Что делать с наследием старого режима

Власть должна понять главное: нужно перестраивать, а не перенастраивать скомпрометировавшую себя экономическую модель

И вот, сидим мы на обломках самовластья, и думаем, что же со всем этим делать. И хотя архитектура будущей экономической модели государства еще не имеет не то что определенной концепции, но и конкретных очертаний, ясно только одно: подчинение интересам правящей элиты нужно сносить, а не перенастраивать.

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В новую реальность плохо вписываются все эти национальные проекты, над которым около года (!) работала команда недавно уволенного со службы, и, казалось, незаменимого высокооплачиваемого реформатора, который начинал с кластеров, потом являлся идейным вдохновителем создания экономических монстров и убийц конкуренции на строящемся рынке – так называемых управляющих холдингов. И, кстати, это он создал еще одну махину – МФЦА, как всегда, проект громкий, но почти нерентабельный – сидит правящая верхушка, во главе с дорогостоящими экспатами, на бюджетных дотациях, и в ус не дует. Ну, да, деньги – ничто, имидж – все!

Что будет с этими национальными проектами, которые, по сути, являются консолидацией действующих государственных программ, с плохо прописанными целями и ответственностью? Может быть, поменьше глобализма и побольше маленьких шагов навстречу простому народу, уже уставшему ждать изменений к лучшему?

Что будет с искусственно созданной империей среднего зятя первого президента – НПП «Атамекен»? В существующем виде она тоже не годится для будущего. Мощное лобби для крупного бизнеса, очень часто принадлежащего «сильным мира сего» и в куда меньшей степени защитника настоящего бизнеса, который почти не имел шансов вырасти из малого в средний, а из среднего – в крупный.

Казалось бы, общественное объединение, было нещадно коммерциализировано благодаря неуемной страсти зятя к деньгам и надежным, постоянным денежным потокам – весь бизнес стонал от того, что нужно вносить солидные и обязательные (закон даже придумали) платежи на поддержание бюрократической структуры, которая разрасталась, как раковая опухоль, и множила свои компетенции, уже не относящиеся к делу.

Сейчас, когда над НПП собрались тучи, уже появляются публикации в том духе, что без НПП не прожить – именно она, как выясняется, очень часто стояла на страже бизнеса, когда суды отказывались помочь в рэкете и беспощадном рейдерстве.

Впрочем, это сигналы для власти: нельзя откладывать с политическими реформами, откладывать их на осень, и затягивание вопроса с судами и назначением судей, которые обязаны соблюдать букву неплохо написанных (признаем это) законов, смерти подобны. Суды и судьи должны подчиняться не элите, а закону. Они вообще и в принципе должны перестать быть обслуживающим персоналом!

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Отдельной главы заслуживает так называемый фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Это уничижительное «так называемый» идет от того, что этот фонд, призванный стать драйвером для роста благосостояния населения, общества и государства, в целом, банально стал кормушкой для избранных, а, вернее, не для избранных – их как раз никто и не избирал, а для приближенных к властвующей элите. Они сами себя назначали на высокие посты, не имея ни малейшего представления о том, что и как нужно делать в условиях развивающего рынка, узаконивали высокие заработные платы и бесконечные бонусы, которые практически никак не зависели от результатов труда – главное, чтобы они были не меньше, чем в действительно рыночных транснациональных компаниях, тщательно оберегали свой статус и вообще были против того, чтобы этих лелеемых структур коснулся ветер перемен. Ведь как здорово, что есть такая синекура: и жизнь хороша, и жить хорошо!

После создания ФНБ «Самрук-Казына» в 2008 году прошло много лет, прежде чем на самом высшем уровне поняли, что никаких чудес не происходит, и тогда в 2017 году (да, 10 лет, по законам бизнеса – целая вечность) было принято решение непростое.

На должность главы фонда был назначен проверенный и, казалось, надежный, соратник главы государства, который должен был или поставить точку в развитии ФНБ (трансформация с 2014 года стала профанацией), или вывести фонд на новую траекторию развития.

Ведь задумка сама по себе классная была – перед глазами сингапурский Темасек – прообраз «Самрук-Казыны». Но наши, как всегда, взяв просто успешный международный опыт за основу, привнесли столько «своего», исковеркав все до неузнаваемости. В итоге вопрос стоял ребром: а не передать ли управление нацкомпаниями правительству?

Теперь мы можем только констатировать: Ахметжан Есимов все сделал для того, чтобы – нет, не фонд начал наконец хотя бы издалека соответствовать своему прообразу, а для того, чтобы сохранить его, и обеспечить синекуру для ничего не умеющих и ничего не понимающих в бизнесе отпрысков элиты.

А позже выяснилось, что фонд включился в двойную игру. Вместо того, чтобы, наконец, показывать чудеса управления национальными компаниями, которые и без этой «дойной» надстройки в виде управляющих фондом, способны на эффективное управление, они занесли главе государства, Нурсултану Назарбаеву, новую концепцию управления активами ФНБ. Дескать, фонд сосредоточится на инвестировании своих активов – интернет-газета Zonakz писала об этом. С тех пор никто никаких бешеных доходов от инвестиций в зарубежные акции не видел, никто о них не вспоминал и не отчитывался, и вообще – все былью поросло…

Из незакрытых гештальтов: успешная приватизация многочисленных, если не сказать, бесчисленных компаний, которые подвизались на плохо контролируемых госзакупках (у ФНБ была собственная система), IPO национальных грантов (всегда находились «объективные» причины, почему этого не стоит делать). А обосновать свои мизерные дивиденды единственному акционеру – правительству, — так это было вообще святым делом.

И это далеко не полный список.

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Никто, конечно, не планировал такого быстрого исхода. Но – приехали! Дальше дороги нет. Только пешком, своими силами, своим умом, и, не хочется верить, что своими связями…

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