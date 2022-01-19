Война Миров. Россия давит на Запад

Напряжение с двух сторон пока не разряжается и не прорывается

Кремль предпринял геополитическое наступление на Запад после тридцати лет отступлений с редкими контрударами (война с Грузией, Крым). В такой ситуации могут быть либо отступление противоположной стороны, либо встречный бой. Москва требует у Вашингтона и Брюсселя дать письменный ответ что выбирают «партнеры». США и НАТО «крутят динамо», но требуемого от них документа пока не прислали.

Виктория Нуланд рассказывает о 18 сценариях действий Белого дома и его союзников в случае российского вторжения на Украину, но Вашингтон так и не дал ясного ответа (с печатью и подписями) в формате «да» или «нет» на предложение Москвы убираться на рубежи 1997 года.

Кремлю вторгаться в Незалежную вообще нет никакого смысла. Украинская государственность деградирует по экспоненте, что подтверждается всеми последними событиями. Суд над экс-президентом Петром Порошенко вообще стал причудливой смесью политического шоу и цирка. А до этого были постановка женщин на воинский учет, введение в школах обязательного предмета «Защита Украины» и обострение социально-экономических проблем по широкому спектру.

Российская армия на украинской границе все больше похожа на полицейский корпус с тяжелым вооружением, которому предстоит занимать оставшиеся без власти территории, чтобы поддерживать хоть какой-то порядок и пресекать деятельность бандформирований. Не факт, что уже в ближайшее время, но долго ждать точно не придется.

Мы много раз писали о том, что российский президент Владимир Путин крайне осторожный политик, органически не способный на авантюры. Поэтому лобовая атака Кремля на коллективный Запад означает лишь то, что дела у последнего чрезвычайно плохи. Это не Россия укрепилась до невозможности – это США и Европа резко сдали из-за злоупотреблений финансового капитала и неадекватности управленческой элиты современным вызовам.

Особо жалкой по итогам 2021 года предстала Европа. С 2009 года в Евросоюзе проводился форсированный переход на «зеленую энергетику», еще раньше началась политика по диверсификации энергетических поставок на европейский рынок. А потом показали себя чудовищные цены на газ из-за целенаправленного разрушения Брюсселем гронингенской модели ценообразования с двойным ударом по домохозяйствам и промышленности.

Проявились вещи, о которых раньше предупреждали только специалисты. Например, в Европе выросли цены на магний с $2 тысяч за тонну в начале 2021 года до $10-14 тысяч в октябре. Причина в том, что не желая платить «углеродный налог» европейцам, Китай тоже двинулся по пути «углеродной нейтральности». Из-за этого Поднебесная в сентябре оказалась в энергокризисе и директивным распоряжением из Пекина были закрыты 35 из 50 плавильных китайских заводов, а на остальных производство снизили вдвое. 95% магния на европейском рынке из КНР.

Когда жареный петух клюнул, то и в Китае резко запустили ранее законсервированные 550 угольных шахт, и в Евросоюзе газ вместе с АЭС стали «зелеными» видами энергии. Однако все это не отменяет очевидного факта: европейские «хотелки» о зеленом будущем в современных экономических, энергетических и технологических реалиях оказались провальными. Ну а когда лидер демонстрирует всем свою несостоятельность, то для него неизбежно наступают последствия.

Формат переговоров Кремля и Белого дома о будущем Европы без ее участия – это не только унижение европейских политических элит. Это еще и констатация их геополитического если не дефолта, то резкой девальвации активов. Многие перемены в современном мире происходят настолько стремительно, что у наблюдателей не хватает психологического ресурса к их восприятию. Но факты – упрямая вещь.

Гегемон глобального мира США вступил в фазу усиливающейся «замятни». Демократы, республиканцы и рой всевозможных движений от расовых и правозащитных до ЛГБТ-шных и криминальных выясняют отношения и заявляют о своих амбициях с таким остервенением, что только пыль стоит.

Ну а какой кризис Империи без варваров на границах? Вот и Кремль чутко уловил момент, когда можно начинать «качать» геополитические права. Первую реакцию коллективного Запада в лице США и НАТО можно сформулировать как «что они себе в Москве воображают?!.». А в ответ «вы ускорьтесь со своей позицией, а то мы теряем терпение!».

Механистическое сопоставление параметров экономической и военной мощи стран-членов блока НАТО с Россией не дает адекватной картины соотношения сил. Это как рассматривать битву при Адрианополе 378 года, где вместо частей императора Валента стояли бы легионы Юлия Цезаря. Но в том знаковом сражении мировой истории были римские войска конца четвертого века, и вестготы Фритигерна разгромили их вдребезги.

Император Валент, кстати, торопился дать бой не дождавшись дополнительных подкреплений не только потому, что недооценил боеспособности противника, но и в силу реальной опасности вторжения персов в Сирию. Персия для современного Вашингтона – это Китай. Китайцы, среди прочего, уже находятся в Сирии Башара Асада, но главная «сирия» в случае с КНР и США – это Тайвань. И в Москве об этом тоже знают.

Пока российский президент подвергается критике с державно-патриотического фланга своего общества за отсутствие стратегического плана и бессистемные действия, из-за океана его поведение воспринимается совершенно иначе. Так, Джон Болтон, в прошлом советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности, считает, что Владимир Путин ведет сложную и долгосрочную игру, где Украина только одна из фигур.

Какие-то вещи в ходе российско-американского геополитического торга начинают уходить за пределы разумного. Например, российские дипломаты намекают на размещение войск РФ в Латинской Америке. При этом как-то упускается из вида, что Куба не забыла обиду, которая была нанесена ей после закрытия базы Лурдес. В Гаване считают, что Москва ее в тот момент предала. Хуан Гуайдо, самопровозглашенный президент Венесуэлы, тем временем высказался против российских баз в этой стране, хотя никаких властных полномочий у него нет.

Обе стороны используют какие-то шизофренические приемы, но наблюдающим за происходящими событиями не очень смешно. Ядерные арсеналы у противоборствующих игроков самые настоящие и многочисленные, а потому риск их применения на почве неадекватности высшего политического руководства постоянно повышается.

На фоне протестов и беспорядков в Казахстане ряд экспертов высказывал предположения, что переговорная позиция Кремля ослабнет из-за проблем в российском подбрюшье. Но после молниеносной миссии ОДКБ и укрепления власти Касым-Жомарта Токаева экспертные оценки сменились на противоположные. Теперь у Москвы еще больше оснований гнуть свою линию дальше.

Европа и США тем временем не демонстрируют единства по российскому вопросу. Например, Вашингтон заявляет, что отключит Россию от системы SWIFT в случае вторжения на Украину. Часть европейских союзников по НАТО говорит американцам, что не надо этого делать (не понятно как тогда платить за поставки газа). В Белом доме настаивают, что все равно отключат. В Брюсселе тогда напоминают, что SWIFT находится в юрисдикции Европейского союза и Объединенная Европа санкции на отключение российских банков не даст.

Вероятно, НАТО не может дать Москве письменного ответа в том числе и потому, что единой позиции у альянса нет. Белый дом здесь вроде как единоличный игрок, но накал внутриполитической борьбы и всевозможных проблем не позволяет команде президента Байдена сыграть откровенно и прямолинейно. Четкая позиция без экивоков – это ведь тоже проявление силы, а ее не хватает.

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