Откуда берутся миллионеры

На чем заработали казахстанцы в 2021 году и на чем проиграли

«Сколько вы знаете миллионеров, которые стали богаты, инвестируя в банковские депозиты? Вот то-то же», — это почти усмешка человека, знающего о деньгах все или почти все. Роберт Дж. Аллен прав.

Банковские депозиты вряд ли можно назвать инвестициями в истинном понимании этого слова. Тем не менее, отдаленные признаки инвестирования есть, ведь депозит – это финансовый инструмент. Высокую прибыль от вложения в него получить сложно — во многих странах ставки по депозитам не превышают инфляцию. Скорее, это инструмент для сохранения денег, а не для извлечения прибыли.

Но когда речь идет о такой нестабильной валюте, как тенге, то иной раз и сохранить стоимость денег сложно: в 2009 и 2014 годах тенге пережил очень серьезное падение, а в 2015 году, когда тенге был отправлен в свободное плавание, де-факто состоялась еще одна девальвация национальной валюты.

Так что те вкладчики, кто мечтал стать миллионерами на процентах по депозитам, подсчитывали сумасшедшие убытки – в долларовом эквиваленте они потеряли очень много.

Ситуация с тенговыми депозитами и сегодня неспокойная – курс тенге скачет, причин для существенного укрепления валюты нет, а, значит, заработать на тенговых депозитах можно лишь чисто умозрительно. Впрочем, высокую поддержку им оказывают высокие ставки по депозитам.

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Национальный банк страны в очередной раз подсчитал доходность разных финансовых инструментов, но вывод, забегу немного вперед, как всегда, предсказуем.

Впрочем, обо всем по порядку. Главный банк страны проанализировал номинальную доходность за 2021 год наиболее популярных финансовых инструментов среди населения для инвестирования на территории Казахстана: банковских депозитов в разных видах валют (в тенге, долларах США и евро, в российских рублях), золота, а также наличных валют (доллар США, евро, российские рубли и тенге), а также акций казахстанских компаний.

Итак, дано: допустим, вкладчик инвестирует 10 000 тенге в различные инструменты внутри Казахстана в начале 2021 года по текущему курсу/котировке на начало года с последующей конвертацией в тенге по курсу/котировке на конец года.

Для сопоставимости аналитиками Нацбанка были рассмотрены депозиты со сроками привлечения 12 месяцев с ежемесячной капитализацией. Максимальная доходность по тенговым депозитам доходила до 14% в январе 2021 года (по сберегательным депозитам со сроком 1 год), по депозитам в иностранной валюте составляла 1%.

В расчет взят обменный курс тенге к доллару США, евро, российскому рублю и стоимость грамма золота в тенге на начало и конец анализируемого периода. В качестве прокси-показателя доходности рынка акций Казахстана использован индекс КАSЕ.

Каков же вывод?

На первом месте по доходности оказался фондовый рынок.

«Вложение в акции казахстанских компаний принесло наибольшую доходность за 2021 год на уровне 37,4% на фоне роста товарно-сырьевых рынков (нефти и урана) и роста прибыли компаний, сопровождавшегося повышением рейтингов», — сказано в отчете НБ. То есть, все-таки фондовые рынки, даже такой вялый, как наш отечественный, дают возможность зарабатывать на росте акций.

На втором месте – депозиты в тенге. Высокие ставки вознаграждения тенгового сберегательного депозита принесли не менее привлекательный доход в 14%.

На третьем месте – депозиты в долларах, несмотря на символическую годовую доходность в 1%. Эксперты посчитали и изменения обменного курса тенге по отношению к доллару США. «Тенге к доллару США за 2021 год ослаб с 420,71 до 431,67 на фоне глобального укрепления доллара США в ожидании инвесторов более раннего ужесточения ДКП ФРС США и роста внутреннего спроса на валюту из-за восстановления импорта и потребительской активности», — отметили эксперты. В итоге долларовые депозиты принесли доходность в 3,63%.

На четвертом месте — рублевые вклады с доходностью в 3,15%. Тенге к российскому рублю за 2021 год ослаб с 5,65 до 5,77 на фоне роста импорта товаров из России.

На пятом месте – барабанная дробь! — наличный доллар США и российские рубли, доходность которых составила бы 2,61% и 2,12% соответственно за счет курсовых изменений. Кэш рулит!

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Что касается других активов, то самым провальным было решение держать наличные евро или на депозитах.

В Нацбанке подсчитали, что хранение вложений в депозите в евро с учетом максимальной ставки в БВУ РК и курсового изменения принесло отрицательную доходность на уровне минус 4,55%, в наличных евро – минус 5,49% из-за укрепления тенге к евро с 516,13 до 487,79.

Вложения в золото также принесли отрицательную доходность — 1,67%. Специалисты Нацбанка отметили, что стоимость драгоценного металла снизилась в 2021 году с 25 396,01 до 24 970,91 тенге за грамм на фоне снижения уровня неопределенности перспектив глобального роста в связи с разработкой вакцин и реализацией массовой вакцинации.

«Золото не смогло вернуть инвестиционную привлекательность как хедж от инфляции, напротив, рос спрос на акции и недвижимость», — резюмировали аналитики.

При этом данных по результату инвестиций в недвижимость они не привели. За год (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) цены перепродажи благоустроенного жилья, по официальным данным, повысились на 24,3%, продажи нового – на 16,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 17,5%. Однако далеко не все вложения в недвижимость можно считать инвестициями – только если недвижимость сдается в аренду и приносит доход. Но на этот рынок очень высокий порог входа. Уж точно не 10 000 тенге.

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