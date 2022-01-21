Кто последний в очереди благотворителей?

Если фонд «Народу Казахстана» создается на долгосрочную перспективу, то разумно сделать его инвестиционным

То, что в свое время не сделал Фонд национального благосостояния, — делиться с народом и отвечать на все социальные вызовы современного общества, теперь должен сделать новый фонд «Народу Казахстана – о его миссии интернет-газета ZONAKZ писала. Правда, перед ним стоит еще одна большая задача – экспроприировать богатства у сказочно обогатившейся за 30 лет элиты.

По идее, она должна сдать «излишки» добровольно. Но как вы себе это представляете? Покинувшие Родину олигархи и члены большой семьи основателя казахской государственности, ныне обживающие свои роскошные замки и особняки на берегу Темзы, выставят их на продажу и отправят нескончаемым денежным переводом эти сотни миллионов фунтов стерлингов в Казахстан, на нужды народа? А, может быть, они закроют все свои бесчисленные счета в оффшорах, оставив себе от накопленного «непосильным трудом» лишь на пропитание? Или, вообразим себе, кто-то из них покается, и признает, что да, бедным казахстанцам эти несусветные богатства нужнее, чем им?

Розовые очки нужно снять. Фонду «Народу Казахстана» придется нелегко, если он будет ждать добровольных пожертвований. Одно дело – через правительство утвердить ренту для богатых компаний, другое – дождаться широких жестов от богачей.

Первым 10 млрд. тенге в фонд перечислил Kaspi bank. Богатая корпорация. Но ей тут же «прилетело» от одного из депутатов и, кстати, члена Попечительского совета только что созданного фонда: дескать, где Ломтадзе взял $1 млрд.? Понятно, что у нашего нищего населения… И плевать депутату, что это публичный банк, акции которого котируются на международном фондовом рынке, и что все богатства оттуда, а не из кошельков клиентов банка…

А тут новый премьер-министр подал плохой пример, публично перечислив в фонд свою однодневную заработную плату, хотя мог сделать это тихо. И что тут началось! Маленькие и большие начальники разных государственных контор и ведомств устроили социалистическое соревнование по добровольному перечислению своими сотрудниками однодневного заработка»!

«С этими перечислениями в Фонд есть важная деталь — добрая воля человека. Когда что-то делается добровольно, то взращивается гражданская сознательность, конструкция становится устойчивой. Ни один человек в Фонде, ни тем более Президент не хотят никакой принудиловки и кампанейщины, как это раньше творилось с инициативами, которые исходили от государства. Большинство бюджетников и госслужащих имеют низкие зарплаты и, к сожалению, мне в личку поступают сообщения, что некоторые ретивые руководители пытаются выслужиться и в добровольно-принудительном порядке обязывают сотрудников перечислить. Естественно, внешне все будет подано как добровольно. Ондай істің берекесі жоқ!», — написал на своей личной странице в Facebook член Попечительского совета фонд Олжас Худайбергенов.

Он подсчитал, что однодневная зарплата означает, что перечисляется около 5% зарплаты, так как в месяце обычно 21-22 рабочих дня. «Это существенная сумма для тех, кто экономит каждый тиын, чтобы потратить на семью, на детей. И пусть лучше потратят на семью, на детей. Чиновники не должны считать, что организация таких коллективных перечислений как-то улучшит их карьерную позицию», — считает Олжас.

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В социальных сетях начался гражданский дискурс о том, каким должен быть фонд и принципы его работы.

«Удивляет. В пятницу вечером объявили реквизиты нового фонда для сбора денег в Казахстане, а уже руководители многих государственных и частных компаний взяли инициативу и решили «переводить однодневную зарплату своих сотрудников». Поразительно, удивляет принятие руководством такого решения в выходные дни, когда уикенды, в субботу и воскресенье. Знаете ли, собрать (беспокоить) в дни законного отдыха сотрудников – это признак плохого руководителя! Может вы их не беспокоили, а сами за них решали?

И вообще, добровольно принудить своих сотрудников отдать обратно их часть денег ради общего чего-то, считаю неправильным и устаревшим «коммунистическим» методом. Поверьте, зарплата – это честно заработанные деньги сотрудника и только он вправе распоряжаться судьбой своих денег, он сам решает куда потратить, как поступить. Это его денежное имущество». (Омирбек Курбанбаев).

