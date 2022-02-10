Данияр Ашимбаев «разбушевался» — 6

Сетевые СМИ о публикациях известного политолога

Данияр АШИМБАЕВ – «Некоторые уроки новейшей истории» — Уже не раз отмечалось, что 10-летние юбилеи независимости в Казахстане сопровождаются политическими катаклизмами. Не стало исключением и 30-летие, правда, с небольшим опозданием. Конечно, бывали и другие острые кризисы, и тяжёлые периоды, но символизм и острота 10-летий все же перевешивает…

Главная проблема власти, общественного договора была в том, что периодически накапливался определённый слой неприкасаемых лиц, который быстро разрастался, заполнял собой верхушку аппарата, брал под контроль финансовые потоки и активы, обрастал командами, масс-медиа, а главное — стал принимать для себя отдельные правила игры, что ставило под сомнение всю идею справедливости.

Общество периодически взрывалось критикой, когда правосудие откровенно покупалось, но не желало перевода этого явления в разряд системных.

Концентрация экономической власти плохо отражалось на экономике в целом, а политической и кадровой — на социальной стабильности.

Наверху периодически росла популярность идеи «наследственной аристократии» вкупе с модой на показную роскошь (доступную остальным только в кредит).

Основными «традициями» госполитики стали бессмысленное доктринерство, неуемное реформаторство, нестабильность институтов управления, законодательства и целевых показателей собственной работы, минимизация информации при максимизации и гламуризации образа чиновников и институтов управления.

Государство стало, мягко говоря, становится не слишком эффективным.

Январский кризис был преодолен лишь с внешней помощью, но без модернизации всей системы глобальные проблемы решить уже невозможно.

Некоторые направления президент Токаев уже озвучил, по остальным предстоит серьёзная экспертная и общественная дискуссия.

Необходимо понимать, что реализация многих системных мер займёт не один год и потребует немалой политической воли. Вопрос в том: есть ли время в запасе?

«Зима патриарха» — Странная у нас порой бывает общественность. То «не хотим Назарбаева!», то «где же Назарбаев?!», то «зачем он выступил?!». Почему он не выступал? Первому президенту, позвольте напомнить, 82-й год пошёл. Перед новым годом он принимал участие в саммите СНГ в Санкт-Петербурге, и несложно было заметить, что годы свое берут. И это, насколько можно судить, являлось одной из причин, по которым произошли январские события…

Вместе с тем, январские события были восприняты в обществе не как победа над бандитами и террористами, а как «победа Токаева над Назарбаевым».

Естественно, это не так. Назарбаев выбрал Токаева как преемника, добился консолидации общества вокруг этого выбора, закрыл в итоге тему «транзитного президентства».

Мы все понимаем, что Назарбаев вполне мог стать пожизненным президентом (конституция это позволяла), мог выбрать другого человека в качестве своего наследника. Но он свой выбор сделал и следовал ему…

Назарбаев как никто другой понимает как нужна символическая победа над прошлым для будущего, формальный разрыв преемственности – для её же целостности.

Не думаю, что его волнует мнение толпы или вчерашних соратников-перебежчиков. Эмоции спадут, а зафиксировав свой уход на покой, которые некоторые поспешили назвать поражением, на самом деле Нурсултан Назарбаев победил.

«Алгоритмы кровавого января: беспорядки могут повториться» — С каждым днем версия о спонтанном характере январских событий кажется все более смехотворной. Мы видим сложный сценарий с участием большого числа фигур, политических и экономических интересов, а также то, что сценарий продолжается. И власть информационно и политически проигрывает…

В данный момент мы видим мощную информационную кампанию по дискредитации силовых структур и массовому освобождению задержанных участников беспорядков. Даже «ярких» представителей криминального мира уже зачисляют в категорию «мирных протестующих».

Власть, к сожалению, опять стушевалась перед массированной информационной атакой, предпочла выставить полицию козлом отпущения и отдать «общественное расследование» на откуп откровенно сомнительным фигурам.

В итоге мы можем получить ситуацию, когда в течение нескольких месяцев, а то и недель январская трагедия может повториться.

«Как нам реорганизовать «Самрук»?» — Выступая перед Мажилисом 11 января т.г. президент ТОКАЕВ поставил вопрос эффективности деятельности фонда национального благосостояния «Самрук-Казына». Глава государства, который неоднократно ставил вопросы по эффективности квазигосударственного сектора экономики, заявил «Если реформирование фонда вообще невозможно, желательно, чтобы такая структура отсутствовала в нашей экономике».

