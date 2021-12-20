В шаге от медалей ЧМ по тяжелой атлетике, олимпийские лицензии конькобежцев и шорт-трекеров, рекорды пловцов, неудачи волейболисток и гандболисток

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Тяжелая атлетика: обнадеживающие результаты молодых

В столице Узбекистана завершился чемпионат мира. «Золото», завоеванное в первый его день Арли Чонтеем (об этом мы сообщали неделю назад), осталось единственной наградой в активе сборной Казахстана, которая поехала в Ташкент малочисленным составом. Но, тем не менее, три других наших штангиста выступили более чем достойно, а двое из них остановились в шаге от пьедестала почета.

В мужской весовой категории до 96 кг дебютант взрослого мирового первенства 21-летний Артем Антропов, набрав в сумме двух упражнений – рывке и толчке – 385 кг, занял четвертое место. Он проиграл только колумбийцу Лесману Паредесу, а также золотому и серебряному медалистам недавних Олимпийских игр Фаресу Эльбаху из Катара и венесуэльцу Кейдомару Вальенилье. Казахстанец был не очень успешен в рывке, зато в толчке уступил лишь Эльбаху, причем всего один килограмм, и поднял куда больший вес, чем два других призера. Кстати, в этой весовой категории на помост вышли почти сорок штангистов.

Такое же место, 4-е, в споре женщин-супертяжей (свыше 87 кг) заняла 23-летняя кызылординка Айзада Муптильда. Выше нее расположились только призеры Олимпиад и предыдущих мировых первенств – Юнг-Хи Сон из Южной Кореи, Дуангаксом Чайди из Таиланда и британка Эмили Кемпбелл. А вот чемпионка мира 2017-го и бронзовая медалистка двух последних Олимпиад американка Сара Роблес проиграла Айзаде в сумме двух упражнений шесть килограммов и стала только пятой.

На снимке: Айзада Муптильда. (Фото с сайта НОК)

Наконец, в весе до 87 кг Карина Кузганбаева, еще недавно выступавшая среди юниорок, расположилась на 7-й строчке итоговое протокола. Вообще-то первоначально наш тренерский штаб заявил ее в более легкую категорию, но потом по каким-то причинам изменил решение. Кстати, 4-е место здесь заняла Дарья Ахмерова, уроженка Шымкента, которая два года назад принесла Казахстану «золото» юниорского чемпионата мира, но сразу после этого уехала с родителями в Казань и стала представлять Россию.

Плавание: обновили несколько национальных рекордов

В Абу-Даби проходит чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне (на «короткой воде»). Казахстан делегировал на него трех спортсменов – сильнейших в стране, за исключением Дмитрия Баландина. На медали и даже на попадание в финальные восьмерки рассчитывать нашим пловцам сложно, но для них это хорошая возможность приобрести дополнительный международный опыт, показать свои лучшие результаты.

Адильбек Мусин, специализирующийся на баттерфляе, установил новые рекорды Казахстана в заплывах на 100 и 200 метров – соответственно 51,23 секунды и 1.54,40. В этих дисциплинах он занял 24-е (среди 88 участников) и 18-е (45) места. Самую короткую дистанцию 50 метров Мусин преодолел за 23,27 секунды и стал в итоге 25-м.

На снимке: Адильбек Мусин. (Фото с сайта НОК)

Александр Варакин обновил национальный рекорд в плавании на 50 метров вольным стилем – 22,40 секунды, что, впрочем, не позволило ему подняться выше 42-й позиции (среди более чем ста участников). Наконец, брассистка Аделаида Пчелинцева на дистанциях 50 и 100 метров заняла соответственно 33-е и 35-е места.

Фристайл: не самое удачное выступление

Третий в нынешнем зимнем сезоне этап Кубка мира по могулу принимал французский Альп-д’Юэз. Для казахстанцев эти старты сложились не столь успешно, как хотелось бы.

В первый день участники выявляли лучших в олимпийском могуле. К сожалению, в главные финалы, к которым допускаются шесть сильнейших среди мужчин и женщин, никто из наших соотечественников на сей раз не смог отобраться. По итогам соревнований лидер (в отсутствие Дмитрия Рейхерда) нашей мужской команды Павел Колмаков занял 8-е место. В женских заездах юная Анастасия Городко стала 10-й, Юлия Галышева – 14-й, Аяулым Амренова – 21-й. Последняя несколько улучшила свои позиции в борьбе за третью для Казахстана женскую олимпийскую квоту.

