политэмигрантов, слетевшуюся в Брюссель и Лондон в 1903 году, никто из благонамеренных бюргеров старой доброй Европы никогда и ни за что не назвал бы «мировым заговором»! Но пройдёт каких-то 14 лет, и всяк буржуа, рантье, бюргер, пролетарий, христианин, магометанин, эллин или иудей, словом, весь миллиард тогдашнего народонаселения услышит громовые раскаты великого цивилизационного переворота! А начинался он на заброшенном складе, где шумные, неопрятные, дурно воспитанные русские разделились на «меньшевиков» и «большевиков».

Советую помнить об этом.

Далее.

Говоря о нынешних «заговорщиках», устроивших сей постыдный ковидиотизм, я менее всего имею в виду сомнительные, масоноподобные организации вроде Бильдербергского клуба или посиделок в Давосе, хотя не исключаю, что планы по учреждению т.н. «новой реальности» проговариваются отчасти и там.

Куда важнее понять, а что, собственно, не устраивает заказчиков этой дикой катавасии, зачем им потребовалась «новая реальность»? И, в конце концов, кто они?

***

То, что мировая экономика находится под контролем т.н. «семей» или «кланов», не является секретом даже для Полишинеля. Все эти дюпоны-рокфеллеры-морганы-ротшильды, если воспользоваться астрономическим сравнением, представляют собою некое «Магелланово Облако», то есть параллельную галактику, которая, раздувшись от самомненья, свойственного сверхбогатым людям, вздумала управлять всем и вся. В этой среде и зародилась теория «новой реальности», призванная разрешить накопившиеся противоречия.

Какие именно?

Извольте.

Технологические достижения ХХ века, изменившие способ производства, уже не требуют огромного количество рабочей силы. Так случалось и раньше, достаточно вспомнить «луддитов», но масштабы несопоставимы. Избыток населения всегда пожирали войны и эпидемии, но тот же технический прогресс, создавший атомное оружие, подобный исход исключил.

Большая часть населения стран т.н. «золотого миллиарда», избавленная от необходимости тяжёлого труда, составило тот самый «средний класс», где доля свободных ремесленников — портных, пекарей, рестораторов, аптекарей, лавочников, колбасников, фермеров, etc, etc, стала неуклонно сокращаться, превращаясь в праздношатающиеся сословия разнообразных болтунов: безграмотных философов, бездарных художников, брехливых журналистов, косноязычных проповедников и других мелких жуликов — блогеров, коучеров, астрологов, магов и прочих шарлатанов, которыми исполнилась жизнь. Охотно паразитируя на щедрых социальных подачках развитого капитализма, они необычайно размножились и болезненно усложнились психически, исповедуя беспредельную свободу полового поведения, сдобренную разнообразною наркотизацией индивидуального сознания, включая морфин, галлюцигенную музыку, шизофреническое кино и прочую умопомрачительную дрянь.

Казалось бы, да и господь с ними, ибо вреда от них немного.

Ан нет.

Дело в том, что это паразитическое сословие постепенно выпадает из привычной модели жизни, становится плохо управляемым. Эти люди теряют интерес к электоральным играм и отказывается их легитимизовать, находя всех политических управленцев прохиндеями, интриганами и мздоимцами, кем они и являются в действительности. Этот соблазнительный нигилизм действует также и на другие касты, разлагая «белых воротничков» и благонамеренных мещан, которые, вкусив яду безудержного потребительства, оголтело устремились в заветный сад радостей земных. Никто не вникает в птичий язык спекулятивной экономики со всеми её фондовыми биржами, катастрофическими нагромождениями долговых обязательств и скачущими индексами деловой активности. Всем ясно, что в этой грязной воде выудить большую рыбу удачи могут лишь саблезубые акулы. Добропорядочные бюргеры, сунувшие головы в ярмо бесконечных кредитов, утратили доверие к разложившемуся клиру и поддались искушению золотого тельца. Ими завладела маниакальная страсть обогащения любой ценой — carpe diem, лови момент, наслаждайся!

Между тем, страны юго-восточной части планеты, воспользовавшись моментом, ловко переманили к себе новейшие технологии, усовершенствовали их и, располагая неисчерпаемым ресурсом населения и дешёвой, неизбалованной, но невероятно трудоспособной рабочей силы, соорудили мощную, по сути, отдельную «Восточную» цивилизацию, зримо и дерзко противостоящую цивилизации «Западной».

