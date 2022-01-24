Успех казахстанского фигуриста, медали конькобежцев на этапе юниорского Кубка мира, итоги отборочной кампании к зимней Олимпиаде-2022 и старт нашей сборной по футзалу на чемпионате Европы

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фигурное катание: прорыв Михаила Шайдорова

Вчера завершился Чемпионат четырех континентов, в котором приняли участие фигуристы из Азии, Америки и Океании (Австралия и Новая Зеландия). Африку на сей раз никто не представлял – видимо, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в ЮАР, едва ли не единственной стране Черного континента, где серьезно культивируют этот вид спорта. А проходил турнир в …европейской стране. Дело в том, что Китай, получивший право провести его, осенью «пошел в отказ». И тогда готовность принять соревнования выразил Таллинн, столица Эстонии.

На снимке: Михаил Шайдоров с тренером Алексеем Урмановым (справа). (Фото sports.ru)

То обстоятельство, что чемпионат проводился за две недели до открытия зимней Олимпиады, не могло не сказаться на составе участников: ведущие фигуристы не стали на него отвлекаться. А тем более такие, как двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю, победитель трех последних мировых первенств американец Нейтан Чен… Однако это не преуменьшает значимости 5-го места казахстанца Михаила Шайдорова, который пропустил вперед себя только корейца Юн-Хван Ча и трех спортсменов из Страны восходящего солнца. А главное – он почти на 30 баллов улучшил личный рекорд, набрав в сумме за короткую и произвольную программы 234,67. С таким результатом наш фигурист мог бы отобраться на Олимпиаду. Однако, как говорится, поезд уже ушел.

Михаил родился и вырос в Алматы, но сейчас живет в Сочи, где тренируется у олимпийского чемпиона 1994-го Алексея Урманова. Ему 17 лет, так что он, вполне возможно, будет прогрессировать и дальше.

Второй наш участник, 18-летний Диас Жиренбаев, стал в итоге 13-м. Он тоже улучшил свой личный рекорд в сумме, хотя и ненамного – с 179,02 до 192,92. Впрочем, с таким результатом на что-то серьезное рассчитывать трудно. Что касается соревнований женщин, то они прошли без казахстанских фигуристок: после ухода из спорта Элизабет Турсынбаевой у нас не осталось девушек, которые смогли бы выполнить квалификационный норматив (минимальный уровень сложности технических элементов) для участия в Чемпионате четырех континентов.

Скоростной бег на коньках: пять медалей юниоров

Сразу несколько медалей завоевали наши «ледовые скороходы» на этапе Кубка мира среди юниоров, который в минувший уик-энд принимал австрийский Инсбрук. Особенно отличилась Алина Дауранова: она стала серебряным призером на 1000-метровке (проиграла только голландке Пьен Смит) и бронзовым на дистанции 1500 метров. Кроме того, вместе с подругами по сборной РК Инессой Шумековой и Дарьей Гавриловой ей удалось добыть «серебро» в командной спринтерской гонке – здесь опять же первенствовали голландки.

На снимке: Алина Дауранова. (Фото sport.inform.kz)

В мужских соревнованиях отлично проявил себя Евгений Кошкин. Сначала он вместе с Никитой Важениным и Андреем Семеновым принес Казахстану «бронзу» в командном спринте, а на следующий день уже сам завоевал медаль такого же достоинства на самой короткой дистанции 500 метров. Кстати, Кошкин уже входит в состав и национальной сборной – он участвовал в недавних лицензионных этапах Кубка мира, на которых разыгрывались олимпийские путевки.

Олимпиада-2022: Казахстан недобрал много квот

Завершилась отборочная кампания к зимней Олимпиаде, открытие которой состоится через полторы недели, 4 февраля, в Пекине. Для казахстанских спортсменов она сложилась в целом неудачно: право поехать на главные соревнования четырехлетия завоевали только 34 из них – на 12 меньше, чем на предыдущую Олимпиаду-2018. А по сравнению с зимними Играми 2014-го, в которых приняли участие 52 наших соотечественника, количественное представительство Казахстана сократилось более чем в полтора раза.

Наибольшие потери мы понесли в биатлоне: если четыре года назад у нас было 10 квот, то теперь – лишь 3 (две мужские и одна женская). В этом виде спорта, одном из самых популярных среди тех, что входят в программу зимних Олимпиад, сборная Казахстана переживает серьезный кризис. А вызван он, прежде всего, неудовлетворительной работой по подготовке резерва.