За все годы существования ФНБ такой вопрос ставился неоднократно и с ним, похоже, всегда были не согласны только менеджеры фонда…

По опыту наблюдения за становлением корпоративного управления в квазигосударственном секторе можно отметить, что менеджмент независимо от сферы деятельности интересует прежде всего возможности отчуждения активов, контроля финансовых потоков и повышения собственного благосостояния при минимизации ответственности.

Прежде всего, нужно понимать, что по эффективности квазигосударственные структуры сейчас не слишком далеко ушли от государственных, и в реформах нуждаются и те, и другие. А во-вторых, принципиально важно отказаться от самого подхода к государственному сектору экономики как «квази- (псевдо) государственному» и навести там закон и порядок в сочетании со здравым смыслом без популизма и политиканства.

«Данияр АШИМБАЕВ: Никакого олигархата и монополизма в будущем быть не должно» — Первый месяц 2022 года для Казахстана выдался крайне непростым. Президенту Касым-Жомарту ТОКАЕВУ пришлось молниеносно принимать сложные, подчас весьма непопулярные, но очень важные решения. Насколько они были оправданны? Преодолен ли январский кризис или его отзвуки будут долгими? Об этом и многом другом наш корреспондент побеседовал с известным политологом Данияром АШИМБАЕВЫМ.

— Я не думаю, что стоит говорить о завершении эры Назарбаева в казахстанской политике, поскольку его авторитет и личное влияние огромны. Но все эти события поставили перед нами большой комплекс проблем. Это и огромное социальное расслоение общества, и неэффективность государственной и экономической политики. И с этим что-то надо делать. Если раньше государство могло рассчитывать на силовую подпорку в лице вооруженных сил, КНБ и полиции, то во время январских событий они еле справились со своими функциями. И если бы не всем известная внешняя помощь, то неизвестно, в каком государстве мы бы сейчас жили. То есть у государства на данный момент нет силовой подпорки, но есть огромное социальное напряжение.

У нас многие годы формировалась прослойка неприкасаемых: соратники, родственники, их приближенные, их команды. И эта прослойка росла и росла. И в какой-то момент вершина пирамиды стала перевешивать всю пирамиду, поставив под угрозу устойчивость всей политической системы страны.

Но произошло расслоение власти. В период транзита возникло немало фигур, пожелавших воспользоваться мутной водой, реальными и мнимыми противоречиями между двумя президентами и создававших определенное поле напряженности. В итоге мы получили январские события. И теперь возникает ситуация, что для проведения дальнейших реформ нужно произвести демонтаж так называемой прослойки неприкасаемых. Кто-то называет их “Семьей”, кто-то олигархатом. Но вопрос не в терминах. У нас есть политический и экономический монополизм, без нейтрализации которого невозможны никакие дальнейшие реформы.

У нас в стране огромные диспропорции во владении активами и финансами. Речь идет не столько о зарабатывании денег, но и о доступе к государственным программам и бюджетам. Понятно, что налоговая система и экономическая политика у нас были ориентированы на богатейшие слои общества. И при такой ситуации государство просто не в состоянии проводить национализацию.

Вопрос в том, что если сейчас распустить Nur Otan, как того хотят некоторые радикалы, то у нас элементарно развалится вся представительная система органов власти. Радикалы и популисты не думают о последствиях. Ведь если проводить новые парламентские выборы, не изменив электорального законодательства, то в них будут участвовать те же самые партии, что и раньше. Но все хотят, чтобы победила новая партия. А где она? Ее же никто не создал. Какого-то гражданского движения, вменяемой оппозиции в стране как не было, так и нет.

«В Казахстане исчезает настоящая интеллигенция» — Казахстанская молодежь перестала читать художественную литературу. Да и не только ее, а в принципе перестала читать. Об этом говорят все. Вот только известный политолог Данияр АШИМБАЕВ придерживается другого мнения. Он считает, что процесс отсутствия читателя обоюдный.

«У нас есть «большая группа писателей». Только вот где ее произведения, популярные в стране и за рубежом современные (написанные за 30 лет) произведения?» — задается вопросом Ашимбаев.

Бесспорно, какие-то книги издаются, кто-то регулярно получает государственные премии в области литературы и искусства. Однако, как отмечает политолог, что произведений, сопоставимых по популярности, по влиянию на умы поколения с «Путем Абая» Ауэзова или «Кочевниками» Есенберлина так и не появилось.

Политолог придерживается мнения, что из культуры более или менее процветает поэзия (или только поэты), а из всех наук — история Казахстана. А если научной интеллигенции в стране нет, а творческая не творит, это уже может означать фактическое исчезновение этой социальной группы в Казахстане.

