«Некоторые уроки новейшей истории». «Токаев получил реальную массовую поддержку населения». «Тест на «эпоху перемен». Сможем ли сдать экзамен перед историей?». «В каких политических реформах нуждается сегодня Казахстан?»

Сетевой Казахстан 18 января 2022г.

TURANPRESS . KZ . Данияр АШИМБАЕВ – «Некоторые уроки новейшей истории» — Уже не раз отмечалось, что 10-летние юбилеи независимости в Казахстане сопровождаются политическими катаклизмами. Не стало исключением и 30-летие, правда, с небольшим опозданием. Конечно, бывали и другие острые кризисы, и тяжёлые периоды, но символизм и острота 10-летий все же перевешивает… Январский кризис был преодолен лишь с внешней помощью, но без модернизации всей системы глобальные проблемы решить уже невозможно. Некоторые направления президент Токаев уже озвучил, по остальным предстоит серьёзная экспертная и общественная дискуссия. Необходимо понимать, что реализация многих системных мер займёт не один год и потребует немалой политической воли. Вопрос в том: есть ли время в запасе?

INFORMBURO . KZ . «Токаев получил реальную массовую поддержку населения» — Экономист Айдархан КУСАИНОВ поделился мнением о действиях главы государства в кризисной ситуации — Во-первых, мы увидели президента, который в критической ситуации находился на передовой, принял на себя всю полноту ответственности, действовал жёстко и решительно, используя все возможности во благо народа. Особенно подчеркну, что действовал он так в условиях заговора (то есть предательства) в высших эшелонах власти против страны и народа. Во-вторых, стало очевидно, что в высших эшелонах власти долгое время были люди, которые действовали исключительно в личных целях, а не для страны и народа. Для достижения этих личных выгод они вступили в союз с международными террористами, принеся в жертву собственную страну и народ.

MATRITCA . KZ . Ерлан САИРОВ, депутат Мажилиса Парламента РК – «Тест на «эпоху перемен». Сможем ли сдать экзамен перед историей?» — Многое мы понимаем, ошибки осознаем, да жаль, с большим опозданием. События «трагического января» стали неожиданностью и шоком не только для рядовых казахстанцев. Да, были негативные прогнозы, связанные с ухудшением социального положения граждан, об этом говорили и эксперты и депутаты с трибуны Парламента, но никто не ожидал столь драматических плачевных процессов. В тот миг января Казахстан стоял на краю пропасти. Мы были в шаге не только от гражданской братоубийственной войны, мы могли потерять государственность и территориальную целостность Казахстана.

NOVGAZ . COM . «Зять и поделить» — Всего за одну неделю семья первого президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА превратилась в униженных и угнетенных. После самых массовых протестов в истории республики, после которых начались беспорядки с сотнями жертв (погибло 225 человек даже по официальной версии), нынешний глава государства Касым-Жомарт ТОКАЕВ объявил 11 января эпоху раскулачивания. Правда, формулировки изначально он для этого выбрал максимально обтекаемые…

MK . RU . «Тайны дома Назарбаевых: родовое село покинули все члены семьи Елбасы» — Больше двух недель ничего не слышно о бывшем президенте Казахстана Нурсултане НАЗАРБАЕВЕ. Вчера мы посетили его родовое село Шамалган. Там рассказали, что Отец нации приезжал туда 2-3 января, затем уехал вместе с родственниками в Киргизию и улетел в ОАЭ. Сегодня мы еще раз отправились в Шамалган, чтобы поговорить с ближайшими соседями брата и сестры Назарбаева и убедиться, действительно ли их дома пустуют.

FORBES . KZ . «Бажкенова: Почему российские журналисты смелее пишут о Казахстане? Не боятся, что их посадят» — Издатель Forbes в Казахстане и Грузии Арманжан БАЙТАСОВ подготовил очередной выпуск для своего YouTube-канала Baitassov Live. Героем нового видеоролика стала журналист, основатель и главный редактор онлайн-портала Orda.kz Гульнар БАЖКЕНОВА. Собеседники поговорили о событиях начала 2022 года в Алматы и Казахстане, о влиянии российских СМИ и свободе слова в Казахстане.

EXCLUSIVE . KZ . «Олжас Худайбергенов: «Возможность экономических реформ в существующей политической системе исчерпана»» — Экономист Олжас ХУДАЙБЕРГЕНОВ считает, что у действующего президента критически мало времени и критически маленькая скамейка запасных. Но он надеется, что в ближайшее время ситуация изменится, если Токаев начнет доверять своему обществу — Однозначно, перед тем, как делать экономические реформы, нужны политические изменения. В существующей системе есть много ненужных или неэффективно работающих политических институтов. Те же самые партии, если не считать отдельных персоналий, показали абсолютную никчемность во время последних событий – все выжидали. Второе – должны обновиться ключевые люди и только они могут провести экономических реформы.