«Этот горшочек должен перестать варить. Деньги в фонд должны перечислять олигархи из списка Forbes, а не МЧСники, госслужащие и военные. Практически любая даже самая благая инициатива, в Казахстане ломается при исполнении и превращается в кампанейщину. Важно напомнить, что фонд был создан, как механизм, чтобы «… группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам» смогла «отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе». Журналистам, блогерам, попечителям нужно публично взять последний список Forbes и открыжить каждого из 50-и олигархов, сколько они перечислили в этот фонд». (Рахим Ошакбаев).

«Фонд должен еженедельно, а еще лучше ежесуточно, размещать на своем портале или в СМИ информацию о приходе-расходе средств, чтобы мог видеть весь народ… и еще предлагаю ревизионную комиссию через каждые полгода. Жамишев, конечно, честный и порядочный человек, но казахи не зря говорят: «Даже мулла сходит с праведного пути, когда видит блеск золота»… Все мы люди, надеюсь понимаете, о чем это я». (Салауат Дарибаев).

«По-хорошему этот фонд был бы и не нужен, если бы политическая воля включилась на цивилизованный и правовой возврат незаконно и награбленных средств в государственную казну. Я надеялась — это такая форма дипломатического «китайского предупреждения». Но по-хорошему вряд ли подействует на тех, кто ради этих денег продал свою страну и народ». (Жанар Калиева).

«Стратегии устаревают на следующий день после утверждения, так как разбиваются о скалы реализации, ОЗВУЧИТЬ инициативу и РЕАЛИЗОВАТЬ не одно и то же, субъекты списка «Форбс» тоже в тумбочке свои активы не хранят, оценка их состояния-то получена аналитическим путем, по факту такая ли — никто не знает… Как изъять средства и направить в фонд, когда во всем мире первичный постулат — это священность и неотъемлемость частной собственности, по факту можно это сделать через суды или путем переговоров — ну это же процедуры, время и достаточно длительное. (…) Пока, судя по дословной фразе из текста Президента страны, — им пока это предложено сделать ДОБРОВОЛЬНО». (Мурат Бекмамбетов).

«Где вклады 162 сверхбогатых, контролирующих 55% богатства Казахстана, которые создали свои состояния за счёт родственных и деловых связей с НАН?». (Саят Комбаров).

«Предлагаю список олигархов из 50 чел. увеличить до 162 (в 2019 году 162 людям принадлежало более 50% богатств страны). А напрягать врачей, учителей, полицию, пожарных, представителей культуры и спорта, чтобы пополнили фонд не нужно». (Арман Кан).

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«Вчера как началось и до сейчас волонтёры и просто нуждающиеся массово отмечают меня в своих постах, сторисах, и пишут в личку инстаграма сообщения о сборе денег с просьбами помочь на разные лечения маленьких наших граждан. Я не знаю пока что им ответить. Как помочь им. У нас много реально нуждающихся в помощи и поддержке болеющих и нуждающихся в лечении детей», — а это будни уже одного членов Попечительского совета фонда Алмаза Ержана, который является защитником прав людей с ограниченными возможностями.

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Если бы в свое время Альфред Нобель, создав фонд по поддержке выдающихся ученых в разных областях науки, просто бы завещал присваивать награждать из тех денег, что он оставил после себя, их хватило бы на выплату лишь пяти Нобелевских премий. Но он был умнее, велев направлять на выплату премий только проценты, полученные на стоимость активов фонда.

Так Фонд Нобеля превратился в инвестиционную компанию, а история меценатства длится уже более 120 лет, став, пожалуй, самой выдающейся за всю историю человечества.

Если только что созданный фонд «Народу Казахстана» превратится лишь в справедливого (и то хорошо?) распорядителя денег богатых в пользу бедных и страждущих, то никакой грандиозной истории не получится. Мы же не хотим через 2-3 года повесить на фонде замок?

Быть распорядителем – слишком мало для того, чтобы быть успешным, справляться с проблемами общества, пройти проверку временем.

Конечно, можно стать просто кассой с двумя очередями: в одной желающие поделиться, в другой – желающие если не поживиться, то получить личную выгоду. Первая очередь будет гораздо короче, чем вторая. Первые дни существования фонда уже демонстрируют нам этот тренд…

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