Назавтра состоялись состязания в параллельном могуле, который не входит в программу Олимпиад. Лучший результат среди представителей нашей страны показал Колмаков. Он добрался до четвертьфинала, в котором проиграл американцу Коулу Макдональду. В итоге 5-е место. В женских соревнованиях Галышева стала 13-й.

Конькобежный спорт: определились обладатели путевок на зимние Игры

Международный союз конькобежцев (ISU) подвел предварительные итоги предолимпийской отборочной кампании в скоростном беге на коньках и шорт-треке. В этих видах спорта право поехать на зимние Игры, которые пройдут в феврале следующего года в Пекине, завоевали в общей сложности 11 казахстанцев.

На «длинной дорожке» в китайской столице выступят шесть наших соотечественников – столько же, сколько на предыдущей Олимпиаде. Они завоевали 13 лицензий в девяти дисциплинах. Особенно стоит отметить девушек. Надежда Морозова добыла для Казахстана квоты сразу на четырех дистанциях – 1000, 1500 и 3000 метров, а также в гонке с масс-старта, Екатерина Айдова – на трех: 500, 1000 и 1500 метров. Что касается мужчин, то Роман Креч принес нам лицензию на «пятисотке», Иван Аржаников – на «тысяче», Денис Кузин – на дистанциях 1000 и 1500 метров, а Дмитрий Морозов – в беге на 1500 метров и в гонке с масс-старта. Квоты не именные, но, скорее всего, в Пекин поедут те, кто их завоевал.

На снимке: Денис Кузин. (Фото с сайта НОК)

В шорт-треке Казахстан на предстоящих зимних Играх будет представлен тремя парнями и двумя девушками. Парни выступят во всех трех индивидуальных дисциплинах – беге на 500 (трое от нашей страны), 1000 (один) и 1500 (двое) метров. Вероятнее всего, это будут Абзал Ажгалиев, Денис Никиша и Адил Галиахметов. А Ольга Тихонова добыла по одной лицензии на дистанциях 1000 и 1500 метров. Кроме того, Казахстан благодаря довольно высокой позиции в рейтинге получил вторую женскую квоту и сможет выставить команду для участия в смешанной эстафете, которая впервые включена в олимпийскую программу. А вот «классические» мужская и женская эстафеты пройдут без наших спортсменов.

Гандбол: завершили чемпионат мира поражением

Завершился чемпионат мира среди женских команд, который принимала Испания. В своем заключительном матче казахстанские гандболистки встретились с пуэрториканками. Эта игра мало что решала в турнирном плане – в ней выяснялось только, какая из сборных избежит участи стать последней в группе и, возможно, попадет в топ-20. Поединок получился примерно равным, но все же чуть сильнее выглядели девушки из небольшой страны, расположенной в Центральной Америке. Наша команда проиграла со счетом 27:30. Самыми результативными в ее составе, как и в предыдущих матчах, стали Ксения Александрова и Дана Абильда, забившие в ворота соперниц соответственно восемь и шесть мячей.

По итогам чемпионата сборная Казахстана заняла 24-е место среди 36 команд-участниц. В поединке за «золото» вчера поздно вечером должны были встретиться гандболистки Норвегии и Франции, а «бронзу» предстояло разыграть датчанкам и испанкам.

Волейбол: оказались неконконкурентоспособными

В Турции прошел клубный чемпионат мира среди женских команд. Среди его участниц были и волейболистки «Алтая» из Усть-Каменогорска, которые завоевали это право, выиграв недавно аналогичный азиатский турнир (ради справедливости нужно отметить, что на него приехали не все сильнейшие). Также в борьбу вступили «Чонельяно» из Италии, «Фенербахче» и «Вакыфбанк» из Турции, а также бразильские «Минас» и «Прайа». На первом этапе они были распределены по двум группам, внутри которых прошли однокруговые турниры.

В стартовом матче наша команда проиграла «Минасу» в трех партиях – 0:3 (20:25, 22:25, 18:25). Самой результативной в ее составе оказалась Бетания де ла Крус, совсем недавно пополнившая ряды игроков «Алтая» и принесшая 15 очков. Еще более разгромное поражение наши волейболистки потерпели во встрече с соперницами из «Вакыфбанка» – 0:3 (13:25, 10:25, 17:25). Сана Анаркулова набрала 8 очков, Надежда Кодола – 7. Поскольку в полуфинал из группы выходили две команды, «Алтай», занявший третье место, на этом прекратил свое участие в турнире.

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