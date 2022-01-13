Что волновало душу казаха (до нового года и начала беспорядков в стране)

Сетевые СМИ о казахской прессе

Виктор МАЙЛИН – «О чем пишет Abai.kz – старейшина всех онлайновых казахcких редакций?» — Когда начинался текущий век, в той же России вовсю уже работали онлайновые издания, не говоря уже об остальном просвещенном мире. В Казахстане же в конце 1999 года стартовала первая периодическая интернет-газета «Навигатор» (основатель Юрий МИЗИНОВ). Кстати, поднимался в рейтингах популярности русскоязычный «Навигатор» на обзорах казахскоязычной прессы.

Справедливости ради, надо вспомнить, что первым из СМИ обзоры казпрессы – за несколько лет до появления «Навигатора» – стал делать ныне здравствующий «бумажный» «Караван», который, в свою очередь, как и все прежде оффлайновые газеты со временем стал присутствовать и в онлайн-режиме.

Сегодня практически каждая газета, независимо от языка «вещания», имеет свое инет-отображение. Но менее 20 лет тому назад в Казахстане этого не было и в помине. Возвращаясь же к жанру обзоров прессы, так же надо отметить следующее. Потом долгое время еженедельник не занимался такими обзорами – однако сегодня они вновь практикуются на сайте «Каравана». И сообщаем: не только «Каравана». А вот «Навигатор», который поменяв несколько названий превратился в настоящее время в Zonakz.net – давным-давно прекратил такие обзоры…

Между тем, когда-то, в начале нулевых «Навигатор» обозревал даже… русскоязычные «бумажные» издания! Начиная от независимых частных «тостушек» (включая упомянутый «Караван») до главного официоза страны «Казахстанской правды».

Что же касаемо казахскоязычного онлайна, то между триумфальным появлением первого полноценного виртуального СМИ на русском языке и появлением аналогичного издания общественно-политического направления на государственном языке РК – пролегло целое десятилетие. Первопроходцем стал Abai.kz – первый руководитель Даурен КУАТ, нынешний главный редактор еженедельника «Казак адебиеты», а идейный вдохновитель – Айдос САРЫМ, ныне депутат Мажилиса.

Сегодня казахскоязычных онлайн-изданий, скажем так, в чистом виде, новостных порталов и агрегаторов буквально пруд пруди. Более того, набрала силу тенденция, когда изначально русскоязычные издания стали выпускать свои собственные, оригинальные «казахские страницы»! Разумеется, такая продукция стала выходить, что называется, в свет, строго онлайн. Так «Экспресс К» вообще прекратил традиционную бумажную версию и, к русскоязычному своему сайту добавил практически самостоятельный ресурс на казахском языке: Здесь может возникнуть вопрос: а есть ли на казахскоязычных ресурсах обзоры «русскоязычных СМИ»? Ответ – нет. Бывают реакции на отдельные материалы, причем большей частью не на продукцию местных, казахстанских русскоязычных СМИ, а зарубежной, то бишь российской. Возможно, встречного явления не случилось по той простой причине, что на многих казпорталах примерно как минимум одна треть массива новостной информации, это прежде всего, т.н. рерайт. Т.е. копирование новостей из русскоязычных источников. В этом нет ничего необычного – это давняя «традиция», не говоря уже о том, что новости, информационные поводы массово «рерайтятся» внутри самой русскоязычной инфосферы.

Но есть одна деталь, которая показывает определенную слабость казахскоязычной инфосферы. Скажем, зарубежные новости, вышедшие, допустим на других языках ООН, или на остальных языках мира, попадают на казахскоязычные интернет-порталы как правило не напрямую (массовый и качественный перевод с языка оригинала), а «по старинке», через русский язык. В текущий момент ситуация с мировыми новостями, появляющимися в казпрессе, выглядит именно так.

О чем же писали в канун праздника Независимости и чуть позже – казахскоязычные онлайн-издания? Например, тот же Abai.kz? Матерый автор портала Ка Мырза в статье «Тәуелсіздікті тойлау: жетім қыздың тойы» – «Празднование независимости: свадьба девочки-сироты» остро раскритиковал то, каким образом казахстанская госвласть отмечает День Независимости…

Сначала обозреватель Abai.kz сделал краткий, но насыщенный анализ того, когда и как празднуют свои аналогичные даты братские тюркоязычные государства Турция, Азербайджан и Узбекистан. Из чего читатель понимает, что эти сакральные праздники отмечаются от всей души и на высоком государственном пафосе, включая военные парады. Тогда как в Казахстане все, мол, наоборот: «Тек Қазақстан билігі ғана әзірге қала орталығына келіп, гүл шоқтарын қойып, он минут Тәуелсіздікті тойлаған сыңай танытады. Әзірге Қазақстанның Тәуелсіздік күнін атап өтуі, жетім қыздың тойынан да жаман болып тұр…» – «…Только власти Казахстана приходят в центр города, возлагают цветы и таким образом всего десять минут празднуют Независимость. Так что пока празднование Дня Независимости Казахстана проходит хуже, чем свадьба девочки-сироты…». Ни больше, ни меньше.