Впервые за последние двенадцать лет без казахстанских спортсменов пройдут олимпийские соревнования по фигурному катанию. Если прежде мы «выезжали» за счет Дениса Тена и Элизабет Турсынбаевой (перед ОИ-2018 они добыли три квоты), то сегодня в нашей стране есть только один более или менее конкурентоспособный фигурист – упомянутый выше Михаил Шайдоров. А, например, в женском одиночном катании никто из казахстанских девушек не входит даже в первую мировую сотню.

По две путевки в сравнении с предыдущими зимними Играми мы недобрали в шорт-треке и в лыжной акробатике, по одной – в скоростном беге на коньках и в санном спорте. В лыжных гонках количество завоеванных квот такое же, что и четыре года назад, – семь (а в период с 1994-го по 2014-й у нас их всегда было не менее десяти). Прибавку же дали только могул и прыжки с трамплина – соответственно плюс две и плюс одну. Кроме того, Казахстан впервые получил право делегировать на Олимпиаду одного участника в лыжном двоеборье.

Футзал: начали с трудной ничьей

В голландском Гронингене сборная Казахстана провела первый матч группового этапа чемпионата Европы. Ей противостояла команда Словении. Игра для наших футзалистов получилась очень сложной: им все время приходилось быть в роли догоняющих. В середине первого тайма соперники открыли счет, но вскоре Дуглас его сравнял. В начале второй половины поединка словенцы забили еще один гол, который спустя пару минут сквитал Биржан Оразов. А затем в ворота Игиты, голкипера казахстанской дружины, влетели два мяча. На то, чтобы отыграться, оставалось совсем мало времени, и, тем не менее, наша команда сумела это сделать. Жомарт Токаев сократил разницу в счете до минимума, а за минуту до финального свистка точный удар Дугласа позволил уйти от поражения – 4:4.

На снимке: Жомарт Токаев. Фото twitter.com/uefafutsal

Ничья была зафиксирована и в другом матче этой группы: итальянцы и финны забили в ворота друг друга по три мяча. Таким образом, теперь у всех команд квартета «В» есть по одному очку. Сегодня казахстанцы встретятся с финнами, а словенцы – с итальянцами. Напомним, что для выхода в «плэй-офф» надо занять в группе либо первое место, либо второе.

Теннис: первый блин комом

Крайне неудачно сложился для казахстанских теннисистов первый в нынешнем году турнир «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии. В основных сетках мужского и женского одиночных разрядов лишь двое из шести сумели пройти во второй круг, и оба там прекратили борьбу.

Елена Рыбакина (12-я в рейтинге WTA) начала турнир с непростой победы над нашей же Зариной Дияс. В двух первых сетах дело дошло до тай-брейков, а в третьем, решающем, сказался более высокий класс Елены – 6:7, 7:6, 6:1. Следующей ее соперницей стала входившая когда-то в топ-10, а ныне занимающая 74-ю позицию в рейтинге Чжай Шуан. Проиграв возрастной китаянке первую партию, в начале второй Рыбакина, сославшись на травму, признала свое поражение – 4:6, 0:1. Еще одна наша теннисистка, Юлия Путинцева (42-я), в стартовом круге не смогла оказать достойного сопротивления малоизвестной француженке Армони Тан (110-я) – 3:6, 3:6.

На первых же соперниках споткнулись дебютант турниров «Большого шлема» Тимофей Скатов (255-й в рейтинге АТР) и опытнейший Михаил Кукушкин (180-й), которые проиграли соответственно словаку Норберту Гомбошу (117-й) – 3:6, 2:6, 6:1, 4:6 и американцу Томми Полу (41-й) – 3:6, 4:6, 2:6. Александр Бублик (35-й), первая ракетка нашей страны, начал с победы над американцем Эрнесто Эскобедо (141-й) – 3:6, 7:6, 6:3, 6:3. Во втором круге ему противостоял очень известный, но уже далеко не молодой француз Гаэль Монфис (20-й), которому исполнилось 35 лет. Первые два сета казахстанец отдал, по сути, вчистую, в третьем вроде бы заиграл получше, но переломить ход поединка не сумел – 1:6, 0:6, 4:6.

***

© ZONAkz, 2022г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.