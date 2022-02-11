Контрасты страны: от миллиардов в офшорах до продуктовых карточек для бедных

Обзор депутатских запросов за неделю

За первую неделю (3-10 февраля) депутаты написали более двух десятков запросов. Большинство из них адресованы премьер-министру Алихану Смаилову и его заместителям Роману Скляру и Ералы Тугжанову.

Депутаты от Ассамблеи народа Казахстана, например, подняли вопрос лекарственного и медицинского обеспечения детей с диагнозом «эпилепсия»: если в крупнейших городах – Алматы и Нур-Султане – есть специалисты нужного профиля и медицинское оборудование, то в регионах этого нет. В целом в стране 49 тыс. человек имеют этот диагноз, причем 40% из них – несовершеннолетние.

Впрочем, больше было общеэкономических, брутальных тем, о них и напишем подробнее.

Кто вывел деньги из Казахстана?

«Наша фракция в течение уже десятка лет неоднократно поднимала данные вопросы в своих депутатских запросах касательно так называемых «Панамского списка», «Райского досье», казахстанских счетов в банках Швейцарии и т.д.

По данным международной организации «Global financial integrity», за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу.

По некоторой информации, правоохранительными органами РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел.

Однако о конкретных результатах данной работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьёзных сумм так ничего и не известно.

Кроме того, общество обсуждает, что в период январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолётах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета».

(Из депутатского запроса депутатской фракции ДПК «Ак жол»).

Как думаете, председатель Агентства РК по финансовому мониторингу Жанат Элиманов ответит на вопросы депутатов, и, в частности, назовет ли цифры, сколько именно средств возвращено из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания Агентства. Предоставит ли информацию о крупных переводах средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы?

Более того, депутаты потребовали, в случае наличия таких сомнительных транзакций, запросить в налоговых органах подтверждение законности происхождения этих сумм у указанных физических и юридических лиц, а также факт уплаты ими соответствующих налогов.

Каким будет ответ главы ведомства? Будем следить за этой темой.

«Кто конечный бенефициар этих схем?»

Депутаты «Ак жол» потребовали включить доходы и расходы квазигосударственного сектора в бюджет. То, есть, сделать их более подотчетными и прозрачными. Кроме того, они решили вернуться к вопросу приватизации объектов здравоохранения.

«С 2017 года нами направлено 5 депутатских запросов, где мы приводили конкретные примеры. В частности, это касалось Талгарской районной больницы в Алматинской области, Павлодарского областного диагностического Центра. Например, указанный Центр площадью более 7 000 м² и со всем оборудованием был продан по цене 44 тыс. тенге за кв.м. Детскую стоматологическую клинику в г. Алматы продали брату руководителя городского управления общественного здоровья. Причём, первый взнос составил 92 млн. тенге, тогда как на счету самой клиники имелось 170 млн. тенге и ежегодное бюджетное финансирование составляло 260 млн. тенге», — отмечают депутаты в своем запросе на имя заместителя премьер-министра Тугжанова и председателя Агентства РК по противодействую коррупции Ахметжанова.

Основываясь на цифрах по продаже медучреждений и строительстве новых с помощью механизма ГЧП, депутаты приходят к неутешительным выводам: «Если государственные клиники продаются максимум за 300-500 млн. тенге и в редких случаях – за 1-1,5 млрд., а, как правило, просто «дарятся» под видом доверительного управления, то новые клиники взамен обходятся бюджету в сотни миллиардов каждая». И вполне логичный и хлесткий вопрос правительству: кто конечный бенефициар этих схем?

Назад, в СССР?

Депутат от фракции «Нур Отан» Аманжан Жамалов, обращаясь к премьер-министру страны, предложил индексировать пенсии и социальные выплаты на уровень выше инфляции. По его мнению, такая индексация возможна через повышение размера прожиточного минимума. Это позволит компенсировать подорожание основных товаров и услуг для социально-уязвимых категорий. То есть, увеличатся размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семей, потерявших кормильца, пособий для воспитывающих детей инвалидов, величина адресной помощи.

«В целом это коснётся 3 млн. казахстанцев. Чтобы увеличить размер прожиточного минимума на 20%, то есть до 43 221 тенге, потребуется примерно 600 млрд. тенге. Эти средства возможно изыскать за счет увеличения дивидендов и оптимизации расходов на квазигосударственный сектор (например, Банк Развития Казахстана), за счёт средств от приватизации и других бюджетных поступлений», — отметил депутат в своем запросе.

Так же он предлагает ввести запрет на повышение тарифов выше уровня индексации социальных выплат и установить дифференцированный тариф для социально уязвимых категорий населения ниже общего тарифа. Кроме этого, временно, до стабилизации экономики, по мнению Жамалова, необходимо рассмотреть введение бесплатных продуктовых карт для малообеспеченных семей (если доход на 1 члена семьи не превышает 25 тыс. тенге).

«Многие критикуют продуктовые карточки, называют это «возвратом в СССР». Но продуктовые карты — это важный инструмент социальной поддержки во многих странах, в том числе даже в США. В России также прорабатывается введение продуктовых талонов для бедных слоев населения», — отметил депутат.

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