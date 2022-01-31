Футзальная сборная – в 1/4 финала чемпионата Европы, «серебро» и «бронза» конькобежек на юниорском ЧМ, успех нашей теннисистки на Australian Open и олимпийские шансы Казахстана

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Футзал: теперь — постсоветский «междусобойчик»

Сборная Казахстана вышла в четвертьфинал чемпионата Европы, проходящего в Голландии. Напомним, что в стартовом матче с командой Словении она с трудом вырвала ничью, отыгравшись за минуту до финального свистка. Но в двух следующих поединках ей удалось одержать победы с крупным счётом.

Начало игры с финнами не предвещало разгрома. Мало того, соперники забили первыми, и лишь незадолго до перерыва Биржан Оразов восстановил равновесие. На 4-й минуте второго тайма наша команда снова оказалась в роли проигрывающей, но вскоре голкипер Игита, получив мяч после распасовки, ударом с дальней дистанции вогнал мяч в нижний угол финских ворот. А затем результативные атаки получались только у сборной Казахстана. Дважды отличился Арнольд Кнауб, оформить «дубль» удалось также Оразову, а точку в матче поставил Азат Валиуллин – 6:2. В этот же день словенцы разошлись миром с итальянцами – 2:2.

На снимке: Биржан Оразов. (Фото с сайта УЕФА)

В заключительном туре группового раунда сначала на площадку вышли финны и словенцы. Первые одержали победу (2:1). Казахстанцев же в матче с итальянцами вполне устраивала ничья, тогда как соперникам для выхода в «плэй-офф» нужно было обязательно выигрывать. Уже к 8-й минуте наша команда забила два гола: сначала прострел с фланга замкнул Оразов, а затем примерно то же самое удалось Валиуллину. Вскоре итальянцы отыграли один мяч, и до середины второго тайма сохранялась минимальная разница в счёте. Её увеличил Оразов, мощно пробивший после длинной «стенки» с партнером по команде. А незадолго до конца матча Дуглас Жуниор от своих ворот отравил мяч в противоположные, оставленные голкипером пустыми, – 4:1.

Сегодня в поединке 1/4 финала казахстанцы встретятся с украинцами, занявшими второе место в группе «А». Победитель этого противостояния выйдет в полуфинале на российскую или грузинскую команду. Вот такой постсоветский «междусобойчик». В другой половине турнирной сетки сформировались следующие четвертьфинальные пары: Португалия – Финляндия, Испания – Словакия.

Скоростной бег на коньках: две медали чемпионата мира

Выступающая среди юниорок (до 20 лет) казахстанская конькобежка Алина Дауранова после успехов на этапе Кубка мира стала призёром и мирового первенства, которое завершилось вчера в австрийском Инсбруке. Она отличилась на коронной для себя дистанции 1000 метров.

На снимке: Алина Дауранова (слева). (Фото с сайта ISU)

Будучи одной из фавориток, Алина бежала в последней паре с голландкой Пьен Смит, лидером общего зачёта Кубка мира. К тому времени лидировала японка Юкино Йошида, показавшая время 1 минута 19,73 секунды, а следом за ней располагались две представительницы Нидерландов – 1.20,64 и 1.20,99 (кстати, конькобежки из этих двух стран являются сильнейшими и на взрослом уровне). Смит не сумела совладать со скоростью, допустила сбой и уже не могла претендовать на высокое место, а Дауранова финишировала с результатом 1.20,59, что принесло ей «серебро».

После этого Алина вместе с Инессой Шумековой и Дарьей Гавриловой принесла Казахстану «серебро» по итогам командного спринта. Быстрее наших девушек пробежали только спортсменки из Нидерландов и Южной Кореи.

Дауранова, которой в феврале исполнится 18 лет, считалась претенденткой на медаль и в беге на 1500 метров, но довольствовалась 10-й итоговой позицией. А на «пятисотке», самой короткой дистанции, она заняла 7-е место. Нельзя не отметить и 4-е место Евгения Кошкина в мужских забегах на 500 метров. Бронзовому призёру он проиграл одну десятую долю секунды.

Теннис: дошла до финала турнира «Большого шлема»!

26-летняя Анна Данилина добилась самого большого успеха в своей карьере: вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя (она родилась в семье выходцев из Ливана) казахстанская теннисистка пробилась в финал женского парного турнира на открытом чемпионате Австралии. Причём девушки объединились в дуэт совсем недавно. Следует сказать, что перед стартом Australian Open Анна занимала 334-ю позицию в рейтинге женщин-одиночниц и 53-ю в рейтинге парных игроков, а Беатрис, которая на год младше, – соответственно 83-ю и 150-ю. Но вместе они образовали грозную силу и стали одними из главных открытий первого в нынешнем году турнира «Большого шлема».