«Что там с аграрной наукой?» — В мае 2007 г. правительство постановило создать при Министерстве сельского хозяйства АО «КазАгроИнновация», в ведение которого были переданы все существующие аграрные научно-производственные центры и НИИ. В 2009 г. в АО были переданы АО «Республиканский центр по племенному делу в животноводстве «Асыл түлік», а также еще ряд опытных хозяйств и ТОО «Қазақ тұлпары»…

Буквально на днях глава государства провел совещание по вопросам противодействия коррупции, на котором отметил: «Можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Эта сфера на протяжении многих лет подвержена коррупции. Из-за этого государство понесло большой ущерб, подорвана продовольственная безопасность»…

Так что достижениями в сельском хозяйстве, включая аграрную науку, видимо может похвастаться только антикоррупционная служба.

«Аким ты был…» — 6 февраля исполняется ровно 30 лет с момента назначения первых глав областных администраций (будущих акимов), появление которых стало совершенно новым институтом в системе государственного управления республики и статус которых активно обсуждается и поныне.

Уже в течение нескольких десятков лет активно дебатируется тема введения тотальной выборности акимов, в т.ч. областных и мэров мегаполисов. Самые главные аргументы можно сформулировать так: «Народ сам должен выбирать руководителей» и «Почему мы можем выбирать Президента, но не можем акима?». Доводы, конечно, интересные, но в отношении президентства речь идет о лидерстве в национальных масштабах, а для региона есть своя, очень существенная специфика.

Как известно, в каждом регионе есть своя, достаточно сложная традиционная структура, а также наличествуют интересы крупного (местами – транснационального) бизнеса. И те, и другие заинтересованы иметь руководителем своего человека. К тому же руководство акимата объективно рано или поздно начинает сращиваться с местными политическими, экономическими и теневыми интересами. Добавим к этому проблемы так или иначе проявляющегося экономического сепаратизма, а также – в скрытой форме – риски национального сепаратизма. Практически любой аким, имея доступ к политическим административным, медийным, силовым и финансовым ресурсам, имеет гарантированную возможность победы на выборах; а вот центр теряет возможность оперативного смещения зарвавшегося бастыка.

Поэтому, на мой взгляд, право Президента назначать и смещать руководителей регионов является принципиально важным инструментом обеспечения целостности страны, унификации проводимой политики и сменяемости руководства на важном уровне управления.

«Постянварский Казахстан: контуры возможных реформ» — Как и ожидалось, власть оказалась под сильным политическим давлением.

Во-первых, со стороны т.н. либеральных кругов, СМИ и блогосферы (отчасти финансируемых Западом, отчасти – олигархатом), навязывающих собственные инициативы по ослаблению президентской власти, переделу собственности, пересмотру курса на евразийскую интеграцию и тотальной люстрации.

Во-вторых, со стороны олигархата, часть которого хотела бы сохранить свои позиции в сырьевой и финансовой сфере, а часть – захватить эти позиции. И те, и другие не очень довольны курсом президента, который придерживается пока нейтральной позиции в этом вопросе.

Недовольство видно и среди других слоев и групп. Национал-популисты недовольны фактом приглашения ОДКБ и боятся уступок России. Интернационалистов коробит фигура нового шефа МИОР и некоторых других назначенцев. Пантюркисты недовольны тем, что Казахстан занимает «недостаточно активную» роль по интеграции тюркского мира в военно-политический блок. Социально уязвимые слои, разгоряченные январскими событиями и распространившимися популистскими лозунгами, хотят массового трудоустройства, решения жилищных проблем, социальных пособий и резкого повышения доходов. Те, кто счел себя «обиженными» прошлым режимом, требуют отмщения и т.д.

У нас на данный момент нет независимых, объективных социологических данных, но осмелюсь предположить, что центристское большинство все-таки хочет стабильности, согласия, умеренной либерализации и вменяемой госполитики. Проблема в том, что это большинство политически и медийно пассивно, в то время как СМИ и соцсети просто-таки бурлят радикализмом и популизмом…

Январский политический кризис еще не закончился. Существует масса проблем, которые невозможно быстро решить или даже придумать алгоритм их решения. Эти проблемы напрямую не связаны с самой январской трагедией, но она их резко актуализировала.

Сегодня нужно заканчивать с пафосными и никчемными проектами, включая даже «глобальную конкурентоспособность», поскольку мы проигрываем даже на собственной территории.

Самое интересное, что благодаря курсу на консолидацию вокруг главы государства резко вырос уровень политической конкуренции, особенно в контексте предстоящих через 2 года президентских выборов.

Как представляется, обновленная власть сейчас должна обеспечить постоянное лидерство, как в идейно-политической сфере, так и демонстрацией своей эффективности.

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