RATEL . KZ . Жарас АХМЕТОВ – «Сумбур вместо музыки» — Проблема в том, что там, где оно может быть успешным, государство дирижировать не хочет. Разумеется, есть соответствующие стратегические документы, но к их реализации у государства душа не лежит. Но, если бы государство всерьез и по-настоящему взялось бы за городское развитие, включая социальную инфраструктуру, то, очень даже вероятно, и январских протестов бы не было, потому что мы жили бы в другой стране. Но пока, почему-то, государство предпочитает сумбур вместо музыки.

QMONITOR . KZ . «В каких политических реформах нуждается сегодня Казахстан?» — Страна вновь оказалась на пороге крупных политических реформ — президент озвучит их в сентябре в рамках своего очередного Послании народу Казахстана. Причем, как пообещал Касым-Жомарт ТОКАЕВ, теперь они будут подготовлены на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами. Мы тоже решили присоединиться к этой важной дискуссии, предоставив на страницах нашего издания площадку для обмена мнениями авторитетным экспертам.

365 INFO . KZ . «Бандитов пытаются выдать за мирных протестующих» — Появились заинтересованные в том, чтобы выдать участников массовых беспорядков за мирных протестующих, написал политолог Данияр АШИМБАЕВ в своем Telegram-канале. Причем участников нужно показать еще и жертвами произвола.

VLAST . KZ . «Жертвы января» — Генпрокуратура Казахстана поздним вечером 15 января обнародовала данные о погибших и раненых в результате событий в стране в первые дни нового года: 225 человек. Надзорному ведомству понадобилось 10 дней для того, чтобы привести первые сведения. Все это время правозащитники, активисты и журналисты собирали и публиковали данные о тех, кто погиб, пострадал или был задержан. Довольно быстро начал расти и список тех, кто заявил о жестоком насилии со стороны силовиков к задержанным. Журналисты Vласти в течение нескольких дней смогли идентифицировать по различным спискам 63 имени погибших: 46 гражданских лиц и 17 силовиков — их имена были обнародованы госорганами сразу.

TENGRINEWS . KZ . ««Алматинцы душевные, а эти мародеры — наш позор!» Как среди хаоса жизни спасали» — Общая беда сплотила всех алматинцев. На фоне хаоса, который творился в последние дни, сотни людей без сна и отдыха пытаются помочь тем, кто пострадал от рук бандитов. Этот репортаж не про мрак, он про свет и надежду. Потому что, пока есть такие люди, еще не все потеряно. Алматинцы и правда особенные. О них этот материал.

IA — CENTR . RU . «Уральское братство: как Россия и Казахстан выстраивают гидрополитику на реке Урал» — Наш мир незаметно входит в век, в котором вода становится основным стратегическим ресурсом, обеспечивающим безопасность и национальный суверенитет государств. Развитие этой тенденции создает предпосылки для формирования общей скоординированной гидрополитики. По крайней мере, она необходима на уровне государств, совместно использующих трансграничные водоемы. Такой подход позволит совместно защитить «водный суверенитет» государств, связанных между собой трансграничными реками и иными водными объектами. Об этом – в материале руководителя Информационно-аналитического центра «Институт Евразийской политики» в Казахстане Максима КРАМАРЕНКО.

KURSIV . KZ . «Как будут учиться дети и студенты в Казахстане в 2022 году» — С 17 января в школах Казахстана стартовала третья учебная четверть, через неделю у студентов начнется весенний семестр. Как будет проходить процесс обучения на фоне резко ухудшающейся эпидемиологической обстановки, рассказали представители Министерства образования и науки РК. Учиться в третьей четверти казахстанские дети будут в разных форматах. Все зависит от класса, региона, эпидситуации и размера школы.

TIME . KZ . «Громить — не строить» — В результате беспорядков пострадали 1259 алматинцев, ущерб мегаполису оценивается в 112,6 миллиарда тенге. В Алматы в понедельник на заседании штаба по восстановлению жизнеобеспечения города руководители различных ведомств отчитались о количестве пострадавших и их состоянии, результатах экспертизы по оценке ущерба городским зданиям и инфраструктуре, возобновлению работы различных объектов и т.д. Предстоит большая работа.

AZATTYQ . ORG . ««Борьба еще не окончена». Размышления участника подавленного протеста в Уральске» — Казахстанец, который «не интересовался политикой», рассказывает, как бедность в богатой ресурсами стране побудила его проявить политическую активность и выйти на митинг. Он утверждает, что, несмотря на избиение полицией, продолжит бороться за лучшее будущее.

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