На снимке: Анна Данилина (справа) и Беатрис Хаддад Майя. (Фото с сайта Федерации тенниса Казахстана)

В стартовом круге Анна с Беатрис выиграли у другой интернациональной пары Анна Бондар (Венгрия) – Оксана Калашникова (Грузия) со счётом 6:4, 6:4. А вот в трёх следующих поединках им пришлось играть по три сета, причем каждый раз они уступали в первой партии, но брали верх в двух других. Так были пройдены чешки Тереза Мартинкова и Маркета Вондрушова (4:6, 6:3, 6:2), испанка Алёна Большова и норвежка Ульрика Эйкери (3:6, 6:4. 7:6), шведка Ребекка Петерсон и россиянка Анастасия Потапова Россия (4:6, 7:6, 6:3). В полуфинале казахстанской и бразильской теннисисткам противостояли японки Сюко Аояма и Эна Шибахара, «посеянные» на этом турнире под 2-м номером. Но и этот барьер был пройден – 6:4, 5:7, 6:4.

Наконец, вчера в финальном матче они встретились с сильнейшей на сегодня парой – чешками Барбарой Крейчиковой (кстати, 4-й в рейтинге женщин-одиночниц) и Катериной Синяковой. В первом сете дело дошло до тай-брейка, в котором успех сопутствовал Анне и Беатрис. В двух следующих партиях на корте тоже шла упорная борьба, но они завершились в пользу более сыгранных соперниц. Итоговый счёт – 7:6, 4:6, 4:6.

Зимняя Олимпиада-2022: будет ли хотя бы одна медаль?

В эту пятницу, 4 февраля, в Пекине состоится церемония открытия зимней Олимпиады – главного, наряду с чемпионатом мира по футболу, спортивного события нынешнего года. А днём раньше, 3 февраля, в борьбу вступят могулисты: они примут участие в квалификационных соревнованиях, по итогам которых определятся те, кто получит право продолжить спор за награды в следующих раундах.

Именно с этой дисциплиной лыжного фристайла связаны главные медальные надежды казахстанских болельщиков. В мужском могуле от нашей страны выступят Павел Колмаков и Дмитрий Рейхерд. Первый из них год назад стал бронзовым призёром мирового первенства, а в общем зачёте Кубка мира нынешнего сезона идёт 5-м. Для Рейхерда же предстоящая Олимпиада станет уже пятой в карьере (это повторение казахстанского рекорда, принадлежащего лыжнице Елене Антоновой, которая участвовала в зимних Играх в период с 1994-го по 2010-й). В его послужном списке немало призовых мест на этапах Кубка мира, 5-я итоговая позиция на ОИ-2014, но о том, на что он способен сейчас, судить трудно: нынешней зимой Дмитрий выступал очень редко. Мужской финал состоится 5 февраля.

А назавтра, в воскресенье, будут разыграны медали в женском могуле. Из четырех наших девушек, сумевших пройти отбор на Олимпиаду (в общей сложности будет 30 участниц), реально на медаль претендует только Юлия Галышева, бронзовый призёр ОИ-2018, золотая и серебряная медалистка двух последних мировых первенств. Впрочем, в нынешнем зимнем сезоне она не была похожа на саму себя (лишь 14-я позиция в общем зачёте Кубка мира). Но спортсменка она очень опытная, и будем надеяться, что ей удастся показать максимально высокий результат.

В понедельник, 7 февраля, мы будем болеть за Надежду Морозову. Эта молодая конькобежка два с половиной месяца назад сенсационно завоевала «бронзу» этапа Кубка мира на дистанции 1500 метров. К числу главных фаворитов она не относится, но за высокое место может побороться. В этот же день начнутся женские соревнования по лыжной акробатике, которые завершатся 8 февраля финалом. Лидер нашей команды Жанбота Алдабергенова нынешней зимой на этапах КМ становилась серебряным призёром, занимала 4-е и 5-е места, а в общем зачёте идёт 7-й. Завоевать медаль ей, конечно, будет очень сложно, но чем чёрт не шутит…

Словом, практически все казахстанские спортсмены, имеющие хоть какие-то шансы на призовые места, выступят в первые дни Олимпиады. Что касается остальных соревнований, то интерес с точки зрения медальных перспектив наших соотечественников представляют разве что забеги на 500 метров в шорт-треке.

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