Уже после праздников Abai.kz опубликовал материал Әбіл-Серіка Әліакбара. Эта статья тоже полна критики в адрес некоего Ильи Намовира, еще одного казахстанца, из числа тех, которые «пьют воду Казахстана и тут же плюют в колодец».

Уроженец Кокчетавщины имеет отношение с 2013 года к порталу «Русские в Казахстане» и постоянно будирует вопросы о якобы тотальном ущемлении русской диаспоры в РК. Из статьи «Қазақты тілдеген Илья Намовирге сот жоқ па?» – «Неужели нет суда над задевающим казахов Ильей Навомиром?» становится ясно, что он является, несмотря на достаточно молодые годы, горячим поклонником разрушившегося СССР.

По мнению автора обзора, все его интервью полны разжигания межнациональной розни и полного неприятия казахстанских законов, самой государственности и действительности. Әбіл-Серік Әліакбар удивляется: мол, за такие дела посадили Ермека Тайчибекова, но почему не наказывают Илью Навомира, в чем тут секрет? И задается вопросом: к тому же если ему так плохо в Казахстане, то почему он тогда живет тут, тогда как есть масса возможностей уехать отсюда?

Виктор МАЙЛИН – «Сюжеты: Что-то притягиваем монгольское, что-то отталкиваем арабское…» — Существует такая тема в общественном мнении казахов, которая исподволь вот уже много лет так или иначе занимает умы, будируется в прессе. Разумеется, прежде всего, в казахскоязычной прессе, но проскальзывая даже в русскоязычную прессу. Как известно, империя Чингизхана простиралась от Дальнего Востока и до Восточной Европы. Понятно, что нынешний Казахстан территориально и родоплеменными союзами входил в эту Империю: кереи, найманы, жалаиры и другие племена. Те самые, которые до сих пор существуют, и когда-то имевшие непосредственное отношение к истории, к эпохе т.н. татарско-монгольских завоеваний. Тогдашними «казахстанцами», например, правили сын Великого Завоевателя Джучи и его потомки. Это уже история.

А вот то, что Чингизхана можно считать казахом, предком казахов – это тема обрела своих поклонников и пропагандистов именно в эпоху суверенитета. В этих рядах есть крупные казахские писатели вроде Мухтара МАГАУИНА, журналисты-публицисты вроде русскоязычного Серика МАЛЕЕВА (сайт «Алтын Орда») – и имя им легион. Однако, наряду с «чингизофилами» в казахскоязычном сегменте все чаще появляются статьи (мнения), которые направлены против утверждения, что Чингизхан является казахом. Мало того, поднимаются вопросы высокого гуманитарного характера и, исходя из этого – как было замечено в одном из предыдущих наших обзоров, – подвергается зубодробительной критике сама идея выбора фигуры Чингизхана в качестве примера подражания и «предмета» национальной гордости.

Допустим, в том же «Жас Алаш» были такие публикации. Можно вспомнить, что летом уходящего года в этом издании выходила статья Махамбета САПАРМҰРАТОВА под весьма красноречивым заголовком: «Шыңғысханомания» дертіне дауа бар ма?» – «Есть ли противоядие от «чингизомании?». В отчетный период с опорой (и ссылкой) на Махамбета САПАРМҰРАТОВА на эту животрепещущую тему национального самосознания выступил Нақыпбек СӘДУАҚАСТЕГІ. Вот его заголовок: «Шыңғысханды қазақтандыруды доғару керек» – «Надо прекращать оказашивание Чингизхана». Уже из заголовка видно, что автор видит такие явления, как «оказашивание» знаменитого персонажа истории и, в принципе осуждает «примазывание» к Чингизхану. Оставьте его, Чингизхана, его же родным монголам! – пишет в сердцах Нақыпбек СӘДУАҚАСТЕГІ!

Помимо всех прочих аргументов осуждения, он тоже рассматривает деяния Потрясателя Вселенной с точки зрения гуманизма, а так же с точки зрения прагматизма, в том числе геополитического. Одно дело, когда наследниками исторических деяний жестокого завоевателя считается его историческая родина – Монголия (маленькая во многих отношениях государство). А другое дело – Казахстан в сопряжении своего соседства с Россией и Китаем, где бесчинствовала конница кочевников.

К тому же автор статьи замечает: «Онымен қоса, Шыңғысхан түркі тілін білген деген болжамдар айтылып жүр. Бірақ академик В.В. Бартольд еңбектерінде Шыңғысханың тіпті, «әліпті таяқ деп білмегендігін», қарапайым жазуды меңгермегендігін, моңғол тілінен басқа тілде сөйлемегендігін жазып кеткен» – «Кроме того, высказываются предположения, что Чингисхан знал тюркский язык. Но академик В В. Бартольд (великий тюрколог – Ред.) писал в своих трудах, что Чингисхан не знал никакой грамоты, т.е. не умел ни читать, ни писать, и не говорил ни на каком ином языке, кроме монгольского».