Выход один — война, но она ведёт к всеобщему самоуничтоженью.

Тупик. Цугцванг.

Но ход нашёлся.

***

Яйцеголовые умники из «Магелланова Облака», решили сыграть на опереженье. Этим фальстартом и стала quasi-биологическая война.

Канцлер Меркель в одном из своих последних выступлений допустила весьма красноречивую оговорку: нужно наконец сорвать стоп-кран, заявила она. Сие высказывание с исчерпывающей ясностью объясняет происходящее. Извлечены на свет божий замасленные мальтусианские страшилки, устроился нелепейший бенефис кликушествующей девицы, возвестившей абсурд всеобщего потепленья, спровоцировано дичайшее «переселение народов», в результате которого «Соединенные штаты Европы » могут заново огородиться и даже саморасчлениться с поистине мазохистким усердием.

И вот уже второй год гаснут рождественские базары, давая понять, что время Христа кончилось, а его место занял невидимый, но вездесущий Covid. И так называемая вакцинация, сама по себе мало что значащая, есть не что иное, как главный знак лояльности этому языческому чучелу-пугалу. Вакцина как присяга ему, бессмертному и вездесущему.

Вот как бывает, когда срывают стоп-кран.

***

Но оговорка Меркель была, как это ни парадоксально, по Марксу!

Устроив сей трагикомический фарс, кукловоды вознамерились совершить антибуржуазную революцию и заново ранжировать мир по меркам т.н. «развитого социализма» с его концлагерями, гетто, закрытыми границами, бесчисленными запретами, бетонным однообразием безликих и пустынных городов, подобных современному Пхеньяну. И этот новый Ordnung, по их мнению, будут свято соблюдать сами граждане, послушно выстраиваясь в очереди на очередную мифическую прививку, выручая за неё жалкую пайку биологического существования, скрашенного снисходительным разрешением на игрища и забавы, о которых так любила поговорить моя давняя приятельница Инесса Арманд. Или это была Александра Коллонтай? Запамятовал.

Наблюдаемая нынче попытка цивилизационного переворота — не первая. Мы, большевики, попались в своё время на ту же удочку, вообразив, что т.н. «пролетарий» есть образец человеческой породы, её лучшее воплощенье, и весь мир, погрязший в грехах и пороках, должен подчиниться его хирургической диктатуре. На деле же, оседлав престол и увенчавшись фальшивой короной, пролетарий весьма быстро вошёл во вкус барской жизни, налегая на рябчиков и ананасы в шампанском. И если бы не садистская воля одного «чудесного грузина», который умел держать этих новоявленных господ за нежные места, они бы свернули голову нашей утопии ещё в начале тридцатых. Но, вынув из священного склепа своего бога, с которым я некоторое время делил смертное ложе, они неглубоко прикопали его на заднем дворе усыпальницы и вскоре лихо развалили, распродали распивочно и на вынос «советскую цивилизацию», созданную ценой поистине пирровых побед и гекатомбовых жертв.

Нечто подобное, судя по всему, происходит и сейчас, когда ожиревший, отупевший, отёкший, лимфатический капитализм решил устроить самому себе некое кровопускание, дабы избежать апоплексического удара. Полагаю, что, заключив живую жизнь в мёртвые домы, они планируют соорудить себе уютный штабной барак, где надеются продолжить относительно райское существование. Но именно здесь и подстережёт их злодейка судьба, ибо за право проживания в нём они неизбежно передерутся самым скотским образом.

По-видимому, есть нечто глубоко и неискоренимо порочное в самом человеке, чей род приходит и уходит, а маразм пребывает во веки — уж простите мне, безбожнику, столь вольный перевод Екклесиаста.

Товарищи!

Будьте готовы к новой реальности, меченой сатанинским клеймом QR. Впрочем, вам ли страшиться будущего, имея за плечами такое прошлое?

Если вѣрiть бiографамъ, то мои любимые куплѣты въ симбирскомъ дѣтствѣ звучали такъ: Богачу, дур-раку, и съ казной не спится. Бѣднякъ голъ, какъ соколъ, поётъ, вѣсѣлится!

С дружѣскимъ прiвѣтом,

Ульяновъ (Ленiнъ).

***

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