Портал «Алаш айнасы» аккумулирует самые различные мнения в нескольких рубриках, одна из которых звучит примерно так: «Стой здесь – замри и слушай!». Бекболат ҚАРЖАН обращает внимание на тот факт, что сегодня в мечетях, на проповедях стали прихожанам рассказывать (пропагандировать?) арабскую историю. Не казахскую, а арабскую. И спикер заявляет: «Я предупреждаю заранее – я участвую в жума-намазе (коллективная пятничная молитва мусульман в мечетях), я читаю Коран. Но я казах! Я не трогаю Ислам, Коран, Пайгамбара (Пророка Мухмаммеда – Ред.). Но меня беспокоит то, что в наших мечетях все больше арабского, которое начинает затмевать казахское».

Досымжан НАУХАНОВ – «В стране не хватает тюрем» — Как пишет Baq.kz, председатель комитета уголовно-исполнительной системы МВД Жанат ЕШМАГАМБЕТОВ заявил, что заключенным улучшат условия содержания.

По его словам, с 2022 по 2024 годы планируется построить четыре тюрьмы в Алматинской, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях.

«Существующие здания и сооружения были построены еще в 30-70-х годах прошлого века. Многие из них находятся в ветхом и аварийном состоянии», — отметил Жанат Ешмагамбетов.

«Депутаты запретили публиковать кадры жестокого обращения с животными» — Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали БРЕКЕШОВ, пишет Stan.kz.

Запрещено публиковать фото и видео жестокого обращения с животными в средствах массовой информации, социальных сетях и мессенджерах. Такая норма прописана в законопроекте «Об ответственном обращении с животными», который принял сенат.

Законопроект предполагает уголовную ответственность за жестокое обращение с животными и пропаганду подобного поведения, а также штраф до трех миллионов тенге. Публикации в СМИ будут расцениваться именно как пропаганда.

«Остановить рост цен невозможно из-за коронавируса» — Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик ЖУМАНГАРИН, по сути, признал высокую зависимость страны от импорта, пишет Elnur.kz.

«Ни для кого не секрет: пока коронавирус не закончится, мы не сможем остановить рост цен. Потому что наши основные логистические связи были прерваны. Поэтому, конечно, сейчас каждое государство cтроит свой протекционизм. Сейчас все нацелены на обеспечение продовольствием в первую очередь своих государств. Богатые cраны не смотрят на цену, им важно иметь товар», — пояснил Серик Жумангарин.

«Госслужбе не хватает привлекательности» — Так считает бывший журналист, первый заместитель акима Шымкента Шынгыс МУКАН, пишет Adyrna.kz.

Замакима высказал свое мнение о выдаче разрешений госслужащим на подработку — «Я полностью согласен с данной инициативой. Ошибаются те, кто думает, что все госслужащие живут на широкую ногу, не ограничивая себя в еде и питье. Что касается доходов, сейчас выгоднее открыть ИП и заниматься малым бизнесом, чем жить с ограничениями госслужащих. Поэтому, наверное, мало кто стоит в очереди, чтобы поступить на госслужбу. Я считаю, что следует учитывать международный опыт и повышать ее привлекательность», — написал Мукан на своей странице в ФБ.

«Назначение нового директора ФК «Кайсар» вызвало бурю негодования» — Кызылординские болельщики выступают против нового директора главного неудачника сезона — ФК «Кайсар». Их главный довод — он ничего не понимает в футболе, пишет Stan.kz.

Прошлый сезон у футбольной команды «Кайсар» явно не задался. Клуб занял 13-е место в турнирной таблице и спустился в Первую лигу. Результатом провала сезона стал ряд перестановок в руководстве клуба. В частности, директором был назначен Жагиппар ЖУМАХМЕТОВ.

«Наша киноиндустрия отстает от Голливуда на 50 лет» — Baq.kz опубликовал интервью с киноведом и кинокритиком Даной АМИРБЕКОВОЙ.

По мнению киноведа, у нашего кинематографа, особенно в сфере телесериалов, есть несколько основных проблем.

«Во-первых, в зарубежные сериалы вкладывают в десять раз больше денег, чем у нас.

Во-вторых, причина в недостатке и малочисленности сценаристов. К примеру, каждая серия знаменитого сериала Friends (Друзья) прошла обсуждение, в котором принимали участие около 20 человек.

К сожалению, у нас очень мало денежных средств выделяется именно на сценарий телесериала, его пишут молодые специалисты. Такой специалист, конечно же, из-за малого опыта делает это только чтобы отчитаться за полученные деньги».

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